Мэттис прокомментировал поставку на Филиппины российского оружия
Поставка российского оружия на Филиппины не обеспокоила Вашингтон, передает РИА Новости заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.
Вчера на Филиппины прибыла из России партия продукции военного назначения, в том числе стрелковое оружие, боеприпасы и грузовики. Церемония передачи с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля ТОФ «Адмирал Пантелеев».
Министр отметил также, что у него состоялась «открытая и теплая встреча» с филиппинским президентом Родриго Дутерте, в ходе которой обсуждались «военное сотрудничество и борьба с терроризмом».
Вчера на Филиппины прибыла из России партия продукции военного назначения, в том числе стрелковое оружие, боеприпасы и грузовики. Церемония передачи с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля ТОФ «Адмирал Пантелеев».
Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков были доставлены, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин,сказал глава Пентагона.
Министр отметил также, что у него состоялась «открытая и теплая встреча» с филиппинским президентом Родриго Дутерте, в ходе которой обсуждались «военное сотрудничество и борьба с терроризмом».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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