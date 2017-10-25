Посольство РФ призвало США оставить в покое российские СМИ

Российская сторона неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу и создать проблемы для журналистских коллективов… Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать СМИ спокойно работать,

В целом на примере происходящего с российской прессой в США видно, что слова и дела американских властей в отношении свободы СМИ расходятся. В антироссийском запале в Вашингтоне напрочь забыли о закрепленных во внутреннем законодательстве и международно-правовых документах принципах, о соблюдении которых другими странами здесь так любят напоминать,