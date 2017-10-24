США протестировали систему "виртуального окна"
Американский футуристический концепт GXV-T становится ближе к реальности. Как сообщает портал shephardmedia.com, компания Honeywell провела полевые испытания технологии virtual window (англ. – виртуальное окно) для перспективной боевой машины.
По словам Брайана Алекса, технического директора подразделения R&D компании Honeywell, целью исследования было выяснить, сможет ли водитель управлять транспортным средством без окон с таким же комфортом и уверенностью, как если бы он ехал на обычном автомобиле.
В Honeywell сообщают, что испытания прошли успешно – все пилоты смогли преодолеть маршрут, который проходил по пересечённой местности в пустыне. Квадроциклы двигались со скоростью 56 км/ч, при этом в них полностью отсутствовали окна – изображение подавалось с камер на дисплей, выполняющий функции смотрового окна.
GXV-T (Ground X-Vehicle Technology) является проектом Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США. На базе концепта планируется создать «военный транспорт XXI века», живучесть которого будет обеспечивать не броня, а скорость и манёвренность.
На видеоролике, демонстрирующем возможности машины GXV-T, разработчики показали её в виде бронированной капсулы на адаптивном колёсном шасси. Преимущество на поле боя новой машине должны обеспечивать технологии раннего обнаружения противника, а также высокая мобильность и проходимость, позволяющие зайти в тыл врагу даже по пересечённой местности. Вооружение GXV-T может состоять из различных боевых модулей (тип устанавливаемого оружия будет меняться в зависимости от поставленных задач), передает "Warspot"
По словам Брайана Алекса, технического директора подразделения R&D компании Honeywell, целью исследования было выяснить, сможет ли водитель управлять транспортным средством без окон с таким же комфортом и уверенностью, как если бы он ехал на обычном автомобиле.
В Honeywell сообщают, что испытания прошли успешно – все пилоты смогли преодолеть маршрут, который проходил по пересечённой местности в пустыне. Квадроциклы двигались со скоростью 56 км/ч, при этом в них полностью отсутствовали окна – изображение подавалось с камер на дисплей, выполняющий функции смотрового окна.
Квадроцикл-демонстратор технологии «виртуального окна».
GXV-T (Ground X-Vehicle Technology) является проектом Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США. На базе концепта планируется создать «военный транспорт XXI века», живучесть которого будет обеспечивать не броня, а скорость и манёвренность.
На видеоролике, демонстрирующем возможности машины GXV-T, разработчики показали её в виде бронированной капсулы на адаптивном колёсном шасси. Преимущество на поле боя новой машине должны обеспечивать технологии раннего обнаружения противника, а также высокая мобильность и проходимость, позволяющие зайти в тыл врагу даже по пересечённой местности. Вооружение GXV-T может состоять из различных боевых модулей (тип устанавливаемого оружия будет меняться в зависимости от поставленных задач), передает "Warspot"
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