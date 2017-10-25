11:31 25 октября

Посольство РФ призвало США оставить в покое российские СМИ

Россия призывает Соединенные Штаты не создавать еще один раздражающий фактор в отношениях между двумя странами, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.



Российская сторона неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу и создать проблемы для журналистских коллективов… Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать СМИ спокойно работать,
цитирует документ РИА Новости.


В посольстве добавили, что американский «закон об иностранных агентах применяется избирательно и политически мотивированно», а давление на российские СМИ не прекращается.

Во вторник представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что возможная регистрация российского телеканала RT и агентства Sputnik как иностранных агентов в США не скажется на их возможностях передавать информацию.

В российской дипмиссии с данной позицией не согласились и напомнили, что Москва уже пообещала принять ответные зеркальные меры.

«Не отстает, к слову, и американский мейнстрим, развернувший кампанию по очернению RT и навешиванию на него ярлыков», – добавили в посольстве.

«В России действительно существует норма, схожая с американским законом об иностранных агентах. При ее разработке учитывался опыт ведущих стран Запада. Основное отличие российского закона от американского – в его универсальности. Как показала практика, американский закон применяется сугубо избирательно и политически мотивированно. Подтверждение тому – отсутствие в американском списке иностранных агентов крупнейших СМИ, финансируемых западными государствами», – пояснили дипломаты.

В целом на примере происходящего с российской прессой в США видно, что слова и дела американских властей в отношении свободы СМИ расходятся. В антироссийском запале в Вашингтоне напрочь забыли о закрепленных во внутреннем законодательстве и международно-правовых документах принципах, о соблюдении которых другими странами здесь так любят напоминать,
говорится в заявлении.

Напомним, Вашингтон пытается максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. 210окв Сегодня, 08:40
    Призывает кого?Тех,кто люто ненавидит Россию и людей её?Обращение к пустому месту.Хотя может сгодится как дипломатический ход-ну,вас же предупреждали..Когда у на в стране прикоют лавочку этим слезливым"дождичкам",CNN и им подобным "хэхам"Надеюсь что это наконец произойдет..Или мы всё же "добренькие"..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 08:50
      Цитата: 210окв
      Призывает кого?


      Это дипломатический язык , а на самом деле это предупреждение , вот только надо довести это до результата.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 08:52
        Вот именно-хватит потыкать и играть в демократию..
        Цитата: cniza
        Цитата: 210окв
        Призывает кого?


        Это дипломатический язык , а на самом деле это предупреждение , вот только надо довести это до результата.
        210окв
      2. Искандер Ш Сегодня, 08:54
        Цитата: cniza
        вот только надо довести это до результата.


        До какого результата? В России действует аналогичный закон и он так же избирательно и политически мотивирован.
        Искандер Ш
        1. 210окв Сегодня, 09:09
          Если бы действовал-то и результат бы был.Без увещевания.
          Цитата: Искандер Ш
          Цитата: cniza
          вот только надо довести это до результата.


          До какого результата? В России действует аналогичный закон и он так же избирательно и политически мотивирован.
          210окв
          1. Искандер Ш Сегодня, 09:19
            Цитата: 210окв
            Если бы действовал-то и результат бы был.Без увещевания.


            Что Вы мелите? Какие увещевания?

            Конгресс США призвал RT зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента.

            Что Вы требуете от России? Запретить конгрессу США действовать в США? laughing
            Искандер Ш
            1. 210окв Сегодня, 09:36
              Я не требую.А выражаю свое мнение что у нас в стране надо ограничить деятельность "неполживых"
              Цитата: Искандер Ш
              Цитата: 210окв
              Если бы действовал-то и результат бы был.Без увещевания.


              Что Вы мелите? Какие увещевания?

              Конгресс США призвал RT зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента.

              Что Вы требуете от России? Запретить конгрессу США действовать в США? laughing
              210окв
              1. Искандер Ш Сегодня, 09:41
                Цитата: 210окв
                что у нас в стране надо ограничить деятельность "неполживых"



                Уже ограничили, многие ушли в интернет. Что ещё хотите, запретить интернет, запретить думать, запретить говорить?
                Искандер Ш
      3. volodya Сегодня, 08:57
        Цитата: cniza
        Призывает кого?

        Хватит призывать! Пора уже и делать что то!
        volodya
      4. Sergey53 Сегодня, 09:38
        Это как взаимоотношения между обычными людьми. Если тебе нахамили то предупреждаешь какие будут последствия если случай повторится. И в случае повторения, то о чём предупреждали должно наступить незамедлительно. Иначе все тебя воспринимают слабаком.
        Sergey53
      5. Антианглосакс Сегодня, 11:11
        Да всем смешно смотреть на жалкие блеяния нашего начальства по поводу "RT". Давно бы устроили обыски во всех вражеских конторах СМРАД на территории России, арестовали бы показательно каких-нибудь амерских выродков-журнашлюх на пару дней... Заткнули бы на два-три дня вражеско-либерастные СМРАД прозападной пятой колонны. Да много чем можно показательно ответить на наглые хамские выходки англонелюдей. Пусть западные животные повоют и полают недельку, зато будут башкой думать, на кого можно "батон крошить".
        Антианглосакс
  2. Мар.Тира Сегодня, 08:41
    Похоже России нравиться идти позади.Ждать когда штаты сделают очередную пакость,а потом призывать это не делать.А ведь знают,в МИДе,что это не сработает,а ни чего поделать не могут.Круг у них такой,замкнутый.Всё ждут,когда Трамп "правильный"станет.
    Мар.Тира
    1. штольц Сегодня, 08:53
      Да, действительно оставьте, а то Лавров вам пальцем погрозит, будете тогда знать!
      штольц
    2. Ушлый_башкорт Сегодня, 08:56
      Трудно ставить условия тому, у кого твои деньги в банке лежат, но и промолчать нельзя. Вот и получается такой сюрреализьм
      Ушлый_башкорт
      1. Добрый зусул Сегодня, 09:45
        Интересно,ВСЕ пишут про деньги в банках россолигархов,но почему то американцы не *забирают* эти деньги..Деньги Путина и Лукашенко уже видно нашли и *отобрали* и молчат гады ))) Или опять гадкие евреи ,которые в Кремле, договорились с евреями америки? Прикол в тему:
        Вас прислiдуе Путiн? Ви всюди бачите *Руку Кремля* ??? Берегiвська Областна Психiатрична Лiкарня ГОТОВА ВАМ ПОДАТИ РУКУ ДОПОМОГИ
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        Добрый зусул
    3. Искандер Ш Сегодня, 08:56
      Цитата: Мар.Тира
      Похоже России нравиться идти позади.



      И что же Россия может сделать, что бы идти впереди? smile
      Искандер Ш
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:54
    Мы, в который раз призвали, они в который раз показали нам средний палец. Что дальше?
    rotmistr60
    1. Соломон Кейн Сегодня, 09:00
      Что дальше?

      по всем правилам жанра палец должен быть сломан......
      Соломон Кейн
    2. Серый брат Сегодня, 09:00
      Цитата: rotmistr60
      Мы, в который раз призвали, они в который раз показали нам средний палец. Что дальше?

      Тронут RT - мы потрогаем "Радио Свобода" и "Дожди" всякие начнём в петухи записывать.
      Серый брат
      1. Искандер Ш Сегодня, 09:05
        Цитата: Серый брат
        "Радио Свобода" и "Дожди"



        Радио свобода уже давно зарегистрирована как иностранный агент. Дождь выгнали в интерент, запретив кабельным каналам транслировать его.
        Искандер Ш
        1. Серый брат Сегодня, 09:08
          Цитата: Искандер Ш
          Радио свобода уже давно зарегистрирована как иностранный агент. Дождь выгнали в интерент, запретив кабельным каналам транслировать его.

          А это не предел. У либерды вон, давно уже, на эту тему мощно бомбит.
          В России угрожают ограничить деятельность "Радио Свобода" и "Голоса Америки" в ответ на присвоение администрацией США пропагандистскому телеканалу Russia Today статуса "иностранного агента", однако симметричным ответом стало бы увеличение их прав в РФ. Такое мнение высказал российский журналист Сергей Пархоменко в эфире программы "Суть событий" на "Эхе Москвы".
          "Сразу заговорили, что в ответ будет ограничена, а скорее всего, запрещена деятельность тех СМИ в России, которые финансируются совершенно открыто, – совершенно это, так сказать, написано на каждой их витрине, – государственными или негосударственными, но контролируемыми государством фондами в США. Это прежде всего "Голос Америки", это "Радио Свобода" и некоторое количество других", – рассказал он.

          Кровавый режим беспощаден.
          Серый брат
          1. Искандер Ш Сегодня, 09:09
            Цитата: Серый брат
            А это не предел.



            Расстрелять всех кто думает иначе? smile
            Искандер Ш
            1. Серый брат Сегодня, 09:14
              Цитата: Искандер Ш
              Расстрелять всех кто думает иначе?

              И съесть. А то ежатина уже оскомину набила.
              В de Volkskrant, одной из ведущих голландских газет, появился материал, в котором рассказывается о поедании москвичами крыс. По информации авторов статьи, уровень жизни в столице упал настолько, что местным жителям не остаётся ничего другого, как перейти на крысятину.

              Большая статья с заголовком "Россия переходит на крыс" была посвящена, казалось бы, совершенно безобидному поводу: в Москве открылся ресторан южнорусской кухни, в котором подавалось немало деликатесов, включая мясо нутрии. Именно нутрию-то западные журналисты и сочли за крысу.

              Автор статьи поясняет, что к такому "плачевному состоянию" Россию привело продуктовое эмбарго — московский средний класс стал испытывать жуткую нужду в мясе и вынужден питаться чем попало.
              Серый брат
              1. vodkinmotors1 Сегодня, 09:38
                Крыса , она и есть крыса. (нутрия) Затомясо чистое. В магазинах - отрава. stop
                vodkinmotors1
                1. Серый брат Сегодня, 10:43
                  Цитата: vodkinmotors1
                  Крыса , она и есть крыса. (нутрия) Затомясо чистое. В магазинах - отрава.

                  Ежи тоже ничего.
                  Та же газета, сегодняшняя:
                  Grafstenentekort в Сибири масштабный ремонт тротуаров в Москве

                  Мэр Москвы в этом году столько, как гранит, приобретенные по масштабному обновлению тротуаров в столице, что в Сибири люди сейчас столкнулись с нехваткой сырья для надгробий.
                  Серый брат
        2. 79807420129 Сегодня, 09:51
          Цитата: Искандер Ш
          Цитата: Серый брат
          "Радио Свобода" и "Дожди"

          Радио свобода уже давно зарегистрирована как иностранный агент. Дождь выгнали в интерент, запретив кабельным каналам транслировать его.

          Туда и дорога,кому не нравится,может и сам проваливать,никто не держит. yes
          79807420129
    3. Искандер Ш Сегодня, 09:01
      Цитата: rotmistr60
      Мы, в который раз призвали, они в который раз показали нам средний палец.



      Конгресс США в своей стране требуют от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Мне вот хочется услышать, что российские власти должны сделать?
      Искандер Ш
      1. gml Сегодня, 09:59
        что российские власти должны сделать?
        Сталина вернуть !
        gml
        1. Серый брат Сегодня, 10:26
          Цитата: gml
          Сталина вернуть !

          От него мало что осталось и, в данный момент, он недееспособен.
          Предлагаю ИИ замутить. Только машины могут спасти человечество.
          Серый брат
          1. gml Сегодня, 11:15
            он недееспособен
            Какая жалость, а я так надеялся. Некоторые на сайте не переживут. А не позволите ли вы цитировать вас, когда они очередной Сианс по возврату Сталина замутят?
            Предлагаю ИИ
            А ИИ через кибернетику? Дак ведь
            Кибернетика является, таким образом, реакционной механистической теорией, стремящейся отбросить современную научную мысль, основанную на материалистической диалектике, далеко вспять — к изжитой и опровергнутой более ста лет назад механистической философии.
            gml
            1. Серый брат Сегодня, 11:29
              Цитата: gml
              А ИИ черз кибернетику?

              Кибернетика это вообще не наука, а абстрактное понятие.
              Серый брат
      2. Серый брат Сегодня, 10:19
        Цитата: Искандер Ш
        Конгресс США в своей стране требуют от RT

        Конгресс США требует от Асада чтобы он ушёл, а он не уходит. laughing
        Серый брат
        1. Искандер Ш Сегодня, 11:14
          Цитата: Серый брат
          Конгресс США требует от Асада чтобы он ушёл, а он не уходит.



          Так Ассад у себя в Сирии находиться , а RT в США.
          Искандер Ш
  4. askort154 Сегодня, 09:05
    Если ты споришь с дураком, то автоматом опускаешься на его уровень. За "боданиями" России и США с интересом следит весь мир. Поэтому, нам надо не "рубить с плеча", а делать "ответку" опираясь на международные правовые нормы в дипломатических отношениях государств, тогда это будет понятно, убедительно и примером для других.
    askort154
    1. Добрый зусул Сегодня, 09:47
      Респект +100500
      Добрый зусул
    2. mikh-korsakov Сегодня, 10:27
      С д.ураком спорить не надо, надо его ставить на место. Я много раз это слышал, что (цитирую нам надо не "рубить с плеча" Но никто из призывающих так не делать не объяснил конкретно, а что наступит если один раз все таки "с плеча рубануть". Ссылка на международные правовые нормы не засчитывается, так как в важных делах никто с ними не считается, а на уровне болтовни на нас так и так клевещут . Мне кажется коли нечем ответить, МИДу лучше промолчать - а то стыдно
      mikh-korsakov
      1. askort154 Сегодня, 11:22
        mikh-korsakov.....Мне кажется коли нечем ответить, МИДу лучше промолчать - а то стыдно

        Так было и при СССР. Дипломатия это не разборка "братков".
        Один только пример. Так, 07.10.1952г В-29 США нарушил границу СССР в р-не о. Юрий, при этом, открыл огонь по нашим двум истребителям поднятым на его перехват. Советское правительство в лице МИД СССР, направило в США ноту протеста. США протест отклонили, сославшись, что их самолёт границу СССР не нарушал. Вот и ВСЁ ! Наши , даже тогда, "шашкой не махали". А мы здесь , лёжа на диване, критикуем наш МИД , "стыдясь" за него. yes
        askort154
  5. vodkinmotors1 Сегодня, 09:33
    МИД РФ очередной раз поплакались. Уже документы отнимают. Ха, тряпки плюшевые.
    vodkinmotors1
    1. Добрый зусул Сегодня, 09:48
      я понимаю что вам нечем,но всё ж попробуйте понять
      Добрый зусул
  6. Гардамир Сегодня, 09:46
    Пойду ка я МИД работать. Делов то сиди да призывай..
    Гардамир
  7. mikh-korsakov Сегодня, 10:13
    Цитирую: Россия призывает Соединенные Штаты не создавать еще один раздражающий фактор в отношениях между двумя странами Россия призывает, а Америка послушается? Боюсь, что если Америка Россию не послушается, то наш МИД в лице Захаровой разразится язвительными комментариями и убедит нас, что ответ обязательно наступит. А потом как при звонке в нашу поликлинику раздастся "ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа..." Нас начнут убеждать. что отсутствие ответа - это умный шаг, потому что вся ответственность ляжет на США. Только вопрос: а они эту ответственность нести согласятся. Но Путин заверил, что зеркальный ответ последует. ему как бы перед выборами это даже выгодно, чтобы затруднить вражескую пропаганду. Только - поживем, увидим.
    mikh-korsakov
  8. Egorovich Сегодня, 11:02
    Никто не любит правду, а уж такая страна как "США" насквозь пропитана ложью. Начиная от создания и до наших дней. Да и в будущем тоже, так что горбатого только могила исправит.
    Egorovich
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