Леон Панетта: Нынешние отношения с РФ – новый этап холодной войны
В отношениях между США и РФ открыта новая глава холодной войны, передает РИА Новости заявление бывшего главы Пентагона Леона Панетты.
По его мнению, США должны играть значительную роль на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, а также сдерживать влияние России на регион и провести «разграничительные линии».
Он отметил, что сегодня администрация США «не очень хорошо ведет дела» с Москвой.
Ранее Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что верит в решение проблем между РФ и США, однако для этого необходимо желание Вашингтона.
У нас новая глава холодной войны с Россией,сказал Панетта на конференции в Hudson Institute в Вашингтоне.
По его мнению, США должны играть значительную роль на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, а также сдерживать влияние России на регион и провести «разграничительные линии».
Если вы не будете действовать жестко с (президентом РФ Владимиром) Путиным, он будет извлекать из этого выгоду. Я считаю по этой причине, что очень важно для США дать ясно понять им, что есть линии, которые он (Путин) не может пересечь,заявил экс-министр.
Он отметил, что сегодня администрация США «не очень хорошо ведет дела» с Москвой.
Вы не можете просто надеяться, что в какой-то момент они (Россия) станут "хорошими парнями". Вы должны быть жесткими с ними, и если вы говорите, что что-то случится, то вы придерживаетесь этого. Вы можете вести переговоры с Путиным, мы делали это, и мы достигали успеха в прошлом. Но вы должны это делать с позиции силы,сказал Панетта.
Ранее Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что верит в решение проблем между РФ и США, однако для этого необходимо желание Вашингтона.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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