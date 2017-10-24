16:52 24 октября

В Пентагоне спрогнозировали перемещение боевиков ИГ в Африку

Главе Пентагона Джеймсу Мэттису и президенту Дональду Трампу будут представлены рекомендации по противодействию боевикам группировки ИГ (запрещена в РФ), которые могут попытаться переместиться в Африку, передает ТАСС заявление председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Джозефа Данфорда.



Это заявление генерал сделал на специальном брифинге, посвященном гибели американских спецназовцев в Нигере, где они подверглись обстрелу со стороны экстремистов, предположительно связанных с группировкой ИГ.


Преждевременно говорить о том, будут ли отправлены (в Африку) дополнительные войска. С падением Ракки и Мосула враг, как мы полагаем, попробует усилить свое присутствие в Африке. Мы знаем, насколько важна Ливия,
сказал Данфорд.

Военные полагают, что террористы попытаются проникнуть в западные и восточные регионы Африки.

Мы пристально следим за этим, и мы подготовим рекомендации для министра и президента насчет размещения сил, которые понадобятся, относительно того, что мы считаем угрозой и какой она может стать,
сообщил председатель КНШ.

При этом он отметил, что не собирается рассказывать о том, что военные «будут делать завтра», и пока не готов подробно говорить о перемещении ИГ на Черный континент.

Мы имеем дело с глобальным вызовом,
отметил он и указал на то, что с потерей Ирака и Сирии террористы будут расширять свой присутствие в других странах.

Мы хотим гарантировать, что местные силы будут готовы,
подвел итог Данфорд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. himRa Сегодня, 16:02
    Спрогнозировали или спланировали?
    китайцы рвутся в Африку ...подножку ,,партнеру,,?
    himRa
    1. Teberii Сегодня, 16:06
      Спргнозировал или уже перевез?
      Teberii
    2. pvv113 Сегодня, 16:12
      Цитата: himRa
      Спрогнозировали или спланировали?

      Точно такая же мысль посетила. good
      pvv113
      1. himRa Сегодня, 16:18
        Цитата: pvv113
        Точно такая же мысль посетила.

        Очень много китайского бизнеса в Африке,думаю полосатых это беспокоит...поэтому готовят ,, оранжевые революции,, Ливия, Египет там они и пригодятся...
        Китайцы активно продают оружие туда ...
        himRa
        1. pvv113 Сегодня, 16:33
          Да, похоже штаты хотят одним ударом двух зайцев убить
          pvv113
        2. Монос Сегодня, 16:46
          и указал на то, что с потерей Ирака и Сирии террористы будут расширять свой присутствие в других странах.

          "С потерей Ирака и Сирии амер... ой, простите, террористы ...". "Не срослось в Сирии, попробуем в Африке чё-нить замутить. Уж там-то русские нам не помешают."
          Генерал Уэсли Кларк о планах Пентагона:
          Монос
    3. vkl.47 Сегодня, 16:17
      Вперёд. Дербанить африку. Алмазы рулят
      vkl.47
  2. ЮБОРГ Сегодня, 16:03
    Видимо янкесы их будут перевозить сами, не доверяя союзникам. Мало ли, вдруг нечаянно поубевают.
    ЮБОРГ
  3. Ураган70 Сегодня, 16:21
    Слово то какое придумали- спрогнозировали!!! Кто там коалицию против терроризма хотел? Сиси из Египта? Ну вот, волшебники взмахнули палочкой и ...спрогнозировали...
    Ураган70
  4. Sergey53 Сегодня, 16:28
    Спрогнозировали или СПЛАНИРОВАЛИ.
    Sergey53
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