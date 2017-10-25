15:43 25 октября

Украина пыталась «украсть» индийский контракт на Т-90

Еще задолго до разрыва с Россией Украина вела с нашей страной настоящую информационную войну в сфере торговли оружием, порой даже с использованием провокаций и запрещенных приемов, говорится в статье, опубликованной Вестником Мордовии.

Украина пыталась «украсть» индийский контракт на Т-90


«Можно долго перечислять примеры украинского "черного пиара" против нашей оборонной продукции, но мы упомянем лишь то, что произошло относительно недавно, за пару лет до Майдана», – пишет автор статьи Лев Романов.


В 2011 году появились сообщения от украинских источников, что в Харьков, якобы, доставлен один экземпляр танка Т-90С в пустынной окраске. Государство, откуда прибыл танк, не называлось, но делались намеки, что это Индия.

Российские эксперты стали подозревать, что речь идет о банальной провокации с целью поссорить индийцев и россиян, создать в отношениях между ними атмосферу подозрительности. Эту мысль укрепляли обнародованные в начале 2012-го на военной выставке в Дели украинские предложения по модернизации индийских Т-90С «Бишма», а также Т-72.

Индийской армии предлагалась «некая помесь нижнетагильского "девяностого" и харьковского "Оплота". Так, динамическая защита "Контакт-5" должна была быть заменена на ДЗ "Дуплет"». Командир танка получал панорамный прицел ПНК-6 и дистанционно управляемый пулемет калибра 12,7 мм.

«Российский двигатель В-92С2 заменялся на 6ТД-3 мощностью 1400 л.с. Планировался монтаж комплексов активной защиты и радиоподавления самодельных взрывных устройств. Пушка, ходовая часть остались бы без изменений», – говорится в материале.

Данные поползновения вызвали бурную реакцию в РФ. «Заявления, что "Украина ворует русские танки", было самым мягким из звучавших тогда. Военные эксперты утверждали, что Харьков просто не в состоянии что-то реально сделать, например 6ТД-3 существовал лишь в виде не работающего макета. Вспоминалось, как украинские оборонщики пытались модернизировать алжирские Т-72, даже проводили демонстрационные показы в этой стране. Но местные военные предпочли иметь дело с Нижним Тагилом. И не прогадали», – пишет автор.

Уверенность в неспособности харьковчан выпускать конкурентоспособные танки подтвердились в ходе реализации контракта с Таиландом. «Политическая нестабильность, начавшая лихорадить страну, парализовала украинские желания "отобрать" у России индийский бронетанковый рынок. Разговоры о наличии Т-90 в Харькове быстро сошли на нет. Сейчас об этой провокации на Украине уже никто и не вспоминает», – заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.military-informant.com
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Комментарии 13

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  1. лаврентий павлович Сегодня, 13:49
    О чем статья? Для кого и для чего она написана?
    лаврентий павлович
    1. Sharky Сегодня, 13:53
      Как сказали бы заклятые партнёры:
      -Это бизнес, ничего личного.
      Sharky
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:58
        Цитата: лаврентий павлович
        О чем статья? Для кого и для чего она написана?
        - А на то и писана, что раздрай с украми у нас идёт не с 14-го года, а с 91-го. И гадили они России взахлёб, а сейчас вот плачут - Крым отобрали ни за что! Мерзоты бандеровские!
        oldseaman1957
      2. volodya Сегодня, 14:52
        Цитата: Sharky
        Как сказали бы заклятые партнёры:
        -Это бизнес, ничего личного.

        volodya
  2. zivXP Сегодня, 13:51
    Российские тали

    Это кто такие?
    zivXP
    1. Sharky Сегодня, 13:54

      Российские тали - это самые крутые тали во всём Мире, нанотехнологии, Сколково, прорыв! laughing
      Sharky
  3. DEZINTO Сегодня, 13:55
    Мыло, мел, говно и гвозди. Нифига не понял.
    DEZINTO
  4. Alexey-74 Сегодня, 14:44
    Хохлы пусть себя чем то стоящим обеспечат.....а за зарубежные контракты пусть вообще забудут.
    Alexey-74
  5. Alexey RA Сегодня, 14:50
    Т-90 с оппозитником идеален для Индии - с этим движком экипаж и механики будут вечно петь и танцевать вокруг танка. smile
    Alexey RA
  6. дед Мих Сегодня, 14:55
    Что бы кто-то своровал и не выпил? Не реально! По ходу бутыль исчезла. А Т-90 остался.
    Цитата: DEZINTO
    Мыло, мел, говно и гвозди. Нифига не понял.
    дед Мих
  7. Egorovich Сегодня, 15:18
    Лицо Хохлоштата воочию. При выпуске 5-10 шт. танков в год пытаться перебить российский контракт." Чудотворцы".
    Egorovich
  8. venik Сегодня, 15:21
    Не знаю, КТО эту статью написал, но "писака", ЯВНО "не в теме"!!! Бред - ПОЛНЕЙШИЙ!
    Так уж получилось, что в "те времена", работая в одной из "госструктур" довелось "краешком" коснуться этой "темы".....
    ВСЕ было как раз "с точностью, да НАОБОРОТ!!! НИКАКОГО конфликта с Россией "там" НЕ БЫЛО, скорее - НАОБОРОТ.
    Короче - Статья - ПОЛНЫЙ БРЕД ДИЛЕТАНТА и ярко выраженное желание "поймать "жареную утку""!!!
    venik
  9. strannik1985 Сегодня, 15:31
    Цитата: Alexey RA
    Т-90 с оппозитником идеален для Индии - с этим движком экипаж и механики будут вечно петь и танцевать вокруг танка. smile

    Они освоят матерный диалект русского(украинского)языка.
    strannik1985
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