США направят 12 истребителей F-35A на авиабазу в Японии

Приблизительно 300 служащих ВВС США и 12 самолетов F-35A Lightning II с авиабазы "Хилл" в штате Юта, 34 истребительной эскадрильи, готовы к дисклокации на авиабазе Кадена, Япония, в рамках шестимесячной ротации. Воздушные суда и обеспечивающий полеты личный состав, как ожидается, прибудут в Кадену в начале ноября

Тихоокеанское командования США (USPACOM) разместило на своем официальном сайте информацию о планах переброски в ноябре на авиационную базу в Японии 12 истребителей-бомбардировщиков F-35A и около 300 военнослужащих в рамках ротации.— сообщает командование.В январе США перебросили истребитель-невидимку F-35 в Японию на военную базу в Ивакуни (префектура Ямагути), положив начала размещению этих самолетов за пределами американской территории. По данным агентства Киодо, планы США включали размещение на военной базе в Ивакуни 16 истребителей F-35, начиная с января 2017 года. Они призваны заменить устаревшие истребители F/A-18 и AV-8 Harrier.Как сообщалось ранее, власти города Ивакуни одобрили размещение на расположенной там американской военной базе истребителей F-35 в декабре 2016 года на заседании городского совета. Рассмотрение этого вопроса откладывалось из-за аварии в начале декабря американского истребителя F/A-18, приписанного к базе Ивакуни, передает РИА Новости