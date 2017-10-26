ООН: У организации нет средств для решения всех гуманитарных проблем Украины

Военные действия приносят существенный вред людям, проживающим на прифронтовых территориях по обе стороны от линии соприкосновения. Около 1,2 млн граждан Украины в зоне конфликта не обеспечены достаточными объёмами продуктов питания. Не хватает объёмов гуманитарной помощи.

Около 600 тысяч украинских граждан, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях, не могут получить денежные пособия, включая пенсии.

Представитель Управления ООН по решению гуманитарных вопросов Йенс Ларке выступил с докладом по Украине. По словам Ларке, на четвёртый год войны на территории Украины страна сталкивается фактически с гуманитарной катастрофой. В докладе говорится о 10 тысячах погибших и более чем 23,5 тыс. раненых.Из материала:По словам Ларке, в общей сложности с проблемами гуманитарного характера на юго-востоке Украины сталкиваются около четырёх миллионов человек. Отмечено отсутствие возможностей для получения необходимой медицинской помощи, заявлено о перебоях с водоснабжением, вызванных обстрелами соответствующей инфраструктуры. Указаны и проблемы с теплоснабжением в условиях приближающейся зимы.Из доклада:Далее Ларке заявил, что ООН на данный момент не в состоянии решить все гуманитарные проблемы юго-востока Украины «из-за недостатка финансирования». При этом ооновский чиновник отметил, что гуманитарные грузы с продовольствием и медикаментами на Украину отправляются.