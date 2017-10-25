Главкому ВМФ доложили об испытаниях «Ильи Муромца»

На совещании было отмечено, что в ходе государственных испытаний экипаж "Ильи Муромца", сдаточная команда специалистов предприятия "Адмиралтейские верфи", члены государственной комиссии, морские летчики обеспечили успешную отработку этапа испытаний, который включал в себя взлеты и посадки вертолета корабельного базирования на вертолетную площадку ледокола,

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев на совещании в Адмиралтействе заслушал доклады о ходе госиспытаний ледокола «Илья Муромец», которые проходят в полигонах Балтийского моря, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что «во время госиспытаний "Ильи Муромца" на с его вертолетной площадки в светлое и темное время суток было произведено более 150 взлетов вертолетов и их посадок на его палубу». Этот ледокол — первое более чем за 40 лет судно, построенное специально для ВМФ России в Санкт-Петербурге.В пресс-службе добавили, что «в соответствии с программой по выполнению посадок и взлетов вертолетов осуществлялась и проверка их работы в режиме "раскрутки" – работы вентиля на холостом ходу во время нахождения на палубе судна». В различных гидрометеоусловиях «была проверена система крепления вертолета на вертолетной площадке и условия его временного базирования». Испытания прошли успешно.«После завершения ряда испытаний бортовых систем жизнеобеспечения, оборудования для работы с грузом, буксировочных устройств, радионавигационных средств и средств связи, "Илья Муромец" прибудет на предприятие "Адмиралтейские верфи" для ревизии технических средств после испытаний», – говорится в сообщении.