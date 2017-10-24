11:50 24 октября

В США создали легкую ракетную систему для установки на автомобили

Американская оборонная компания Arnold Defense создала новую легкую ракетную систему с неуправляемыми ракетами. Предполагается, что ее можно будет устанавливать на бронированные автомобили, пикапы и даже квадроциклы, обеспечивая артиллерийскую поддержку во время боевых действий, сообщает Popular Mechanics

Во время Гражданской войны в Ливии, начавшейся в 2011 году и продолжающейся до сих пор, из-за недостатка вооружения активно создавались самодельные системы залпового ракетного огня на основе унифицированных блоков НУРС УБ-16-57, снаряжавшихся ракетами семейства С-5, и устанавливаемых на пикапы и джипы. При использовании подобная система вообще не позволяла производить прицеливание. Расчет делался скорее на плотность огня и производимый эффект.

В США создали легкую ракетную систему для установки на автомобили

Ливийские пикапы с ракетными установками УБ-57-16.



Подсмотрев принцип у таких самодельных установок, американская компания Arnold Defense создала ракетную систему Fletcher, состоящую из четырех неуправляемых ракет в одном пусковом устройстве. Полностью снаряженный блок весит всего 72 килограмма, что позволяет устанавливать его на практически любую технику. В качестве ракет используется Advanced Precision Kill Weapon System -2 (APKWS-2). Это модернизированные ракеты Hydra-70, основные неуправляемые авиационные ракеты американской армии. Используются они чаще всего в пусковых установках M-261 и M-260 на 19 и 7 выстрелов.


ракетная система Fletcher

Для установки Fletcher ракеты были модернизированы, у них появились боковые ребра для большей устойчивости и лазерный прицел. При помощи лазера ракета наводится на цель и запускается к ней. Предполагается, что на расстоянии до 5 километров, ракета сможет поразить стоящую цель с вероятностью около 80 процентов. Стрельба ведется, не как заведено у летчиков "сразу и много", а по одной. Так что в теории при стрельбе из установки Fletcher можно поразить четыре разные мишени.

Тем не менее подобная ракетная установка будет востребованной для небольших пехотных групп, не имеющих артиллерийской поддержки, а также для установки на корабли береговой охраны.

Использованы фотографии: http://www.popularmechanics.com/
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Комментарии 12

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  1. штольц Сегодня, 10:52
    Точно на террористов работают. Армии такое дерьмо не надо.
    штольц
    1. Дратуй Сегодня, 10:58
      Первая мысль тоже об этом была!
      Дратуй
      1. Shurik70 Сегодня, 11:13
        Армия для этих целей использует минометы малого калибра для "навесного" огня и гранатомёты для "прямой наводки". И то и другое надёжное, точное, проверенное временем оружие. Боезапас к которому в достаточном количестве есть на складах, и эти боеприпасы ещё и относительно дешевы.
        Shurik70
    2. BerBer Сегодня, 11:01
      Почему? Идея неплохая и бюджетная. Но скорее всего для продажи.
      BerBer
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:15
        На каждый такой Fletcher надо адекватно ответить.....
        Соломон Кейн
      2. Wedmak Сегодня, 11:16
        Идея неплохая и бюджетная.

        Вот даже трудно представить, на какую такую цель рассчитано это произведение. Выстрелил и удрал, разве так армия работает? Хотя для провокаций в самый раз!
        Wedmak
    3. R.L. Сегодня, 11:49
      Та посмотрите на "Вестник Мордовы". Там увидите какие "тачанки" из России в Сирии появляются. Правда там не пишут, сколько их захватывается и ИГиловцами и протиасадовской оппозицией.
      R.L.
  2. sa-ag Сегодня, 11:10
    Ну ерунда какая - НУРСы, вот если бы AIM-9 Сайндвиндер на пикап прикрутили, вот это было дело:-)
    sa-ag
  3. Керенский Сегодня, 11:15
    Да. Вещь явно не для армии.Почему-то видятся ишаки на горных тропах...
    Керенский
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:17
      .....типа этого?
      Соломон Кейн
      1. Керенский Сегодня, 11:20
        Ну а что? Ишак такой ТПК упрёт. Второй будет КШМ...
        Керенский
  4. Pacifist Сегодня, 11:32
    Ни для чего кроме распила американского бюджета это не нужно, поскольку для решения задачи берем УБ-57-16 или в их случае M-260, крепим на регулируемую раму. Крепим к ней зависимый уровень и угломеры и тратим пару часов на составление баллистической таблицы под данные боеприпасы. Стоимость оборудования которое могут соорудить даже духи в гараже будет примерно равна обеду этих же духов в макдачной, а результат будет тот же.
    Pacifist
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