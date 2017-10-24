16:52 24 октября

США направят 12 истребителей F-35A на авиабазу в Японии

Тихоокеанское командования США (USPACOM) разместило на своем официальном сайте информацию о планах переброски в ноябре на авиационную базу в Японии 12 истребителей-бомбардировщиков F-35A и около 300 военнослужащих в рамках ротации.

Приблизительно 300 служащих ВВС США и 12 самолетов F-35A Lightning II с авиабазы "Хилл" в штате Юта, 34 истребительной эскадрильи, готовы к дисклокации на авиабазе Кадена, Япония, в рамках шестимесячной ротации. Воздушные суда и обеспечивающий полеты личный состав, как ожидается, прибудут в Кадену в начале ноября
— сообщает командование.

США направят 12 истребителей F-35A на авиабазу в Японии



В январе США перебросили истребитель-невидимку F-35 в Японию на военную базу в Ивакуни (префектура Ямагути), положив начала размещению этих самолетов за пределами американской территории. По данным агентства Киодо, планы США включали размещение на военной базе в Ивакуни 16 истребителей F-35, начиная с января 2017 года. Они призваны заменить устаревшие истребители F/A-18 и AV-8 Harrier.

Как сообщалось ранее, власти города Ивакуни одобрили размещение на расположенной там американской военной базе истребителей F-35 в декабре 2016 года на заседании городского совета. Рассмотрение этого вопроса откладывалось из-за аварии в начале декабря американского истребителя F/A-18, приписанного к базе Ивакуни, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 8

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  1. himRa Сегодня, 16:24
    Как сообщалось ранее, власти города Ивакуни одобрили размещение на расположенной там американской военной базе истребителей F-35

    А могли бы и ...грозно сдвинуть брови ....вывести население к воротам базы?
    Самураи превратились в торгашей!!!
    Окупант уже не окупант!
    himRa
    1. BerBer Сегодня, 16:28
      То же и про немцев можно сказать. Обмельчали наши бывшие противники.
      BerBer
  2. Холуай Сегодня, 16:30
    Серьёзный кулак ВВС там...
    Холуай
  3. BerBer Сегодня, 16:31
    К вопросу о 35-х. И всё таки в США не дураки. Раз делают ставку на этот самолёт - значит он чего-то стоит.
    BerBer
    1. Partyzan Сегодня, 16:47
      Цитата: BerBer
      значит он чего-то стоит.

      стоит очень дорого - больше 100 лямов зеленых hi
      Partyzan
      1. BerBer Сегодня, 16:52
        Ну я не про деньги. Это отдельная история и её нужно отдельно обсуждать.
        BerBer
  4. Каштан Сегодня, 16:33
    Есть тут один плюс, наши смогут протестировать радары.
    А ещё лучше, угнать паручку, или гру у нас одно название.
    Каштан
    1. Комментарий был удален.
  5. chidoryan Сегодня, 16:41
    Я так и не понял, 35-е действуют группой или один 35-й ведёт звено каких то других истребителей и является чем то вроде мозга?
    chidoryan
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