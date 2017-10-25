19:27 25 октября

Морпехи США испытали ракетный комплекс HIMARS с борта корабля

На сайте Военно-морского института ВМС США была опубликована информация о том, что Корпус морской пехоты испытал реактивную систему залпового огня HIMARS на возможность ведения огня с борта корабля.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) является высокомобильной ракетно-артиллерийской системой оперативно-тактического назначения. Она была создана в конце 90-х годов корпорацией Lockheed Martin в партнерстве с BAE Systems и с 2003 года производится серийно. HIMARS разработан на базе колёсного шасси FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) массой 5 т. Базовыми боеприпасами для M142 являются ракеты типа MLRS (М26, GMLRS, AT-2 и другие) с дальностью стрельбы до 70 км.

Морпехи США испытали ракетный комплекс HIMARS с борта корабля



Результаты испытаний должны были дать ответ на вопрос о том, может ли HIMARS поражать цели управляемыми ракетами при стрельбе с борта идущего корабля. В качестве цели была выбрана бутафорная система ПВО, размещённая на острове, расположенном на расстоянии 70 км от точки пуска. По данным военного командования, цель была успешно уничтожена.

Пуск ракеты осуществлялся с палубы десантного транспорта-дока USS Anchorage (LPD-23) типа San Antonio (автомобиль с ракетной установкой разместился на вертолётной площадке корабля). Командование Корпуса морской пехоты США указывает, что ранее морпехам требовалось высадиться на берег, обустроить огневые точки и лишь после этого применять ракетную артиллерию, теперь же они смогут уничтожать цели еще по пути к ним, передает "Warspot".


Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 34

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  1. DEZINTO Сегодня, 17:58
    Что-то подобное у корейцев видел. А все над ними ржали.

    Там была артиллерия барже.....
    DEZINTO
    1. Orel Сегодня, 18:01
      Цитата: DEZINTO
      Что-то подобное у корейцев видел. А все над ними ржали.


      Отличная плавучая "Катюша".
      Orel
    2. 210окв Сегодня, 18:01
      По бутафории геройства пульнуть не надо.А если эта "бутафория" в ответ даст леща?
      Цитата: DEZINTO
      Что-то подобное у корейцев видел. А все над ними ржали.
      210окв
      1. oldseaman1957 Сегодня, 18:11
        Нифига не понял юмора! С судна, на ходу лупят РээСами морпехи(!!!), даже попадают(?). А что, корабельные ракеты так не могут? 1-е апреля прошло, что за дурдень на горизонте?
        oldseaman1957
        1. poquello Сегодня, 18:22
          Цитата: oldseaman1957
          Нифига не понял юмора! С судна, на ходу лупят РээСами морпехи(!!!), даже попадают(?). А что, корабельные ракеты так не могут? 1-е апреля прошло, что за дурдень на горизонте?

          логический вывод один - корректируемые снаряды проверяли, ну не гироскоп же они прикрутили на сухопутное изделие
          poquello
      2. Partyzan Сегодня, 18:49
        Цитата: 210окв
        По бутафории геройства пульнуть не надо.А если эта "бутафория" в ответ даст леща?
        Цитата: DEZINTO
        Что-то подобное у корейцев видел. А все над ними ржали.

        а у морпехов кораблей поддержки нет? что бы подавить береговые батареи? или они - сам с усам?
        Partyzan
        1. Deadушка Сегодня, 19:05
          Цитата: Partyzan
          а у морпехов кораблей поддержки нет? что бы подавить береговые батареи? или они - сам с усам?

          На "папуасов" рассчитано, дешево и сердито.
          ПКР(или еще чего) в борт с такой дистанции быстро можно схлопотать.
          Deadушка
          1. Partyzan Сегодня, 19:16
            Цитата: Deadушка
            На "папуасов" рассчитано, дешево и сердито.

            а че тогда раздухарились? вроде на папуасов не похожи? recourse
            Partyzan
    3. лаврентий павлович Сегодня, 18:18
      Наблюдается какая то деградация, с электромагнитных пушек перешли на системы залпового огня. А если танк на палубу загнать и выстрелить, то будет артиллерийский корабль? Интересно сколько денег из бюджета выделили на эту программу?
      лаврентий павлович
      1. Deadушка Сегодня, 19:10
        Цитата: лаврентий павлович
        Пуск ракеты осуществлялся с палубы десантного транспорта-дока USS Anchorage (LPD-23) типа San Antonio

        Пуск ракеты осуществлялся с палубы десантного транспорта-дока USS Anchorage (LPD-23) типа San Antonio

        Типа мобильная база для дистанционного воздействия.
        Разместят несколько десятков пукалок с ракетами и пушками и будут обстреливать не высаживаясь. Риск минимален, воздействие максимальное... особенно если по "банановой республике" шмалять. Янкерсы по хожу деньги стали считать, разрабатывают экономичные варианты.
        Deadушка
    4. Андрей К Сегодня, 18:23
      Цитата: DEZINTO
      ...Что-то подобное у корейцев видел. А все над ними ржали...

      Американцы от корейцев заразились. Постоянная изжога на Корейском полуострове даёт о себе знать.
      Только теперь ржать низзззя - это же воины "исключительной нации"...
      А если серьёзно, то ничего кроме недоумения эта показуха не вызывает. Хороши морпехи, которые опасаются высадиться на побережье - это просто моряки в таком случае...
      Да и стрельба HIMARS с борта транспорта слабовата - пусть из Абрамсов валят с палубы, чего уж там, если на побережье высаживаться боязно lol
      Андрей К
  2. Старпер-М Сегодня, 17:59
    Ну что же не плохо господа..Хотя это все не ново уже!
    Старпер-М
  3. poquello Сегодня, 18:00
    в чём вопрос? попадёт ли что-нибудь по чему-нибудь?
    poquello
    1. san4es Сегодня, 18:07
      Цитата: poquello
      в чём вопрос? попадёт ли что-нибудь по чему-нибудь?

      Результаты испытаний должны были дать ответ на вопрос о том, может ли HIMARS поражать цели управляемыми ракетами при стрельбе с борта идущего корабля.
      hi
      san4es
      1. poquello Сегодня, 18:16
        Цитата: san4es
        Цитата: poquello
        в чём вопрос? попадёт ли что-нибудь по чему-нибудь?

        Результаты испытаний должны были дать ответ на вопрос о том, может ли HIMARS поражать цели управляемыми ракетами при стрельбе с борта идущего корабля.
        hi

        дык стакан, два накатите и по бутылочкам
        poquello
        1. san4es Сегодня, 18:21
          Цитата: poquello
          ...дык стакан, два накатите и по бутылочкам

          drinks
          san4es
    2. igorj 51 Сегодня, 18:15
      в чём вопрос? попадёт ли что-нибудь по чему-нибудь?

      Вы статью то хоть до конца дочитали..?
      По данным военного командования, цель была успешно уничтожена.
      igorj 51
      1. poquello Сегодня, 19:03
        Цитата: igorj 51
        в чём вопрос? попадёт ли что-нибудь по чему-нибудь?

        Вы статью то хоть до конца дочитали..?
        По данным военного командования, цель была успешно уничтожена.

        а Вы стакан накатили?
        poquello
  4. Владимир16 Сегодня, 18:01
    автомобиль с ракетной установкой разместился на вертолётной площадке корабля

    Они бы еще рассказали как долго они размещали установку на вертолетной площадке и что для этого пришлось сделать.
    Владимир16
    1. Лопатов Сегодня, 18:19
      Цитата: Владимир16
      Они бы еще рассказали как долго они размещали установку на вертолетной площадке и что для этого пришлось сделать.

      Определённую работу всё же им точно пришлось проводить. По крайней мере в области программирования. А возможно- и в "железе"
      Лопатов
      1. poquello Сегодня, 19:10
        Цитата: Лопатов
        Определённую работу всё же им точно пришлось проводить.

        и куда они пойдут дальше, доработают гироскутер до абордажного для ножевого боя
        poquello
  5. assa67 Сегодня, 18:03
    думают что им дадут к Крыму на 70 км подойти?....пупки не развяжутся?
    assa67
    1. svp67 Сегодня, 18:11
      Цитата: assa67
      думают что им дадут к Крыму на 70 км подойти?....пупки не развяжутся?

      Нет тут конечно же не о Крыме идет речь... Так они отрабатывают десант в Корее...
      svp67
      1. assa67 Сегодня, 18:19
        Корея подразумевалась сама-собой.... yes ...но у этих гавриков планы всегда далекоидущие
        assa67
    2. igorj 51 Сегодня, 18:18
      думают что им дадут к Крыму на 70 км подойти?....пупки не развяжутся?

      А кто им не даст..? 70 км это международные, нейтральные воды. Там может ходить кто угодно. Территориальные воды начинаются в 12 морских милях от берега, это 22,2 км от берега.
      igorj 51
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:07
    Это только подтверждает прописную истину, что все новое, это хорошо забытое старое! negative
    Геркулесыч
    1. Deadушка Сегодня, 19:13
      Цитата: Геркулесыч
      Это только подтверждает прописную истину, что все новое, это хорошо забытое старое! negative

      Наши еще в ВОВ "Катюши" на катера и корабли ставили.
      Deadушка
  7. Мимопроходил Сегодня, 18:13
    Дешевый и простой ответ Зумвалту
    Мимопроходил
    1. Сергей Фоменко Сегодня, 18:18
      Дешево палубу ремонтировать после пусков?
      Сергей Фоменко
  8. Aleksandr_2 Сегодня, 18:22
    оказывается все гениальное- просто и дешево.......
    Aleksandr_2
    1. К-612-О Сегодня, 18:45
      На нашем Зубре вообще-то с самого начала стоят 2 града
      К-612-О
  9. Евродав Сегодня, 18:38
    А в чем прикол? Она что, не должна была пальнуть? Идущий корабль все ж не Формула1... Опять наверно на испытания этой фигни астрономическую сумму потратили/распилили? А чего бы всему ихнему Генштабу не собраться вокруг фугаса помощнее, да не хряснуть по нему золотым молотком, с целью узнать взаимодействие золота и фугаса? Мир стал бы чище и добрее!
    Евродав
  10. Евродав Сегодня, 18:41
    Цитата: Сергей Фоменко
    Дешево палубу ремонтировать после пусков?

    А это они узнают, когда проведут следующие испытания: " Ремонт палубы после здаровенного бздыха", ну если Конгресс одобрит, а я думаю - одобрит, деньги то откатами вернуться...
    Евродав
  11. Евродав Сегодня, 18:45
    Цитата: Владимир16
    автомобиль с ракетной установкой разместился на вертолётной площадке корабля

    Они бы еще рассказали как долго они размещали установку на вертолетной площадке и что для этого пришлось сделать.

    Эти могут! Они ж такой переворот в военной науке совершили этими испытаниями!!! Бояться возле Кореи корабли потерять? Нагрузят на баржу, углем замаскируют и в бой!
    Евродав
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