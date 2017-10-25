11:32 25 октября

Началось совместное учение ВДВ и военно-транспортной авиации

Подразделения двух десантно-штурмовых дивизий Воздушно-десантных войск (ВДВ) России подняты по тревоге в рамках совместного летно-тактического учения, которое началось сегодня с одним из соединений Военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

В высшие степени боеготовности были приведены части и соединения ВДВ, дислоцируемые в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Началось совместное учение ВДВ и военно-транспортной авиации



В настоящее время подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) совершили 200-километровые марши, прибыли в районы ожидания вблизи аэродромов погрузки, где приступили к отработке задач по подготовке личного состава к десантированию.
- говорится в сообщении

Согласно плану подготовки войск на 2017 год запланировано совместное учение частей и соединений Военно-транспортной авиации и ВДВ по переброске войск на большие расстояние с десантированием парашютным способом на незнакомые площадки приземления
—заявил врио заместителя командующего ВДВ России по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко.

Отмечается, что более 30 экипажей самолетов Ил-76 выполнили перебазирование с аэродромов дислокации на оперативные аэродромы в Краснодарском крае в рамках предстоящего учения. Во время передислокации экипажи ВТА преодолели от 500 до 2000 километров.

Всего в учении будет задействовано более 50 единиц авиационной техники военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной и специальной авиации.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. BerBer Сегодня, 10:18
    Вспомнились учения США в Германии, когда у них хамви с неба сыпались. laughing
    BerBer
    1. СЕРЖ ант Сегодня, 10:27
      Ладно,хватит.............У нас парашюты у Парней тоже не раскрывались.....................
      СЕРЖ ант
      1. BerBer Сегодня, 10:53
        Такого дождя из броневиков у нас не было. Это точно.
        BerBer
  2. askme Сегодня, 10:36
    О! Две десантно-штурмовые дивизии - не шутка. Такого в новой истории еще не было.... Для Ближнего Востока тренируются?... Или для Киева и Одессы....?)
    askme
  3. Alexey-74 Сегодня, 11:14
    А сколько десантников задействовано? Сколько техники, думаю автору надо поподробней описать данные учения.
    Alexey-74
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