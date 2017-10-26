12:44 26 октября

Вашингтон пообещал вскоре объявить о новых антироссийских санкциях

Белый дом вскоре объявит результаты пересмотра санкций в отношении России в соответствии с новым законом, передает РИА Новости заявление представителя администрации США Сары Андерс.



Вследствие подписанного президентом в августе закона Министерство финансов в прошлом месяце обновило санкции. Та часть, которая относится к Госдепартаменту, находится на стадии межведомственного рассмотрения, ее скоро объявят,
сказала Сандерс корреспонденту NBC News.


Она отметила, что американская администрация «по-прежнему верна идее привлекать Россию к ответственности на разных фронтах».

Напомним, Дональд Трамп в начале августа подписал закон, расширяющий санкции против российской экономики. Обновленный пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года.

Документом предусматривается сокращение максимального срока финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, а также вводит ограничения против энергетических проектов РФ, в том числе в Европе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. Чёрный Сегодня, 10:14
    да уж пожалуйста объявите, Не сбивайтесь с графика. laughing...кстати, ребята, вы бы поаккуратней с фотками этого Сары или Андерса....а то ведь этот мордоворот приснится ненароком и всё....или смерть или вечное зикание.....
    Чёрный
    1. salat Сегодня, 10:26
      этот мордоворот приснится ненароком
      Наша бабушка самец laughing
      salat
      1. bulvas Сегодня, 10:30
        Цитата: Чёрный
        да уж пожалуйста объявите, Не сбивайтесь с графика. laughing...кстати, ребята, вы бы поаккуратней с фотками этого Сары или Андерса....а то ведь этот мордоворот приснится ненароком и всё....или смерть или вечное зикание.....


        Нормально, самая подходящая рож.... лицо, для обличения России.

        По мнению американцев, это должно напугать нас и усилить эффект санкций

        Санкции, санкции....
        Они так и не поняли. Есть такая русская пословица, "Пока гром не грянет ...."
        Санкции и давление - это как раз то, что нам надо, чтобы начать работать
        bulvas
        1. NIKNN Сегодня, 11:52
          пообещал вскоре
          Ух интриганты... laughing все интригуют, интригуют.... laughing
          NIKNN
        2. Кент0001 Сегодня, 12:20
          Кого? Правительство? Недождетесь. Харе уже ВИВАТ санкциям кричать, деньги мы не печатаем, с валютной выручкой проблемы, еще кредитов не дадут и прижмут Европу со вторым северным потоком....и что? Да ничего хорошего. Если раньше думали что Китай нам поможет, так и это отпало. Поэтому легко не будет, а ваш (как и других товарищей) ура-патритизм только для заработка рейтинга на ресурсе. Оценивайте все реально.
          Кент0001
      2. майор Юрик Сегодня, 10:44
        Цитата: salat
        этот мордоворот приснится ненароком
        Наша бабушка самец laughing


        Типовая янкесовская помесь индейской скво с беглым ирландским каторжником! Гены,блин! negative
        майор Юрик
        1. Кент0001 Сегодня, 12:21
          Мысль в голове точно такая же была. Согласен. Скво, по индейски - небольшой ум.
          Кент0001
    2. 210окв Сегодня, 10:28
      Огласите весь список.Пожалуйста...Не дождемся
      Цитата: Чёрный
      да уж пожалуйста объявите, Не сбивайтесь с графика. laughing...кстати, ребята, вы бы поаккуратней с фотками этого Сары или Андерса....а то ведь этот мордоворот приснится ненароком и всё....или смерть или вечное зикание.....
      210окв
      1. 34 регион Сегодня, 11:14
        10.28. 210окв! Она отметила, что американская администрация «по-прежнему верна идее привлекать Россию к ответственности на разных фронтах». sad Теперь понятно?! lol Приучают интегрированную Россию к законам США. К джинсам, коле, жвачкам, доллару, банкам, ... уже приучили. Теперь будут приучать жить по западным законам. А как по другому? В капитализме у каждого своё стойло из которого он не должен высовываться. Досмеялись о ходьбе в ногу во времена СССР! Как говорил товарищ Ленин: Всякая власть тогда чего то стоит, если умеет себя защитить! Вот власть США свою власть (интересы) и защищает. А защищает ли свою власть (свои интересы) Россия? Судя по нашей активности во встраивании в их мир, Россия свои интересы тупо сдаёт! hi
        34 регион
        1. Кент0001 Сегодня, 12:23
          Сдает, согласен, наверное очередной "неимоверно хитрый план ВВП".
          Кент0001
        2. DMB_95 Сегодня, 12:26
          Цитата: 34 регион
          Вот власть США свою власть (интересы) и защищает. А защищает ли свою власть (свои интересы) Россия? Судя по нашей активности во встраивании в их мир, Россия свои интересы тупо сдаёт! hi

          Нам не надо встраиваться в их мир . Нужно не пускать их в наш .
          DMB_95
          1. 34 регион Сегодня, 12:43
            12.26. ДМБ! Я того же мнения!
            34 регион
  2. Logall Сегодня, 10:14
    Пусть сразу рвут дип отношения! Зачем растягивать?
    Прелюдия фетишистов...
    Logall
  3. kos2910 Сегодня, 10:15
    Да уж поболее бы... Чтобы даже мыслей о компромиссе не возникало, а то либерасты на что-то надеются ещё...
    kos2910
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:18
    Вашингтон пообещал вскоре объявить о новых антироссийских санкциях
    Какая прелесть! А мы(руководство) всё переживаем чтобы такое ненароком не сделать чтобы санкции не продлили или сняли. Ещё в 2014 м говорили забейте на санкции и действуйте как нам нужно.Нужно пробить проход в Преднестровье? И на всегда эту тему закрыть.Нужно! Так что болото это развели.
    Наблюдатель2014
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:18
    Вашингтон пообещал вскоре объявить о новых антироссийских санкциях

    Вы (Сша) уж поспешите, а то с такими темпами россияне проснуться утром и по Новостям узнают, что такой страны как Сша уже не существует. А если серьезно, то достали уже своей американской тупостью.
    rotmistr60
  6. василий50 Сегодня, 10:19
    А где антиамериканские санкции. Ну или хотя бы расследования по военным преступлениям *американской военщины*, ну или в самом крайнем случае расследования проамериканских деятелей в РОССИИ?
    Это получается что на всех депутатов и сенаторов РОССИИ у американцев ТАКОЙ компромат что те и пукнуть в сторону США боятся?
    василий50
    1. pvv113 Сегодня, 10:45
      Цитата: василий50
      Это получается что на всех депутатов и сенаторов РОССИИ у американцев ТАКОЙ компромат что те и пукнуть в сторону США боятся?

      Интересная версия bully
      pvv113
    2. Кент0001 Сегодня, 12:25
      У нашей типа "элиты" там бабло, вот вам и ответ. И клали они на главного Деофшоризатора, кстати эта программа полностью провалена.
      Кент0001
  7. rpuropuu Сегодня, 10:23
    Обновленный пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года.
    Санкции в отношении Советского Союза, а потом и России длятся уже лет 70 recourse При чем хуже всего у нас были дела когда они не действовали, а именно в 90-е request Наивные люди в администрации США, думающие что кто то сильно переживает what Ну конечно кроме тех, кто не чист на руку и хранит деньги в зеленой бумаге yes
    rpuropuu
    1. Щаранский Сегодня, 10:54
      Цитата: rpuropuu
      Ну конечно кроме тех, кто не чист на руку и хранит деньги в зеленой бумаге

      в зеленой бумаге официально хранится более половины бюджета России. Толи эта бумага такая надежная, толи Президент РФ ошибается.
      Щаранский
    2. Кент0001 Сегодня, 12:27
      Ау нас во власти почти все такие....
      Кент0001
  8. Masya Masya Сегодня, 10:28
    Я иду и пою
    Обо всём хорошем,
    И улыбку свою
    Я дарю прохожим.
    Если в сердце чужом
    Не найду ответа,
    Неприятность эту
    Мы переживём,
    Между прочим это
    Мы переживём! wink
    Masya Masya
  9. Александр 3 Сегодня, 10:38
    Трамп совсем не давно сожалел ,что отношения с Россией могли быть лучше.Санкции вводят для улучшения отношений?
    Александр 3
    1. Кент0001 Сегодня, 12:28
      Ни трамп, ни любой другой президент США давно ничего не решает. Он просто говорящая голова.....
      Кент0001
  10. rpuropuu Сегодня, 10:40
    Цитата: Александр 3
    Трамп совсем не давно сожалел ,что отношения с Россией могли быть лучше.Санкции вводят для улучшения отношений?

    Трамп ни чего не решает request В США сильное оружейное лобби. Для оборонки нужен враг, вот из нас и "лепят" образ врага. Трамп обещал рабочие места, вот они и будут yes
    rpuropuu
    1. Щаранский Сегодня, 10:52
      Вы слишком высокого о себе мнения. Образ врага лепят из Китая. Россия рассматривается всего лишь как региональная держава.
      Щаранский
      1. Кент0001 Сегодня, 12:31
        Да вы что? Правда, а че стока внимания с их стороны региональной державе? Как-то жирно для государства от слов "региональная держава". Прав был Кисель, РФ-это единственное государство в мире которое может полностью уничтожить тан.
        Кент0001
        1. Щаранский Сегодня, 12:43
          Цитата: Кент0001
          а че стока внимания с их стороны региональной державе?

          А Вы попробуйте читать не только российских пропагандистов. Сильно удивитесь.
          Щаранский
  11. rpuropuu Сегодня, 10:43
    Цитата: василий50
    А где антиамериканские санкции. Ну или хотя бы расследования по военным преступлениям *американской военщины*, ну или в самом крайнем случае расследования проамериканских деятелей в РОССИИ?
    Это получается что на всех депутатов и сенаторов РОССИИ у американцев ТАКОЙ компромат что те и пукнуть в сторону США боятся?

    Все средства массовой информации под контролем США. Все давно куплено, поэтому Россия зачастую не может донести альтернативную точку зрения recourse . Не зря же в самой свободной стране мира взялись за RT request
    rpuropuu
  12. japs Сегодня, 11:07
    Бой-баба...
    japs
    1. БМП-2 Сегодня, 11:28
      Берите выше: гранд-бой-баба! laughing
      БМП-2
    2. Кент0001 Сегодня, 12:32
      Страх полный...Псака по сравнению с этой просто красавица.
      Кент0001
  13. Slam Сегодня, 11:22
    Цитата: Наблюдатель2014
    Вашингтон пообещал вскоре объявить о новых антироссийских санкциях
    Какая прелесть! А мы(руководство) всё переживаем чтобы такое ненароком не сделать чтобы санкции не продлили или сняли. Ещё в 2014 м говорили забейте на санкции и действуйте как нам нужно.Нужно пробить проход в Преднестровье? И на всегда эту тему закрыть.Нужно! Так что болото это развели.

    А еще они хотят конфисковать более триллиона долларов, по их мнению, нажитых не праведным путем. А я думаю, что в России, с ее духовными ценностями, таких людей просто быть не должно.
    Slam
    1. Кент0001 Сегодня, 12:33
      Дай х.. с ним, этим триллионом. Он давно уже для РФ потерян. Деофшоризация не прошла ведь.
      Кент0001
  14. БМП-2 Сегодня, 11:24
    Точно? winked А зуб даёт? lol
    БМП-2
  15. mikh-korsakov Сегодня, 11:57
    Санкции санкциями, но в выборы нашего президента дела дядя Сэм влез по самые помидоры. Сначала он прикинул, а не поставить ли Навального с его борьбой с коррупцией. Но не прокатило. Народу на митинги приходило маловато, да и качество "народа" оставляло желать лучшего. Но борьба с коррупцией у нас, и как оказалось на Украине, лозунг неподходящий, что говорит о том, что мы братские народы. Да, каждого спроси, начальство ворует, ответит - ворует. Но если самому надо, скажем, прооперировать родственника без очереди, тот это уже совсем другое дело. Тогда взоры Америки обратились ко Ксюше. Ее в нарушение всяких норм стали беззастенчиво пиарить. Я смотрел конец вчерашней передачи Малахова с Ксюшей - все было сделано по заокеанскому образцу. Тут и пожилая мама и друг семьи, и обещания все наладить и улучшить. Если и далее будет продолжаться и Малахову ничего не будет за то, что он разрешил предвыборную агитацию до начала предвыборной компании, то дела Ксюши,боюсь, пойдут в гору. Ее электорат - "интеллигенция" в стиле Хрюши против, часть молодежи, также д.уры, которые будут за нее голосовать только по тому, что Ксюша женщина. Если против Путина будет выступать штатное трио ветеранов, то второе место в первом туре Ксюше светит, а тогда можно попытаться разыграть майдан в стиле 2004 г., а нам это надо. Поэтому хотел бы чтобы КПРФ выдвинуло кандидатом кого-то во всех отношениях нашего, но поновее, ИМХО, Калашкикова - лучшего полемиста я там не вижу.
    mikh-korsakov
    1. Кент0001 Сегодня, 12:35
      Да ладно, лошадка-статист. Не ищите теорию заговора где её нет, или есть но совсем в другую сторону wassat
      Кент0001
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