СМИ: Четверо срочников пострадали при взрыве в воинской части в Брянской области

На территории воинской части в городе Клинцы произошел взрыв. Пострадали четыре солдата срочной службы

Двое военнослужащих соединения, дислоцированного в Брянской области, получили незначительные травмы, находясь в непосредственной близости с местом сжигания опавшей листвы