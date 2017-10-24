В Иране заявили о провале планов «противника»
Планы противников в отношении ближневосточного региона провалились, передает РИА Новости заявление командующего сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Он также рассказал о том, «кто нарушил планы США в Сирии, Ираке и в регионе».
Ранее Дональд Трамп заявил, что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с «введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции». Он отдал распоряжение Минфину США ввести дополнительные санкции против всего КСИР, а также против его должностных лиц, агентов и отдельных членов. В этом месяце Вашингтон внес КСИР в список запрещенных организаций, обвинив его в поддержке международного терроризма.
Все планы противников на Ближнем Востоке провалились,сказал Пакпур телеканалу Press TV.
Он также рассказал о том, «кто нарушил планы США в Сирии, Ираке и в регионе».
Когда они увидели условия в Сирии и Ираке, они поняли, что если все так продолжится, от Израиля ничего не останется. Поэтому они создали «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) и (другие) террористические группировки,заявил Пакпур.
И если сегодня противник не сможет осуществить свои планы и замыслы в Западной Азии, то это благодаря единству вооруженных сил (Ирана) и присутствию сил КСИР в регионе,сказал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с «введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции». Он отдал распоряжение Минфину США ввести дополнительные санкции против всего КСИР, а также против его должностных лиц, агентов и отдельных членов. В этом месяце Вашингтон внес КСИР в список запрещенных организаций, обвинив его в поддержке международного терроризма.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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