Белорусская "ромашка". Показывать или не показывать "Крым"...

Забудьте вы этот "Крым". Сейчас "Матильда " — насущная тема.

Из Белоруссии приходят сообщения о том, что в республике отменён официальный премьерный показ российского художественного фильма «Крым». На показе должен был присутствовать режиссёр-постановщик Алексей Пиманов, а само мероприятие планировалось провести в Доме Москвы 26 октября. Несмотря на то, что впереди ещё сутки, администрация указанного объекта культуры заявила, что показ официально проводиться не будет.Напомним, что ранее из Киева в Минск пришёл официальный протест от министерства иностранных дел по поводу того, что Белоруссия планирует начать показ фильм Алексея Пиманова.Теперь, как утверждают белорусские оппозиционные порталы, высказывающие явное удовлетворение, стало известно о невнесении фильма «Крым» в официальный реестр фильмов на территории РБ.Главу репертуарного отдела Киновидеопроката Беларуси Ольга Боговарову цитирует портал «Хартыя97»:Заявлено, что на данный момент фильм «Крым» не прошёл в Белоруссии процедуру так называемой возрастной классификации, так как «пока никто на проведение такой процедуры документов не подавал».После этого появились заявления о том, что фильм "может быть показан нелегально".Напомним, что официальные власти Беларуси не признают вхождение Крыма в состав Российской Федерации.