ООН: У организации нет средств для решения всех гуманитарных проблем Украины
Представитель Управления ООН по решению гуманитарных вопросов Йенс Ларке выступил с докладом по Украине. По словам Ларке, на четвёртый год войны на территории Украины страна сталкивается фактически с гуманитарной катастрофой. В докладе говорится о 10 тысячах погибших и более чем 23,5 тыс. раненых.
Из материала:
По словам Ларке, в общей сложности с проблемами гуманитарного характера на юго-востоке Украины сталкиваются около четырёх миллионов человек. Отмечено отсутствие возможностей для получения необходимой медицинской помощи, заявлено о перебоях с водоснабжением, вызванных обстрелами соответствующей инфраструктуры. Указаны и проблемы с теплоснабжением в условиях приближающейся зимы.
Из доклада:
Далее Ларке заявил, что ООН на данный момент не в состоянии решить все гуманитарные проблемы юго-востока Украины «из-за недостатка финансирования». При этом ооновский чиновник отметил, что гуманитарные грузы с продовольствием и медикаментами на Украину отправляются.
Из материала:
Военные действия приносят существенный вред людям, проживающим на прифронтовых территориях по обе стороны от линии соприкосновения. Около 1,2 млн граждан Украины в зоне конфликта не обеспечены достаточными объёмами продуктов питания. Не хватает объёмов гуманитарной помощи.
По словам Ларке, в общей сложности с проблемами гуманитарного характера на юго-востоке Украины сталкиваются около четырёх миллионов человек. Отмечено отсутствие возможностей для получения необходимой медицинской помощи, заявлено о перебоях с водоснабжением, вызванных обстрелами соответствующей инфраструктуры. Указаны и проблемы с теплоснабжением в условиях приближающейся зимы.
Из доклада:
Около 600 тысяч украинских граждан, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях, не могут получить денежные пособия, включая пенсии.
Далее Ларке заявил, что ООН на данный момент не в состоянии решить все гуманитарные проблемы юго-востока Украины «из-за недостатка финансирования». При этом ооновский чиновник отметил, что гуманитарные грузы с продовольствием и медикаментами на Украину отправляются.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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