09:26 26 октября

ООН: У организации нет средств для решения всех гуманитарных проблем Украины

Представитель Управления ООН по решению гуманитарных вопросов Йенс Ларке выступил с докладом по Украине. По словам Ларке, на четвёртый год войны на территории Украины страна сталкивается фактически с гуманитарной катастрофой. В докладе говорится о 10 тысячах погибших и более чем 23,5 тыс. раненых.

Из материала:
Военные действия приносят существенный вред людям, проживающим на прифронтовых территориях по обе стороны от линии соприкосновения. Около 1,2 млн граждан Украины в зоне конфликта не обеспечены достаточными объёмами продуктов питания. Не хватает объёмов гуманитарной помощи.


По словам Ларке, в общей сложности с проблемами гуманитарного характера на юго-востоке Украины сталкиваются около четырёх миллионов человек. Отмечено отсутствие возможностей для получения необходимой медицинской помощи, заявлено о перебоях с водоснабжением, вызванных обстрелами соответствующей инфраструктуры. Указаны и проблемы с теплоснабжением в условиях приближающейся зимы.


ООН: У организации нет средств для решения всех гуманитарных проблем Украины


Из доклада:
Около 600 тысяч украинских граждан, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях, не могут получить денежные пособия, включая пенсии.


Далее Ларке заявил, что ООН на данный момент не в состоянии решить все гуманитарные проблемы юго-востока Украины «из-за недостатка финансирования». При этом ооновский чиновник отметил, что гуманитарные грузы с продовольствием и медикаментами на Украину отправляются.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:18
    Точно по ведмедеву -"денег нет, но вы держитесь "! negative
    Геркулесыч
    1. Зяблицев Сегодня, 06:25
      Маладца! Что и требовалось доказать - они все нахрен разрушили, а сейчас в сторону отходят - Ваня, давай убери здесь за нами, что то мы тут у нас не получилось, в очередной раз... laughing
      Зяблицев
      1. himRa Сегодня, 06:30
        Приветсвую,может эта информация как то связана 70тым гумконвоем от РФ?
        мысли вслух...
        himRa
        1. Чёрный Сегодня, 09:11
          Всё таки умеют на Западе вежливо послать на... laughing
          Чёрный
      2. Сибирячка Сегодня, 06:39
        Да нет - это все к тому, что Россия затеяла и должна теперь разгребать. ПОчему-то речь идет именно о неподконтрольных территориях юго-востока, как будто на подконтрольных территориях юго-востока все тип-топ.
        А мы и не против! Пусть все движется к тому, что неподконтрольные территории признаются (вернее, передаются) подконтрольными России все официальнее и официальнее.
        Сибирячка
    2. 210окв Сегодня, 06:28
      Проблемы негров шерифа не волнует
      Цитата: Геркулесыч
      Точно по ведмедеву -"денег нет, но вы держитесь "! negative
      210окв
      1. Сепар ДНР Сегодня, 07:16
        Цитата: 210окв
        Проблемы негров шерифа не волнует

        Чего не скажешь о самих неграх. Извините,что на мове. Ничего не поделаешь,единственно официальная...
        Конечно,для того,кто языком не владеет,понять тяжеловато,но в общих чертах можно.


        З Маріуполя № 1025 Таємно
        п. 4.24.4 наказу № 385

        м. Київ, начальнику ДКР СБ України
        полковнику Найді В.А.



        Шановний Віталію Анатолійовичу!

        Щодо діяльності спостерігачів СММ ОБСЄ та представників ООН

        Повідомляємо, що на виконання вимог ДКР СБ України щодо перевірки інформації про можливу причетність деяких спостерігачів СММ ОБСЄ та представників ООН до спецслужб іноземних держав, Управлінням СБ України в Донецькій області проведено низку контррозвідувальних заходів, які мали на мету ускладнення діяльності зазначених міжнародних організацій всупереч інтересам України, а саме:
        - здійснено контррозвідувальні заходи, спрямовані на виявлення фактів діяльності міжнародних спостерігачів СММ ОБСЄ та представників ООН всупереч інтересам України, фіксування можливих ознак проведення з їх боку розвідувальної діяльності, насамперед на користь країни-агресора (повідомлено ініціатору);
        - налагоджено ефективну систему оперативного супроводження візитів СММ ОБСЕ та співробітників ООН до органів державної влади и самоврядування України;
        - створено умови для унеможливлення відвідування представниками СММ ОБСЕ та
        співробітниками ООН військових підрозділів України під час виконання ними
        «спеціальних заходів» стосовно НЗФ, розташованих на території ОРДЛО;
        - організовано проведення заходів з технічного проникнення до місць тимчасового
        проживання спостерігачів, міст проведення нарад та приміщень, де здійснюється технічна обробка документації (повідомлено ініціатору);
        - із використанням наявних можливостей (в тому числі із залученням агентури з «хакерського середовища»), здійснено проникнення до відповідних серверів та
        персональних комп’ютерів співробітників тощо (повідомлено ініціатору);
        - здійснюється оперативне вивчення співробітників технічного персоналу
        міжнародних структур з метою придбання у цьому середовищі оперативних джерел з числа громадян України та організації у подальшому проведення оперативно-технічних заходів стосовно функціонерів зазначених місій. В теперішній час стосовно виділених осіб здійснюються заходи по їх вивченню в якості кандидатів на вербування, за результатами яких буде повідомлено окремо.
        Розглядається питання доцільності подальшого проведення контррозвідувальних
        заходів стосовно окремих осіб з числа спостерігачів СММ ОБСЄ та представників ООН, дії яких мають ознаки діяльності на шкоду Україні, в рамках відповідних СКП з класифікацією «розвідувальна діяльність проти України». Заведення справ стосовно зазначеної категорії осіб в обов’язковому порядку буде погоджено із відповідними підрозділами ДКР СБ України.

        Доповідаємо у встановленому порядку.

        З повагою
        № 3/692е Начальник Управління СБ України в Донецькій області
        10.08.2015 полковник О.І. Куць


        https://sbu-inside.su/
        Сепар ДНР
        1. himRa Сегодня, 07:30
          Апор комадонна бессамомуча хайдуралям!
          сбу...ферштейн?
          himRa
          1. Сепар ДНР Сегодня, 07:31
            Цитата: himRa
            Апор комадонна бессамомуча хайдуралям!

            Не информативно и не умно...
            Знаниями поделились ?(информация из вашей "лички")
            Если так,то хорош "багаж"...Ничего не скажешь...
            Сепар ДНР
            1. himRa Сегодня, 08:00
              Цитата: Сепар ДНР
              Не информативно

              Ваша ссылка на незнакомом языке ...для меня ,,очень,,полезна ...в курсе язык нашего форума русский?
              просьба в следующий раз давать перевод материала ну а если не владеете этим языком сами то и ссылаться нет смысла!
              ЗЫ эта фраза из кинофильма ,,брильянтовая рука,, если не знали...
              himRa
              1. Сепар ДНР Сегодня, 08:08
                Цитата: himRa
                Ваша ссылка на незнакомом языке ...для меня ,,очень,,полезна ...в курсе язык нашего форума русский?

                В курсе. Я и пишу на РУССКОМ,если вы не заметили. А ссылка,дана на документ(кстати с грифом "Секретно") ,язык которого УВЫ (для вас особенно) УКРАИНСКИЙ.
                Не умеете,не читайте. А тот,кому информация изложенная в документе покажется заслуживающей внимания,может воспользоваться в том числе онлайн переводчиком.
                Сепар ДНР
                1. himRa Сегодня, 08:32
                  Цитата: Сепар ДНР
                  Не умеете,не читайте. А тот,кому информация изложенная в документе покажется заслуживающей внимания,может воспользоваться в том числе

                  Да кому это здесь интересно!?
                  хватает и без Вас!
                  Цитата: Сепар ДНР
                  онлайн переводчиком

                  Из вашего сообщения я понял что к числу ,,
                  Чего не скажешь о самих неграх.

                  Вы себя не относите! Но флаг тем не менее ................хотя есть возможность поменять ручными настройками....
                  Жаль что не поняли друг друга(скорее всего что я вас понял правильно)
                  himRa
    3. Венд Сегодня, 08:50
      Решение есть, оставьте их, пусть сами выбираются или расформировать Украину, пусто вопросы территории и населения решает тот, кто имеет на это возможности.
      Венд
  2. iliitchitch Сегодня, 06:22
    оон надо самой помощь оказать . Путём упразднения , чтоб не мучилась . Сборище дармоедишек .
    iliitchitch
    1. Orionvit Сегодня, 08:46
      ООН: У организации нет средств для решения всех гуманитарных проблем Украины
      В том то и дело, что ООН в последнее время, вообще не решила (и не способна решить), ни одной проблемы. Кроме бесконечных заседаний, "правильных" речей и бесконечных обвинений США в сторону России, ни чего нет.
      Orionvit
  3. Егоза Сегодня, 06:25
    гуманитарные грузы с продовольствием и медикаментами на Украину отправляются.

    И по какому адресу отправляются? И, самое интересное, время (кто английский учил, тот знает) - настоящее длительное, такое длительное, что никак не завершится. Может это "действо" у них на глазах и происходит, т.е. отправляется, только уж когда "результат на лицо" будет? Ну, а то, что денег нет, так эт "тонкий намек", что Россия должна помочь...ООН.
    Егоза
  4. Александр 3 Сегодня, 06:27
    Да если Европа отправит гуманитарку через Украину то ничего не доедет.Кроме России кто ни будь участвует в этом деле?
    Александр 3
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:49
    Около 600 тысяч украинских граждан, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях, не могут получить денежные пособия, включая пенсии.

    ... на четвёртый год ООНовцы прозрели...почти как эстонцы... bully
    Далее Ларке заявил, что ООН на данный момент не в состоянии решить все гуманитарные проблемы юго-востока Украины «из-за недостатка финансирования».

    ... а чего так, станки погорели?... bully
    a.s.zzz888
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:53
    не в состоянии решить все гуманитарные проблемы юго-востока Украины «из-за недостатка финансирования»

    Правильно, ООН глубоко до лампочки положение жителей Донбасса. Россия помогает и ладно, а мы (ООН) денежки экономить будем. Саму Украину подкармливают Сша и ЕС.
    rotmistr60
    1. Сепар ДНР Сегодня, 07:44
      Цитата: rotmistr60
      Правильно, ООН глубоко до лампочки положение жителей Донбасса. Россия помогает и ладно, а мы (ООН) денежки экономить будем. Саму Украину подкармливают Сша и ЕС.


      А чего вы ожидали от ООН ? Там не кретины сидят,и прекрасно понимают,что режим требует денег для себя,а не для Донбасса.
      И это хорошо,что вопли об агрессии и аннексии,не вызывают в ушах чиновников ООН никакого резонанса,ибо их не проведёшь на мякине.
      Сепар ДНР
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:49
        А прямые гумконвои ООН на Донбасс слабо? Я даже не думал об украинском режиме, который разворует.
        rotmistr60
        1. Сепар ДНР Сегодня, 07:58
          Цитата: rotmistr60
          А прямые гумконвои ООН на Донбасс слабо?

          Так это ж наступить на горло собственной песне ! Подобный шаг,это фактически неофициальное признание нас субъектами мирового права,независимыми от Украины...
          Сепар ДНР
  7. Orionvit Сегодня, 08:40
    При этом ооновский чиновник отметил, что гуманитарные грузы с продовольствием и медикаментами на Украину отправляются.
    Конечно отправляются, все эти гуманитарные грузы на украине можно свободно купить через интернет.
    Orionvit
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