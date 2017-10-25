06:44 25 октября

Россия объяснила, почему проголосовала против резолюции о продлении миссии ОЗХО в САР

Администрация президента США обвинила Россию в том, что она якобы отказывается остановить осуществление химических атак в САР. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что блокировка Россией продления мандата миссии Организации по запрещению химического оружия говорит о «нежелании Москвы остановить химатаки, а о желании сохранить своего сирийского союзника».

При этом г-жа Сандерс, как и подобает современному официальному представителю Белого дома, явно не позаботилась о том, чтобы ознакомиться с российскими аргументами. А аргументы эти достаточно просты.

Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции по продлению миссии ОЗХО в САР на расследование химатак в связи с тем, что до сих пор представители миссии не представили итогового доклада по химатаке в Хан-Шейхуне. Между тем, сами США постоянно ссылаются на ОЗХО, объявляя, что «уже и так ясно, что атака осуществлялась авиацией Асада с применением зарина».


Когда российские представители задают вопрос, почему после зариновой атаки господа из так называемых «Белых касок» разгуливали по улицам сирийского Хан-Шейхуна даже без средств необходимой индивидуальной защиты, то со стороны Запада начинается шельмование темы.

Россия объяснила, почему проголосовала против резолюции о продлении миссии ОЗХО в САР


Против резолюции высказалась помимо России Боливия. Китайская делегация привычно воздержалась. 11 членов (постоянных и непостоянных) Совбеза ООН проголосовали «за».

Российский представитель отметил, что миссия ОЗХО может быть продлена только после того, как сама ОЗХО представит итоговый доклад по событиям в Хан-Шейхуне, и после тщательного ознакомления с выводами доклада всех заинтересованных сторон. Напомним, что такой доклад должен быть представлен в четверг 26 октября. Другими словами, Россия попросту предложила подождать пару суток, прежде чем принимать итоговую резолюцию.

В итоге, руководствуясь логикой Сандерс, можно констатировать, что США не заботятся о прекращении применения химоружия в САР, а выгораживают своих союзников.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. изя топ Сегодня, 05:49
    забрехался запад вкрай.наверное,со слезами умиления вспоминают козырева am
    изя топ
    1. Reptiloid Сегодня, 05:56
      Именно США, не только выгораживают своих союзников, а руководят применением химоружия.Также руководят всякими художественными фильмамаи --фейками, на тему химоружия.
      Reptiloid
    2. сибиралт Сегодня, 06:05
      Боливия поддержала позицию Россию, а мудрый Казахстан мужественно воздержался. Вот такие у нас союзнички.
      сибиралт
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:22
        , а мудрый Казахстан мужественно воздержался. Вот такие у нас союзнички.

        Во во...тоже думаю эти союзнички молча будут смотреть из своих нор когда на РОССИЮ будет оказываться всяческое давление...и я после этого никак не могу понять политику КРЕМЛЯ прощающего их миллиардные долги перед РОССИЕЙ.
        Тот же ЛЕХА
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:58
    Почему российская делегация не ставит вопрос об осуждении применения хим оружия АЛЬ-НУСРОЙ?
    Почему российская делегация заняла позицию обороны...ущербную изначально...нечего сказать что ли?...тогда какие же вы профессиональные дипломаты?
    Почему российская делегация следует за событиями а не опережает их?...
    констатирую...не хватает интеллекта...противник(США) на данный момент сильнее в этом плане.
    Тот же ЛЕХА
  3. 210окв Сегодня, 05:58
    СБ ООН превращается в подобие шавки заштатниковской..Точнее-уже превратился.
    210окв
  4. Домашняякошка Сегодня, 06:01
    Козырев это " идеальный министр", представляющий интересы России.Они ещё долго будут вспоминать его с благодарностью.Возможно его и наградили чем нибудь.
    Домашняякошка
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:05
      Козырев это " идеальный министр", представляющий интересы России.Они ещё долго будут вспоминать его с благодарностью.
      Как остро российской дипломатии не хватает мистера НЕТ...Громыко Андрея Андреевича...снимаю шляпу перед его талантом.

      Хотя Громыко под конец своей карьеры совершил фатальную ошибку выдвинув на пост генсека СССР Горбачева.
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв Сегодня, 06:17
        Так у нас же есть Сафроненков.Он может и урну с бумагами на голову оппонента одеть..Вот уж задвинули куда то..Неугоден наверное..
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Козырев это " идеальный министр", представляющий интересы России.Они ещё долго будут вспоминать его с благодарностью.
        Как остро российской дипломатии не хватает мистера НЕТ...Громыко Андрея Андреевича...снимаю шляпу перед его талантом.

        Хотя Громыко под конец своей карьеры совершил фатальную ошибку выдвинув на пост генсека СССР Горбачева.
        210окв
      2. Голован Джек Сегодня, 06:24
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Как остро российской дипломатии не хватает мистера НЕТ

        Вспоминалку включаем - за "Мистером Нет" стояла вся мощь Советского Союза и примкнувших к нему стран ОВД.
        Сейчас ситуация... несколько иная, это если "мягко выражаясь". Потому и дипломатия немного другая. Смотреть надо не на процесс, а на результат, что в оконцове получится, а пока игра в самом разгаре request
        Цитата: 210окв
        Так у нас же есть Сафроненков.Он может и урну с бумагами на голову оппонента одеть

        Редкостный... чудак. Откуда, интересно, он вообще взялся, такой резкий? Если это дипломат, то я - телефонная будка laughing
        Голован Джек
    2. svp67 Сегодня, 06:27
      Цитата: Домашняякошка
      Возможно его и наградили чем нибудь.

      Конечно - гражданством USA
      svp67
    3. Сергей-svs Сегодня, 06:33
      Цитата: Домашняякошка
      Козырев это " идеальный министр", представляющий интересы России.Они ещё долго будут вспоминать его с благодарностью.Возможно его и наградили чем нибудь.

      По хорошему, "американский пенсионер" Козырев давно уже должен был скоропостижно скончаться от сердечного приступа или разбить себе голову и утонуть, подскользнувшись на плитке бассейна в своём домишке в Майами! yes Плохо стало работать подразделение нашей Внешней разведки в США - везде сплошной бардак, никак не дойдёт награда до хероя! request
      Сергей-svs
  5. правдивый Сегодня, 06:21
    Россия как и ссср традиционно поддерживает и дружит с террористами. такими как хамас, хизбала, иран с асадом и т. д.
    правдивый
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:26
      Россия как и ссср традиционно поддерживает и дружит с террористами. такими как хамас, хизбала, иран с асадом и т. д.


      Можно подумать израильская МОССАД иранских ученных свинцовыми пилюлями не угощала...

      на себя в зеркало посмотрите сначала...террористы.
      Я уж не говорю об щекотливых операциях МОССАД террористической направленности по устранению неугодных в ЕВРОПЕ в прошлые годы.
      Тот же ЛЕХА
  6. s30461 Сегодня, 06:28
    Цитата: правдивый
    Россия как и ссср традиционно поддерживает и дружит с террористами. такими как хамас, хизбала, иран с асадом и т. д.

    К огромному сожалению, с Израилем дружит...
    s30461
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:31
      К огромному сожалению, с Израилем дружит...


      Дружить надо с ИЗРАИЛЕМ также как он дружит с нами...

      what используя его в своих интересах ...такова се-ля-ви в политике.
      Тот же ЛЕХА
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