Началось совместное учение ВДВ и военно-транспортной авиации
Подразделения двух десантно-штурмовых дивизий Воздушно-десантных войск (ВДВ) России подняты по тревоге в рамках совместного летно-тактического учения, которое началось сегодня с одним из соединений Военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
В высшие степени боеготовности были приведены части и соединения ВДВ, дислоцируемые в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях.
Отмечается, что более 30 экипажей самолетов Ил-76 выполнили перебазирование с аэродромов дислокации на оперативные аэродромы в Краснодарском крае в рамках предстоящего учения. Во время передислокации экипажи ВТА преодолели от 500 до 2000 километров.
Всего в учении будет задействовано более 50 единиц авиационной техники военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной и специальной авиации.
В высшие степени боеготовности были приведены части и соединения ВДВ, дислоцируемые в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях.
В настоящее время подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) совершили 200-километровые марши, прибыли в районы ожидания вблизи аэродромов погрузки, где приступили к отработке задач по подготовке личного состава к десантированию.- говорится в сообщении
Согласно плану подготовки войск на 2017 год запланировано совместное учение частей и соединений Военно-транспортной авиации и ВДВ по переброске войск на большие расстояние с десантированием парашютным способом на незнакомые площадки приземления—заявил врио заместителя командующего ВДВ России по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко.
Отмечается, что более 30 экипажей самолетов Ил-76 выполнили перебазирование с аэродромов дислокации на оперативные аэродромы в Краснодарском крае в рамках предстоящего учения. Во время передислокации экипажи ВТА преодолели от 500 до 2000 километров.
Всего в учении будет задействовано более 50 единиц авиационной техники военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной и специальной авиации.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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