Ротация российских миротворческих батальонов в Приднестровье завершена в полном объеме

Личный состав мотострелкового батальона, который готовился в течение 2017 учебного года на базе ОГРВ ПРРМ, в полном объеме завершил ротацию в Зоне безопасности. Военнослужащие заступили на боевое дежурство на 15 миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах, расположенных в Центральном и Южном участках Зоны безопасности.

В Приднестровье завершилась плановая ротация мотострелковых батальонов Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в Зоне безопасности, сообщает пресс-служба Западного военного округа.- говорится в сообщенииМотострелковый батальон ОГРВ ПРРМ, поэтапно заступивший в Зону безопасности (протяженность 225 километров и до 20 километров в ширину), будет выполнять миротворческую миссию в течение года.Военнослужащие мотострелкового батальона, вышедшего из состава совместных миротворческих сил, прибыли в пункт постоянной дислокации, приняли казарменное помещение и получили задачи на подготовительный период. В течение года мотострелковый батальон будет обучаться на базе ОГРВ ПРРМ по основным предметам боевой подготовки, а также по предметам специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.