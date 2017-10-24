16:52 24 октября

США протестировали систему "виртуального окна"

Американский футуристический концепт GXV-T становится ближе к реальности. Как сообщает портал shephardmedia.com, компания Honeywell провела полевые испытания технологии virtual window (англ. – виртуальное окно) для перспективной боевой машины.

По словам Брайана Алекса, технического директора подразделения R&D компании Honeywell, целью исследования было выяснить, сможет ли водитель управлять транспортным средством без окон с таким же комфортом и уверенностью, как если бы он ехал на обычном автомобиле.
В Honeywell сообщают, что испытания прошли успешно – все пилоты смогли преодолеть маршрут, который проходил по пересечённой местности в пустыне. Квадроциклы двигались со скоростью 56 км/ч, при этом в них полностью отсутствовали окна – изображение подавалось с камер на дисплей, выполняющий функции смотрового окна.

США протестировали систему "виртуального окна"


Квадроцикл-демонстратор технологии «виртуального окна».


GXV-T (Ground X-Vehicle Technology) является проектом Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США. На базе концепта планируется создать «военный транспорт XXI века», живучесть которого будет обеспечивать не броня, а скорость и манёвренность.
На видеоролике, демонстрирующем возможности машины GXV-T, разработчики показали её в виде бронированной капсулы на адаптивном колёсном шасси. Преимущество на поле боя новой машине должны обеспечивать технологии раннего обнаружения противника, а также высокая мобильность и проходимость, позволяющие зайти в тыл врагу даже по пересечённой местности. Вооружение GXV-T может состоять из различных боевых модулей (тип устанавливаемого оружия будет меняться в зависимости от поставленных задач), передает "Warspot"



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Комментарии 17

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  1. The_Lancet Сегодня, 15:03
    Перспективная разработка.Это логично- замена окон изображением с камер которые встроены в корпус.Или группы камер на одно направление


    С возможностью увеличения изображения например
    The_Lancet
    1. Orionvit Сегодня, 16:38
      Ага, перспективная. Суррогатов насмотрелись. Ну пусть работают.
      Orionvit
      1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 16:46
        Цитата: Orionvit
        Ага, перспективная. Суррогатов насмотрелись. Ну пусть работают.

        Товарисчи привыкли на симуляторах воевать. Вытаскивать застрявших будут чёрные рабы?
        dubovitskiy.1947
  2. chidoryan Сегодня, 15:04
    делали бы уже сразу беспилотными. Зачем такой агрегат в водителем внутри?
    chidoryan
    1. san4es Сегодня, 15:13
      Цитата: chidoryan
      . Зачем такой агрегат в водителем внутри?

      ...Что-бы из грязи выталкивал и запаску ставил recourse
      san4es
      1. NIKNN Сегодня, 15:20
        УРА, windows жив!!! ... , а то все Linux , Mac. Интересно какие обои рабочего стола от производителя будут... laughing
        NIKNN
        1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 16:47
          Цитата: NIKNN
          УРА, windows жив!!! ... , а то все Linux , Mac. Интересно какие обои рабочего стола от производителя будут... laughing

          Только "цифра". На неё нынче мода. А так же полупрозрачная обнажённая Леди Гага.
          dubovitskiy.1947
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:21
        ..Что-бы из грязи выталкивал и запаску ставил

        Надо было усложнить задачу...
        облить водой ...залепить грязью все что можно...заморозить и пустить в туман в непролазную колею по пояс...хрен пройдет...

        Тот же ЛЕХА
        1. тол100в Сегодня, 16:04
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Надо было усложнить задачу...
          облить водой ...залепить грязью все что можно...заморозить и пустить в туман в непролазную колею по пояс...хрен пройдет...

          Этот вопрос они уже обдумали: следом едут маркитантки топлес и мобильные автомойки с душистым шампунем!
          тол100в
  3. Livonetc Сегодня, 15:13
    В свое время неофициально на рынке утверждался девиз Ханевел -
    "Мы выдержим любые откаты".
    Это было конечно относительно к рынкам третьих стран, однако и на собственном рынке вооружений подобное явления процветает бурно.
    Да и как не разевать роток на такой гигантский военный бюджет как у США.
    Все мы знаем на что готов капиталист ради суперприбыли.
    Livonetc
  4. Корсар0304 Сегодня, 15:23
    Что же. Техника и разработки не стоят на месте и супостат тоже активно работает в этом направлении. Защита бойца на квадре + обеспечение его изображением всего и все днем и ночью - тема хорошая.
    Корсар0304
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:32
      А наличие окон или их отсутствие как влияет на квадре? Я понимаю танк/бэтр/и тд, но квадрику как поможет конструкция без окон? Броню на него не навешаешь же.
      Ушлый_башкорт
  5. _Jack_ Сегодня, 15:32
    Американский футуристический концепт GXV-T становится ближе к реальности.

    В Армате не так же управление реализовано? Так её уже давно делают, в чем футуристичность? Что экранов больше и облепили ими большее пространство? Единственное, сшивать изображения с разных камер, но это сейчас совсем не проблема.
    _Jack_
    1. Щаранский Сегодня, 15:48
      Не так же. Там нет дополненной реальности. А тут именно в этом и задача состоит.
      Щаранский
      1. _Jack_ Сегодня, 16:00
        "дополненная реальность" это красивые слова. В чем именно она заключается в этом проекте? Я вижу только то, что взяли изображение с нескольких камер и транслируют их на несколько состыкованных экранов. Края видеорядов с камер сшиваются для создания иллюзии непрерывного изображения. Но это все уже давно сделано, в чем футуристичность?
        _Jack_
      2. тол100в Сегодня, 16:17
        Цитата: Щаранский
        Там нет дополненной реальности. А тут именно в этом и задача состоит.

        Значит и противник, и взрывы мин, и пролетающие мимо снаряды будут в компьютерном виде?! Тогда они точно "победят".
        тол100в
  6. капрал Сегодня, 16:42
    Продолжение концепции "прозрачной" брони. Насколько уместно это на легком багги?
    Но если, допустим, там бронекапсула, то явно напрашивается тандем, водитель и оператор вооружения.
    капрал
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