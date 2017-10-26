Киев направил в Европейский суд новые материалы по событиям в Донбассе

Тем самым мы закрыли свою юридическую часть по нашему заявлению в связи с событиями в Донбассе в 2014 году,

Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новые материалы по делу о событиях в Донбассе, передает РИА Новости сообщение министра юстиции республики Павла Петренко.По словам министра, несколько дней назад «украинская сторона направила в ЕСПЧ документы, включающие показания более чем ста свидетелей по второму делу, касающемуся обвинения России в похищении детей-сирот из Донбасса».сказал он.Петренко также заявил, что у Москвы «нет весомых аргументов и фактов» для опровержения этих материалов.Издание напоминает, что за последние 3 года Киев подал пять исков в ЕСПЧ против России. Четыре из них содержат обвинения в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе и еще один – обвинения в «похищении детей-сирот и детей-инвалидов». Согласно заявлениям украинской стороны, Москва помогала «сепаратистам» вывезти их с территории страны.