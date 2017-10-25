19:23 25 октября

Ротация российских миротворческих батальонов в Приднестровье завершена в полном объеме

В Приднестровье завершилась плановая ротация мотострелковых батальонов Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в Зоне безопасности, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Личный состав мотострелкового батальона, который готовился в течение 2017 учебного года на базе ОГРВ ПРРМ, в полном объеме завершил ротацию в Зоне безопасности. Военнослужащие заступили на боевое дежурство на 15 миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах, расположенных в Центральном и Южном участках Зоны безопасности.
- говорится в сообщении

Ротация российских миротворческих батальонов в Приднестровье завершена в полном объеме



Мотострелковый батальон ОГРВ ПРРМ, поэтапно заступивший в Зону безопасности (протяженность 225 километров и до 20 километров в ширину), будет выполнять миротворческую миссию в течение года.

Военнослужащие мотострелкового батальона, вышедшего из состава совместных миротворческих сил, прибыли в пункт постоянной дислокации, приняли казарменное помещение и получили задачи на подготовительный период. В течение года мотострелковый батальон будет обучаться на базе ОГРВ ПРРМ по основным предметам боевой подготовки, а также по предметам специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 20

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  1. Teberii Сегодня, 15:52
    Поорали ,а делать нечего пропустить пришлось.
    Teberii
    1. oldseaman1957 Сегодня, 15:53
      Цитата: Teberii
      Поорали ,а делать нечего пропустить пришлось.
      - А не на самолётах ли меняли миротворцев? Что-то о транспорте для ротации - молчок! Так что это дело хлопотное и очень недешёвое, благодаря нашим "партнёрам".
      oldseaman1957
      1. 210окв Сегодня, 15:56
        На самолетах..Но и их можно "тормознуть"..
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: Teberii
        Поорали ,а делать нечего пропустить пришлось.
        - А не на самолётах ли меняли миротворцев? Что-то о транспорте для ротации - молчок! Так что это дело хлопотное и очень недешёвое, благодаря нашим "партнёрам".
        210окв
      2. Серый брат Сегодня, 15:59
        Цитата: oldseaman1957
        Что-то о транспорте для ротации - молчок!

        ВКС же.
        Серый брат
      3. Лопатов Сегодня, 17:24
        Цитата: oldseaman1957
        Что-то о транспорте для ротации - молчок!

        На штатной технике. Серьёзно. Читайте внимательно статью.
        Лопатов
    2. svp67 Сегодня, 15:59
      Цитата: Teberii
      Поорали ,а делать нечего пропустить пришлось.

      Ну хоть одна положительная новость от туда. Видимо вовремя сообразили, что лучше пропустить этот батальон для ротации, чем ждать в гости всю армию России.
      svp67
      1. фигвам Сегодня, 16:19
        Цитата: svp67

        ...чем ждать в гости всю армию России.

        Вот если там опять начнут, то да, реально придётся через Одессу заходить.
        фигвам
        1. svp67 Сегодня, 17:00
          Цитата: фигвам
          Вот если там опять начнут, то да, реально придётся через Одессу заходить.

          Чуть что сразу Одесса, что там салом мазано? Можно же и начать "дноуглубительные работы" в Днестровском лимане и реки Днестр....
          svp67
        2. Екатерина II Сегодня, 17:03
          Цитата: фигвам
          реально придётся через Одессу заходить.

          трудно осуществимо, сейчас не 1941 и не Краснознаменный военный флот СССР, которого всегда ждали.
          Екатерина II
      2. Лопатов Сегодня, 17:23
        Цитата: svp67
        Видимо вовремя сообразили, что лучше пропустить этот батальон для ротации,

        Куда пропустить?
        Территорию ПМР молдаване не контролируют, посему пропустить или нет они решать не могут.
        Лопатов
        1. svp67 Сегодня, 17:33
          Цитата: Лопатов
          Территорию ПМР молдаване не контролируют, посему пропустить или нет они решать не могут.

          Но они контролируют свою часть воздушного и наземного пространства. А в ПМР два пути, или через Украину или через Молдову. Если не через Молдову, то значить через Украину, во что я точно не верю.
          svp67
          1. Лопатов Сегодня, 17:42
            В ходе этой ротации они никаких границ не пересекали.
            В статье же написано, что это батальон из состава ОГРВ ПРРМ
            Лопатов
            1. Стас Снежин Сегодня, 18:40
              Цитата: Лопатов
              В статье же написано, что это батальон из состава ОГРВ ПРРМ

              Да, и похоже с коридором к нашим, пока проблемка..
              Стас Снежин
    3. aleks26 Сегодня, 16:55
      Скорей всего из местных сформировали. Там половина населения россияне.
      aleks26
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:57
    Не мало ли батальона на такую площадь? Я бы там дивизию разместил!
    Геркулесыч
    1. НасРать Сегодня, 15:58
      Цитата: Геркулесыч
      Я бы там дивизию разместил!


      там 14-я армия стояла при СССР.. bully
      НасРать
    2. svp67 Сегодня, 16:02
      Цитата: Геркулесыч
      Не мало ли батальона на такую площадь? Я бы там дивизию разместил!

      Если не приведи Господи, там бахнут запасы боеприпасов, которые охраняет подразделения армии РФ, а не "миротворцы", то можно будет спокойно ластиком стирать с глобуса такое государство как Молдова...
      svp67
    3. Андрей К Сегодня, 16:18
      В 1992 там стоял наш 433 МСП. Мой батальон в Кочиерах базировался. В принципе народу, для наблюдения хватало. Для раздачи люлей, этого личного состава было уже маловато, но справлялись.
      Андрей К
  3. дед Мих Сегодня, 16:52
    Какой-то кролик дергался по нашим миротворческим силам? Был когда-то взводным. Так скажешь: "Your bunny wrot трактор". И все понимали, что какое-то животное повредило генератор ... генератор в общем. А сейчас: rabbit. Англичанка гадит. Нормально не пообщаешься. Это к тому, что на сайте неразбери-поймешь пока для меня. Временно конечно. За ребят рад. Отдохнут ДОМА.
    дед Мих
  4. Леонид Дымов Сегодня, 18:20
    Миротворческие силы, я думаю, укомплектованы личным составом из Приднестровской Республики. Кроме русских там служат украинцы и молдаване. Так что с ротацией проблем не будет.
    Леонид Дымов
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