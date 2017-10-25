Украина пыталась «украсть» индийский контракт на Т-90
Еще задолго до разрыва с Россией Украина вела с нашей страной настоящую информационную войну в сфере торговли оружием, порой даже с использованием провокаций и запрещенных приемов, говорится в статье, опубликованной Вестником Мордовии.
«Можно долго перечислять примеры украинского "черного пиара" против нашей оборонной продукции, но мы упомянем лишь то, что произошло относительно недавно, за пару лет до Майдана», – пишет автор статьи Лев Романов.
В 2011 году появились сообщения от украинских источников, что в Харьков, якобы, доставлен один экземпляр танка Т-90С в пустынной окраске. Государство, откуда прибыл танк, не называлось, но делались намеки, что это Индия.
Российские эксперты стали подозревать, что речь идет о банальной провокации с целью поссорить индийцев и россиян, создать в отношениях между ними атмосферу подозрительности. Эту мысль укрепляли обнародованные в начале 2012-го на военной выставке в Дели украинские предложения по модернизации индийских Т-90С «Бишма», а также Т-72.
Индийской армии предлагалась «некая помесь нижнетагильского "девяностого" и харьковского "Оплота". Так, динамическая защита "Контакт-5" должна была быть заменена на ДЗ "Дуплет"». Командир танка получал панорамный прицел ПНК-6 и дистанционно управляемый пулемет калибра 12,7 мм.
«Российский двигатель В-92С2 заменялся на 6ТД-3 мощностью 1400 л.с. Планировался монтаж комплексов активной защиты и радиоподавления самодельных взрывных устройств. Пушка, ходовая часть остались бы без изменений», – говорится в материале.
Данные поползновения вызвали бурную реакцию в РФ. «Заявления, что "Украина ворует русские танки", было самым мягким из звучавших тогда. Военные эксперты утверждали, что Харьков просто не в состоянии что-то реально сделать, например 6ТД-3 существовал лишь в виде не работающего макета. Вспоминалось, как украинские оборонщики пытались модернизировать алжирские Т-72, даже проводили демонстрационные показы в этой стране. Но местные военные предпочли иметь дело с Нижним Тагилом. И не прогадали», – пишет автор.
Уверенность в неспособности харьковчан выпускать конкурентоспособные танки подтвердились в ходе реализации контракта с Таиландом. «Политическая нестабильность, начавшая лихорадить страну, парализовала украинские желания "отобрать" у России индийский бронетанковый рынок. Разговоры о наличии Т-90 в Харькове быстро сошли на нет. Сейчас об этой провокации на Украине уже никто и не вспоминает», – заключает издание.
«Можно долго перечислять примеры украинского "черного пиара" против нашей оборонной продукции, но мы упомянем лишь то, что произошло относительно недавно, за пару лет до Майдана», – пишет автор статьи Лев Романов.
В 2011 году появились сообщения от украинских источников, что в Харьков, якобы, доставлен один экземпляр танка Т-90С в пустынной окраске. Государство, откуда прибыл танк, не называлось, но делались намеки, что это Индия.
Российские эксперты стали подозревать, что речь идет о банальной провокации с целью поссорить индийцев и россиян, создать в отношениях между ними атмосферу подозрительности. Эту мысль укрепляли обнародованные в начале 2012-го на военной выставке в Дели украинские предложения по модернизации индийских Т-90С «Бишма», а также Т-72.
Индийской армии предлагалась «некая помесь нижнетагильского "девяностого" и харьковского "Оплота". Так, динамическая защита "Контакт-5" должна была быть заменена на ДЗ "Дуплет"». Командир танка получал панорамный прицел ПНК-6 и дистанционно управляемый пулемет калибра 12,7 мм.
«Российский двигатель В-92С2 заменялся на 6ТД-3 мощностью 1400 л.с. Планировался монтаж комплексов активной защиты и радиоподавления самодельных взрывных устройств. Пушка, ходовая часть остались бы без изменений», – говорится в материале.
Данные поползновения вызвали бурную реакцию в РФ. «Заявления, что "Украина ворует русские танки", было самым мягким из звучавших тогда. Военные эксперты утверждали, что Харьков просто не в состоянии что-то реально сделать, например 6ТД-3 существовал лишь в виде не работающего макета. Вспоминалось, как украинские оборонщики пытались модернизировать алжирские Т-72, даже проводили демонстрационные показы в этой стране. Но местные военные предпочли иметь дело с Нижним Тагилом. И не прогадали», – пишет автор.
Уверенность в неспособности харьковчан выпускать конкурентоспособные танки подтвердились в ходе реализации контракта с Таиландом. «Политическая нестабильность, начавшая лихорадить страну, парализовала украинские желания "отобрать" у России индийский бронетанковый рынок. Разговоры о наличии Т-90 в Харькове быстро сошли на нет. Сейчас об этой провокации на Украине уже никто и не вспоминает», – заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.military-informant.com
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