12:45 26 октября

Киев направил в Европейский суд новые материалы по событиям в Донбассе

Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новые материалы по делу о событиях в Донбассе, передает РИА Новости сообщение министра юстиции республики Павла Петренко.

Киев направил в Европейский суд новые материалы по событиям в Донбассе


По словам министра, несколько дней назад «украинская сторона направила в ЕСПЧ документы, включающие показания более чем ста свидетелей по второму делу, касающемуся обвинения России в похищении детей-сирот из Донбасса».


Тем самым мы закрыли свою юридическую часть по нашему заявлению в связи с событиями в Донбассе в 2014 году,
сказал он.

Петренко также заявил, что у Москвы «нет весомых аргументов и фактов» для опровержения этих материалов.

Издание напоминает, что за последние 3 года Киев подал пять исков в ЕСПЧ против России. Четыре из них содержат обвинения в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе и еще один – обвинения в «похищении детей-сирот и детей-инвалидов». Согласно заявлениям украинской стороны, Москва помогала «сепаратистам» вывезти их с территории страны.

Использованы фотографии: Новости / Рамиль Ситдиков
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Комментарии 31

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  1. 210окв Сегодня, 09:30
    Ну,для нас это все равно что..Киев направил кучу бумажек в урну..
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 09:36
      Свыни хрюкают, толпятся. У корыта корма ждут. Записали они в святцы... дни, когда еду дают laughing....но корм кастрюлькам нынче бесплатно не дают,поэтому надо отрабатывать
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 09:38
        Решение суда может оказаться сюрпризом для скакунов.
        cniza
        1. vorobey Сегодня, 09:44
          Цитата: cniza
          Решение суда может оказаться сюрпризом для скакунов.


          им пофиг.. главное процесс laughing

          хто не скаче той москаль... заседание суда ЕСПЧ было сорвано так как прыгать и оглашать материалы дела одновременно у европейского судьи никак не получалось... laughing
          vorobey
          1. NIKNN Сегодня, 11:57
            касающемуся обвинения России в похищении детей-сирот из Донбасса».

            Забыли документы о том кто их сиротами сделл предоставить, ну думаю данный пробел поправим... angry
            NIKNN
        2. LSA57 Сегодня, 10:06
          Цитата: cniza
          Решение суда может оказаться сюрпризом для скакунов.

          ну если только положительный. у них в последнее время в судах сплошные обломы.
          Привет smile hi
          LSA57
          1. cniza Сегодня, 10:53
            Приветствую! hi , ага , положат на них окончательно laughing
            cniza
      2. 210окв Сегодня, 09:39
        Трехразовое питание?Три раза в месяц?Это по божески..Насколько я понимаю МВФ подкармливает не чаще двух раз в год
        Цитата: Чёрный
        Свыни хрюкают, толпятся. У корыта корма ждут. Записали они в святцы... дни, когда бросают им еду laughing....но корм кастрюлькам нынче бесплатно не дают,поэтому надо отрабатывать
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 09:44
          Цитата: 210окв
          Насколько я понимаю МВФ подкармливает не чаще двух раз в год

          Ну дык голодная свинья громче хрюкает.. laughing ..
          Чёрный
          1. 210окв Сегодня, 09:47
            Голодная свинья быстрее сожрет свою товарку...
            Цитата: Чёрный
            Цитата: 210окв
            Насколько я понимаю МВФ подкармливает не чаще двух раз в год

            Ну дык голодная свинья громче хрюкает.. laughing ..
            210окв
          2. LSA57 Сегодня, 10:07
            Цитата: Чёрный
            Ну дык голодная свинья громче хрюкает..

            а громче всех кричит держи вора, сам вор
            LSA57
    2. BerBer Сегодня, 09:45
      Поражает цинизм и низость. Ниже по моему уже некуда. Эвакуировали детей для оказания экстренной помощи. А они из этого очередной цирк устроили.
      BerBer
    3. сибиралт Сегодня, 09:51
      Как можно подавать иски на республики, которые самим же Куевом не признаны? belay ЛДНР не обладают государственным статусом с точки зрения международного права и не являются юридическими лицами по законодательству Украины. А поэтому не могут быть ни ответчиками, ни сторонами судебного разбирательства.
      сибиралт
  2. ded100 Сегодня, 09:32
    Только и могут что жалобы бредовые строчить надо отучать! wassat
    ded100
  3. Uncle Lee Сегодня, 09:36
    А они не нарушают права человека на Донбассе убивая людей, не говоря уже про остальной геноцид ? Больше у меня нет слов на эту гнусность !
    Uncle Lee
  4. pvv113 Сегодня, 09:44
    Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новые материалы по делу о событиях в Донбассе

    Новая тема для анекдотов
    pvv113
    1. резервист Сегодня, 10:17
      Новая тема для анекдотов

      Встречаются Трамп и Путин. Трамп спрашивает:
      - Почему ваших военных называют "Вежливые люди"?
      Путин отвечает:
      - Потому что в 1945 году мы немцев до самого дома проводили laughing bully
      резервист
      1. pvv113 Сегодня, 10:23
        Про вежливость и проводы еще Юрий Никулин рассказывал:
        Запустили американцы ядерную ракету в сторону СССР, те им в ответ.
        Встречаются две ядерные ракеты, советская у американской спрашивает:
        — И далеко ты собралась?
        — Да вот к Вам в Москву лечу, а ты куда?
        — А я к Вам в Вашингтон…
        — Слушай, так по нашему обычаю, надо-бы выпить за встречу!
        Разлили по стакану, выпили, американская ракета:
        — Ну что, полетели дальше?
        — Куда полетели? По нашему обычаю, после первой, тут же вторую выпивают!
        Разлили еще по стакану, выпили, американская ракета:
        — Ну все, давай разлетаться будем!
        — Куда разлетаться? Ты к нам полетишь — погибнешь, я к Вам полечу — погибну, надо за упокой выпить!
        Разлили еще по стакану, выпили, американская ракета:
        — Ой, что-то мне уже не хорошо…
        Советская ракета:
        — Ну тогда давай родная, я тебя домой провожу…
        pvv113
  5. Altona Сегодня, 09:49
    А по убийствам в Одессе у ЕСПЧ молчок как и по другим событиям, по убийствам и изнасилованиям жителей Донбасса,по безымянным массовым захоронениям, по пропаганде нацизма, по военным преступлениям.
    Altona
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:49
    Ну сколько можно пыжиться? Никогда из вас (Украины) не получится полноценного государства, а уж тем более влияющего на международные события. Обнаглели за период когда ЕС поддерживал вас во всех ваших нападках на Россию. Вечно держаться на одном пропагандистском лозунге не удастся. Это ожидает и Прибалтику, а потом Польшу. Придет время когда в очередь будут выстраиваться эти "недочлены" ЕС за покровительством России. А вот тогда посмотрим кто и на сколько наговорил и сделал.
    rotmistr60
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:51
    По словам министра, несколько дней назад «украинская сторона направила в ЕСПЧ документы, включающие показания более чем ста свидетелей по второму делу, касающемуся обвинения России в похищении детей-сирот из Донбасса».
    Накой вам дети сироты?! Вы сами себе не умеете жизнь наладить! 25 Лет чёрт знает что ,а не страна.Сборище вечно куда-то стремящихся людей.25 Лет конца края не видно вашему бердламу.А они тут за детвору вспомнили.Эти детки уже повзрослеть успели в нормальной стране.А не в том убожестве что вы сами себе сотворили. Миллионы! Никому не нужных там людей а тут про детвору заскулили.Фу мерзость.
    В Харькове на жд вокзал зайдите !Увидите сколько там беженцев .Украинских!!! Скитаются бедолаги .Да и не только в Харькове .Во всех крупных городах Украины.
    Наблюдатель2014
    1. Сепар ДНР Сегодня, 10:30
      Цитата: Наблюдатель2014
      В Харькове на жд вокзал зайдите !Увидите сколько там беженцев .Украинских!!! Скитаются бедолаги .Да и не только в Харькове .Во всех крупных городах Украины.

      А вот мне,лично, вот таких "скитальцев" нисколько не жаль. Сами себя на это обрекли,сами выбрали свою судьбу,ту сторону,на которую бежали.
      У нас беженцев из оккупированых украми территорий возможно и поболее + те,кто утратил жильё. Но ВСЕХ приняли и разместили. Не всегда конечно с достаточным комфортом,но никого не оставили.
      Сепар ДНР
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:34
        Сепар ДНР hi
        ВСЕХ приняли и разместили. Не всегда конечно с достаточным комфортом,но никого не оставили.
        Я,знаю. Молодцы. hi Мало того.Ещё и жизнь получше чем под украми теририей Донбасса.Во досталось народу.
        Наблюдатель2014
  8. Горменгаст Сегодня, 09:53
    По строгим европейским законам, дети имеют право заявлять иски и участвовать в судопроизводстве; ювеналия, понимаешь. laughing

    Киев должен представить показания детей. laughing
    Горменгаст
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 09:54
    Сложно комментировать выходки киевской хунты. Это им по любому не поможет.
    Можно многое наговорить, но России есть что сказать, жителям Донбасса есть что сказать, другое дело, что киевским хунтятам сказать будет нечего когда припрут.
    Жду этого момента.
    КОТ БАЮН
  10. мичман Сегодня, 10:02
    Какие жалобы? Россия только одна помогает гуманитарно Народным Республикам. Где помощь от ЕС? Какие нарушения прав нормального человека в Крыму? Надо быстрее признавать НР частью России. Беларусь, КНР, Филиппины должны признать Крым территорией РФ, как это сделали КНДР. Народы мира должны бороться против хаоса США. Честь имею.
    мичман
  11. Slam Сегодня, 10:49
    Цитата: сибиралт
    Как можно подавать иски на республики, которые самим же Куевом не признаны? belay ЛДНР не обладают государственным статусом с точки зрения международного права и не являются юридическими лицами по законодательству Украины. А поэтому не могут быть ни ответчиками, ни сторонами судебного разбирательства.

    На Россию подали. На Россию.
    Slam
  12. anjey Сегодня, 11:04
    а ненка краина возможно тупо убила бы этих детей бомбами и снарядами и никакой европейский суд этим дэбэ удодам не указ....,запад просто давно живет в матрице двойных стандартов...
    anjey
  13. Egorovich Сегодня, 11:30
    Ну очень любят укропитеки посмеяться над собой. Чудят в очередной раз.
    Egorovich
  14. sgr291158 Сегодня, 11:49
    Лучше бы делом занялись, чем кляузы в суды строчить.
    sgr291158
  15. Berkut24 Сегодня, 12:02
    Европу уже достали хохлы и они послали к Путину Штайнмайера с вопросом как от них отвязаться. А Путин, наверное, сочувственно хлопал немца по плечу и загадочно улыбался.
    Berkut24
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