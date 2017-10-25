Росгвардия хочет ужесточить контроль за травматическим оружием
Директор Росгвардии Виктор Золотов, выступая на "парламентском часе" в Совете Федерации заявил, что на данный момент имеется необходимость ужесточения контроля за травматическим оружием.
Золотов пояснил, что уже было много ситуаций, когда при стрельбе из травматики люди получали серьезные травмы или даже погибали.
Он напомнил, что ведомство уже прорабатывает ряд законодательных инициатив - введение запрета на оружие для лиц, которые ранее были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления в состоянии опьянения.
При этом он отметил, что Росгвардия контролирует оборот более 6,5 млн единиц оружия; аннулировано почти 40 тыс. лицензий и разрешений.
Золотов также сообщил, что из оборота изъято около 120 тыс. единиц гражданского и служебного оружия. Директор Росгвардии добавил, что является противником повсеместного распространения оружия среди населения, так как российское общество к этому не готово.
Золотов пояснил, что уже было много ситуаций, когда при стрельбе из травматики люди получали серьезные травмы или даже погибали.
Он напомнил, что ведомство уже прорабатывает ряд законодательных инициатив - введение запрета на оружие для лиц, которые ранее были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления в состоянии опьянения.
Необходимо пересмотреть концепцию регулирования правоотношений в данной сфере- заключил Золотов.
При этом он отметил, что Росгвардия контролирует оборот более 6,5 млн единиц оружия; аннулировано почти 40 тыс. лицензий и разрешений.
Золотов также сообщил, что из оборота изъято около 120 тыс. единиц гражданского и служебного оружия. Директор Росгвардии добавил, что является противником повсеместного распространения оружия среди населения, так как российское общество к этому не готово.
Хочу сказать, что мы противники [массового] распространения оружия среди населения. У нас общество к этому еще не готово ни психологически, ни экономически- сказал он, отвечая на вопросы сенаторов. Золотов пояснил, что человек в сильном эмоциональном состоянии "готов применить это оружие по поводу и без", передает ТАСС.
Использованы фотографии: yandex.ru/images
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