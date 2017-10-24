11:44 24 октября

Леон Панетта: Нынешние отношения с РФ – новый этап холодной войны

В отношениях между США и РФ открыта новая глава холодной войны, передает РИА Новости заявление бывшего главы Пентагона Леона Панетты.



У нас новая глава холодной войны с Россией,
сказал Панетта на конференции в Hudson Institute в Вашингтоне.


По его мнению, США должны играть значительную роль на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, а также сдерживать влияние России на регион и провести «разграничительные линии».

Если вы не будете действовать жестко с (президентом РФ Владимиром) Путиным, он будет извлекать из этого выгоду. Я считаю по этой причине, что очень важно для США дать ясно понять им, что есть линии, которые он (Путин) не может пересечь,
заявил экс-министр.

Он отметил, что сегодня администрация США «не очень хорошо ведет дела» с Москвой.

Вы не можете просто надеяться, что в какой-то момент они (Россия) станут "хорошими парнями". Вы должны быть жесткими с ними, и если вы говорите, что что-то случится, то вы придерживаетесь этого. Вы можете вести переговоры с Путиным, мы делали это, и мы достигали успеха в прошлом. Но вы должны это делать с позиции силы,
сказал Панетта.

Ранее Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что верит в решение проблем между РФ и США, однако для этого необходимо желание Вашингтона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. bagr69 Сегодня, 09:39
    Для западного мира прямой конкурент, еще и набирающий силу, не может быть "хорошим парнем" по определению. По их мнению его нужно обязательно задавить. И так они думали и действовали всегда, к сожалению.
    bagr69
    1. cniza Сегодня, 09:42
      Ранее Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что верит в решение проблем между РФ и США, однако для этого необходимо желание Вашингтона.


      А вот этого желания у них не будет никогда.
      cniza
    2. Зяблицев Сегодня, 09:56
      ВВП, то же не прав! Никогда у России с Западом не были хорошие отношения и не будут - равноправное партнерство и то, только если наша ядерная дубина будет постоянно под носом у англосаксов, тогда и они будут взаимовежливы!Это же паразиты-колонисты, у них представление об "хороших" отношениях, только одно - как белого хозяина с рабами и они даже не специально, у них это в крови...Поэтому не нужно иллюзий! Вот - матерый англасакс Леон Панетта - как доказательство моих слов!
      Зяблицев
      1. хрыч Сегодня, 10:14
        Вы думаете, что Британский и Испанский сепаратизм так, сам собой в одночасье обострился? Их кто-то финансирует однозначно. Я вот догадываюсь кто. Этих кобургов и бурбонов надеюсь увидеть на плахе...Эта гадость участвовала в уничтожении самодержавных родов Евразии сто лет назад, ныне их очередь.
        хрыч
    3. 79807420129 Сегодня, 10:06
      Я считаю по этой причине, что очень важно для США дать ясно понять им, что есть линии, которые он (Путин) не может пересечь,

      Дубина стоеросовая,с линиями иди к Обезьянычу,тот тоже чертежником был,все какие то линии проводил laughing
      79807420129
      1. Masya Masya Сегодня, 10:41
        Цитата: 79807420129
        Дубина стоеросовая,с линиями иди к Обезьянычу,тот тоже чертежником был,все какие то линии проводил

        wink
        Masya Masya
  2. Skay Сегодня, 09:41
    Такой вот воин добра и мира. Борец за счастье народов.
    Skay
    1. Чёрный Сегодня, 09:51
      Цитата: Skay
      Такой вот воин добра и мира. Борец за счастье народов.

      Просто выживший из ума старикашка.... smile
      Чёрный
      1. NIKNN Сегодня, 10:52
        Цитата: Чёрный
        Просто выживший из ума старикашка....

        У них отсутствие ума, это национальное достояние...
        NIKNN
  3. Uncle Lee Сегодня, 09:42
    У нас новая глава холодной войны с Россией
    Да еще старая не закончилась !
    Вы должны быть жесткими с ними
    а когда они были "мягкими"?
    Uncle Lee
    1. cniza Сегодня, 09:44
      Когда Ельцин дирижировал оркестром и Россия лежала в руинах.
      cniza
  4. Evgenijus Сегодня, 09:44
    сказал Панетта:
    Я считаю по этой причине, что очень важно для США дать ясно понять им, что есть линии, которые он (Путин) не может пересечь,

    Ого! Как сильно сказано. Сейчас побежим исполнять. Хозяин мира нашелся. Лучше в шоп бежал бы за памперсами.
    Evgenijus
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:44
    В отношениях между США и РФ открыта новая глава холодной войны

    Наконец-то признали очевидное. Осталось только нашему МИДу признать, что "партнеры" таковыми не являются и перестать жевать сопли.
    rotmistr60
  6. Neserg Сегодня, 10:05
    У людей чьим основным мерялом интересов является $ и фин интересы. Разве могут быть друзья ? Нет конечно они могут быть, но в том случае если они выгодны.
    Есть закон физики чем сильнее давление тем сильнее сила противодействия.
    В какой-то момент Силы могут покинуть источник давления и тогда ..... сила противодействия будет разрушительной.
    Поэтому.
    Мудрый ищет друзей, невежда врагов.
    Neserg
  7. BerBer Сегодня, 10:14
    Язык длинноват. И хотелка тоже.
    BerBer
  8. штольц Сегодня, 10:48
    Цитата: Чёрный

    Просто выживший из ума старикашка.... smile

    Это вы о Трампе или о Жириновском?
    штольц
  9. venik Сегодня, 10:58
    ".....Если вы не будете действовать жестко с (президентом РФ Владимиром) Путиным, он будет извлекать из этого выгоду......."
    ========
    Вот уж...... (нет слов - одни "выражения").... Ах, Леон, Леон.... По твоему выходит - только "пи@осы" имеют право "извлекать выгоду".... Совсем "оборзел"!!!
    ----
    "....Вы можете вести переговоры с Путиным, .......... Но вы должны это делать с позиции силы...."
    =========
    Диагноз: "Мания величия"! (все ему кажется, что мир "однополярен"...... Второй диагноз: "Склероз"). Ах, Леон, Леон!!!!
    venik
  10. Ураган70 Сегодня, 11:18
    Обезьяна сушеная... Жизни на две затяжки, но высказаться надо!
    Ураган70
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