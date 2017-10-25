Путин поручил правительству проиндексировать пенсии военным пенсионерам

В бюджете на 2018 год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам с 1 февраля. Это касается 2,6 млн человек. Думаю, надо сделать так, как мы делали раньше, - сделать это синхронно, с 1 января проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам

У нас доходы в текущем году позволяют выполнить ваше поручение по индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с первого 1 января следующего года. Такие решения мы учтем в текущем году и ваше поручение будет выполнено