СМИ: Четверо срочников пострадали при взрыве в воинской части в Брянской области
Четыре солдата срочной службы получили травмы различной степени тяжести при взрыве на территории воинской части в городе Клинцы Брянской области. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.
По предварительным данным, солдаты развели костер, в огне оказался взрывоопасный предмет. Двое солдат получили легкие ранения, еще двоим потребовалась госпитализация.
В Минобороны РФ пояснили, что двое военных получили ранения из-за взрыва баллончика с аэрозолем, произошедшего на территории воинской части под Брянском. Инцидент произошел во время мероприятий по сжиганию листвы.
В пресс-службе Западного военного округа рассказали, что инцидента произошел 23 октября в 17:30 по Москве.
Там уточнили, что детонация баллончика с аэрозолем могла произойти в результате сжигания опавшей листвы. Один из военнослужащих, который находился рядом с местом инцидента, получил незначительный ожог. Его коллега – травму кисти руки. Они были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь.
На территории воинской части в городе Клинцы произошел взрыв. Пострадали четыре солдата срочной службы- сказал собеседник
По предварительным данным, солдаты развели костер, в огне оказался взрывоопасный предмет. Двое солдат получили легкие ранения, еще двоим потребовалась госпитализация.
В Минобороны РФ пояснили, что двое военных получили ранения из-за взрыва баллончика с аэрозолем, произошедшего на территории воинской части под Брянском. Инцидент произошел во время мероприятий по сжиганию листвы.
В пресс-службе Западного военного округа рассказали, что инцидента произошел 23 октября в 17:30 по Москве.
Двое военнослужащих соединения, дислоцированного в Брянской области, получили незначительные травмы, находясь в непосредственной близости с местом сжигания опавшей листвы- говорится в сообщении.
Там уточнили, что детонация баллончика с аэрозолем могла произойти в результате сжигания опавшей листвы. Один из военнослужащих, который находился рядом с местом инцидента, получил незначительный ожог. Его коллега – травму кисти руки. Они были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь.
Использованы фотографии: http://tass.ru/
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