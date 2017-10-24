В Иране заявили о провале планов «противника»

Все планы противников на Ближнем Востоке провалились,

Когда они увидели условия в Сирии и Ираке, они поняли, что если все так продолжится, от Израиля ничего не останется. Поэтому они создали «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) и (другие) террористические группировки,

И если сегодня противник не сможет осуществить свои планы и замыслы в Западной Азии, то это благодаря единству вооруженных сил (Ирана) и присутствию сил КСИР в регионе,