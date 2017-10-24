11:44 24 октября

Российский спецназ получит электромотоциклы

Российские спецподразделения получат бесшумные электромотоциклы, корпуса которых выполнены из композитных материалов и практически не излучают тепло, что делает их малозаметными для радиолокаторов, сообщают Известия.



В Минобороны газете сообщили, что первая партия новых изделий уже проходит испытания. Военнослужащие уточняют характеристики мотоциклов-невидимок, а также проводят учения, чтобы определить тактические задачи, которые они могут решать.


О новом изделии известно не много. Мотоцикл рассчитан на перевозку одного-двух человек. На нем предусмотрено крепление для личного оружия, снаряжения, рюкзаков, а также радиостанций и спутниковых навигаторов.

«В движение байк приводит электродвигатель. Он обеспечивает не только хорошую проходимость, но и делает мотоцикл бесшумным. В частности, уже на расстоянии нескольких метров услышать его практически невозможно. Также в отличие от двигателей внутреннего сгорания при работе электромотор излучает гораздо меньше тепла. Это особенно важно для действий ночью, когда противник применяет тепловизоры», – говорится в материале.

Другая особенность новинки – это корпус с высокой долей композитных материалов. Он не только выдерживает значительные нагрузки, но и практически не излучает тепло. Это делает мотоцикл малозаметным для радиолокаторов.

Военный эксперт Антон Лавров:

Мотоциклы используются совместно с автомобилями. При совершении рейда в тылу врага бойцы на мотоциклах ведут разведку впереди колонны. Также мотоциклисты прикрывают колонны с флангов. Иногда мотоциклисты-спецназовцы небольшими группами совершают налеты на объекты противника или ведут разведку. Мотоциклы со снаряжением и запасами легко перебросить в нужный район, а потом эвакуировать с помощью вертолетов.


В настоящее время мотоциклы активно используются американскими «зелеными беретами», «тюленями», рейнджерами, бойцами «Дельты», а также военнослужащими спецназа ВВС. Также байки используют в британском полку SAS, в немецкой группе специального назначения KSK.

Использованы фотографии: https://i-korotchenko.livejournal.com
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Комментарии 29

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  1. Невский_ЗУ Сегодня, 09:54
    И не говорите, что наша армия маленько "опопсела". feel
    Может и хорошо, дальше от разбившихся бутылок об голову, к интеллектуальным операциям, главное, чтобы вагон кока-колы (кваса) и кондиционеры с собой не возили))
    Невский_ЗУ
    1. krops777 Сегодня, 09:58
      Российский спецназ получит электромотоциклы


      Даешь такой моц в массы!!! по приемлемым ценам. good
      krops777
      1. Чёрный Сегодня, 10:00
        Цитата: krops777
        Даешь такой моц в массы!!! по приемлемым ценам

        Да не дай Бог!....количество ДТП резко возрастёт....бесшумность не всегда хорошо... smile
        Чёрный
        1. Искандер Ш Сегодня, 10:03
          Цитата: Чёрный
          количество ДТП резко возрастёт



          Это ещё почему?
          Искандер Ш
          1. Чёрный Сегодня, 10:05
            Цитата: Искандер Ш
            Это ещё почему?

            .
            бесшумность не всегда хорошо..
            ....практика говорит именно об этом...у меня товарищ на ДВ живёт, у него "Приус", так вот машину всем хвалит, но...слишком, говорит , бесшумная...несколько раз невнимательные пешеходы прям перед колёсами на дорогу выскакивали ...продал от греха подальше...
            Чёрный
            1. Искандер Ш Сегодня, 10:15
              Большинство машин сейчас тихие, а значительная часть пешеходов ходит в наушниках. Не будет ни какого всплеска ДТП.
              Искандер Ш
          2. болот Сегодня, 10:28
            У нас велосипедисты и те кто на электробайках передвигается используют музыку для создания "присутствия" а то их не замечают и давят.
            Вообще надо законодательно ввести в ПДД, жилеты как у дорожных рабочих для любителей байков,что бы и зрительно их можно было видеть.
            болот
            1. Искандер Ш Сегодня, 10:37
              То что водители давят пешеходов, это не проблема тихого транспорта или не внимательных пешеходов, это проблема водятлов, которые не понимают, что управляют средством повышенной опасности. Так что уровень ДТП останется на том же месте.
              Искандер Ш
              1. болот Сегодня, 10:50
                Цитата: Искандер Ш
                То что водители давят пешеходов, это не проблема тихого транспорта или не внимательных пешеходов, это проблема водятлов, которые не понимают, что управляют средством повышенной опасности. Так что уровень ДТП останется на том же месте.

                В основном да,у нас давят больше тех кто в не положенном месте переходят дорогу,в ночное время.Как то хотели светоотражающие стикеры ввести в обязательном порядке.
                А велосипедистов и скутеристов давят на повороте на право,вернее они сами туда влазят просовываясь между машиной и обочиной.И главное они то же считаются участниками дорожного движения а КАСКО,так кажись у вас-автострахование не платят.
                У меня на них "зуб",скутерист снес зеркало и помял-отцарапал бочину а машина была в парковочном кармане,пока дошел до машины,тот быстро сел на скутер и скрылся в ближайшем переулке.
                К мотоциклистам без притензий,у самого хондовский чоппер и урал с люлькой был.
                болот
        2. krops777 Сегодня, 10:03
          Да не дай Бог!....количество ДТП резко возрастёт....бесшумность не всегда хорошо... smile


          Ну это даже не проблема она легко решаема, на электромобили имитацию звука ДВС устанавливают же.
          krops777
          1. Чёрный Сегодня, 10:13
            yes Да, я слышал про такое...в европе на авто предлагают устанавливать Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS) для информирования пешеходов и других уязвимых участников движения (например, велосипедистов) рекомендует производителям электромобилей (гибридов) генерировать непрерывный звуковой сигнал на скорости от 0 до 20 км/ч и при движении задним ходом....но пока она только РЕКОМЕНДУЕТСЯ, а во вторых это приведёт к естественному удорожанию авто...
            Чёрный
          2. NIKNN Сегодня, 10:47
            Цитата: krops777
            Ну это даже не проблема она легко решаема, на электромобили имитацию звука ДВС устанавливают же.

            Звук ДВС вчерашний день... Вот крики Шараповой на корте дают невероятную эффективность... laughing
            NIKNN
      2. сибиралт Сегодня, 10:02
        Массы такое не потянут. Дешевле новый "мерин" купить. Разве что, разорить Америку на локаторы для обнаружения мотоциклов. laughing
        сибиралт
  2. volodya Сегодня, 09:58
    wassat Это не те которые рыжый предлагает за 600000 руб?
    volodya
    1. win9090 Сегодня, 10:03
      Учитывая что это гос.закупки, то ваши цифры можно смело умножать на два, а то и три )
      win9090
    2. dauria Сегодня, 11:02
      Это не те которые рыжый предлагает за 600000 руб?


      Не, за 600 000 Рыжий предлагает вот это... good

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      dauria
  3. win9090 Сегодня, 10:02
    А толку от электроциклов?
    win9090
  4. _Jack_ Сегодня, 10:07
    практически не излучают тепло, что делает их малозаметными для радиолокаторов
    ну да, логика железная
    Также мотоциклисты прикрывают колонны с флангов.
    всегда удивлялся какое это прикрытие - на мотоциклах? кузовом не прикрыт, руки заняты, ноги заняты, равновесие нужно держать, такому прикрытию самому уйти из под обстрела за счастье, а стрелять в ответ на полном ходу с одной руки, при этом управлять мотоциклом, цирк что-ли? думаю эффективность такого прикрытия около нуля, только героически умереть первыми
    _Jack_
  5. askort154 Сегодня, 10:08
    На днях демонстрировали новое детище "Чубайс- нано" - складной скутер, весом 40 кг, с доступом к "вайфай" и стоимостью 600 тыс. рублей ! Чубайс гордо заявил - это будет самый популярный вид транспорта во всём мире. Я долго не мог настроить себя на позитив, после просмотра этого ролика. fool
    askort154
  6. Корсар0304 Сегодня, 10:09
    Все хорошо. Только у меня одни вопрос где они будут заряжать аккумуляторы и на сколько этих аккумуляторов хватит?
    Тут эксперт приводит довод: Также мотоциклисты прикрывают колонны с флангов. Вот поверьте - если идет колонна техники - там электромотоцикла точно не нужно,там за грохотом дизелей шума бензинового движка-то не услышишь. Да и колонна может идти сутки/двое непрерывно, останавливаясь на дозаправку/прием пищи личному составу - никакого аккумулятора не хватит. Да и квадроциклы в этом плане значительно удобнее. Маловероятно, что эти электромотоциклы будут сбрасывать на парашютах вместе с разведкой - ведь тогда их придется по окончании задания уничтожать.
    Как итог - может в качестве разработки и перспективно, но до реального применения вряд ли дойдет.
    Корсар0304
  7. Стройбат запаса Сегодня, 10:11
    Российские спецподразделения получат бесшумные электромотоциклы, корпуса которых выполнены из композитных материалов и практически не излучают тепло, что делает их малозаметными для радиолокаторов, сообщают Известия.

    Тепло и радиолокаторы? Явно спец писал laughing А вообще, как вы себе представляете эти электромоты в армии? Особенно если учесть их запас хода в 100-150км по шоссе в лучшем случае. Заряжать их где и как? Чинить в поле как?
    Стройбат запаса
  8. Proton Сегодня, 10:30
    wassat Я б хотел спросить у конструкторов вот етого девайса,а как будет боец ну хотяб при минус 10 да светрм на нем горцеваи.т.д. и сколько акб у него продержится на холоде,очередной дрындпроект
    Proton
    1. НасРать Сегодня, 10:34
      В Сирии поди подсмотрели...а там тепло! laughing
      НасРать
  9. КП8789 Сегодня, 10:48
    Какой то он слишком цивильный. Белорусский вариант выглядит более брутальным.

    Полноприводный модульный мотоцикл-вездеход с колесной формулой 2х2. Этот мотоцикл — разборный. Можно снять аккумулятор, генератор, отстегнуть колеса, а затем поставить их обратно в любом порядке: они одинаковые, понятия «переднее — заднее» не существует. У мотоцикла есть собственный генератор для подзарядки. Запаса хода хватает на 160-170 км.
    КП8789
    1. Monetniy Сегодня, 11:39
      Это другой тип байка, он проходимый но не скоростной.
      Monetniy
  10. gridasov Сегодня, 10:58
    Какое-то извращенное представление о спецназе. В самой сути таких подразделений лежит понимание принципов безусловного доминирования на площадке действий таких подразделений. Они должны быть способны изменять баланс противостоящих сил взаимодействия. Короче -пришли выполнили задачу и ушли. Поэтому разговор должен идти о новейших и самых эффективных средствах перемещения - незаметных , во всем диапазоне скоростей , недостижимых другими средствами удаленности от мест базирования, с полной электронной защищенностью. Поэтому в таких подразделениях должны применяться разработки , которые имеют самые передовые изобретения и открытия . в науке и технике.
    gridasov
  11. ЗВС Сегодня, 10:58
    Зато при подзарядке аккумуляторов ночью генератор будет тарахтеть на всю округу.)))))))
    Кто как может, тот так и греет руки на военной продукции. А МО денег не считает для экзотики. У МО только нет денег военным пенсионерам.
    ЗВС
  12. Дратуй Сегодня, 11:02
    Это не те,,байки,, которые чубайс,, разработал,, в своём нано по 6000 долларов за штуку... laughing
    Дратуй
  13. Каштан Сегодня, 11:16
    Очередная русская зрада, наша рама на импортном движке и аккумуляторе?
    Доколе?!
    Каштан
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