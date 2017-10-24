Леон Панетта: Нынешние отношения с РФ – новый этап холодной войны

У нас новая глава холодной войны с Россией,

Если вы не будете действовать жестко с (президентом РФ Владимиром) Путиным, он будет извлекать из этого выгоду. Я считаю по этой причине, что очень важно для США дать ясно понять им, что есть линии, которые он (Путин) не может пересечь,

Вы не можете просто надеяться, что в какой-то момент они (Россия) станут "хорошими парнями". Вы должны быть жесткими с ними, и если вы говорите, что что-то случится, то вы придерживаетесь этого. Вы можете вести переговоры с Путиным, мы делали это, и мы достигали успеха в прошлом. Но вы должны это делать с позиции силы,