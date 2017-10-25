15:44 25 октября

Росгвардия хочет ужесточить контроль за травматическим оружием

Директор Росгвардии Виктор Золотов, выступая на "парламентском часе" в Совете Федерации заявил, что на данный момент имеется необходимость ужесточения контроля за травматическим оружием.

Золотов пояснил, что уже было много ситуаций, когда при стрельбе из травматики люди получали серьезные травмы или даже погибали.
Он напомнил, что ведомство уже прорабатывает ряд законодательных инициатив - введение запрета на оружие для лиц, которые ранее были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления в состоянии опьянения.

Росгвардия хочет ужесточить контроль за травматическим оружием



Необходимо пересмотреть концепцию регулирования правоотношений в данной сфере
- заключил Золотов.

При этом он отметил, что Росгвардия контролирует оборот более 6,5 млн единиц оружия; аннулировано почти 40 тыс. лицензий и разрешений.

Золотов также сообщил, что из оборота изъято около 120 тыс. единиц гражданского и служебного оружия. Директор Росгвардии добавил, что является противником повсеместного распространения оружия среди населения, так как российское общество к этому не готово.

Хочу сказать, что мы противники [массового] распространения оружия среди населения. У нас общество к этому еще не готово ни психологически, ни экономически
- сказал он, отвечая на вопросы сенаторов. Золотов пояснил, что человек в сильном эмоциональном состоянии "готов применить это оружие по поводу и без", передает ТАСС.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 33

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  1. Дедкастарый Сегодня, 13:23
    Росгвардия хочет ужесточить контроль за травматическим оружием
    кто там,на "короткоствол" губу раскатывал?
    Дедкастарый
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:28
      Саму Росгвардию надо контролировать...у ней там психов развелось предостаточно...и эти психи нас еще контролировать хотят.

      Что касается травматов и короткостволов...
      это очень плохая работа наших законодателей которые не прописали все случаи и сценарии применения этого оружия в законном порядке.
      Что толку от очередного ужесточения...от него пострадают как раз законопослушные граждане а криминальный люд как нарушал законы так и будет нарушать.
      Тот же ЛЕХА
      1. zyablik.olga Сегодня, 13:33
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Саму Росгвардию надо контролировать...у ней там психов развелось предостаточно...и эти психи нас еще контролировать хотят

        Эти психи нас "защищают", и следовательно как жена цезаря - вне подозрений. А вообще на фоне тотальной коррупции в высших эшелонах идёт повсеместное закручивание гаек, подавление прав и свобод простых граждан. Как известно основная цель власти - остаться у власти. Тем более, что за результаты "властвования" и спросить могут.
        zyablik.olga
      2. Рязанец87 Сегодня, 13:52
        Полностью поддерживаю. Г-ну Золотову надо навести порядок в собственном ведомстве, а потом психологическими штудиями заниматься:
        "МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии в Чеченской республике ранил четырех сослуживцев, которые от ранений скончались. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
        По предварительной информации, инцидент произошел в понедельник около 16:00 мск в станице Шелковская в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ. Как рассказали в пресс-службе, лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Он открыл стрельбу в казарменном помещении. Военнослужащий был ликвидирован дежурным подразделением."

        Подробнее на ТАСС:
        http://tass.ru/proisshestviya/4670397
        Рязанец87
      3. Alexanast Сегодня, 14:13
        от него пострадают как раз законопослушные граждане а криминальный люд как нарушал законы так и будет нарушать.


        А в этом вся соль. На много легче ужесточить порядок и правила для законопослушных граждан, чем бороться с криминалом и не легальным оружием.
        Alexanast
    2. oldseaman1957 Сегодня, 13:28
      Цитата: Дедкастарый
      кто там,на "короткоствол" губу раскатывал?

      уже было много ситуаций, когда при стрельбе из травматики люди получали серьезные травмы или даже погибали
      - Так и в стакане можно утонуть!

      oldseaman1957
      1. НасРать Сегодня, 13:31
        ."... Директор Росгвардии добавил, что является противником повсеместного распространения оружия среди населения, так как российское общество к этому не готово.
        Хочу сказать, что мы противники [массового] распространения оружия среди населения. У нас общество к этому еще не готово ни психологически, ни экономически
        - сказал он, отвечая на вопросы сенаторов. Золотов пояснил, что человек в сильном эмоциональном состоянии "готов применить это оружие по поводу и без"

        Золотые слова... одно смущает:
        "....У нас общество к этому еще не готово...."

        Что значит "ещё"? Всё дело идет к всеобщему вооружению?
        НасРать
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:36
          Директор Росгвардии добавил, что является противником повсеместного распространения оружия среди населения, так как российское общество к этому не готово

          Этот человек сам имеет оружие и может им защититься в отличии от меня простого и безоружного гражданина.

          У меня в случае нападения на меня одна надежда на ГОСПОДА БОГА да на быстрые ноги.
          Тот же ЛЕХА
          1. НасРать Сегодня, 13:39
            Цитата: Тот же ЛЕХА


            У меня в случае нападения на меня одна надежда на ГОСПОДА БОГА да на быстрые ноги.


            В случае нападения - Вас не спросят - есть оружие у Вас или нет, шлёпнут и делов то.. - так что бегайте - это продляет жизнь! laughing

            А будь у всех оружие - Росгвардия начнет отстрел населения, как это практикуется в США.. По 1000 человек в год - отстреливают, тех которые показались подозрительными laughing

            НасРать
            1. Alexanast Сегодня, 14:07
              В случае нападения - Вас


              А вот на Золотова нападать не будут (гопники), даже без охраны. Потому что знают - у него пистик есть... bully
              Alexanast
            2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:43
              А будь у всех оружие - Росгвардия начнет отстрел

              Скажу так...отстрел ведется и у нас на КАВКАЗЕ особенно ... smile
              Вчера просмотрел ролик из ИНГУШЕТИИ на постового ДПС какой то мудaк наехал ... вылез и давай гоняться за вторым постовым с ножем...хе хе получил очередь в упор...псих какой то. what
              Тот же ЛЕХА
          2. Sharky Сегодня, 15:02
            Этот человек сам имеет оружие и может им защититься в отличии от меня простого и безоружного гражданина.

            Нужно не короткоствол клянчить, а властям бороться с преступностью эффективно. Так, что бы не возникало ситуаций, когда огнестрел может пригодиться простому человеку. К Вам претензий нет. Претензии к тем, кто нас охраняет, но не достаточно эффективно.
            Sharky
      2. Дедкастарый Сегодня, 13:31
        Цитата: oldseaman1957
        - Так и в стакане можно утонуть!

        "жить вообще вредно... ","рождение-путь к могиле..." ещё накидать "умных" фраз ?
        Дедкастарый
      3. фигвам Сегодня, 13:47
        Хочу сказать, что мы противники [массового] распространения оружия среди населения. У нас общество к этому еще не готово ни психологически, ни экономически

        Получается у нас страна психически больных нищебродов, осталось подлечиться и денег заработать.) Могли бы и разрешить людям имеющим разрешение на нарезное длинноствольное, через 2-3 года нарезной короткоствол.
        фигвам
    3. INVESTOR Сегодня, 13:29
      Золотов пояснил, что уже было много ситуаций, когда при стрельбе из травматики люди получали серьезные травмы или даже погибали.

      Так на то оно и оружие, на то и травматическое! Смотрите кому даете раз, с гопотой на улицах разберитесь два!!!
      INVESTOR
  2. Платов Сегодня, 13:34
    А то Сайгу или Двухстволку не применят... Бред.
    Платов
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:49
      Цитата: Платов
      А то Сайгу или Двухстволку не применят... Бред.

      а "сайгу" и "двухстволку", сколько на руках имеют,и как их носить в кармане?
      Дедкастарый
      1. fzr1000 Сегодня, 14:09
        Охотничьего и для самообороны на руках всяко больше, чем травматов.
        fzr1000
        1. Лганхи Сегодня, 14:14
          При этом он отметил, что Росгвардия контролирует оборот более 6,5 млн единиц оружия
          Я думаю, что из 6,5 млн зарегистрированного оружия, травматы составляют всего несколько десятков тысяч. Я живу в Сибири, и у нас почти в каждой семье есть дробовик, так как очень много мужиков охотятся на уток, часто еще и карабины бывают.
          Лганхи
      2. Платов Сегодня, 15:24
        В машине можно перевозить, легко. Достал и выстрелил. Смысл так ограничивать? Если кому нужно найдут чем отстрелить друг друга...
        Платов
  3. fzr1000 Сегодня, 13:41
    Да-да, до 1917 года "в отсталой РИ" население было готово, а вот в прогрессивной и передовой РФ -не готово. Т.у.п.ы.е. и ограниченные начальники зато всегда готовы начальствовать в России. Они не переводятся при любой власти.
    fzr1000
  4. Captain Nemo Сегодня, 13:44
    Ттттвварри.... Чиновник, охранник, будет за народ решать готов он или не готов.... По сути, может и верно, ограничивать доступ к оружию тем, кто замаран, но беда то в том, что причина именно та, о которой он говорит. Перхоть не заслуживает права на оружие. А сколько “наградного“ на руках? Этого он не говорит? А какое наказание понес Джебраилов, устроивший стрельбу по пьяни в Московском отеле? Его "наградного" лишили? Дело завели?
    Captain Nemo
  5. поневолебрат Сегодня, 13:46
    ))))
    Пусть лучше своих бойцов контролирует:
    https://iz.ru/662949/2017-10-25/zolotov-rasskazal
    -o-prichine-rasstrela-boitcov-rosgvardii-v-chechn
    e
    поневолебрат
  6. Лганхи Сегодня, 13:54
    Да вообще надо эти резиноплюи запретить, так как гопота их воспринимает как биту, то есть несмертельное оружие, которым можно помахать и пострелять, если тебя подрезали на дороге. Гопота же не понимает, что если попасть в голову, то можно и убить. Надо разрешить настоящий огнестрел, тогда даже до гопоты будет доходить мысль, что этим оружием можно убить, и не станет воспринимать резинострелы как биту.
    Лганхи
    1. fzr1000 Сегодня, 14:07
      Убить можно чем угодно. Из травмата можно убить, попав не в голову, а в ногу , если вовремя кровь не остановить. Может нужно выдавать их хотя бы лет с 25-30? И что б судимостей не было?
      fzr1000
      1. Лганхи Сегодня, 14:16
        Пф-ф-ф... Травмат, если не стрелять в голову или горло, бесполезен. Тем более в наших климатических условиях, когда зимой носят свитера и пуховики, а на ногах не шорты, а толстые джинсы, еще и с панталонами.
        Лганхи
        1. fzr1000 Сегодня, 15:35
          Ну да. Грандпауеру и пуховики, и свитера до Луны. С 5 метров из него дорожный знак навылет. Из Осы -один раз в ногу в джинсах с метра где-то, еле кровь остановили , второй раз в бок тоже с близкого расстояния, человек в майке был. Неделя в реанимации.
          fzr1000
      2. Krasnyiy komissar Сегодня, 14:54
        В армии оружие дают в 18, а вы предлагаете с 30 ??? Т.е. погибнуть за Родину в бою можно и в 18, а защитить себя от уличной гопоты или южных "гостей" нельзя до 30.
        Оружие ничем не отличается от авто. Если человек не псих, не наркоша и не имеет судимости по тяжкой статье, то он должен иметь право защитить себя от посягательств.
        Krasnyiy komissar
        1. fzr1000 Сегодня, 15:37
          В армии командиры есть. Сейчас она становится контрактной, профессиональной. И не зря. С авто тоже беда, столько дурачков на дорогах.
          А южным гостям я бы их вообще запретил выдавать.
          fzr1000
  7. Гардамир Сегодня, 14:15
    Вот если бы тогда была травматика



    Тогда они были против власти, а сейчас защищают власть.
    Гардамир
  8. michell Сегодня, 14:15
    так как российское общество к этому не готово.

    Простите, а российское общество делегировало Золотову право говорить от всего общества? Если да - полномочия в студию. Если нет - НЕ ФИГ ГОВОРИТЬ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА! За себя и за подчиненных дагов говори...
    michell
  9. Zubr Сегодня, 14:47
    Хочу сказать, что мы противники [массового] распространения оружия среди населения. У нас общество к этому еще не готово ни психологически, ни экономически.


    Ну конечно Росгвардии меньше проблем будет.
    Дело в другом, как быть женщинам ? Хамло начнёт наезжать и приставать, как от него отделаться, ежели любимого рядом нет ?
    Zubr
  10. Roma-1977 Сегодня, 15:43
    А ещё было много ситуаций, когда при ударах кулаком люди получали серьезные травмы или даже погибали. Давайте лицензировать ладони (за деньги, естественно), а у тех, кто откажется - ампутируем. На всякий случай.
    Roma-1977
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