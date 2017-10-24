Американские СМИ попытались определить победителя в схватке Су-57 с F-22

Надеемся, что мы будем лишь размышлять об этой встрече,

Американские журналисты сравнили специфику двух истребителей пятого поколения Су-57 и F-22 Raptor и попытались выяснить, на что самолеты будут делать упор в воздушном бою, сообщает Российская газета со ссылкой на The National Interest.«Особенностью F-22 является максимальное использование стелс-технологий, позволяющих сделать самолет менее заметным для радаров противника», – пишет американское издание, отмечая высокую маневренность истребителя и хороший обзор из кабины пилота.У F-22 имеются более мощные, чем у его предшественника F-15 Eagle, двигатели, а также радар, благодаря которому он может заметить и классифицировать угрозу прежде, чем его самого обнаружит противник.«У Raptor есть три отсека, в двух из которых может разместиться управляемая ракета ближнего боя класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой наведения AIM-9M / X Sidewinder. Также в F-22 могут быть размещены шесть управляемых ракет класса "воздух-воздух" с дальностью действия до шестидесяти пяти миль AIMRA-120 AMRAAM ("Slammer"). Кроме того, самолет может нести корректируемые бомбы JDAM или четыре топливных бака емкостью 600 галлонов. А у 20-миллиметровой пушки M61A2, имеется достаточно боеприпасов, чтобы вести непрерывный огонь в течение почти пяти секунд», говорится в материале.«О Су-57 известно гораздо меньше», – пишет издание, тем не менее подчеркивает, что он имеет принципиальные отличия от F-22: «Если конструкторы Raptor делали упор на маневренность и скрытность, то Су-57 в большей степени ориентирован на маневренность и скорость. При этом российский истребитель имеет гораздо более высокую маневренность на сверхзвуковых скоростях, чем любой другой».Отмечается также, что «благодаря авиационной радиолокационной станции Н036 "Белка", Су-57 способен обнаруживать самолеты-"невидимки", кроме того, пилот может использовать систему инфракрасного поиска и слежения».По данным исследователей, у Су-57 имеется «два вместительных оружейных отсека, в каждом из которых могут быть размещены четыре ракеты класса "воздух-воздух" K-77M, которые способны захватывать цели на дальности до 100 миль, кроме того, самолет вооружен управляемыми ракетами ближнего боя с системой инфракрасного самонаведения K-74M2».«Комбинация маневренности и системы инфракрасного поиска делает Су-57 смертельно опасным противником», – признают авторы.С другой стороны, F-22, ориентированный на скрытность и маневренность, тоже может обнаруживать противника на больших расстояниях, а если ему удастся уклониться от вражеского радара, «Raptor сумеет получить инициативу на ранней стадии боя».«Трудно понять, кто победит, если учесть, что мы не знаем, насколько маневренным является Су-57, но инфракрасная система поиска и слежения российского самолета, которой нет у американского истребителя-"невидимки", станет основным преимуществом в бою», – говорится в статье.При этом издание отмечает, что если F-22 и Су-57 когда-нибудь сойдутся в бою, то это окажется «битвой века».заключают исследователи.