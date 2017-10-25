Путин поручил правительству проиндексировать пенсии военным пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству синхронно проиндексировать пенсии военным пенсионерам с остальными категориями с 1 января 2018 года. Такое поручение глава государства дал на совещании с правительством РФ.
Путин подчеркнул, что средства для одновременной индексации пенсий военным пенсионерам необходимо предусмотреть уже в этом году, и доходы бюджета позволяют это сделать.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил президента, что ведомство выполнит это поручение.
В бюджете на 2018 год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам с 1 февраля. Это касается 2,6 млн человек. Думаю, надо сделать так, как мы делали раньше, - сделать это синхронно, с 1 января проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам- сказал Путин. Президент уточнил, что к приравненным лицам относятся сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, противопожарной охраны и другие.
Путин подчеркнул, что средства для одновременной индексации пенсий военным пенсионерам необходимо предусмотреть уже в этом году, и доходы бюджета позволяют это сделать.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил президента, что ведомство выполнит это поручение.
У нас доходы в текущем году позволяют выполнить ваше поручение по индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с первого 1 января следующего года. Такие решения мы учтем в текущем году и ваше поручение будет выполнено- сказал он, передает ТАСС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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