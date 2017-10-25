15:42 25 октября

Путин поручил правительству проиндексировать пенсии военным пенсионерам

Президент России Владимир Путин поручил правительству синхронно проиндексировать пенсии военным пенсионерам с остальными категориями с 1 января 2018 года. Такое поручение глава государства дал на совещании с правительством РФ.

Путин поручил правительству проиндексировать пенсии военным пенсионерам


В бюджете на 2018 год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам с 1 февраля. Это касается 2,6 млн человек. Думаю, надо сделать так, как мы делали раньше, - сделать это синхронно, с 1 января проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам
- сказал Путин. Президент уточнил, что к приравненным лицам относятся сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, противопожарной охраны и другие.


Путин подчеркнул, что средства для одновременной индексации пенсий военным пенсионерам необходимо предусмотреть уже в этом году, и доходы бюджета позволяют это сделать.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил президента, что ведомство выполнит это поручение.

У нас доходы в текущем году позволяют выполнить ваше поручение по индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с первого 1 января следующего года. Такие решения мы учтем в текущем году и ваше поручение будет выполнено
- сказал он, передает ТАСС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. himRa Сегодня, 14:54
    Здравствуй инфляция? winked
    Пенсионерам проиндексирует верный признак повышения цен....народная примета
    himRa
    1. 79807420129 Сегодня, 15:10
      Цитата: himRa
      Пенсионерам проиндексирует верный признак повышения цен....народная примета

      Коллега,так может не стоит индексировать?цены у нас повышают независимо от индексаций пенсий,тут и ЖКХ и лекарсво и продукты все подпрыгнет с 1 января,тоже народная примета. drinks hi
      79807420129
      1. НасРать Сегодня, 15:17
        Обвалились акции крупнейшего отечественного ритейлера Магнита.
        Причина – падение прибыли за предыдущий квартал в 2 (!!!) раза …
        В арсенале Магнита имеется 13 тыс. магазинов по всей России и выручка составляла внушительную сумму триллион рублей.

        Также стоит сказать, что Магнит считался сетью, который рассчитан на самый широкий круг потребителей, и предоставляет товар по самым низким ценам. Если глянуть на статистику, то падение всех показателей было просто отвальное.

        Стоимость среднего чека снизилась как в небольших магазинах, так и в семейных гипермаркетах, 9 и 6% соответственно.

        Прибыль до уплаты налогов снизилась аж на 21%. А это значит, что казна недополучит внушительную сумму средств.

        Ну и как контрольный выстрел в голову выступает показатель чистой прибыли компании, она рухнула на 49%...

        Самое удивительное, что это все происходит в то время, когда нефть стоит дорого, и отечественная валюта крепка как никогда. И нам рапортуют о росте ВВП…

        ВВП то растет, но растет он исключительно за счет дорогой нефти. А вышедшая статистика нам четко показывает, что все остальное в нашей экономике падает, и падение только ускоряется.

        http://www.yaplakal.com/forum18/topic1679485.html
        ?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
        НасРать
        1. Esoteric Сегодня, 15:32
          Цитата: НасРать
          Обвалились акции крупнейшего отечественного ритейлера Магнита.

          Я бы больше обрадовался, если бы у соседского ротвейлера зубы повыпадали... laughing
          Надо жить по средствам и не брать кредитов. А в магазине уже давно беру только то, что необходимо. Вдвоём на 12-16 тысяч управляемся.
          По теме. Я так думаю, что военным проиндексируют процентов на 40...как в своё время чиновникам и депутатам... lol
          Esoteric
          1. НасРать Сегодня, 15:34
            Дело не в ритейлере, дело в покупной способности населения...
            НасРать
      2. himRa Сегодня, 15:18
        hi
        Цитата: 79807420129
        Коллега,так может не стоит индексировать?цены у нас повышают независимо от индексаций пенсий,тут и ЖКХ и лекарсво и продукты все подпрыгнет с 1 января,тоже народная примета.

        Оговорюсь не экономист но согласен в будущем на 2018год заложен 3%рост ну заложена инфляция превышающая этого года ....
        Ворчу...может и не надо было.. drinks hi
        himRa
  2. ЗАПУТИНЕЦ Сегодня, 14:55
    Всё будет хорошо!!!Враги Родины-даже не пробуйте на вентилятор накидывать тут!!!
    ЗАПУТИНЕЦ
    1. Вас Влад Сегодня, 15:03
      Цитата: ЗАПУТИНЕЦ
      Враги Родины-даже не пробуйте на вентилятор накидывать тут!!!

      Супергерой?Сейчас накидают,сомлеешь feel
      Вас Влад
      1. ЗАПУТИНЕЦ Сегодня, 15:05
        Кто посмеет?
        ЗАПУТИНЕЦ
        1. Вас Влад Сегодня, 15:10
          Цитата: ЗАПУТИНЕЦ
          Кто посмеет?

          Да тут в другом дело!В психике feel Это тоже самое что тихо с самим собой разговаривать!
          Вас Влад
        2. Дедкастарый Сегодня, 15:23
          Цитата: ЗАПУТИНЕЦ


          Дедкастарый
    2. victorsh Сегодня, 15:07
      В бюджете на 2018 год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам с 1 февраля.
      Никто не"накидывает".Только схема хитрая.В первом случае-индексация-2 раза(повышается"стоимость"оклад+звание)у в/с и повышается у нас пенсия.Во втором случае 1 раз.
      victorsh
      1. Fitter65 Сегодня, 15:16
        Более хитрый наброс зарплаты.Оклад + звание остались без изменений,повысили обязательную часть за особые условия службы,так называемую напряжёнку,на расчёт пенсий она не влияет,а у действующих военных зарплата увеличилась.Когда проезд в общественном транспорте отменили,что сделали?Правильно военным подняли "напряжёнку" на 10%,все были рады а пенсионерам шиш.Поэтому если и проиндексируют военным денежное довольствие,то реально не по линии "оклад+звание".
        Fitter65
  3. sapporo1959 Сегодня, 15:03
    В обще забавно! В долларовом эквиваленте пенсия с трехсот долларов стала сто,а про индексируют на 3,5 процента.Да же и не пойму чи это перемога российского правительства,чи мне не понятно,чего так если патриоты пишут что у нас усё ништяк...
    sapporo1959
    1. oldzek Сегодня, 15:19
      не знаю как у вас а у меня она повышается и именно в долларовом.но её я получаю и трачу в рублях!
      oldzek
    2. Fitter65 Сегодня, 15:20
      Цитата: sapporo1959
      патриоты пишут что у нас усё ништяк..

      Ништяки они за колючкой,а у нас всё хорошо.Мы живём в России поэтому просто завидуйте молча.со своии проблемами мы как-нибудь сами разберёмся,без -как там Лёня Голубков говорил-"не халявщик а ПАРТНЁРов.
      Fitter65
    3. x.andvlad Сегодня, 15:23
      Цитата: sapporo1959
      у нас усё ништяк..

      Видимо, у нас действительно "усё ништяк", если для предусмотренной законом индексации пенсий, требуется особое указание президента.
      x.andvlad
  4. Гардамир Сегодня, 15:07
    Один знакомый лет десять назад работал в налоговой. Тогда выборы Медведева были. Так вот при зарплате в 11000, перед выборами дали 300 000. Думаю властюки повторят подобный фокус.
    Гардамир
  5. Alexey-74 Сегодня, 15:24
    И это правильно!!! Ждем прибавки. drinks
    Alexey-74
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