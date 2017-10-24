11:49 24 октября

Экс-глава Пентагона: необходимо создать ближневосточную коалицию

Вашингтону нужно создать ближневосточную коалицию, которая наряду борьбой с терроризмом будет противостоять растущему влиянию Ирана в регионе, передает РИА Новости заявление бывшего министра обороны США Леона Панетты.



Я давал эти рекомендации в прошлом, но, к сожалению, дело далеко не пошло. Я убежден, что нам нужно создать ближневосточную коалицию, состоящую из стран, которые будут работать вместе в согласии. И Израиль должен быть частью этой коалиции, откровенно говоря, поскольку они также обеспокоены ИГ (группировка запрещена в РФ), терроризмом и действиями Ирана,
сказал Панетта на конференции в Hudson Institute в Вашингтоне.


По словам экс-министра, такая коалиция, состоящая из арабских стран, «должна будет создать совместный центр военного командования для того, чтобы определять цели, размещать войска, преследовать террористов».

Он отметил также, что коалиционные силы должны будут не только бороться с ИГ, «но и сдерживать Иран».

Ранее Дональд Трамп заявил, что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с «введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции».

В свою очередь глава иранского МИД Мохаммад Зариф отметил, что нежелание Вашингтона менять свою точку зрения относительно роли Тегерана на Ближнем Востоке вызывает сожаление.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:36
    Восток дело тонкое...там араб предает араба столетиями и все договоренности всего лишь ширма...
    яркий пример нынешняя ТУРЦИЯ или Саудовская Аравия...договора с ними есть... а веры этим договорам нет ни малейшей...нарушат когда им выгодно будет.
    Тот же ЛЕХА
    1. сибиралт Сегодня, 11:42
      Без Эрдогана и Путина никакая другая коалиция на БВ не пройдет. Это факт!
      сибиралт
  2. zivXP Сегодня, 11:40
    Сейчас всех арабов и прочих поманят морковкой, а те сразу все забудут и потянутся в ошейник.
    zivXP
  3. NIKNN Сегодня, 11:41
    Каолиция есть. США, Израиль, ну арабы скользкие примкнуть могут, но вот против Ирана кроме первых двух вряд ли кто то серьезно будет рыпаться...
    NIKNN
  4. sa-ag Сегодня, 11:45
    Им надо зафиксировать успех, курды на левобережье Евфрата отрезали Иран от Сирии, вот это и надо закрепить
    sa-ag
  5. резервист Сегодня, 11:47
    размещать войска, преследовать террористов».

    Мешанина в голове Панетты.
    Наверное - "размещать террористов"
    резервист
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