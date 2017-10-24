Собчак: Крым - это Украина

Украина — это важнейший партнёр России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно. С точки зрения международного права, Крым является территорией Украины. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема.

Ксения Собчак, назвавшая себя готовой стать кандидатом в президенты России, провела первую пресс-конференцию в новом «статусе». Один из вопросов на мероприятии касался государственной принадлежности Крымского полуострова. РИА Новости приводит ответ «кандидата»:Если учесть итоги последних социологических опросов по Крыму, то можно спрогнозировать, сколько процентов голосов избирателей реально получит Собчак на мартовских выборах президента страны. Крым территорией Украины считают не более 3,5% участвовавших в опросах россиян. Вот на эту планку и может рассчитывать Ксения Анатольевна, позиционирующая себя «кандидатом против всех». И этот факт вряд ли не радует «основного кандидата», который пока о своём участии в выборах 2018 года официально не заявлял.Ранее Собчак заявила, что идёт на выборы, так как "желает перемен в стране". А "Дом-2" тем временем идёт без перемен...