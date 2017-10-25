11:33 25 октября

Главкому ВМФ доложили об испытаниях «Ильи Муромца»

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев на совещании в Адмиралтействе заслушал доклады о ходе госиспытаний ледокола «Илья Муромец», которые проходят в полигонах Балтийского моря, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.



На совещании было отмечено, что в ходе государственных испытаний экипаж "Ильи Муромца", сдаточная команда специалистов предприятия "Адмиралтейские верфи", члены государственной комиссии, морские летчики обеспечили успешную отработку этапа испытаний, который включал в себя взлеты и посадки вертолета корабельного базирования на вертолетную площадку ледокола,
говорится в релизе.


Сообщается, что «во время госиспытаний "Ильи Муромца" на с его вертолетной площадки в светлое и темное время суток было произведено более 150 взлетов вертолетов и их посадок на его палубу». Этот ледокол — первое более чем за 40 лет судно, построенное специально для ВМФ России в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе добавили, что «в соответствии с программой по выполнению посадок и взлетов вертолетов осуществлялась и проверка их работы в режиме "раскрутки" – работы вентиля на холостом ходу во время нахождения на палубе судна». В различных гидрометеоусловиях «была проверена система крепления вертолета на вертолетной площадке и условия его временного базирования». Испытания прошли успешно.

«После завершения ряда испытаний бортовых систем жизнеобеспечения, оборудования для работы с грузом, буксировочных устройств, радионавигационных средств и средств связи, "Илья Муромец" прибудет на предприятие "Адмиралтейские верфи" для ревизии технических средств после испытаний», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи"
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Комментарии 11

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  1. ded100 Сегодня, 09:04
    Этот ледокол — первое более чем за 40 лет судно, построенное специально для ВМФ России в Санкт-Петербурге.
    Будем надеятся что до постройки следущего ждать придется гораздно меньше!
    ded100
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:08
      Цитата: ded100
      ждать придется гораздно меньше!

      И дай бог не последний !
      Uncle Lee
      1. svp67 Сегодня, 09:12
        Цитата: ded100
        Будем надеятся что до постройки следущего ждать придется гораздно меньше!

        Цитата: Uncle Lee
        И дай бог не последний !

        Хорошо б ему в помощь "Добрыню Никитича" и "Алешу Поповича" и была бы у нас на Севере флотилия "богатырская застава"
        svp67
      2. СЕРЖ ант Сегодня, 09:12
        Да не надо больше ледоколов-льды скоро сами растают.Надо Кораблей,на открытой воде могущих противостоять вооруженному супостату. hi
        СЕРЖ ант
  2. 210окв Сегодня, 09:06
    Не хватает там контейнеров с "Клабом" или чем то подобным..В свое время "Арктика"кажется была вооружена артустановкой.
    210окв
    1. Burbon Сегодня, 11:07
      Цитата: 210окв
      Не хватает там контейнеров с "Клабом" или чем то подобным

      ага и искандеров с тополями! belay
      Burbon
  3. Alexey-74 Сегодня, 09:16
    Удачи "Илье Муромцу" на морских просторах!!!!!!!!!!
    Alexey-74
  4. alkor Сегодня, 09:21
    «в соответствии с программой по выполнению посадок и взлетов вертолетов осуществлялась и проверка их работы в режиме "раскрутки" – работы вентиля на холостом ходу во время нахождения на палубе судна»
    ЭЭЭ, простите авиционного дилетанта, о чем вообще речь в данном случае?? Что за вентиль?
    alkor
    1. VovanFalcon Сегодня, 09:29
      Я тож не знаю, хоть и авиационный недилетант. Несущий винт знаю, хвостовой знаю, соосные винты (опять же несущие) тож знаю. А вентиль - что-то из сантехники.)))))))) what
      VovanFalcon
  5. дед Мих Сегодня, 09:22
    Мощь! Это я Вам как тайный поклонник наших Вооруженных Сил говорю! То что уже не тайный-та мелочь, недостойная упоминания.
    дед Мих
  6. Berkut24 Сегодня, 11:06
    осуществлялась и проверка их работы в режиме "раскрутки" – работы вентиля на холостом ходу во время нахождения на палубе судна

    Кажется, Газпромовские корреспонденты статью писали.
    Berkut24
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