Началось совместное учение ВДВ и военно-транспортной авиации

В настоящее время подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) совершили 200-километровые марши, прибыли в районы ожидания вблизи аэродромов погрузки, где приступили к отработке задач по подготовке личного состава к десантированию.

Согласно плану подготовки войск на 2017 год запланировано совместное учение частей и соединений Военно-транспортной авиации и ВДВ по переброске войск на большие расстояние с десантированием парашютным способом на незнакомые площадки приземления

Подразделения двух десантно-штурмовых дивизий Воздушно-десантных войск (ВДВ) России подняты по тревоге в рамках совместного летно-тактического учения, которое началось сегодня с одним из соединений Военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииВ высшие степени боеготовности были приведены части и соединения ВДВ, дислоцируемые в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях.- говорится в сообщении—заявил врио заместителя командующего ВДВ России по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко.Отмечается, что более 30 экипажей самолетов Ил-76 выполнили перебазирование с аэродромов дислокации на оперативные аэродромы в Краснодарском крае в рамках предстоящего учения. Во время передислокации экипажи ВТА преодолели от 500 до 2000 километров.Всего в учении будет задействовано более 50 единиц авиационной техники военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной и специальной авиации.