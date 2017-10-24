16:50 24 октября

В РФ разрабатывается вертолет-беспилотник «Сова»

АО «ДКБА» разрабатывает многоцелевой беспилотник вертолетного типа «Сова», который уже сейчас вызывает повышенный интерес не только у российских, но и у зарубежных компаний, сообщает Политэксперт со ссылкой на гендиректора АО «ДКБА» Сергея Павлова.

В РФ разрабатывается вертолет-беспилотник «Сова»


По словам Павлова, «благодаря конструкции и различным техническим особенностям "Сова" сможет выполнять довольно обширный спектр задач, однако основное назначение современного вертолета-беспилотника состоит в мониторинге местности, разведывательной деятельности и передаче информации в командный пункт».


Гендиректор отметил, что «большой интерес разработка вызвала у крупных нефтегазовых компаний, которые планируют использовать "Сову" в поиске неисправностей на нефтегазопроводах», поскольку беспилотник «оснащен специальными системами, позволяющими засекать нарушения целостности конструкции или прочие технические осложнения».

В государственных целях вертолет сможет производить разведку в самых сложных условиях, при техногенных катастрофах или при поисково-спасательных операциях.



Конструкция разработки также имеет множество новшеств: «В частности, вертолет выполнен по соосной схеме "винт в кольце". Особенностью такого устройства является тот факт, что при столкновении с объектами винт "Совы" не разрушается, позволяя двигаться дальше. Кроме того, устройство обеспечивает вдвое большую удельную тягу в режиме висения за счет особого вида обтекания воздушным потоком верхней кромки корпуса».

Довольно объемный корпус также предусматривает возможность использования беспилотника в качестве транспорта для малогабаритной продукции. Многофункциональность машины позволяет сделать вывод о том, что она будет применима во многих отраслях и сферах, говорится в публикации.

Использованы фотографии: dkba.ru/ Пресс-служба АО «ДКБА»
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Комментарии 15

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  1. himRa Сегодня, 15:32
    Воооот это и есть двойного назначения и такие нам нужны!
    Чей двигатель интересно?
    himRa
  2. AVGUST Сегодня, 15:33
    Да, много геликоптеров, хороших и разных нам нужны.......
    AVGUST
  3. ROM1077 Сегодня, 15:38
    да кому он нужен за бугром то? в той же америке каждый 5 й летательный аппарат беспилотный.
    ROM1077
    1. himRa Сегодня, 15:45
      Цитата: ROM1077
      да кому он нужен за бугром то? в той же америке каждый 5 й летательный аппарат беспилотный.

      Нам он нужен!За бугром нет таких расстояний ...а ,,богатые,, нефтяные и газовые компании заинтересованы в такой ,,игрушке,,
      himRa
      1. ROM1077 Сегодня, 15:49
        ну нам это понятно-отставание в той области в россии колосально
        ROM1077
        1. himRa Сегодня, 15:59
          Цитата: ROM1077
          ну нам это понятно-отставание в той области в россии колосально

          Налепить таких пластиковых игрушек можно сотнями ...главное чтобы был спрос а там можно и завод построить...причем на свои деньги!
          Ценен не сам вертолет а его возможности...оборудование
          himRa
  4. AVGUST Сегодня, 15:40
    Ну, теперь будет свой (надеюсь).
    AVGUST
  5. Громобой Сегодня, 15:44
    который уже сейчас вызывает повышенный интерес не только у российских, но и у зарубежных компаний
    Зачем же "компании" интересуются этим беспилотником?Может они хотят предложить для него свои движки?
    Громобой
    1. himRa Сегодня, 15:51
      Цитата: Громобой
      Зачем же "компании" интересуются этим беспилотником?Может они хотят предложить для него свои движки?

      Двигатели на первом этапе могут быть иностранные....
      Заинтересуются:
      1-дешевле на порядок чем с человеком..
      2-обслуживание в России
      3-необходимость регулярного контроля за коммуникациями и состоянием тайги
      4- зарубежные компании работают в России
      5-....сами придумайте
      himRa
  6. Uryukc Сегодня, 15:49
    В частности, вертолет выполнен по соосной схеме винт в кольце

    По фоткам незаметна соостность, и "кольца" не видно. Или фотки устарели или что-то..
    Uryukc
    1. Rader Сегодня, 16:11
      Что на фото, что на картинке с Камазом ясно виден вертолет класической схемы. Никакой соосности и кольцевых насадок и в помине не видать. Опять журналисты не поняли, или не захотели понять, или фотки левые вставили... А вообще машина для тех же газовщиков-нефтяников полезная. Особенно в связки с тепловизором. Можно будет оперативно обнаруживать непроектное положение трубопроводов, нарушения их изоляции и утечки транспортируемой среды.
      Rader
      1. Серый брат Сегодня, 16:31
        Цитата: Rader
        Что на фото, что на картинке с Камазом ясно виден вертолет класической схемы

        Я вас щас вообще добью - это другая вертуха. laughing
        "Сова" вот:

        laughing

        А вот что на фото в статье я не знаю, но очень хочу узнать.
        Серый брат
        1. sounddoc Сегодня, 16:45
          Логично,уважаемый...Цитирую статью:"Конструкция разработки также имеет множество новшеств: «В частности, вертолет выполнен по соосной схеме "винт в кольце". Особенностью такого устройства является тот факт, что при столкновении с объектами винт "Совы" не разрушается, позволяя двигаться дальше. Кроме того, устройство обеспечивает вдвое большую удельную тягу в режиме висения за счет особого вида обтекания воздушным потоком верхней кромки корпуса».
          sounddoc
  7. мыслитель Сегодня, 15:56
    Название-то уже занято, зачем устраивать путаницу.
    Первый российский атмосферный спутник "Сова" начал испытания

    https://topwar.ru/119278-pervyy-rossiyskiy-atmosf
    ernyy-sputnik-sova-nachal-ispytaniya.html
    мыслитель
  8. mariusdeayeraleone Сегодня, 15:59
    А дж мавик про чем занимается? Как будто велосипед новейший))))
    mariusdeayeraleone
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