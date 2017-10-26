09:28 26 октября

Мэттис прокомментировал поставку на Филиппины российского оружия

Поставка российского оружия на Филиппины не обеспокоила Вашингтон, передает РИА Новости заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.



Вчера на Филиппины прибыла из России партия продукции военного назначения, в том числе стрелковое оружие, боеприпасы и грузовики. Церемония передачи с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля ТОФ «Адмирал Пантелеев».


Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков были доставлены, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин,
сказал глава Пентагона.

Министр отметил также, что у него состоялась «открытая и теплая встреча» с филиппинским президентом Родриго Дутерте, в ходе которой обсуждались «военное сотрудничество и борьба с терроризмом».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Горный стрелок Сегодня, 08:30
    Ага, только флаги, снятые с диппредставительств, сразу вернули
    Горный стрелок
    1. oldseaman1957 Сегодня, 08:38
      Поставка российского оружия на Филиппины не обеспокоила Вашингтон...
      - А чего они ещё могут сказать? Дутерте ясно дал понять, что он в американцах по меньшей мере разачарован.
      oldseaman1957
      1. сибиралт Сегодня, 09:17
        То, что сказал Дутерте в отношении США и его президента хорошо переводится на русский не литературный. hi
        сибиралт
    2. 210окв Сегодня, 08:38
      Он может заявлять что угодно.Этот Меттис.Однако камень за пазухой будет держать..
      Цитата: Горный стрелок
      Ага, только флаги, снятые с диппредставительств, сразу вернули
      210окв
    3. cniza Сегодня, 08:39
      Это суверенное решение Филиппин,


      Он даже такие слова знает , это уже прогресс.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 08:56
        "Бешеный пес"и не такое знает.. wassat
        Цитата: cniza
        Это суверенное решение Филиппин,


        Он даже такие слова знает , это уже прогресс.
        210окв
      2. Соломон Кейн Сегодня, 09:05
        это уже прогресс.
        ....
        Это - залет! В рамках политики США, местные дерьмократы обвинят Мэттиса в сочувствии к России, как дядю Рэкса Тиллерсона..
        Витя, приветствую!!! hi
        Соломон Кейн
        1. cniza Сегодня, 09:12
          Приветствую Костя! , похоже у них появятся документы , подтверждающие вербовку Мэттиса..
          cniza
    4. Зяблицев Сегодня, 08:40
      А что он еще может сказать? Что в штаны наложил - он все таки военный, да и Дутерте, чего злить лишний раз, тот в карман за словом не полезет, обзовет еще публично бешенной собакой...А вот говорящие головы госдепа на очередном брифинге вполне могут озаботиться "нападками русских на филиппинскую демократию" laughing
      Зяблицев
    5. donavi49 Сегодня, 09:02
      Ну, будем честны. Китай помог Филиппинам намного больше, и в тот момент, когда они в этом реально нуждались. Еще в начале Лета - самолеты ВВС НОАК привезли более 3000 единиц оружия, под филиппинский калибр (китайские АРоиды и китайские СВД под 7.62 НАТО).
      Кроме того, он ощутимо помог деньгами. Как прямой помощью (отдавать не надо), так и кредитом (отдавать надо), так и участием в инвестпроектах (что очень важно в воюющей стране, откуда инвесторы бегут).
      donavi49
    6. Кент0001 Сегодня, 09:27
      но не флагшток же.
      Кент0001
  2. ded100 Сегодня, 08:32
    А если что посерьезнее поставить интересно как запоет!
    Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков были доставлены, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин
    ded100
    1. резервист Сегодня, 08:39
      некоторое количество грузовиков были доставлены


      На грузовиках были ящики с автоматами.
      Не везти же грузовики обратно.
      резервист
  3. pvv113 Сегодня, 08:42
    Адекватная реакция без психоза и истерии - не похоже на США
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 08:50
      Приветствую Владимир! hi , США не знают что делать дальше и это очень опасно...
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 08:54
        Привет, Виктор! США, по-моему, все время представляли опасность. Особенно, когда возомнили себя мировым гегемоном
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 09:04
          "Холодный душ" КНДР , смыл весь их гегемонизм и они теперь могут наломать дров.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 09:09
            По этому вопросу прогнозы неуместны
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 09:14
              В том вся и проблема , поэтому они и мычат как бык , который получил в лоб кувалдой.
              cniza
  4. Masya Masya Сегодня, 08:45
    Ох, лукавит ирод... небось последние волосенки выдирает...
    Masya Masya
    1. donavi49 Сегодня, 09:09
      Почему? За СШ-68 - когда у филиппинцев годные СИЗ и ими вся армия оснащена. Или за старые АК - когда у филиппинцев вся армия на АРоидах и 7.62НАТО - с хорошей оснасткой.

      Проблемы Марави крылись в том, что не было огневых средств подавления. Сидит в доме пулеметчик и пара бабахов с АРоидами. И все. Надо пытаться накрыть его артиллерией. Выкатывать 105мм гаубицу на прямую наводку. Вызывать Бронко или Т-50. Ибо их броневички в таких ситуациях бесполезны и уязвимы - несмотря на навес ящиков и мукулатуры на все проекции. Танков нет.
      Пехота у них хорошо вооруженная и стойкая. Когда была большая контра в августе. На лодках, извне и изнутри. Ни один опорник не сбежал. Все мужественно бились. Часть опорников были в окружении до 3 дней. Потери от 6 (официальные данные) до 150 (релиз Черных) человек. Но оба релиза сошлись на том - что ганима составила несколько единиц стрелкового оружия снятых с трупов и все. Пленных 0.
      donavi49
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 08:56
    Министр отметил также, что у него состоялась «открытая и теплая встреча» с филиппинским президентом Родриго Дутерте, в ходе которой обсуждались «военное сотрудничество и борьба с терроризмом».

    ... кто то из них двоих лжёт...
    a.s.zzz888
    1. donavi49 Сегодня, 09:13
      Ну там работали спецы Метиса вместе с армией Дутерте. Поэтому, очевидно какие-то контакты были.
      donavi49
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