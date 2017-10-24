16:57 24 октября

Американские СМИ попытались определить победителя в схватке Су-57 с F-22

Американские журналисты сравнили специфику двух истребителей пятого поколения Су-57 и F-22 Raptor и попытались выяснить, на что самолеты будут делать упор в воздушном бою, сообщает Российская газета со ссылкой на The National Interest.



«Особенностью F-22 является максимальное использование стелс-технологий, позволяющих сделать самолет менее заметным для радаров противника», – пишет американское издание, отмечая высокую маневренность истребителя и хороший обзор из кабины пилота.


У F-22 имеются более мощные, чем у его предшественника F-15 Eagle, двигатели, а также радар, благодаря которому он может заметить и классифицировать угрозу прежде, чем его самого обнаружит противник.

«У Raptor есть три отсека, в двух из которых может разместиться управляемая ракета ближнего боя класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой наведения AIM-9M / X Sidewinder. Также в F-22 могут быть размещены шесть управляемых ракет класса "воздух-воздух" с дальностью действия до шестидесяти пяти миль AIMRA-120 AMRAAM ("Slammer"). Кроме того, самолет может нести корректируемые бомбы JDAM или четыре топливных бака емкостью 600 галлонов. А у 20-миллиметровой пушки M61A2, имеется достаточно боеприпасов, чтобы вести непрерывный огонь в течение почти пяти секунд», говорится в материале.

«О Су-57 известно гораздо меньше», – пишет издание, тем не менее подчеркивает, что он имеет принципиальные отличия от F-22: «Если конструкторы Raptor делали упор на маневренность и скрытность, то Су-57 в большей степени ориентирован на маневренность и скорость. При этом российский истребитель имеет гораздо более высокую маневренность на сверхзвуковых скоростях, чем любой другой».

Отмечается также, что «благодаря авиационной радиолокационной станции Н036 "Белка", Су-57 способен обнаруживать самолеты-"невидимки", кроме того, пилот может использовать систему инфракрасного поиска и слежения».

По данным исследователей, у Су-57 имеется «два вместительных оружейных отсека, в каждом из которых могут быть размещены четыре ракеты класса "воздух-воздух" K-77M, которые способны захватывать цели на дальности до 100 миль, кроме того, самолет вооружен управляемыми ракетами ближнего боя с системой инфракрасного самонаведения K-74M2».

«Комбинация маневренности и системы инфракрасного поиска делает Су-57 смертельно опасным противником», – признают авторы.

С другой стороны, F-22, ориентированный на скрытность и маневренность, тоже может обнаруживать противника на больших расстояниях, а если ему удастся уклониться от вражеского радара, «Raptor сумеет получить инициативу на ранней стадии боя».

«Трудно понять, кто победит, если учесть, что мы не знаем, насколько маневренным является Су-57, но инфракрасная система поиска и слежения российского самолета, которой нет у американского истребителя-"невидимки", станет основным преимуществом в бою», – говорится в статье.

При этом издание отмечает, что если F-22 и Су-57 когда-нибудь сойдутся в бою, то это окажется «битвой века».

Надеемся, что мы будем лишь размышлять об этой встрече,
заключают исследователи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62

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  1. himRa Сегодня, 13:57
    А чего сравнивать?
    himRa
    1. The_Lancet Сегодня, 14:03
      Очень хорошо.Пока что сравнивают на словах в интернете а не в бою.
      Но я ставлю на F. Причин этого не делать не существует
      The_Lancet
      1. Uryukc Сегодня, 14:07
        Цитата: The_Lancet
        Но я ставлю на F.

        А мы и не сомневались. Удивительно только, что NI не написали, что F-22 победит ибо куда нам до вас итд. итп., как они обычно это делают.
        Цитата: The_Lancet
        Причин этого не делать не существует


        Про причины у Маккейна поинтересуйся))
        Uryukc
      2. 79807420129 Сегодня, 14:08
        Цитата: The_Lancet
        Но я ставлю на F. Причин этого не делать не существует

        А я ставлю на СУ,так как причин не делать этого не существует. wink
        Цитата: The_Lancet
        Пока что сравнивают на словах в интернете а не в бою.

        Вот это здравая мысль. yes
        79807420129
        1. Правда Сегодня, 14:38
          Цитата: 79807420129
          А я ставлю на СУ,так как причин не делать этого не существует.

          Ну как бы машины такой ещё нет, но для Вас же это не причина.
          Правда
          1. свободный Сегодня, 15:13
            Цитата: Правда
            Цитата: 79807420129
            А я ставлю на СУ,так как причин не делать этого не существует.

            Ну как бы машины такой ещё нет, но для Вас же это не причина.

            А вот интересно вы чью правду отстаиваете?
            свободный
          2. abc_alex Сегодня, 16:41
            А что из характеристик F-22 имеет документальное подтверждение, а не является "заявлением разработчиков"? По сути дела сравнивать можно только заявления наших и штатовских разработчиков. Причём штатовские неоднократно были замечены в "творческом осмыслении" параметров.
            abc_alex
      3. esaul Сегодня, 14:14
        Про скрытность Ф-22... Помнится, в самом начале нашего вмешательства в сирийскую эпопею, когда шла накачка сил РФ в Сирии, попытались американцы с израильтянами взять коня под уздцы - запустили две баллистические ракеты с израильского эсминца, а в воздух поднялись два Ф-22. В это время между сирийским берегом и эскадрой проамериканской коалиции стояла наша группа кораблей, имеющая РЭБ. Совершенно непредсказуемо ракеты "самоубились". Израильтяне тогда включили дурака и заявили, что это были метео-зонды. Про Ф-22 - тишина, хотя была информация, что один из них был завален Панцирем, которые уже были завезены экспрессом. Широко инфа не обсуждалась, но прыть амеров приутихла после этого. Через тройку недель косвенно проходила инфа, что один из Ф-22, всё же, был завален. Ясное дело, что американцы об этом распространятся не будут, а наши в то время ещё не имели официального мандата от Асада. Восток - дело тихое wink
        esaul
        1. Щаранский Сегодня, 14:23
          Цитата: esaul
          две баллистические ракеты с израильского эсминца

          закусывать надо, товарищ
          Щаранский
          1. esaul Сегодня, 14:38
            Ну-ну. В Идлибе тоже инструкторы западные целой пачкой были взяты в плен. Эмиссары западные сразу зачастили - пронесло - отпустили без скандала. Центр координационный в Сирии был уничтожен самолётами ВКС РФ. Там всякой твари по паре было - и катарские, и американские, и израильские, и иорданские "советники" находились. Всем - крышка. Проглотили наши западные партнёры.
            esaul
            1. Щаранский Сегодня, 14:50
              Вот зря не верите. Такими темпами Вам и до конной авиации недалеко. После баллистических то ракет на эсминцах.
              Щаранский
              1. esaul Сегодня, 15:08
                Плюс за внимательность, товарищ.
                esaul
          2. фрезер Сегодня, 14:39
            Цитата: Щаранский
            Цитата: esaul
            две баллистические ракеты с израильского эсминца

            закусывать надо, товарищ

            Да это же секта Супер Хибин, и 29 томагавков - ничего им не докажешь.
            фрезер
            1. NIKNN Сегодня, 14:58
              Цитата: фрезер
              Да это же секта Супер Хибин, и 29 томагавков - ничего им не докажешь.

              Про баллистические ракеты с эсминца belay , это конечно шедевр шедевров..., ну а на счет тамогавков вопрос и правда не доконца ясен... what
              NIKNN
              1. DMB_95 Сегодня, 16:29
                Цитата: NIKNN
                Цитата: фрезер
                Да это же секта Супер Хибин, и 29 томагавков - ничего им не докажешь.

                ..... ну а на счет тамогавков вопрос и правда не доконца ясен... what

                Ясен или нет , но половина Топоров до цели не дошла . А долетевшие отработали по цели на троечку с минусом . И что же им так помешало ? soldier
                DMB_95
      4. Alexey-74 Сегодня, 14:17
        Однозначно победителем будет Су-57!!!! Не вижу причин для победы F22 (35-тем более)....ну а вы продолжайте верить в исключительность американского оружия..........
        Alexey-74
      5. Kurare Сегодня, 14:28
        Цитата: The_Lancet
        Но я ставлю на F. Причин этого не делать не существует

        "Хороший аргумент"! Напоминает фразу: этого не может быть, так как этого быть не может.
        Kurare
      6. Now we are free Сегодня, 14:38
        Уффф, да неужели? Неужели СУ-57 наконец стали сравнивать с F-22 а не с F-35?!?
        В любом случае и такое сравнение пока преждевременно ибо СУ-57 это многофункциональная платформа (изначально) призванная одинаково эффективно работать как по воздушным целям так и по наземным морским целям. F-22 же изначально планировался с целью для завоевания господства в воздухе, мало того СУ-57 на данный момент ещё не вступил в строй и до сих пор проходит испытания, мало того конечный вариант самолёта должен быть оборудован абсолютно другим двигателем пока ещё только создаваемым (а возможно уже проходящим испытания).
        В общем очередное сравнение писаное на воде вилами... wassat
        Now we are free
      7. ydjin Сегодня, 16:22
        Цитата: The_Lancet
        Очень хорошо.Пока что сравнивают на словах в интернете а не в бою.
        Но я ставлю на F. Причин этого не делать не существует

        А я ставлю на Су, и пока повода в нём не было сомневаться.
        ydjin
  2. vorobey Сегодня, 13:58
    победит С500
    vorobey
    1. Alexey-74 Сегодня, 14:17
      даже С-300, С-400
      Alexey-74
      1. vorobey Сегодня, 14:36
        Цитата: Alexey-74
        даже С-300, С-400


        лишь бы не С125 а то вообще позор какой то будет laughing а она пока ведет в счете..
        vorobey
      2. Щаранский Сегодня, 15:12
        Цитата: Alexey-74
        даже С-300, С-400

        Сирия это наглядно продемонстрировала. Если бы Земля еще была плоской..
        Щаранский
  3. seat9969 Сегодня, 14:02
    сравнили самолет летающий 10 лет и самолет которий не пойми будет ли вобще.....
    seat9969
    1. marlin1203 Сегодня, 14:07
      Да, да, да... и крымский мост снимали на Мосфильме laughing
      marlin1203
    2. Dobron Сегодня, 14:18
      Да, тяжело сравнивать самолёт снятый с производства и самолёт производство которого только начинается
      Dobron
    3. Uryukc Сегодня, 14:52
      Самолет с начала разработки, которого 30 лет прошло, сравнивают с самолетом который начал разрабатывается 10 лет назад.
      Uryukc
    4. Vlad.by Сегодня, 15:09
      Cушка то еще не летает, это да, но ее уже, мягко говоря, опасаются.
      А с чего бы?
      Vlad.by
    5. просто экспл Сегодня, 15:59
      сравнили самолет летающий 10 лет

      не летал он 10 лет , с 2009го более менее начал .
      а до этого на приколе стоял ибо пилоты сознание теряли и потеряли одну машину и пилота .
      только к 2009м исправили косяк с подачей кислорода пилотам и они начали регулярно летать .
      просто экспл
  4. pupsik Сегодня, 14:03
    Это амерское издание что то вроде нашенского шлакогого рен-тв, несущее околесицу.
    Думаю, что амерские машины победят в схватке с нашим стелсом, т.к. у наших, как обычно будет хромать связь, разведка и качество управления - наши давнишние и, похоже, неисправимые беды.
    pupsik
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:07
      Цитата: pupsik
      Думаю, что амерские машины победят

      потому,ты и "пупсик"... wassat о пилотах-ни слова...а именно они играют решающую роль. soldier
      Дедкастарый
    2. 79807420129 Сегодня, 14:11
      Цитата: pupsik
      .к. у наших, как обычно будет хромать связь, разведка и качество управления - наши давнишнии и, похоже, неисправимые беды.

      И вообще наша техника ржавая,все разворовали,пенсионеры голодают,и вообще все продали. good laughing просто гений аналитики. laughing
      79807420129
      1. Щаранский Сегодня, 14:24
        А на самом то деле техника покрашена и пенсионеры жируют и путешествуют по миру. Ничего не продано и не разворовано.
        Щаранский
        1. Правда Сегодня, 14:43
          Цитата: Щаранский
          А на самом то деле техника покрашена и пенсионеры жируют и путешествуют по миру. Ничего не продано и не разворовано.

          А Вы что, рекламу не смотрели!? Жируют пенсионеры, ещё как.
          Правда
        2. Кент0001 Сегодня, 14:48
          Хороший сарказм, но надо немного потоньше...)))
          Кент0001
  5. Невский_ЗУ Сегодня, 14:05
    Когда Су-57 (Т-50 ПАК ФА) первого этапа, начнут поступать в строевые части ВКС? Если полистать интернет, то можно встретить даты 2016, 2017 годы...
    Невский_ЗУ
    1. askort154 Сегодня, 14:15
      Невский_ЗУ.....Когда Су-57 (Т-50 ПАК ФА) первого этапа, начнут поступать в строевые части ВКС? Если полистать интернет, то можно встретить даты 2016, 2017 годы...

      Что толку, что F-35 с 2000 г. ?! . Весь в "болячках" , и его боятся пустить бой даже с 3-ми странами. yes
      askort154
  6. san4es Сегодня, 14:13
    Американские СМИ попытались определить победителя в схватке Су-57 с F-22

    ...Они некомпетентны am
    san4es
  7. BerBer Сегодня, 14:15
    Надеемся, что мы будем лишь размышлять об этой встрече.[b][/b]
    Вот в этом с авторами согласен. Лучше потрындим об этом на сайтах и всё.
    BerBer
  8. Громобой Сегодня, 14:16
    Раз пять уже сравнивали.
    Лучше не вполне возможным воздушным инцидентом заморачиваться,а смоделировать бой или даже крупную Возд.операцию с применением всех разнородных типов боевых самолётов , дронов,наземных комплексов ПВО и РЭБ,флотов,с ударами противника по наземной инфраструктуре ВВС ,разбивкой по эшелонам и с примерной численностью сторон.Для наглядности можно условно определить и место моделируемой войны---это район Польши-Прибалтики.Даманцев бы справился.
    Громобой
    1. himRa Сегодня, 14:34
      Да пусть моделируют чего хотят!наши войны убеждены что у нас хорошее и добротное оружие!я когда служил думал именно так...это убеждение помогает солдату воевать...есть и такие которых переубедить несмотря на возможное паражение не удастся....
      Мы будем защищаться а кто пойдет служить врагу будет нашим врагом!
      himRa
  9. Немезида Сегодня, 14:16
    Сравнивать,увы,пока нечего...ВВС США имеют около 200 F-22,а у РФ меньше 20 Су-57.
    Немезида
    1. Кент0001 Сегодня, 14:50
      У нас нет Су-57, у нас пока эксперементальный Т-50, надеюсь что увижу его как СУ-57.
      Кент0001
      1. Немезида Сегодня, 15:15
        В 2008 году у РФ был всего один Су-34,не принятый еще на вооружение,что не помешало бросить его в бой...
        Немезида
    2. purple Сегодня, 14:53
      самое интересное, когда сделают радар который будет засекать стелс... все эти ухищрения с самолетами невидимками станут бесполезными... и все эти 200 рапторов станут кучей бесполезного дорогостоящего металлолома.
      purple
      1. Немезида Сегодня, 15:13
        Стелс засекают даже радары ЗРК С-125 Печера,которым в Югославии сбили F-117. Стелс снижает заметность самолета,не делая его невидимым для радаров. Самолеты делают менее заметными,радары делают более чувствительными. Это развитие и конкуренция технологий.Совершенствование средств защиты и нападения идет со времен меча и лука....
        Немезида
  10. _Jack_ Сегодня, 14:18
    Опять 25, надоели уже. F-22 давно летает, уже устаревает (например БРЭО), СУ-57 нет и неизвестно будет ли вообще (т.к. дорогой а денег нет). Сравнивать нечего.
    _Jack_
  11. Стройбат запаса Сегодня, 14:29
    Сравнивать бессмысленно, так как по Су-57 нет данных, а по "Раптору" - только рекламки. А реклама - не информация. "Локхид" до сих пор утверждает, что Ф-16 ни разу не был сбит в бою laughing
    Кстати, я на досуге посмотрел вспомнил латынь и посмеялся. Raptus по латыни - изнасилование. Так что раптор, видимо, просто насильник. В данном случае - орально-церебральный. Мозг людям мучает laughing
    Стройбат запаса
  12. дед Мих Сегодня, 14:33
    Американские журналисты с Фу-ту-ту ... . Меняйте образ жизни. А наш самолет предназначен впендюривать.
    дед Мих
  13. chidoryan Сегодня, 14:45
    А есть ли смысл сравнивать то, что есть и то,чего еще нет? Весь Су-57 еще не в серии,двигателя нет, и все эти мутные дела с индусами настораживают - они недовольны ТТХ совместного проекта FGFA. В то время как Раптор мало того что уже в серии, причем в нормальном таком количестве, так уже и эксплуатируется,а серийное производство завершено. К тому времени, как наши доведут своё пятое поколение ( с учетом недовольства индусов есть еще вопросы к тому,а пятое ли оно) , матрасники уже шестое беспилотное склепают. С лазерами-рельсотронами и стаей мини-дронов в придачу.
    chidoryan
    1. винторез Сегодня, 15:55
      Если Вы захотите разорить страну,подарите ей F22,несколько.Выпуск этих самолётов заморозили из-за того,что даже для американцев это дорого,к тому же ещё не все недостатки и просчёты устранены.Для реальных боевых действий,когда и ВПП некогда подмести и техники по трое суток без сна,американская техника не годится.Вспомните ту же М15,и стреляет метко и патроны легче и эргономика лучше,а солдаты их бросали и подбирали АК,в штатах ничего с тех времён не изменилось,реклама всегда враньё,только реальные показатели(не дай Бог).
      винторез
      1. chidoryan Сегодня, 16:09
        Про подбирали АК и бросали М15 слышал что это миф. Что подбирали в качестве трофея. К тому же винтовки этой линейки на сегодняшний день не такие капризные,какими были раньше. Все эти мифы про хреновое американское оружие на критический ум можете не распостранять. Да, не все у них гладко, своя школа,своя специфика, свои косяки. Дык и у нас так же.
        chidoryan
  14. sanches-nk Сегодня, 15:12
    Что-то думается мне что в передней полусфере у них ЭПР одинаково низкая и тут будут реашть либо средства наведения типа Авакс. А при прочих равных у СУ-57 судя по всему радар намного круче.
    sanches-nk
  15. Андрей Панов Сегодня, 15:27
    Об чём спор? У кого я... круче? Сравните используемые силы, и полученный результат в Сирии. Вот это и будет истина.
    Андрей Панов
  16. rocket757 Сегодня, 15:29
    Для меня очевидно и история доказала, что когда наши будут сражаться с врагом на равных, полетят от тех "пух и перья" ... впрочем и не на равных такое выходило, и не раз!
    Лишь бы не нашлось тех, кто начнёт верещать ФУ ... дали команду ФАС и враг будет разбит!!!
    Эвона как получилось ... по факту, не есть доказано, что в техническом плане янки впереди планеты всей .
    На все их хитромудрые\дорогущие штучки найдётся Ваня с ломом и хрясь ...
    rocket757
  17. рюрикович Сегодня, 15:37
    Анекдот про сравнения.
    " Поехал мужик за бугор в командировку. Через пару недель приезжает и рассказывает жене:
    - Зашел в ресторан, а там на входе с тебя пальто снимают и сами несут в гардероб. Вроде мелочь, а приятно. На входе в гостиницу швейцар перед тобой двери открывает. Вроде мелочь, а приятно. На фирме тамошний начальник со всеми, даже с уборщиками на "вы". Вроде мелочь,а приятно....
    Жена в ответ:
    - А я на прошлой неделе куму дала. Так у него на два сантиметра длиннее, чем у тебя. Вроде мелочь, а приятно...."
    Мораль - меряться надо реально, а не виртуально feel soldier
    рюрикович
    1. rocket757 Сегодня, 15:49
      Давайте не будем мериться реально ... не хочу больше.
      Поболтаем в своем "кружке" и пойдём пивка попьём что ли!
      rocket757
      1. рюрикович Сегодня, 15:58
        Ладно smile ,пусть генералы на картах воюют soldier
        а мы на кухнях останемся каждый при своем drinks
        рюрикович
        1. rocket757 Сегодня, 16:03
          Почему эт каждый при своём ...даж когда не согласен с апанентом, есть стимул разобраться в теме тщательнее!
          Можно и на кухне, с пивком и воблой ... тем более вобла в этом году класс! и ловилось много!
          Мне любой диалог интересен ... без хамства и оскорблений конечно.
          rocket757
          1. рюрикович Сегодня, 16:09
            Я о том, что бы "белые и пушистые" думали про силу своих каракатиц, а мы будем своих лебедей восхвалять fellow wink drinks hi
            рюрикович
        2. ydjin Сегодня, 16:54
          Цитата: рюрикович
          Ладно smile ,пусть генералы на картах воюют soldier
          а мы на кухнях останемся каждый при своем drinks

          А мне вот более интересная проблема. В Этом году я не смог поесть на нашем Сахалине Свежей Горбуши и красной икры пятиминутки! На Сахалине лосось выбит окончательно, если реки в течении многих лет перегораживали так называемыми РУЗ (рыбоучётными заграждениями) , а под эту марку вычёрпывали всё подряд не пуская рыбу на воспроизводство! Если в этом году голодные медведи не накопившие жира для залегания в спячку терроризируют Сахалинские деревни, и посёлки охотясь на цепных псов и даже забираются в дома! Кто виноват и что за чиновники правят бал разворовывая Россию? Назначьте меня в расстрельную команду, хотя мне претит убийство, но за предательство нашего народа я готов поступится принципами во имя Жизни! ИМХО.
          ydjin
  18. ленивый Сегодня, 16:11
    кроме невидимости есть ещё средства РЭБ , что толку раньше увидеть если не сможешь поразить. и что бы увидеть надо чтоб работал свой радар, такой вот фы22 ниньзя с фонариком
    ленивый
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