Израиль сообщает о новом главе спецслужб "Хизбаллы"

Спецслужбы Израиля распространяют информацию о том, что они установили данные командира «южного фронта» группировки «Хизбалла», которую в Израиле признают террористической. Речь идёт о человеке по имени Мунир Али Наим Шаито. Он выполняет функции командующего отрядами «Хизбаллы», действующими на юге Сирии – неподалёку от израильской границы. Сообщается, что Шаито является преемником Имада Мугнии, который считался главой спецслужб «Хизбаллы».Детальные данные о Шаито сегодня публикует израильская газета «Исраэль а-Йом». В материале представлены несколько фотографий с новым командиром «южного фронта» «Хизбаллы».Известно, что Муниру Шаито 50 лет. Он также известен как Хашам Хаджи. Родился на юге Ливана. Сейчас проживает в основном в Дамаске (Сирия). Отвечает за действия "Хизбаллы" в провинции Сувейда – до границы с Израилем.Израильская разведка заявляет о том, что именно Мунир Шаито в 2002 году был причастен к осуществлению террористического акта в кибуце Мецуба, когда погибли 6 израильтян.Напомним, что несколько дней назад Авигдор Либерман заявил, что за недавний обстрел территории Израиля ответственность несёт не Башар Асад, а глава «Хизбаллы». Теперь израильские СМИ публикуют данные основных фигур «Хизбаллы», действующих в САР.