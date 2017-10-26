Вашингтон пообещал вскоре объявить о новых антироссийских санкциях

Вследствие подписанного президентом в августе закона Министерство финансов в прошлом месяце обновило санкции. Та часть, которая относится к Госдепартаменту, находится на стадии межведомственного рассмотрения, ее скоро объявят,

Белый дом вскоре объявит результаты пересмотра санкций в отношении России в соответствии с новым законом, передает РИА Новости заявление представителя администрации США Сары Андерс.сказала Сандерс корреспонденту NBC News.Она отметила, что американская администрация «по-прежнему верна идее привлекать Россию к ответственности на разных фронтах».Напомним, Дональд Трамп в начале августа подписал закон, расширяющий санкции против российской экономики. Обновленный пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года.Документом предусматривается сокращение максимального срока финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, а также вводит ограничения против энергетических проектов РФ, в том числе в Европе.