Собчак: Крым - это Украина
Ксения Собчак, назвавшая себя готовой стать кандидатом в президенты России, провела первую пресс-конференцию в новом «статусе». Один из вопросов на мероприятии касался государственной принадлежности Крымского полуострова. РИА Новости приводит ответ «кандидата»:
Если учесть итоги последних социологических опросов по Крыму, то можно спрогнозировать, сколько процентов голосов избирателей реально получит Собчак на мартовских выборах президента страны. Крым территорией Украины считают не более 3,5% участвовавших в опросах россиян. Вот на эту планку и может рассчитывать Ксения Анатольевна, позиционирующая себя «кандидатом против всех». И этот факт вряд ли не радует «основного кандидата», который пока о своём участии в выборах 2018 года официально не заявлял.
Ранее Собчак заявила, что идёт на выборы, так как "желает перемен в стране". А "Дом-2" тем временем идёт без перемен...
Украина — это важнейший партнёр России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно. С точки зрения международного права, Крым является территорией Украины. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема.
Если учесть итоги последних социологических опросов по Крыму, то можно спрогнозировать, сколько процентов голосов избирателей реально получит Собчак на мартовских выборах президента страны. Крым территорией Украины считают не более 3,5% участвовавших в опросах россиян. Вот на эту планку и может рассчитывать Ксения Анатольевна, позиционирующая себя «кандидатом против всех». И этот факт вряд ли не радует «основного кандидата», который пока о своём участии в выборах 2018 года официально не заявлял.
Ранее Собчак заявила, что идёт на выборы, так как "желает перемен в стране". А "Дом-2" тем временем идёт без перемен...
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/sob4ak
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти