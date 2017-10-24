Экс-глава Пентагона: необходимо создать ближневосточную коалицию

Я давал эти рекомендации в прошлом, но, к сожалению, дело далеко не пошло. Я убежден, что нам нужно создать ближневосточную коалицию, состоящую из стран, которые будут работать вместе в согласии. И Израиль должен быть частью этой коалиции, откровенно говоря, поскольку они также обеспокоены ИГ (группировка запрещена в РФ), терроризмом и действиями Ирана,

Вашингтону нужно создать ближневосточную коалицию, которая наряду борьбой с терроризмом будет противостоять растущему влиянию Ирана в регионе, передает РИА Новости заявление бывшего министра обороны США Леона Панетты.сказал Панетта на конференции в Hudson Institute в Вашингтоне.По словам экс-министра, такая коалиция, состоящая из арабских стран, «должна будет создать совместный центр военного командования для того, чтобы определять цели, размещать войска, преследовать террористов».Он отметил также, что коалиционные силы должны будут не только бороться с ИГ, «но и сдерживать Иран».Ранее Дональд Трамп заявил, что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с «введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции».В свою очередь глава иранского МИД Мохаммад Зариф отметил, что нежелание Вашингтона менять свою точку зрения относительно роли Тегерана на Ближнем Востоке вызывает сожаление.