21:19 24 октября

НАТО создаст два новых командования для противодействия России

НАТО намерено одобрить создание двух новых структурных подразделений для укрепления слабых сторон альянса в потенциальном конфликте с Россией, сообщает The Washington Free Beacon.

Рекомендации касаются создания управления логистикой НАТО, которое будет сосредоточено на более быстром перемещении людей и материальных средств, а также новым управлением по защите морских путей и коммуникаций для снабжения Европы в акватории Атлантического и Северного ледовитого океанов. Министры обороны стран-участниц НАТО рассмотрят эти предложения на ежеквартальном совещании в ноябре.

НАТО создаст два новых командования для противодействия России



3 октября командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал европейские страны договориться о специальных транспортных и пограничных правилах ради упрощения перемещения сил НАТО. По мнению генерала, это необходимо для сдерживания странами НАТО потенциальных агрессоров, таких как Россия.

[Силы] альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность к сдерживанию была эффективной
— заявил Ходжес.

Для решения проблемы генерал предложил создать «военный Шенген» по аналогии с Шенгенской зоной, куда входят 26 стран Европы и внутри которой люди и товары могут пересекать границы без проверок.

Использованы фотографии: Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 19:29
    А то этот Путин совсем ошалел, Россию свою расположил у границ НАТО!
    Черный_Ватник
    1. Отдел-М Сегодня, 19:41
      Таких "командных пунктов" кстате очень много вокруг России !
      Они тесно взаимосвязаны и дублируют друг друга..Надеюсь у России тоже такие командные пункты есть по всей тайге и Арктики ..
      Система "Периметр" на боевом дежурстве надеюсь ..Мало ли ,что ? Хоть отомстим...
      Отдел-М
      1. Монос Сегодня, 19:45
        laughing У НАТО всегда были проблемы с логистикой.
        Монос
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:49
          НАТО создаст два новых командования для противодействия России

          А во главе поставят трансгендеров, как в Бундесвере. yes Рятуйте россияне! wassat
          СРЦ П-15
          1. Монос Сегодня, 20:01
            Александр, приветствую! hi laughing
            Цитата: СРЦ П-15
            А во главе поставят трансгендеров, как в Бундесвере.

            laughing Для них и создают. "Пересекать границы без проверок" - их конёк. Так сказать, бесконтрольное проникновение. smile
            Монос
  2. Владыка Ситх Сегодня, 19:29
    Все равно это только политический пиар.
    Владыка Ситх
    1. himRa Сегодня, 19:34
      Цитата: Владыка Ситх
      Все равно это только политический пиар.

      Зато как звучит!
      [Силы] альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность к сдерживанию была эффективной

      Если изредка ,,простреливать,,
      Двигаться оне будут быстро а может даже бежать!
      himRa
      1. Подрезчик Сегодня, 19:41
        Так уже хочется в зоне "нато-евро" побегать??? Бывший мой "ученик" сейчас на "кордоне" служит...Дословно: " только ср..т, и сс...т перед камерами", говорит--стыдно смотреть... request
        Подрезчик
    2. Серый брат Сегодня, 19:35
      Цитата: Владыка Ситх
      Все равно это только политический пиар.

      Можно профит реальный, выраженный в денежном эквиваленте, получить если выгорит.
      Вози что хочешь и куда хочешь, без всякого контроля - это же золотое дно.
      Серый брат
      1. Владыка Ситх Сегодня, 19:49
        Вот именно пиар и попил бюджетов.
        Владыка Ситх
      2. тол100в Сегодня, 20:28
        Цитата: Серый брат
        Вози что хочешь и куда хочешь, без всякого контроля - это же золотое дно.

        Особенно если возить из Афганистана!
        тол100в
  3. poquello Сегодня, 19:31
    альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации,

    ну это он реально фантазёр
    poquello
  4. Громобой Сегодня, 19:31
    Мы всегда проигрывали Европе в стратегическом развёртывании.То дороги не справлялись,то приказ о выдвижении к границе запаздывал.
    Громобой
    1. Александр 3 Сегодня, 19:40
      Наполеон проверил и всем рассказал какие у нас просторы,как и какие у нас морозы.А наши прадеды научили их бистро нам готовить закуску.
      Александр 3
      1. Громобой Сегодня, 19:48
        Я не о том,что наши казаки потом завтракали в Париже.
        А о том,что армии из внутренних округов начали выдвигаться за недели до 22 июня и многие застали начало войны в пути.А они очень нужны были там.
        Громобой
        1. Александр 3 Сегодня, 20:10
          Потому и проводятся военные учения,что бы не опоздать,а эскандеры всегда готовы.
          Александр 3
  5. pvv113 Сегодня, 19:36
    Похоже штаты нашли новый повод для вымогания денег из союзников
    pvv113
  6. СЕРЖ ант Сегодня, 19:37
    Уря "патриоты" щаз смешные свои комметарии начну тут написывать(особенно смешит,когда с сопредельных стран),а адекватные люди поймут,что ничего весёлого нет-планомерная работа идёт у НАТОвцев.Надежды на ОДКБ-НИКАКОЙ...На генералов белорусских с нарисованными погонами здесь-тем более. laughing Надежда одна-ЯО РФ.
    СЕРЖ ант
  7. Стройбат запаса Сегодня, 19:43
    Еще 2 командования и "военный шенген". Видать перевозка "веселого урожая" из Афгана подорожала.
    А с военной точки зрения, еще вопрос, вырастет ли скорость переброски их войск. Это же не бумажки.
    Стройбат запаса
  8. SCHMEL Сегодня, 20:03
    внутри которой люди и товары могут пересекать границы без проверок

    Девиз нато: живи за чужой счёт богато!
    SCHMEL
  9. polpot Сегодня, 20:10
    Борьба с безработицей на лицо в одном будут трасгендоры в другом неопределившиеся 3 рода с отдельно выделенными туалетами
    polpot
  10. akims Сегодня, 20:25
    Да только я возьму себе три...
    akims
  11. лысова Сегодня, 20:26
    Они что, супер маркет решили открыть ? Типо у России санкции и это не безопасно. --- Логистика — наука, предмет которой заключается в организации рационального процесса движения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами и провиантом, создания инфраструктуры товародвижения. --- А в роли товароведа Трамп.
    лысова
    1. Тоцкий Сегодня, 21:02
      Цитата: лысова
      Они что, супер маркет решили открыть ?

      Да все нормально будет... soldier
      Тоцкий
  12. Старпер-М Сегодня, 20:44
    Эти все пункты , бесполезны господа..У нас страховка есть "периметр"!
    Старпер-М
  13. Подрезчик Сегодня, 20:45
    Цитата: Громобой
    Мы всегда проигрывали Европе в стратегическом развёртывании.То дороги не справлялись,то приказ о выдвижении к границе запаздывал.

    Правда, но частичная! Россия "опаздывает" на войну всегда, когда ее "поддерживают" ..."союзники".... Подтверждение--ПМВ. Обещают союзнички всегда много, но слова "...мои солдаты денег не едят!!!" главнокомандующего русской армией Ф. Салтыкова, во время Семилетней войны, на предложение австрийских союзников принять деньги вместо продовольствия обещанного...
    Верить???????????? Да ну на...!!!!! Всегда обманывают... am
    Подрезчик
  14. Egorovich Сегодня, 20:47
    Все делается для того, что бы НАТОвцы побыстрее успели сбежать с театра военных действий с Россией.
    Egorovich
  15. Berkut24 Сегодня, 20:59
    Побольше гетманов! Чем сложнее система управления и чем больше командиров, которые в критический момент начинают мерятся званиями, должностями и полномочиями, тем безвыходнее ситуация.
    Berkut24
  16. Тоцкий Сегодня, 21:00
    Я не против...
    Тоцкий
  17. faterdom Сегодня, 21:03
    Мало два-то командования... Не уважают совсем, разве ж это решит проблему? Надо хотя бы 7-8 командований, да поближе к нашим границам... Нам для парада в Москве генералы требуются, возглавлять колонну еврочеловеков.
    Уборочные машины в необходимом количестве имеются.
    faterdom
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