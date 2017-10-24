11:51 24 октября

В Иране заявили о провале планов «противника»

Планы противников в отношении ближневосточного региона провалились, передает РИА Новости заявление командующего сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.



Все планы противников на Ближнем Востоке провалились,
сказал Пакпур телеканалу Press TV.


Он также рассказал о том, «кто нарушил планы США в Сирии, Ираке и в регионе».

Когда они увидели условия в Сирии и Ираке, они поняли, что если все так продолжится, от Израиля ничего не останется. Поэтому они создали «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) и (другие) террористические группировки,
заявил Пакпур.

И если сегодня противник не сможет осуществить свои планы и замыслы в Западной Азии, то это благодаря единству вооруженных сил (Ирана) и присутствию сил КСИР в регионе,
сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с «введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции». Он отдал распоряжение Минфину США ввести дополнительные санкции против всего КСИР, а также против его должностных лиц, агентов и отдельных членов. В этом месяце Вашингтон внес КСИР в список запрещенных организаций, обвинив его в поддержке международного терроризма.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. vorobey Сегодня, 10:51
    а как же ВКС животворящий\
    vorobey
    1. Mavrikiy Сегодня, 10:59
      Цитата: vorobey
      а как же ВКС животворящий\

      При чем здесь ВКС, Иран сказал, кто главный. Врать же не будет, они Великие сразу после США.
      Mavrikiy
      1. vorobey Сегодня, 11:01
        Цитата: Mavrikiy
        Цитата: vorobey
        а как же ВКС животворящий\

        При чем здесь ВКС, Иран сказал, кто главный. Врать же не будет, они Великие сразу после США.


        да я че.. я ниче... великие так великие... laughing
        vorobey
    2. NIKNN Сегодня, 11:10
      Цитата: vorobey
      а как же ВКС животворящий\

      Вы мягкое с теплым не путайте. ВКС в Иран не приглашали, у них своя авиацмя есть, а вот поставки Су-30 и 35 зря им отказали, там уже заварушка со штатами не за горами, как то я в кипише против США поддерживаю Иран, пока это единственная сила которую еще не растоптали там. Ну турция еще, только этот уж выкрутится...
      NIKNN
      1. vorobey Сегодня, 11:17
        Цитата: NIKNN
        Цитата: vorobey
        а как же ВКС животворящий\

        Вы мягкое с теплым не путайте. ВКС в Иран не приглашали, у них своя авиацмя есть, а вот поставки Су-30 и 35 зря им отказали, там уже заварушка со штатами не за горами, как то я в кипише против США поддерживаю Иран, пока это единственная сила которую еще не растоптали там. Ну турция еще, только этот уж выкрутится...


        речь идет не об Иране а о регионе в целом.. так что путаю не я.. laughing и ядерную сделку с Ираном наши лобировали... и что что про действия Иранских ВВС не слышал..
        vorobey
        1. ватник Сегодня, 11:27
          Цитата: vorobey
          и что что про действия Иранских ВВС не слышал..

          Не было иранские Ф-4 Фантом участвовали в поддержки иракских войск когда они этого сами ещё не могли делать в виду отсутствия у них авиации правда есть всего несколько подтверждённых фактов. Видимо из за того что ВВС Ирана и так в основном дышат на ладан в виду своей старости.
          Иранские «Фантомы» ударили по позициям «Исламского государства» в Ираке
          Иранские военные самолеты нанесли удар по боевикам экстремистской группировки «Исламское Государство» на востоке Ирака, заявляют в Пентагоне. Впервые США подтвердили факт участия иранских ВВС в борьбе против джихадистов.
          У нас есть данные о том, что они нанесли воздушные удары со своих «Фантомов» F-4 в последние несколько дней», – заявил агентству Франс Пресс о действиях иранских военных споуксмен Пентагона контр-адмирал Джон Кирби. Ранее канал «Аль-Джазира» распространил видео, на котором похожий на F-4 самолет, схожий с теми, что используют иранские ВВС, атакует цели в иракской восточной провинции Дияла.

          Как отмечают наблюдатели, эти воздушные рейды иллюстрируют возрастающую роль Ирана в борьбе с «Исламским государством»
          http://www.mk.ru/politics/2014/12/03/iranskie-fan
          tomy-udarili-po-poziciyam-islamskogo-gosudarstva-
          v-irake.html
          ватник
          1. vorobey Сегодня, 11:48
            теперь услышал.. laughing я понял кто навел шорох в регионе...
            vorobey
  2. shans2 Сегодня, 10:55
    Соросклинтоиды , ваша игра проиграна, яхва сдохло, БВ наш.... Надо вас все-таки скинуть в море , надо (с издевкой ) laughing У вас даже и откупиться нечем, в отличии от Катара)
    shans2
    1. vorobey Сегодня, 10:57
      Цитата: shans2
      Соросклинтоиды , ваша игра проиграна, яхва сдохло, БВ наш.... Надо вас все-таки скинуть в море , надо (с издевкой ) laughing


      не.. они просто так не сдаются.. они в другом месте начнут..
      vorobey
  3. ватник Сегодня, 11:05
    Во многом он прав именно Израиль с помощью США и монархий ПЗ развязал всеобщую бойню в Ираке а затем и в Сирии (не будем так же забывать Ливию где именно эти группы стран организовали уничтожение её государственности) и именно благодаря огромной людской и особенно финансовой помощи Ирана эти государства выстояли против террористов пока им на помощь не пришла наша армия в лице ВКС без которой бы они даже с помощью Ирана не выстояли бы однозначно.
    ватник
  4. Egorovich Сегодня, 11:05
    Еще один писатель побед, вслед за матрасниками. Нет бы сказать, что в Сирии они бы обделались без России. Свой пропагандизм везде несут.
    Egorovich
  5. штольц Сегодня, 11:19
    Цитата: vorobey

    да я че.. я ниче... великие так великие...

    Эти великие, когда ещё назывались Персией, убили нашего посла А. Грибоедова. В Афгане тоже крови попили достаточно.
    Разбомбить всех на хрен, а на бомбах писать: "За Грибоедова"!
    штольц
    1. ватник Сегодня, 11:30
      Цитата: штольц
      Разбомбить всех на хрен, а на бомбах писать: "За Грибоедова"!

      Ну вы прямо "воин великий" lol
      ватник
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