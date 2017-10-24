В Пентагоне спрогнозировали перемещение боевиков ИГ в Африку
Главе Пентагона Джеймсу Мэттису и президенту Дональду Трампу будут представлены рекомендации по противодействию боевикам группировки ИГ (запрещена в РФ), которые могут попытаться переместиться в Африку, передает ТАСС заявление председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Джозефа Данфорда.
Это заявление генерал сделал на специальном брифинге, посвященном гибели американских спецназовцев в Нигере, где они подверглись обстрелу со стороны экстремистов, предположительно связанных с группировкой ИГ.
Военные полагают, что террористы попытаются проникнуть в западные и восточные регионы Африки.
При этом он отметил, что не собирается рассказывать о том, что военные «будут делать завтра», и пока не готов подробно говорить о перемещении ИГ на Черный континент.
Это заявление генерал сделал на специальном брифинге, посвященном гибели американских спецназовцев в Нигере, где они подверглись обстрелу со стороны экстремистов, предположительно связанных с группировкой ИГ.
Преждевременно говорить о том, будут ли отправлены (в Африку) дополнительные войска. С падением Ракки и Мосула враг, как мы полагаем, попробует усилить свое присутствие в Африке. Мы знаем, насколько важна Ливия,сказал Данфорд.
Военные полагают, что террористы попытаются проникнуть в западные и восточные регионы Африки.
Мы пристально следим за этим, и мы подготовим рекомендации для министра и президента насчет размещения сил, которые понадобятся, относительно того, что мы считаем угрозой и какой она может стать,сообщил председатель КНШ.
При этом он отметил, что не собирается рассказывать о том, что военные «будут делать завтра», и пока не готов подробно говорить о перемещении ИГ на Черный континент.
Мы имеем дело с глобальным вызовом,отметил он и указал на то, что с потерей Ирака и Сирии террористы будут расширять свой присутствие в других странах.
Мы хотим гарантировать, что местные силы будут готовы,подвел итог Данфорд.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти