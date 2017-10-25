Посольство РФ призвало США оставить в покое российские СМИ
Россия призывает Соединенные Штаты не создавать еще один раздражающий фактор в отношениях между двумя странами, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
В посольстве добавили, что американский «закон об иностранных агентах применяется избирательно и политически мотивированно», а давление на российские СМИ не прекращается.
Во вторник представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что возможная регистрация российского телеканала RT и агентства Sputnik как иностранных агентов в США не скажется на их возможностях передавать информацию.
В российской дипмиссии с данной позицией не согласились и напомнили, что Москва уже пообещала принять ответные зеркальные меры.
«Не отстает, к слову, и американский мейнстрим, развернувший кампанию по очернению RT и навешиванию на него ярлыков», – добавили в посольстве.
«В России действительно существует норма, схожая с американским законом об иностранных агентах. При ее разработке учитывался опыт ведущих стран Запада. Основное отличие российского закона от американского – в его универсальности. Как показала практика, американский закон применяется сугубо избирательно и политически мотивированно. Подтверждение тому – отсутствие в американском списке иностранных агентов крупнейших СМИ, финансируемых западными государствами», – пояснили дипломаты.
Напомним, Вашингтон пытается максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в США.
Российская сторона неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу и создать проблемы для журналистских коллективов… Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать СМИ спокойно работать,цитирует документ РИА Новости.
В посольстве добавили, что американский «закон об иностранных агентах применяется избирательно и политически мотивированно», а давление на российские СМИ не прекращается.
Во вторник представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что возможная регистрация российского телеканала RT и агентства Sputnik как иностранных агентов в США не скажется на их возможностях передавать информацию.
В российской дипмиссии с данной позицией не согласились и напомнили, что Москва уже пообещала принять ответные зеркальные меры.
«Не отстает, к слову, и американский мейнстрим, развернувший кампанию по очернению RT и навешиванию на него ярлыков», – добавили в посольстве.
«В России действительно существует норма, схожая с американским законом об иностранных агентах. При ее разработке учитывался опыт ведущих стран Запада. Основное отличие российского закона от американского – в его универсальности. Как показала практика, американский закон применяется сугубо избирательно и политически мотивированно. Подтверждение тому – отсутствие в американском списке иностранных агентов крупнейших СМИ, финансируемых западными государствами», – пояснили дипломаты.
В целом на примере происходящего с российской прессой в США видно, что слова и дела американских властей в отношении свободы СМИ расходятся. В антироссийском запале в Вашингтоне напрочь забыли о закрепленных во внутреннем законодательстве и международно-правовых документах принципах, о соблюдении которых другими странами здесь так любят напоминать,говорится в заявлении.
Напомним, Вашингтон пытается максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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