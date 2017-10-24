В США создали легкую ракетную систему для установки на автомобили
Американская оборонная компания Arnold Defense создала новую легкую ракетную систему с неуправляемыми ракетами. Предполагается, что ее можно будет устанавливать на бронированные автомобили, пикапы и даже квадроциклы, обеспечивая артиллерийскую поддержку во время боевых действий, сообщает Popular Mechanics
Во время Гражданской войны в Ливии, начавшейся в 2011 году и продолжающейся до сих пор, из-за недостатка вооружения активно создавались самодельные системы залпового ракетного огня на основе унифицированных блоков НУРС УБ-16-57, снаряжавшихся ракетами семейства С-5, и устанавливаемых на пикапы и джипы. При использовании подобная система вообще не позволяла производить прицеливание. Расчет делался скорее на плотность огня и производимый эффект.
Подсмотрев принцип у таких самодельных установок, американская компания Arnold Defense создала ракетную систему Fletcher, состоящую из четырех неуправляемых ракет в одном пусковом устройстве. Полностью снаряженный блок весит всего 72 килограмма, что позволяет устанавливать его на практически любую технику. В качестве ракет используется Advanced Precision Kill Weapon System -2 (APKWS-2). Это модернизированные ракеты Hydra-70, основные неуправляемые авиационные ракеты американской армии. Используются они чаще всего в пусковых установках M-261 и M-260 на 19 и 7 выстрелов.
Для установки Fletcher ракеты были модернизированы, у них появились боковые ребра для большей устойчивости и лазерный прицел. При помощи лазера ракета наводится на цель и запускается к ней. Предполагается, что на расстоянии до 5 километров, ракета сможет поразить стоящую цель с вероятностью около 80 процентов. Стрельба ведется, не как заведено у летчиков "сразу и много", а по одной. Так что в теории при стрельбе из установки Fletcher можно поразить четыре разные мишени.
Тем не менее подобная ракетная установка будет востребованной для небольших пехотных групп, не имеющих артиллерийской поддержки, а также для установки на корабли береговой охраны.
Во время Гражданской войны в Ливии, начавшейся в 2011 году и продолжающейся до сих пор, из-за недостатка вооружения активно создавались самодельные системы залпового ракетного огня на основе унифицированных блоков НУРС УБ-16-57, снаряжавшихся ракетами семейства С-5, и устанавливаемых на пикапы и джипы. При использовании подобная система вообще не позволяла производить прицеливание. Расчет делался скорее на плотность огня и производимый эффект.
Ливийские пикапы с ракетными установками УБ-57-16.
Подсмотрев принцип у таких самодельных установок, американская компания Arnold Defense создала ракетную систему Fletcher, состоящую из четырех неуправляемых ракет в одном пусковом устройстве. Полностью снаряженный блок весит всего 72 килограмма, что позволяет устанавливать его на практически любую технику. В качестве ракет используется Advanced Precision Kill Weapon System -2 (APKWS-2). Это модернизированные ракеты Hydra-70, основные неуправляемые авиационные ракеты американской армии. Используются они чаще всего в пусковых установках M-261 и M-260 на 19 и 7 выстрелов.
ракетная система Fletcher
Для установки Fletcher ракеты были модернизированы, у них появились боковые ребра для большей устойчивости и лазерный прицел. При помощи лазера ракета наводится на цель и запускается к ней. Предполагается, что на расстоянии до 5 километров, ракета сможет поразить стоящую цель с вероятностью около 80 процентов. Стрельба ведется, не как заведено у летчиков "сразу и много", а по одной. Так что в теории при стрельбе из установки Fletcher можно поразить четыре разные мишени.
Тем не менее подобная ракетная установка будет востребованной для небольших пехотных групп, не имеющих артиллерийской поддержки, а также для установки на корабли береговой охраны.
Использованы фотографии: http://www.popularmechanics.com/
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