НАТО создаст два новых командования для противодействия России

[Силы] альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность к сдерживанию была эффективной

НАТО намерено одобрить создание двух новых структурных подразделений для укрепления слабых сторон альянса в потенциальном конфликте с Россией, сообщает The Washington Free Beacon.Рекомендации касаются создания управления логистикой НАТО, которое будет сосредоточено на более быстром перемещении людей и материальных средств, а также новым управлением по защите морских путей и коммуникаций для снабжения Европы в акватории Атлантического и Северного ледовитого океанов. Министры обороны стран-участниц НАТО рассмотрят эти предложения на ежеквартальном совещании в ноябре.3 октября командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал европейские страны договориться о специальных транспортных и пограничных правилах ради упрощения перемещения сил НАТО. По мнению генерала, это необходимо для сдерживания странами НАТО потенциальных агрессоров, таких как Россия.— заявил Ходжес.Для решения проблемы генерал предложил создать «военный Шенген» по аналогии с Шенгенской зоной, куда входят 26 стран Европы и внутри которой люди и товары могут пересекать границы без проверок.