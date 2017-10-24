16:58 24 октября

Собчак: Крым - это Украина

Ксения Собчак, назвавшая себя готовой стать кандидатом в президенты России, провела первую пресс-конференцию в новом «статусе». Один из вопросов на мероприятии касался государственной принадлежности Крымского полуострова. РИА Новости приводит ответ «кандидата»:

Украина — это важнейший партнёр России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно. С точки зрения международного права, Крым является территорией Украины. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема.


Собчак: Крым - это Украина



Если учесть итоги последних социологических опросов по Крыму, то можно спрогнозировать, сколько процентов голосов избирателей реально получит Собчак на мартовских выборах президента страны. Крым территорией Украины считают не более 3,5% участвовавших в опросах россиян. Вот на эту планку и может рассчитывать Ксения Анатольевна, позиционирующая себя «кандидатом против всех». И этот факт вряд ли не радует «основного кандидата», который пока о своём участии в выборах 2018 года официально не заявлял.

Ранее Собчак заявила, что идёт на выборы, так как "желает перемен в стране". А "Дом-2" тем временем идёт без перемен...

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/sob4ak
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 119

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  1. Комментарий был удален.
    1. Zibelew Сегодня, 14:11
      А Россия это ДОМ-2. Ей по барабану - Крым, ДОМ-2, ей похоже это представляется очередной тусовкой в выходные, и Россию сдаст быстрее чем все предыдущие алкаши и предатели.
      Фото министра обороны и президента прилагается.

      Ну всё, шансы набрать процентов 7 из микроскопических стали просто иллюзией.....
      Zibelew
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:16
        Собчак с любителем собак - что то в этом есть. Как Инь и Янь они дополнили друг друга. Не за того ксюша замуж вышла.

        но собчак в президенты это конечно сильно. Бабу несет. И как бэ запретить нельзя.


        с-т Petrov
        1. Now we are free Сегодня, 14:30
          Ксюшь, так с твоих слов получается Косово -Сербия?.. Думаешь, что говоришь то? США не одобрит такого волюнтаризма... tongue

          Ребят, ну а теперь серьёзно -Всего одним таким заявлением Ксюша оттяпала добрую часть электората у Лёши навального. Теперь она подобно мощному абсорбенту вброшенному в булькающую русофобско-либеральную среду начинает собирать вокруг себя гомномассы, так что ждите завываний от навального&Со, что она ду_ра и вообще ничего не понимает в политике wassat

          В общем берите попкорн (дальше знаете) laughing laughing laughing
          Now we are free
          1. NIKNN Сегодня, 14:48
            - Собчак теперь уже корпоратив вести не пригласишь, расценки подняла в три раза.
            - Да ладно, мы ее два раза в ресторан вызывали и один раз даже в сауну, и все бесплатно.
            - Как так-то?
            - На встречу с избирателями.
            NIKNN
            1. Татьяна Сегодня, 14:57
              О незрелости Ксюхи Собчак как политика-государственника от РФ припомним ей ещё и это!
              Татьяна
              1. NIKNN Сегодня, 15:02
                Цитата: Татьяна
                припомним ей ещё и это!

                good smile
                NIKNN
                1. Татьяна Сегодня, 15:06
                  Впрочем, "яблоко" от "яблони" недалеко падает! Какова мамашка - такова и доченька!
                  Татьяна
                  1. Татьяна Сегодня, 15:15
                    В общем, как-то так будет править дочь Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой!
                    Папы уже нет в живых, зато мама осталась и здравствует - и как политик пример дочери в политике показывает!
                    Татьяна
                    1. Александр War Сегодня, 15:29
                      И эта мразь еще сенатор 282 статья по ней плачет а Генпрокуратура все розовые очки одели!
                      Александр War
                      1. lwxx Сегодня, 15:52
                        Ст.280.1 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.Дочка достойна мамаши. И куда прокуратура смотрит....
                        lwxx
                  2. Александр War Сегодня, 15:27
                    Две мрази еврейки мамаша и дочь шлюха
                    Александр War
                    1. esaul Сегодня, 15:34
                      Цитата: Александр War
                      Две мрази еврейки мамаша и дочь шлюха

                      Вот интересно! За второе слово в вашем комментарии, написанное мною в ветке о заявлении кудских чиновников о зверствах в Киркуке, мой коммент снесли намертво. Каковы критерии? belay
                      esaul
          2. Венд Сегодня, 15:14
            Цитата: Now we are free
            Ксюшь, так с твоих слов получается Косово -Сербия?.. Думаешь, что говоришь то? США не одобрит такого волюнтаризма... tongue

            Ребят, ну а теперь серьёзно -Всего одним таким заявлением Ксюша оттяпала добрую часть электората у Лёши навального. Теперь она подобно мощному абсорбенту вброшенному в булькающую русофобско-либеральную среду начинает собирать вокруг себя гомномассы, так что ждите завываний от навального&Со, что она ду_ра и вообще ничего не понимает в политике wassat

            В общем берите попкорн (дальше знаете) laughing laughing laughing

            Она это очередная попытка запада изменить ситуацию и на фанатах взобраться в руководители России.
            Венд
        2. BecmepH Сегодня, 14:31
          . Бабу несет.
          Бабу пронесёт...
          BecmepH
          1. Чёрный Сегодня, 14:49
            Кандидат в Президенты Ксения Собчак...у меня всё...без комментариев... laughing
            Чёрный
            1. esaul Сегодня, 15:17
              Чё за шибздик прыгает на камеру? Светская львица - она и под забором, пьяная в сисю - львица. Чё зря-то прыгать?
              esaul
            2. Александр War Сегодня, 15:31
              Пьянь ей место под забором или у мусорного бака.
              Александр War
        3. 210окв Сегодня, 14:40
          Будет Президентом fool "Президентом" чушни либеральной!
          Цитата: с-т Petrov
          Собчак с любителем собак - что то в этом есть. Как Инь и Янь они дополнили друг друга. Не за того ксюша замуж вышла.

          но собчак в президенты это конечно сильно. Бабу несет. И как бэ запретить нельзя.
          210окв
      2. 79807420129 Сегодня, 14:17
        Цитата: Zibelew
        А Россия это ДОМ-2

        Это уже ДОМ 3 будет. feel
        79807420129
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:18
          ну если подтянуть на это фото еще наших форумных оппозиционеров - уже будет политическая сила.
          с-т Petrov
      3. esaul Сегодня, 14:19
        Фотка -зачётная! good - два существа с дегенеративными физиономиямию Толко у собачки умное выражение на мордочке и мысль читается: "Как вы меня задолбали, !"
        esaul
        1. vorobey Сегодня, 14:29
          Цитата: esaul

          esaul

          Цитата: с-т Petrov

          с-т Petrov

          Цитата: BerBer

          BerBer

          Цитата: резервист

          резервист

          Цитата: Zibelew

          Zibelew


          че вы стебетесь над бабой... мужики.. laughing имеет право.. по конституции... я даже требую чтобы ее допустили на выборы... я хочу видеть это действо.. laughing правда.. laughing

          2 500 000 голосов она потеряла моментально... laughing
          vorobey
          1. esaul Сегодня, 14:42
            Саня, привет. Ты такой же юморной. Как детвора? Даёт прикурить? drinks
            esaul
            1. vorobey Сегодня, 14:46
              Цитата: esaul
              Саня, привет. Ты такой же юморной. Как детвора? Даёт прикурить? drinks


              не то слово.. laughing приветствую старина... drinks
              vorobey
      4. Serg Koma Сегодня, 14:29
        Цитата: Zibelew
        Россия это ДОМ-2.
        А так же и "НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ" laughing
        Канал ТНТ создан в 1997 году, c 2001 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Флагманский канал субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение», созданного в 2015 году


        «Газпром-Медиа Холдинг» -дочерняя структура «Газпрома» по управлению активами в СМИ создана в январе 1998 года.

        [media=http://mtdata.ru/u25/photoBE14/20975602797
        -0/original.jpg]

        Послушайте!
        Ведь, если звезды зажигают —
        значит — это кому-нибудь нужно?
        Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
        Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?
        ................
        .................
        В. В. Маяковский. Послушайте!
        Serg Koma
      5. сибиралт Сегодня, 14:35
        Собчак, на фото к статье, груди забыла надеть. laughing Видно, от овса у неё память слабеет. Печалька, однако.crying
        сибиралт
      6. Комментарий был удален.
      7. Барбулятор Сегодня, 14:55
        [quote=Zibelew]Фото министра обороны и президента прилагается[quote]
        Не переживайте сильно: Ксюша прекрасно знает своё место в этой жизни - это место маленькой истеричной собачки, что у неё на руках. Ни на какие выборы она не пойдет только потому, что знает конечный результат: даже её Дом-2 за такого "президента" не проголосует.
        Барбулятор
      8. kapitan_21 Сегодня, 15:31
        Если Крым - это Украина, то Собчак - это лошадь Прижывальского))
        kapitan_21
      9. лаврентий павлович Сегодня, 16:04
        Шлюха с лошадиной физиономией и мозгами как у кролика хочет стать кандидатом в президенты, это плевок в лицо всем россиянам. ЦИК не должен даже регистрировать такого кандидата. Одной тв_ри уже показали ее место, в больнице с порезанным горлом, всю такую мразь отправить в Сибирь руду добывать и дороги строить. Это не игры и если папа в свое время наворовал денег, то сидела бы молча и тратила, пока не забрали в казну государства.
        лаврентий павлович
      10. ник7 Сегодня, 16:13
        Для презедентши, Собчак профнепригодна, ибо у неё напрочь отсутствуют базовые юридические познания.
        В договорах, стороны несут взаимные обязательства, к примеру после покупки нового автомобиля, продавец даёт гарантии на бесплатный ремонт, но покупатель должен проходить Т.О. Если Т,О, не пройдено, гарантия аннулируется. РФ гарантировала Украине владение Крымом, при условии не передачи Крыма третьим странам, это условие было нарушено, после госпереворота 13 го года, Украина собиралась передать Крым, под западные базы. Поэтому гарантии РФ были аннулированы и международные договора были соблюдены.
        ник7
    2. Комментарий был удален.
      1. BerBer Сегодня, 14:18
        То, что мы её обсуждаем, для неё уже хорошо. Ей до нас пофигу. И это ещё мягко сказано.
        BerBer
        1. ydjin Сегодня, 14:35
          Цитата: BerBer
          То, что мы её обсуждаем, для неё уже хорошо. Ей до нас пофигу. И это ещё мягко сказано.

          Я не хотел бы такого президента! Или президдентутку готовую продать мою Родину!
          ydjin
          1. BerBer Сегодня, 14:48
            Даже не обсуждается. Рвотный рефлекс на неё.
            BerBer
    3. резервист Сегодня, 14:15
      Ксения Собчак снялась обнаженной для журнала Коневодство laughing
      резервист
      1. Комментарий был удален.
      2. Дембель77 Сегодня, 14:19
        Профурсетка. Не более и не менее.
        Дембель77
      3. BerBer Сегодня, 14:45
        Что то понесло Вас коллега. Видать эмоции зашкаливают. laughing
        BerBer
        1. НасРать Сегодня, 14:51
          Тут всех понесло... laughing Сабчачка встретилась с ВВП, а через два дня сообщила, что хочет баллотироваться....сегодня заявила, что войдет в штаб нАвальнова...
          Играют в открытую.... а комрады закусили удила.. wassat
          НасРать
          1. BerBer Сегодня, 15:52
            Я тоже подумал про контраст. Но для ВВП это разве нужно? С "этим" даже сравнивать некорректно.
            BerBer
  2. Серый брат Сегодня, 14:08
    Крым это полуостров. fool
    Серый брат
    1. volodya Сегодня, 14:13
      Цитата: Серый брат
      Крым это полуостров. fool

      И этот полуостров Россия!
      volodya
      1. Серый брат Сегодня, 14:24
        Цитата: volodya
        И этот полуостров Россия!

        Зы: показательно что наша либерастня постоянно говорит о Крыме как о территории и никогда о людях которые там живут, разве только о жертвах рыжыма из Хиз-бут Тахрир)))
        Серый брат
  3. Невский_ЗУ Сегодня, 14:08
    И кто-то сомневался в ее позиции по Крыму? В любой другой стране, оппозиция хочет нащупать тренд большинства. И только в России, оппозиция поддерживает тренд Запада.

    Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года.

    А разве Россия его ратифицировала?
    Невский_ЗУ
    1. Серый брат Сегодня, 14:10
      Цитата: Невский_ЗУ
      В любой нормальной стране, оппозиция хочет нащупать тренд большинства.

      Не надо оскорблять мою страну.
      Все вопросы к оппозиции.
      Серый брат
      1. Невский_ЗУ Сегодня, 14:13
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Невский_ЗУ
        В любой нормальной стране, оппозиция хочет нащупать тренд большинства.

        Не надо оскорблять мою страну.
        Все вопросы к оппозиции.

        Ого, сразу и не понял. Шаблоны..эх
        Невский_ЗУ
    2. NKT Сегодня, 15:02
      Для ее головы очень трудно понять разницу между меморандумом и договором. Опять ляпнула что-то.
      NKT
  4. Немезида Сегодня, 14:09
    Замечательно...Когда Собчак будет арестована по статье 280 УК РФ? Где наш гарант конституции? А как на счет договора О Дружбе,который был нарушен Украиной,пославшей своих боевиков воевать против РФ в Чечне и Осетии ?!
    Немезида
  5. marlin1203 Сегодня, 14:09
    Республ ка Крым формально сначала вышла из состава Украины, а потом РФ включила в свой состав это нейтральное государство. Никаких посягательств на территориальную целостность Украины не было.
    marlin1203
  6. ded100 Сегодня, 14:12
    Чем полезным занялась бы!
    ded100
    1. ydjin Сегодня, 14:27
      Цитата: ded100
      Чем полезным занялась бы!

      Политическая проститутка! Выслать на Манхеттен! На а если признает вину лет 5 на лесоповал в Сибирь и после амнистировать.
      ydjin
      1. амурец Сегодня, 14:48
        Цитата: ydjin
        Политическая проститутка! Выслать на Манхеттен!

        А она там нужна? ИМХО На "Улицу красных фонарей" В Амстердам. Пусть там её президентом квартала выбирают.
        амурец
      2. Ныробский Сегодня, 15:18
        Цитата: ydjin
        Политическая проститутка! Выслать на Манхеттен!

        Просто никто не объяснил этой женщине с низкой социальной ответственностью то, что ей надо баллотироваться на президента Уркаины и стать конкуренткой Ю.Тимошенко, а она попёрла в президенты России. Ей судя по всему и программу писали рассчитанную на уркаинского избирателя типа - "Крым ваш". Ну ошиблась девка, с кем не бывает)))
        Цитата: ydjin
        На а если признает вину лет 5 на лесоповал в Сибирь
        Побойтесь Бога, там все косолапые разбегутся...
        Ныробский
  7. Alexey-74 Сегодня, 14:12
    А я бы запретил таким "уродам" и предателям участвовать в Президентских выборах! Ее место в Сибири....
    Alexey-74
    1. резервист Сегодня, 14:17
      Почему Собчак решила стать кандидатом в президенты?
      - Количество бывших и нынешних участников Дома-2 превысило 300 тысяч человек, необходимых для сбора подписей. winked
      резервист
      1. Serg Koma Сегодня, 14:38
        Цитата: резервист
        - Количество бывших и нынешних участников Дома-2 превысило 300 тысяч человек, необходимых для сбора подписей.

        Радует что де _би _лов из ДОМ-2 значительно меньше.
        22 октября 2017
        На предвыборном сайте Ксении Собчак уже активно идет сбор подписей за выдвижение ее кандидатуры на пост президента России. На данный момент ее поддержали 8350 человек по всей стране. Из Омска за журналистку отдано 67 голосов
        По стране самыми лояльными к Собчак оказались москвичи — там за ее кандидатуру подписались 2421 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 1001 подпись. Регионы голосуют менее активно — обычно не больше 100–200 подписей в городах-миллионниках. В Новосибирске, например, — 141, в Екатеринбурге — 219.
        Serg Koma
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:20
          в Екатеринбурге — 219.


          посольство США заражает людей неведомым вирусом.
          с-т Petrov
    2. Hammerlock Сегодня, 14:28
      себе оставьте, нам она ни к чему
      Hammerlock
      1. амурец Сегодня, 15:16
        Цитата: Hammerlock
        себе оставьте, нам она ни к чему

        Согласен. Без неё воздух чище. На Дальнем Востоке она тоже не нужна.
        амурец
  8. БМП-2 Сегодня, 14:14
    И когда уже начнут вещи называть своими именами? request Украина - террористическая организация (запрещена в России).
    БМП-2
  9. Hariton Laptev Сегодня, 14:15
    Ну вот и сброшены маски окончательно. А раз госпожа Собчак делает такое заявление то не плохо бы проверить из каких средств сия особа оплачивает свое выдвижение. Вернее кто её оплачивает. А так же на наличие связей с иностранными спецслужбами. А дальше есть уголовный кодекс.
    Hariton Laptev
    1. Стирбьорн Сегодня, 14:46
      Не удивлюсь, если это - АПэшечка, как раз перед этим Собчак у Путина интервью брала! Так что спрашивайте у властей, зачем они такой цирк с выборами устраивают, ибо Ксюшу как раз-таки допустят скорее всего, как Прохорова в свое время, а вот реальным кандидатам откажут
      Стирбьорн
  10. sgr291158 Сегодня, 14:17
    Собчак, ты хоть думаешь что мелешь. Как была недалекой, так и осталась.
    sgr291158
    1. volodya Сегодня, 14:25
      Цитата: sgr291158
      Собчак, ты хоть думаешь что мелешь. Как была недалекой, так и осталась.

      Так она же блондинка! Как назвать блондинку с одной половиной мозга?- Гениальной!
      volodya
      1. Комментарий был удален.
  11. Комментарий был удален.
    1. резервист Сегодня, 14:22
      -Что такое одна лошадиная сила?
      - Это усилие, которое предпринимает К. Собчак, чтобы казаться красивой,
      умной и стильной одновременно wassat
      резервист
      1. резервист Сегодня, 14:24
        Новости автопрома:
        С сегодняшнего дня принято измерять мощность автомобиля не в
        л.с.(лошадинных силах), а в К.С. (Ксения Собчак)
        резервист
  12. 16112014nk Сегодня, 14:22
    Мечта и цель Собчачки - сделать из России Дом-3.
    16112014nk
  13. Оверлок Сегодня, 14:24
    Все логично говорит: чем больше Собчак будет говорить против ВВП и Кремля. тем больше людей придут на выборы проголосовать против нее. Явка любой ценой!
    Оверлок
  14. Старый26 Сегодня, 14:24
    Цитата: Alexey-74
    А я бы запретил таким "уродам" и предателям участвовать в Президентских выборах! Ее место в Сибири....

    Увы, невозможно. По Конституции и вы, и я, и любой бомж, и Ксюша - все мы при выполнении определенных условий можем выдвинуть себя. А вы предлагаете то, что в свое время в ФРГ называлось "запретом на профессии". Может Ксюша всю свою бессознательную жизнь мечтала о том, что будет Президентом. А вы так ее "обломать" хотите
    Старый26
    1. ydjin Сегодня, 15:24
      Цитата: Старый26
      Цитата: Alexey-74
      А я бы запретил таким "уродам" и предателям участвовать в Президентских выборах! Ее место в Сибири....

      Увы, невозможно. По Конституции и вы, и я, и любой бомж, и Ксюша - все мы при выполнении определенных условий можем выдвинуть себя. А вы предлагаете то, что в свое время в ФРГ называлось "запретом на профессии". Может Ксюша всю свою бессознательную жизнь мечтала о том, что будет Президентом. А вы так ее "обломать" хотите

      Ввести юридическое понятие, враг России и пожизненое поражение в политических правах!
      ydjin
  15. Кент0001 Сегодня, 14:25
    Собчак-это лошадь.
    Кент0001
  16. Громобой Сегодня, 14:25
    Разводка для лохов.Поясню.Теперь Собчак будет при каждом удобном случае повторять про принадлежность нашего Крыма.А её "оппонент" столько же раз повторит ,что Крым это Россия.И кто окажется в выигрышном положении в глазах электората?Ну конечно несобчак!Вот так и создаются иллюзии предвыборной борьбы.
    Громобой
    1. Оверлок Сегодня, 14:43
      совершенно точно сказано
      Оверлок
  17. Оверлок Сегодня, 14:26
    Цитата: Hariton Laptev
    А так же на наличие связей с иностранными спецслужбами.

    оплачивает ее потуги Кремль, а связь ее со спецслужбами- это связи с нашей властью
    Оверлок
    1. Туз Бубен Сегодня, 16:26
      Да ну...тужится, но слАбо...
      Туз Бубен
  18. Vita VKO Сегодня, 14:26
    С чисто научной целью, было бы интересно узнать сколько моральных уродов имеют право голоса в России. По таким кандидатам как Собчак можно получить очень полезную информацию для оценки здоровья общества. С другой стороны территориальная целостность России гарантируется Конституцией и Законами, в том числе УК РФ ст.280.1 до 5 лет. Жаль так надолго терять такую лакмусовую прокладку, хотя гражданства лишить конечно необходимо.
    Vita VKO
    1. Оверлок Сегодня, 14:29
      вы идеалист. Никто не даст с Собчак пылинке упасть, не точно лишить гражданства. Вас скорее лишат гражданства или меня, но не ее. Эта фигура имеет прямой доступ к ВВП, прямой! А как известно, ВВП своих не сдает, ни каких!
      Оверлок
      1. Vita VKO Сегодня, 14:47
        Цитата: Оверлок
        Эта фигура имеет прямой доступ к ВВП

        "прямой" в каком смысле? или вы считаете, что каждый репорт бравший интервью автоматически попадает в разряд неприкосновенные? Сомнительно это.
        А вот проверка кандидата в президенты спецслужбами это процедура обязательная. Неужели вы думаете, что простоя блондинка будет делать открыто такие антироссийские без надежного прикрытия ЦРУшных сценаристов, которые практически открыто заявляют необходимости срыва выборов Президента России и даже не скрывают те огромные средства, которые выделяются на "американскую демократизацию" в России.
        США намерены увеличить бюджет программы по сдерживанию России. Согласно запросу Белого дома, в 2018 финансовом году, который начинается с 1 октября 2017 года, на программу планируется направить 4,8 миллиарда долларов
        . Так что у Собчак есть вариант стать как минимум миллионершей после выборов.
        Vita VKO
        1. Оверлок Сегодня, 15:15
          Первое-миллионерша она уже сейчас.Просто она удвоит или утроит свое состояние.
          Второе- она не простая блондинка, она дочь Собчака.Она- неприкосновенная при этой власти. Немного истории. В июле 2000 года правительство Германии при участии США, Израиля и стран Европы создало фонд «Память, ответственность и будущее» с капиталом $10 млрд., предназначенным для выплат компенсаций жертвам нацизма Международный трибунал на Нюрнбергском процессе обязал Германию, по мере восстановления экономики, выплатить денежные компенсации гражданам, вынужденным работать на третий рейх во время оккупации Европы фашистскими войсками. В июле 2000 года правительство Германии при участии США, Израиля и стран Европы создало фонд «Память, ответственность и будущее» с капиталом $10 млрд., предназначенным для выплат компенсаций жертвам нацизма. Деньги в фонд внесли в равных долях государство и немецкие промышленники. В ноябре 2000 года правительство Австрии для тех же целей учредило Фонд примирения, мира и сотрудничества (Фонд примирения) с капиталом 6 млрд. австрийских шиллингов, и швейцарские банки выделили в компенсационный фонд $1,25 млрд. Сумма компенсации на одного человека из России, в зависимости от условий содержания и работы, определялась в размерах от 1 500 DM до 15 000 DM. Максимальная компенсация — для узников концлагерей и гетто. Согласие на занятие должности председателя правления Фонда „Взаимопонимание и примирение“ было получено от Анатолия Собчака. За день до его смерти… После прихода Нарусовой на высшую, хотя и общественную (то есть без оплаты труда), должность Фонда многие старики, ожидавшие обещанных средств из Германии, подумали, что все скоро изменится. Тем более, что мать Людмилы Борисовны тоже была угнана в Германию в возрасте 16 лет. Не стоит предпологать. что эти деньги наши узники Германии получили. Деньги исчезли. 200 млн Евро!
          Оверлок
          1. Громобой Сегодня, 15:36
            Цитата: Vita VKO
            Эта фигура имеет прямой доступ к ВВП
            "прямой" в каком смысле? или вы считаете, что каждый репорт бравший интервью автоматически попадает в разряд неприкосновенные? Сомнительно это.
            В самом прямом смысле "прямой".Вот из последнего:
            15:34 вторник, 24 октября 2017
            Также она ответила на многочисленные вопросы журналистов, в том числе, о недавней встрече с Владимиром Путиным. Телеведущая пояснила, что она была связана со съемками фильма о ее отце Анатолии Собчаке, бывшем мэре Санкт-Петербурга, а не с ее намерением идти на выборы президента.

            «Не надо смешивать эти две темы. Разрешения ни на что я не спрашивала. Я самостоятельный человек. Перед тем, как делать громкие заявления, если ты знаком с человеком, ты идешь и говоришь с ним», – пояснила Собчак. Она также отметила, что Путин когда-то спас жизнь ее отцу, поэтому оскорблять его она не будет. Но на выборах она намерена выступать, в том числе, против нынешнего президента.
            https://www.1tv.ru/news/2017-10-24/334997-kseniya
            _sobchak_predstavila_zhurnalistam_glavu_svoego_pr
            edvybornogo_shtaba
            Громобой
          2. Vita VKO Сегодня, 15:46
            Цитата: Оверлок
            $10 млрд., предназначенным для выплат компенсаций жертвам

            Ваш источник информации в литовских пропагандистских СМИ http://www.klaipeda1945.org/konsuljtatsii/kogda-d
            remlet-sovestj-ee-zamenyaet-alch/
            как минимум лжет. Мой дед был одним из защитников Бересткой крепости, где его фашисты взяли в плен в бессознательном состоянии с 50% ожогов. Потом он чудом выжил в конц.лагерях, работал на немецких заводах и только в 1944 был освобожден из плена и еще год успел повоевать. До последнего времени он возглавлял совет ветеранов ВОВ, умер совсем недавно. Поэтому если бы какие то фонды с такими миллиардными бюджетами существовали в действительности, то дети и внуки этих ветеранов знали об этом 100%.
            Поэтому не стоит пользоваться русофобскими источниками информации на уважаемых сайтах. Окно возможностей Овертона среди людей с устоявшимися моральными ценностями редко срабатывает, это вам на молодежные форумы надо
            Vita VKO
      2. Туз Бубен Сегодня, 16:28
        Как говорил Иосиф Виссарионович, - незаменимых у нас нет !
        Туз Бубен
    2. ydjin Сегодня, 15:41
      Цитата: Vita VKO
      С чисто научной целью, было бы интересно узнать сколько моральных уродов имеют право голоса в России. По таким кандидатам как Собчак можно получить очень полезную информацию для оценки здоровья общества. С другой стороны территориальная целостность России гарантируется Конституцией и Законами, в том числе УК РФ ст.280.1 до 5 лет. Жаль так надолго терять такую лакмусовую прокладку, хотя гражданства лишить конечно необходимо.

      Ох Запад завоет! Но глубако наплевать, пусть своих иммигрантов переварят с отсутствием зачатков демократии, и потом смогут нас научить чему то! Слабость европы легшей под нашествие гостей с ближнего востока? Это ближайшая смерть еврокультуры выродившейся гомосексуализмом и прочими лесбиянками и трансгендерами! Европа заходит в цивилизационный тупик, как древний Рим!
      ydjin
  19. bagr69 Сегодня, 14:26

    Президент всея кухни хочет казенные земли по разбазаривать?
    bagr69
  20. Камчатский Сегодня, 14:29
    [i]Когда Собчак будет арестована по статье 280 УК РФ? [i]
    В комментарии к статье 280 УК РФ написано, что по данной статье привлекаются "вменяемые" граждане, а эта особь на такой уровень не тянет ну никак. negative
    Камчатский
    1. Туз Бубен Сегодня, 16:31
      Вот именно поэтому она применяется к таким ка Вы и я...
      Туз Бубен
  21. sapporo1959 Сегодня, 14:32
    С каждым годом вижу выборы в России все веселей и веселей! И не поймешь да же то ли оппозиция так измельчала,то ли любимый руководитель так уже высоко взошел,что и желающих постоять с ним на одной трибуне не осталось..
    sapporo1959
  22. Pacifist Сегодня, 14:33
    А конкретнее? При учете прекращения действия конституции Украины в результате антиконституционного переворота и с учетом референдума жителей Крыма, было бы интересно узнать какое конкретно положение этого меморандума и какие положения международного права МЫ нарушили? Без этих ссылок все это пустопорожний трёп на потеху публике и в угоду хозяевам. Похоже поговорка, про природу отдыхающую на детях, оправдывается сполна.
    Pacifist
  23. mikh-korsakov Сегодня, 14:35
    У меня вопрос, есть ли в УК наказание за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Остальное, что она сказала это на уровне "Дом-2". Каюсь, имею ассоциативное мышление. Ксюше уже 36 лет. Мне вспомнилась песня " И целуй меня везде - я ведь взрослая уже".
    mikh-korsakov
    1. bk316 Сегодня, 14:39
      И целуй меня везде - я ведь взрослая уже".

      Зачет!
      bk316
      1. mikh-korsakov Сегодня, 15:09
        Цитата: bk316
        И целуй меня везде - я ведь взрослая уже".

        Зачет!

        Когда я слышу эту песню меня удивляет двусмысленность. В каком смысле целуй "везде", в любом месте, или в любое место. Судя по высказыванием этой дамы - она напрашивается своим хозяевам - по второму варианту. Однако, фу какая гадость! В девяностые годы, знал ли дядя Володя. какую змею он держит на коленях
        mikh-korsakov
    2. амурец Сегодня, 14:55
      Цитата: mikh-korsakov
      Каюсь, имею ассоциативное мышление. Ксюше уже 36 лет. Мне вспомнилась песня " И целуй меня везде - я ведь взрослая уже".

      Ну как не этично возраст "рамоличной бабушки" разглашать
      амурец
    3. сорок восьмой Сегодня, 16:27
      Есть и не слабое. Но только, кто же ее посадит, если ее лично ВВП на президентскую гонку благословил?
      сорок восьмой
  24. bk316 Сегодня, 14:41
    И при всей моей нелюбви (мягко говоря) к либерастам жалко девку.
    Зарежут дуру црушники для раздувания скандала. А ей бы еще жить да жить где-нибудь за лужей.
    bk316
    1. gukoyan Сегодня, 15:04
      Вообще пофиг, хоть в мусорке её найдут.
      gukoyan
  25. Стирбьорн Сегодня, 14:42
    C точки зрения международного сообщества Крым, действительно Украина, за редким исключением, типа КНДР (которого мы санкциями), или Вануту (или как там его). С чего тут так бомбит у людей?! Даже друг Эрдоган, которого много раз переиграл Путин, недавно заявил об этом
    Стирбьорн
    1. mikh-korsakov Сегодня, 15:28
      По моему глубокому убеждению "мировому сообществу" в глубине души глубоко наплевать чей Крым. Как ни странно даже многим украинцам, иначе не ездили бы они туда в большом количестве. Даже рискну предположить, что даже с Порошенко, мы могли бы о Крыме договориться, если бы не сунул нос в это дело дядя Сэм. Ведь никто же не заламывал руки когда Крым уходил из РСФСР. Тут-то и собака порыта, ибо Америка окутала финансовыми путами весь земной шар и тем самым заставляет плясать под ее дудку. . Америка не любит, когда кто-то что-нибудь предпринимает без ее согласия. Надо было оторвать Косово - пожалуйста, а тут мы стали своевольничать, за что нас и наказывают.
      mikh-korsakov
  26. Оверко Сегодня, 14:42
    Она же «против всех»! Против врачей, учителей, водителей, кровельщиков.... Против крымчан, как выяснилось.
    Оверко
  27. Комментарий был удален.
  28. просто ПАЛЫЧ Сегодня, 14:46
    Эта лошадинная морда никогда не была умной!
    просто ПАЛЫЧ
    1. Vita VKO Сегодня, 15:01
      Цитата: просто ПАЛЫЧ
      Эта лошадинная морда никогда не была умной!

      чего нельзя сказать о ЦРУшных сценаристах, которые разработали мощную многоходовую комбинацию к выборам Президента. Глупо думать, что такая дура как Собчак будет главной фигурой, но вот как отвлекающий и раздражающий фактор она просто идеально подходит для варианта дискредитации Путина и продвижении американского ставленника, который конечно будет ратовать за Россию со всеми возможными популистскими лозунгами.
      Vita VKO
      1. ydjin Сегодня, 15:47
        Цитата: Vita VKO
        Цитата: просто ПАЛЫЧ
        Эта лошадинная морда никогда не была умной!

        чего нельзя сказать о ЦРУшных сценаристах, которые разработали мощную многоходовую комбинацию к выборам Президента. Глупо думать, что такая дура как Собчак будет главной фигурой, но вот как отвлекающий и раздражающий фактор она просто идеально подходит для варианта дискредитации Путина и продвижении американского ставленника, который конечно будет ратовать за Россию со всеми возможными популистскими лозунгами.

        Скорее ЦРУ сыграло против себя поставив ставки на Ксюшадь! ИМХО.
        ydjin
  29. Strashila Сегодня, 14:48
    Трамп только упомянул о судьбе разворованных денег из России зашухереных на Западе... и его наседки закудахтали, еще будет соло из многочисленных кукареку... главное нагадить в порыве при возношения западных ценностей... в друг зачтут. Пусть прокудахчет... когда и каким документом Севастополь был передан Украине.
    Strashila
  30. Selin Andrey Сегодня, 14:50
    Будапештский меморандум не был ратифицирован ни одной из сторон. Вот ведь засадушко...
    Selin Andrey
  31. Ураган70 Сегодня, 14:58
    "Да, как ни парадоксально это звучит, Ксения Анатольевна, оказывается, не раз сталкивалась с проявлением антисемитизма по отношению к себе и своей семье. Об этом она прямо в синагоге и заявила. И там же призналась, что еврейство многие почему-то всегда связывали с ее отцом. У которого, по словам журналистки, были лишь польские корни. А вот у ее мамы Людмилы Борисовны… И тут микрофон взяла в руки сама Нарусова. И прилюдно призналась, что ее отец Борис Моисеевич Нарусович был евреем. "
    Не бывать лошадке президентом!
    Ураган70
  32. Ferdinant Сегодня, 15:01
    Не следит за речью,она мнением крымчан интересовались?
    Ferdinant
  33. gukoyan Сегодня, 15:02
    Пусть идёт дальше в клубных туалетах сношаться.... Возомнила себя умной.
    gukoyan
  34. Андрей ВОВ Сегодня, 15:07
    Подзабыли просто немного про Ксюшу,вот и решила напомнить о себе..плюс видимо поиздержалась,а сейчас денюжка капнет от всяких ходорковских и прочих...и еще,либерасты и дерьмократы постоянно тыкают мол законы надо соблюдать как в их любимой европе...так там,человек имеющий судимость не может стать президентом или премьером..ну никак не может,это ЗАКОН...и уважаемый господин Виторган...ну поставьте свою бабу к плите и не пускайте больше никуда,а то похудели Вы уважаемый
    Андрей ВОВ
  35. iouris Сегодня, 15:07
    Следующее заявление будет по Сирии или по Донбассу: ни мира, ни войны, а армию - распустить.
    iouris
  36. ватник Сегодня, 15:07
    Собчак если её каким то чудом изберут продаст и сдаст всё что осталось от России эта семейка люто ненавидит народ России и её политику.
    Нарусова и Собчак вспомнили еврейских предков
    https://utro.ru/articles/2013/05/14/1118626.shtml

    И про её маму:
    http://the-day-x.ru/evrejka-lyudmila-narusova-rus
    skih-nuzhno-istrebit.html
    ватник
  37. pvv113 Сегодня, 15:22
    Ксения Собчак, назвавшая себя готовой стать кандидатом в президенты России

    Мне кажется, что она - достойнейший кандидат в президенты, и может смело сменить на этом посту Парашенко
    pvv113
  38. gromoboj Сегодня, 15:26
    Цитата: Now we are free
    ждите завываний от навального

    Навальный уже выть и размахивать корягами начал.
    А президент сепар это не оригинально. Был уже один, меченый, его черти заждались.
    gromoboj
  39. rocket757 Сегодня, 15:34
    А когда то графа "Против всех" была моей любимой?
    Теперь облом, придётся кого то "выбирать".
    rocket757
    1. Василенко Владимир Сегодня, 16:05
      Цитата: rocket757
      еперь облом, придётся кого то "выбирать".

      ну почему мне вот наш антошка не нравился, остальные то же по диагонали бюллетеня написал ПРОТИВ ВСЕХ и опустил в урну
      Василенко Владимир
      1. rocket757 Сегодня, 16:10
        Как графу отменили, голосовал от противного, т.к. мне ВСЕ в нём не нравятся.
        Самодеятельностью заниматься как бы не по чинам...однако, идею на поперёк, будем рассмотреть.
        rocket757
  40. Sergey53 Сегодня, 16:01
    Правильно говорят: яблоко от яблони не далеко падает.
    Sergey53
  41. Василенко Владимир Сегодня, 16:04
    Крым является территорией Украины
    предвыборную компанию нужно считать законченной, ксюшу тащить в суд за призывы к отторжению территории РФ
    Василенко Владимир
  42. Lycan Сегодня, 16:09
    Хорошо, что Ксюха такую точку зрения высказала.
    Советую ей с этим же лозунгом проводить предвыборные дебаты.
    Отличная и многообещающая предвыборная позиция. А главное - популярная в массах. Меня устраивает.
    Lycan
  43. Alexey RA Сегодня, 16:11
    Украина — это важнейший партнёр России, безусловно.

    Когда-то была. Теперь быстрее и надёжнее произвести самим или купить где-нибудь ещё, но не в 404.
    И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд.

    Проблема в том, что
    Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
    ©
    А когда министр иностранных дел одной страны поёт матерные частушки под окнами посольства другой, а официальные лица одной страны призывают к терактам на территории другой... тут непротивлением и не пахнет.
    Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года.

    Кто-нибудь - объясните Ксюшади значение слова "меморандум".
    Меморандум - это всего лишь записка, составляемая дипломатами после не приведших к подписанию документов переговоров - по двум причинам:
    - чтобы вспомнить после завершающих обедов и банкетов - о чём вообще шёл разговор на встрече;
    - чтобы показать начальству и финотделу, что были действительно встреча и переговоры, а не одни лишь фуршеты с банкетами. smile
    Alexey RA
    1. mikh-korsakov Сегодня, 16:55
      Все ссылки на меморандум - этот блеф, потому что присоединяя Крым к России, мы присоединяли независмое государство Крым, которое мы признали, следовательно будапештским договоренностям это не имело отношение. Ибо мы принимали в состав России государство Крым, провозгласившее свою независимость от Украины. РФ признала государство Крым, не спросясь у Украины. Но и "мировое сообщество" признало Косово против воли Сербии.
      mikh-korsakov
  44. Восточный ветер Сегодня, 16:11
    Некоторых политиков бросают в мусорный бак, а эту словно вынули оттуда...
    Восточный ветер
  45. МорякЧФ Сегодня, 16:18
    Боюсь опять забанит модератор,но гетера у руля России это больший перебор,чем некогда алкаш.
    МорякЧФ
    1. Sergey53 Сегодня, 16:38
      Кто же её до руля допустит. Но как витрина либерализма-пожалуйста.
      Sergey53
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