21:18 24 октября

СМИ: Четверо срочников пострадали при взрыве в воинской части в Брянской области

Четыре солдата срочной службы получили травмы различной степени тяжести при взрыве на территории воинской части в городе Клинцы Брянской области. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

На территории воинской части в городе Клинцы произошел взрыв. Пострадали четыре солдата срочной службы
- сказал собеседник

СМИ: Четверо срочников пострадали при взрыве в воинской части в Брянской области



По предварительным данным, солдаты развели костер, в огне оказался взрывоопасный предмет. Двое солдат получили легкие ранения, еще двоим потребовалась госпитализация.

В Минобороны РФ пояснили, что двое военных получили ранения из-за взрыва баллончика с аэрозолем, произошедшего на территории воинской части под Брянском. Инцидент произошел во время мероприятий по сжиганию листвы.

В пресс-службе Западного военного округа рассказали, что инцидента произошел 23 октября в 17:30 по Москве.

Двое военнослужащих соединения, дислоцированного в Брянской области, получили незначительные травмы, находясь в непосредственной близости с местом сжигания опавшей листвы
- говорится в сообщении.

Там уточнили, что детонация баллончика с аэрозолем могла произойти в результате сжигания опавшей листвы. Один из военнослужащих, который находился рядом с местом инцидента, получил незначительный ожог. Его коллега – травму кисти руки. Они были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Использованы фотографии: http://tass.ru/
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ЦУС-ВВС Сегодня, 18:39
    да какойто кинул взрывчатое вещество в костёр из хулиганских,может взрывпакет
    ЦУС-ВВС
    1. СЕРЖ ант Сегодня, 18:47
      А вот это к теме отказа от воинской службы по-призыву.Раньше ВСЕ служили,а сейчас умные учатся ,а в срочники всех подряд загребают,кого раньше и на порог Комиссариата Военного не пустили бы.
      СЕРЖ ант
      1. Отдел-М Сегодня, 19:18
        из-за взрыва баллончика с аэрозолем, произошедшего на территории воинской части

        Во времена СССР , этот период все подрывать (карбид, газовые балончики , болты , пугачи..и т.д.)
        мы пацанами проходили еще в 8-13 лет. возрасте ..
        Сейчас поколение детей эту тему начинают в 17-18 лет))))...Раздолбаи, просто слов нет..
        Пороть уже поздно...А жаль !

        Надеюсь не слишком покалечились ..(жалко матерится нельзя..)
        Отдел-М
        1. Shurik70 Сегодня, 19:24
          Помню, со студенческим строй-отрядом ездил. В одной деревне нам дом с печкой выдали для проживания. Ну, мы и прикалывались, пустые газовые зажигалки в печь бросали, они взрывались. Один студент как-то полный пузырёк с газом для зажигалок туда бросил. Всё на улицу убежали, а взрыва нет. Возвращаемся, а он сидит, ржёт. Оказывается, пузырёк водой залил перед тем, как в печь кидать.
          laughing
          Shurik70
  2. Doliva63 Сегодня, 18:40
    Ага, оказался. Вырос, пока дрова разгорались. С другой стороны, радует - в армии всё по-прежнему.
    Doliva63
    1. Alexey RA Сегодня, 18:45
      Цитата: Doliva63
      Ага, оказался. Вырос, пока дрова разгорались.

      Там дров не было - жгли собранную листву (а попутно всё, что собралось в кучу вместе с ней).
      В Минобороны РФ пояснили, что двое военных получили ранения из-за взрыва баллончика с аэрозолем, произошедшего на территории воинской части под Брянском. Инцидент произошел во время мероприятий по сжиганию листвы.

      Цитата: Doliva63
      С другой стороны, радует - в армии всё по-прежнему.

      Не-а - в прошлые времена баллончики с аэрозолем в расположении на газонах или дорожках не валялись. За такое непотребство в давешние времена можно было заработать торжественные похороны баллончика в окопе для стрельбы стоя... с лошади. smile
      Alexey RA
      1. poquello Сегодня, 19:13
        Цитата: Alexey RA
        Не-а - в прошлые времена баллончики с аэрозолем в расположении на газонах или дорожках не валялись.

        блюкало - оно всегда было, есть и будет, вопрос "Что с этой штукой можно делать?" всегда присутствует в неугомонной русской душе, это же классика - а потом ищут "Кто виноват".
        poquello
      2. БАРХАН Сегодня, 19:33
        Цитата: Alexey RA
        Не-а - в прошлые времена баллончики с аэрозолем в расположении на газонах или дорожках не валялись. За такое непотребство в давешние времена можно было заработать торжественные похороны баллончика в окопе для стрельбы стоя... с лошади.

        Окурок найденный старшиной под тумбочкой был почётно похоронен за 15 километров от расположения ...Причём вся церемония проходила в полной выкладке,бегом,периодически по пластунски,освещаемы вспышками то справа,то слева... с постоянным добором всей ротой "раненых",то есть отстающих подбирали,разворачиваясь всем подразделением назад...своих не бросаем laughing При этом снег с дождём...И сильно сомневаюсь ,что окурок был брошен своими...Короче...чистоту очень уважали.
        БАРХАН
        1. АВП 518 Сегодня, 21:17
          Цитата: БАРХАН
          .Короче...чистоту очень уважали.

          АВП 518
  3. a.hamster55 Сегодня, 18:45

    Опять детя компьютерных стрелялок.
    a.hamster55
    1. Серый брат Сегодня, 20:15
      Цитата: a.hamster55
      Опять детя компьютерных стрелялок.

      Фигня - взрыватель выкручен. Либо прикалываются, либо тол выплавлять собрались, либо уничтожать - ковыряют дырку чтобы свой детонатор засунуть (пластид зажали).
      Серый брат
      1. a.hamster55 Сегодня, 20:36
        Думается Брат , что верх пластиковой заглушки разбили , а резьбовая часть осталась и оне хотят её выкрутить ...
        a.hamster55
        1. Серый брат Сегодня, 20:56
          Цитата: a.hamster55
          Думается Брат , что верх пластиковой заглушки разбили , а резьбовая часть осталась и оне хотят её выкрутить ...

          Может быть. Я-то снаряды в глаза не видел, так, предположил просто.
          Серый брат
  4. Persistent Сегодня, 18:50
    Интересно, из под чего баллончик был - лак для волос или освежитель для туалета?
    Persistent
    1. 79807420129 Сегодня, 18:58
      Цитата: Persistent
      Интересно, из под чего баллончик был - лак для волос или освежитель для туалета?

      Да не все ли равно из под чего,но бабахают здорово. laughing
      79807420129
      1. Persistent Сегодня, 19:33
        Так я не про бабахи, я про то, что служить сейчас хорошо, балончики по части валяются, солдатики костры на территории палят, картошечку, наверное, пекут. Лепота...
        Persistent
  5. SCHMEL Сегодня, 18:59
    В Минобороны РФ пояснили, что двое военных получили ранения из-за взрыва

    SCHMEL
  6. лысова Сегодня, 19:00
    И смех и грех, вообще то смотреть надо, на чём и чем разводишь костёр. Признаюсь, сам попадал в такую ситуацию на рыбалке. Рыбалка с ночёвкой, вечером костёр на старом костровище. А до нас, рыбаки, видать с " опытом " закопали в головёшки банку тушёнки. Костра как не бывало, как дрова и банка не задели нас ( троих ) - дивлюсь. А вот ожоги от содержимого , до пузырей - получили все. И на утро ни хрена не поймали. Опыт - это святое!!!
    лысова
  7. Старпер-М Сегодня, 20:33
    Эх пацаны ...Не наигрались видать в детстве!
    Старпер-М
  8. Комментарий был удален.
Картина дня