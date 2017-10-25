06:46 25 октября

Белорусская "ромашка". Показывать или не показывать "Крым"...

Из Белоруссии приходят сообщения о том, что в республике отменён официальный премьерный показ российского художественного фильма «Крым». На показе должен был присутствовать режиссёр-постановщик Алексей Пиманов, а само мероприятие планировалось провести в Доме Москвы 26 октября. Несмотря на то, что впереди ещё сутки, администрация указанного объекта культуры заявила, что показ официально проводиться не будет.

Напомним, что ранее из Киева в Минск пришёл официальный протест от министерства иностранных дел по поводу того, что Белоруссия планирует начать показ фильм Алексея Пиманова.

Белорусская "ромашка". Показывать или не показывать "Крым"...



Теперь, как утверждают белорусские оппозиционные порталы, высказывающие явное удовлетворение, стало известно о невнесении фильма «Крым» в официальный реестр фильмов на территории РБ.

Главу репертуарного отдела Киновидеопроката Беларуси Ольга Боговарову цитирует портал «Хартыя97»:
Забудьте вы этот "Крым". Сейчас "Матильда " — насущная тема.


Заявлено, что на данный момент фильм «Крым» не прошёл в Белоруссии процедуру так называемой возрастной классификации, так как «пока никто на проведение такой процедуры документов не подавал».

После этого появились заявления о том, что фильм "может быть показан нелегально".

Напомним, что официальные власти Беларуси не признают вхождение Крыма в состав Российской Федерации.


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Комментарии 4

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  1. 210окв Сегодня, 06:28
    Вот уж точно.."Матильда" у всех на слуху...А ЛАГу пора определяться..А то как бы не пришлось местечко теплое подыскивать..И Ростов могут не предоставить.
    210окв
    1. Logall Сегодня, 06:38
      Киев предоставят!
      Logall
    2. частное лицо Сегодня, 06:38
      У него скорей всего особняк в подмосковье.
      частное лицо
      1. 210окв Сегодня, 06:40
        Нет.У нас,в Краснодарском крае..Сочи.
        Цитата: частное лицо
        У него скорей всего особняк в подмосковье.
        210окв
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