15:45 25 октября

Израиль сообщает о новом главе спецслужб "Хизбаллы"

Спецслужбы Израиля распространяют информацию о том, что они установили данные командира «южного фронта» группировки «Хизбалла», которую в Израиле признают террористической. Речь идёт о человеке по имени Мунир Али Наим Шаито. Он выполняет функции командующего отрядами «Хизбаллы», действующими на юге Сирии – неподалёку от израильской границы. Сообщается, что Шаито является преемником Имада Мугнии, который считался главой спецслужб «Хизбаллы».

Детальные данные о Шаито сегодня публикует израильская газета «Исраэль а-Йом». В материале представлены несколько фотографий с новым командиром «южного фронта» «Хизбаллы».

Израиль сообщает о новом главе спецслужб "Хизбаллы"



Известно, что Муниру Шаито 50 лет. Он также известен как Хашам Хаджи. Родился на юге Ливана. Сейчас проживает в основном в Дамаске (Сирия). Отвечает за действия "Хизбаллы" в провинции Сувейда – до границы с Израилем.

Израильская разведка заявляет о том, что именно Мунир Шаито в 2002 году был причастен к осуществлению террористического акта в кибуце Мецуба, когда погибли 6 израильтян.

Напомним, что несколько дней назад Авигдор Либерман заявил, что за недавний обстрел территории Израиля ответственность несёт не Башар Асад, а глава «Хизбаллы». Теперь израильские СМИ публикуют данные основных фигур «Хизбаллы», действующих в САР.

Использованы фотографии: пресс-служба армии Сирии
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Комментарии 12

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  1. DEZINTO Сегодня, 15:19
    Воооот настолько интересно.
    DEZINTO
    1. Маз Сегодня, 15:45
      Раз публикуют значит боятся. Хотят население приучить к этому имени. 10 тысяч ракет не шутка. А там вроде больше уже.
      Маз
  2. Серый брат Сегодня, 15:24
    Идет стаpый евpей по улице с палочкой – еле ноги пеpедвигает… По дpугой стоpоне улицы его обгоняет паpень какой-то. Еврей кpичит ему:
    - Молодой человек, вы случайно не в пpачечную?
    - В пpачечную.
    - Hу тогда за мной будете…
    Серый брат
  3. Холуай Сегодня, 15:26
    Да там вся Хезбола напичкана агентами Амана и Моссада...) Разведка в Израиле очень даже профессиональная!
    Холуай
  4. профессор Сегодня, 15:28
    Израильская разведка заявляет о том, что именно Мунир Шаито в 2002 году был причастен к осуществлению террористического акта в кибуце Мецуба, когда погибли 6 израильтян.

    Значит и ему вынесет мозги (буквально) как и его предшественнику Мурнии.
    профессор
    1. ПРАВОкатор Сегодня, 15:30
      История стара как Мир, напал на еврея-терракт,Еврей убил-возмездие.
      ПРАВОкатор
  5. gml Сегодня, 15:29
    Очередной кандидат пораскинуть мозгами.
    gml
  6. Egorovich Сегодня, 15:30
    Хорошего здоровья и отличной работы Муниру Шаито.
    Egorovich
    1. Арон Заави Сегодня, 15:40
      Цитата: Egorovich
      Хорошего здоровья и отличной работы Муниру Шаито.

      Не дождетесь.
      Арон Заави
      1. Egorovich Сегодня, 15:42
        А вы то чего волнуетесь, он же в Сирии с ИГИЛ воюет.
        Egorovich
        1. Арон Заави Сегодня, 15:44
          Цитата: Egorovich
          А вы то чего волнуетесь, он же в Сирии с ИГИЛ воюет.

          Откуда в Сувейде ИГИЛ?
          Арон Заави
      2. gml Сегодня, 15:44
        Не дождетесь.
        А кто хизбаллу домой поведёт?
        gml
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