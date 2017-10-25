Россия объяснила, почему проголосовала против резолюции о продлении миссии ОЗХО в САР

Администрация президента США обвинила Россию в том, что она якобы отказывается остановить осуществление химических атак в САР. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что блокировка Россией продления мандата миссии Организации по запрещению химического оружия говорит о «нежелании Москвы остановить химатаки, а о желании сохранить своего сирийского союзника».При этом г-жа Сандерс, как и подобает современному официальному представителю Белого дома, явно не позаботилась о том, чтобы ознакомиться с российскими аргументами. А аргументы эти достаточно просты.Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции по продлению миссии ОЗХО в САР на расследование химатак в связи с тем, что до сих пор представители миссии не представили итогового доклада по химатаке в Хан-Шейхуне. Между тем, сами США постоянно ссылаются на ОЗХО, объявляя, что «уже и так ясно, что атака осуществлялась авиацией Асада с применением зарина».Когда российские представители задают вопрос, почему после зариновой атаки господа из так называемых «Белых касок» разгуливали по улицам сирийского Хан-Шейхуна даже без средств необходимой индивидуальной защиты, то со стороны Запада начинается шельмование темы.Против резолюции высказалась помимо России Боливия. Китайская делегация привычно воздержалась. 11 членов (постоянных и непостоянных) Совбеза ООН проголосовали «за».Российский представитель отметил, что миссия ОЗХО может быть продлена только после того, как сама ОЗХО представит итоговый доклад по событиям в Хан-Шейхуне, и после тщательного ознакомления с выводами доклада всех заинтересованных сторон. Напомним, что такой доклад должен быть представлен в четверг 26 октября. Другими словами, Россия попросту предложила подождать пару суток, прежде чем принимать итоговую резолюцию.В итоге, руководствуясь логикой Сандерс, можно констатировать, что США не заботятся о прекращении применения химоружия в САР, а выгораживают своих союзников.