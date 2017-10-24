Российский спецназ получит электромотоциклы

Мотоциклы используются совместно с автомобилями. При совершении рейда в тылу врага бойцы на мотоциклах ведут разведку впереди колонны. Также мотоциклисты прикрывают колонны с флангов. Иногда мотоциклисты-спецназовцы небольшими группами совершают налеты на объекты противника или ведут разведку. Мотоциклы со снаряжением и запасами легко перебросить в нужный район, а потом эвакуировать с помощью вертолетов.

Российские спецподразделения получат бесшумные электромотоциклы, корпуса которых выполнены из композитных материалов и практически не излучают тепло, что делает их малозаметными для радиолокаторов, сообщают Известия В Минобороны газете сообщили, что первая партия новых изделий уже проходит испытания. Военнослужащие уточняют характеристики мотоциклов-невидимок, а также проводят учения, чтобы определить тактические задачи, которые они могут решать.О новом изделии известно не много. Мотоцикл рассчитан на перевозку одного-двух человек. На нем предусмотрено крепление для личного оружия, снаряжения, рюкзаков, а также радиостанций и спутниковых навигаторов.«В движение байк приводит электродвигатель. Он обеспечивает не только хорошую проходимость, но и делает мотоцикл бесшумным. В частности, уже на расстоянии нескольких метров услышать его практически невозможно. Также в отличие от двигателей внутреннего сгорания при работе электромотор излучает гораздо меньше тепла. Это особенно важно для действий ночью, когда противник применяет тепловизоры», – говорится в материале.Другая особенность новинки – это корпус с высокой долей композитных материалов. Он не только выдерживает значительные нагрузки, но и практически не излучает тепло. Это делает мотоцикл малозаметным для радиолокаторов.Военный эксперт Антон Лавров:В настоящее время мотоциклы активно используются американскими «зелеными беретами», «тюленями», рейнджерами, бойцами «Дельты», а также военнослужащими спецназа ВВС. Также байки используют в британском полку SAS, в немецкой группе специального назначения KSK.