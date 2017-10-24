В РФ разрабатывается вертолет-беспилотник «Сова»
АО «ДКБА» разрабатывает многоцелевой беспилотник вертолетного типа «Сова», который уже сейчас вызывает повышенный интерес не только у российских, но и у зарубежных компаний, сообщает Политэксперт со ссылкой на гендиректора АО «ДКБА» Сергея Павлова.
По словам Павлова, «благодаря конструкции и различным техническим особенностям "Сова" сможет выполнять довольно обширный спектр задач, однако основное назначение современного вертолета-беспилотника состоит в мониторинге местности, разведывательной деятельности и передаче информации в командный пункт».
Гендиректор отметил, что «большой интерес разработка вызвала у крупных нефтегазовых компаний, которые планируют использовать "Сову" в поиске неисправностей на нефтегазопроводах», поскольку беспилотник «оснащен специальными системами, позволяющими засекать нарушения целостности конструкции или прочие технические осложнения».
В государственных целях вертолет сможет производить разведку в самых сложных условиях, при техногенных катастрофах или при поисково-спасательных операциях.
Конструкция разработки также имеет множество новшеств: «В частности, вертолет выполнен по соосной схеме "винт в кольце". Особенностью такого устройства является тот факт, что при столкновении с объектами винт "Совы" не разрушается, позволяя двигаться дальше. Кроме того, устройство обеспечивает вдвое большую удельную тягу в режиме висения за счет особого вида обтекания воздушным потоком верхней кромки корпуса».
Довольно объемный корпус также предусматривает возможность использования беспилотника в качестве транспорта для малогабаритной продукции. Многофункциональность машины позволяет сделать вывод о том, что она будет применима во многих отраслях и сферах, говорится в публикации.
По словам Павлова, «благодаря конструкции и различным техническим особенностям "Сова" сможет выполнять довольно обширный спектр задач, однако основное назначение современного вертолета-беспилотника состоит в мониторинге местности, разведывательной деятельности и передаче информации в командный пункт».
Гендиректор отметил, что «большой интерес разработка вызвала у крупных нефтегазовых компаний, которые планируют использовать "Сову" в поиске неисправностей на нефтегазопроводах», поскольку беспилотник «оснащен специальными системами, позволяющими засекать нарушения целостности конструкции или прочие технические осложнения».
В государственных целях вертолет сможет производить разведку в самых сложных условиях, при техногенных катастрофах или при поисково-спасательных операциях.
Конструкция разработки также имеет множество новшеств: «В частности, вертолет выполнен по соосной схеме "винт в кольце". Особенностью такого устройства является тот факт, что при столкновении с объектами винт "Совы" не разрушается, позволяя двигаться дальше. Кроме того, устройство обеспечивает вдвое большую удельную тягу в режиме висения за счет особого вида обтекания воздушным потоком верхней кромки корпуса».
Довольно объемный корпус также предусматривает возможность использования беспилотника в качестве транспорта для малогабаритной продукции. Многофункциональность машины позволяет сделать вывод о том, что она будет применима во многих отраслях и сферах, говорится в публикации.
Использованы фотографии: dkba.ru/ Пресс-служба АО «ДКБА»
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