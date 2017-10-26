Мэттис прокомментировал поставку на Филиппины российского оружия

Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков были доставлены, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин,

Поставка российского оружия на Филиппины не обеспокоила Вашингтон, передает РИА Новости заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.Вчера на Филиппины прибыла из России партия продукции военного назначения, в том числе стрелковое оружие, боеприпасы и грузовики. Церемония передачи с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля ТОФ «Адмирал Пантелеев».сказал глава Пентагона.Министр отметил также, что у него состоялась «открытая и теплая встреча» с филиппинским президентом Родриго Дутерте, в ходе которой обсуждались «военное сотрудничество и борьба с терроризмом».