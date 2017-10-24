В Пентагоне спрогнозировали перемещение боевиков ИГ в Африку

Преждевременно говорить о том, будут ли отправлены (в Африку) дополнительные войска. С падением Ракки и Мосула враг, как мы полагаем, попробует усилить свое присутствие в Африке. Мы знаем, насколько важна Ливия,

Мы пристально следим за этим, и мы подготовим рекомендации для министра и президента насчет размещения сил, которые понадобятся, относительно того, что мы считаем угрозой и какой она может стать,

Мы имеем дело с глобальным вызовом,

Мы хотим гарантировать, что местные силы будут готовы,