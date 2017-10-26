12:42 26 октября

На Курильских островах появится универсальная база ВМФ России

В ближайшее время начнутся работы по созданию крупной военно-морской базы ВМФ России на Курильских островах, сообщил сенатор Франц Клинцевич.

Собеседник подчеркнул, что новая база ВМФ будет универсальной и сможет принимать боевые корабли любых классов.

Все идет строго по плану, без авральных рывков
- отметил сенатор.


На Курильских островах появится универсальная база ВМФ России


Франц Клинцевич также сообщил, что на Курилах восстановят аэродромную сеть и эти работы увязаны с созданием базы ВМФ.

Напомним, что в феврале нынешнего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в нынешнем году на Курилах будет размещена дивизия. При этом министр особо подчеркнул, что воинский контингент разместится на островах "не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации".

Минобороны РФ высказало намерение разместить на Курилах базу подводных лодок и береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал".

Добавим, что за последние годы восстановлены два военных городка, на острова доставлен батальон танков Т-80, комплексы ПВО "Бук", современные системы связи и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по информации Восточного военного округа, на островах будет размещено новейшее высокотехнологичное оружие. В частности, беспилотники различных модификаций. Уже сейчас на вооружении дислоцированного на островах воинского соединения имеются системы залпового огня БМ-21 "Град", 152-миллиметровые пушки 2С5 "Гиацинт-Б", зенитные комплексы "Стрела-10", зенитные самоходные установки "Шилка", 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 100-миллиметровые полевые пушки БС-3, 82-миллиметровые минометы "Поднос", передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 40

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  1. cniza Сегодня, 11:04
    Япона мама будет огорчена..., сам Бог велел там сделать базу и мощное ПВО.
    cniza
    1. 210окв Сегодня, 11:07
      Неужели Матуа обиживем[?quote=cniza]Япона мама будет огорчена..., сам Бог велел там сделать базу и мощное ПВО.[/quote]
      210окв
      1. oldseaman1957 Сегодня, 11:13
        Цитата: cniza
        Япона мама будет огорчена.
        - Всё сложнее будет клянчить отдать Курилы!

        oldseaman1957
      2. japs Сегодня, 11:28
        Первоочередные задачи - это Кунашир, Итуруп, Шикотан да Ибамаи.
        На Матуа - База ВМС впишется идеально, если руки дойдут.
        japs
        1. DMB_95 Сегодня, 11:43
          Цитата: japs
          Первоочередные задачи - это Кунашир, Итуруп, Шикотан да Ибамаи.

          Отличные места для "Искандеров" .
          DMB_95
        2. Донской Сегодня, 11:53
          Усиление на островах наземной составляющей войск, включающей артиллерию, ПВО, Бастион, Бал, понимаю. Обустройство причала, реконструкция аэродрома, жилых комплексов понимаю. Но создание военно-морской базы для подлодок в сегодняшних условиях не понимаю. Их на дальнем востоке по пальцам можно пересчитать, не хватает даже для полноценного прикрытия главной ВМБ во Владивостоке и базы стратегов на Камчатке.
          Донской
    2. 79807420129 Сегодня, 11:11
      Цитата: cniza
      Япона мама будет огорчена...,

      Пускай харакири себе делают лучше,а не о Курилах мечтают. hi
      79807420129
      1. cniza Сегодня, 11:17
        Хозяева будут недовольны , они мечтали там свои базы оборудовать. hi
        cniza
      2. гурт Сегодня, 11:46
        Цитата: 79807420129
        Пускай харакири себе делают лучше,а не о Курилах мечтают.

        Охотское море теперь наше внутреннее море и кроме нас там больше нечего делать кому то
        гурт
    3. Подрезчик Сегодня, 11:17
      Цитата: cniza
      Япона мама будет огорчена..., сам Бог велел там сделать базу и мощное ПВО.

      Россия усиливается на Востоке. Рад за россиян, успехов и железного здоровья! hi
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 11:21
        Приветствую Александр hi , это будет знатный щит.
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 11:39
          Приветствую, Виктор!!! hi Щит знатный-да, дед по отцу служил на Сахалине (близко к Курилам), рассказывал, говорил-внук, это форпост СССР! Я еще толком много не понимал, а он видишь как предусматривал...СССР нет, но есть Россия-и кто бы что ни говорил, и как бы не действовал, а с россиянами всегда вместе белорусы, белорусы всегда будут благодарны россиянам за СВОБОДУ, еще при Екатерине Второй...Спасибо, братья!!! hi hi hi
          Подрезчик
          1. cniza Сегодня, 11:42
            Кто бы что не говорил , а мы один народ , здоровья вам и процветания.
            cniza
            1. Подрезчик Сегодня, 11:59
              Спасибо, дорогой!!! hi Мы один народ-да, Витя, и пошли они все...Если они меня (белоруса по матери) не считают русским...(был такой прецендент!), то сообщу им, что моя мать (белоруска чистокровная), считает себя русской!!! yes hi
              Подрезчик
    4. гурт Сегодня, 11:43
      Цитата: cniza
      Япона мама будет огорчена...

      что хотели ,то и выпросили-теперь не будет никакого совместного освоения.....
      гурт
  2. Primoos Сегодня, 11:04
    Курильские острова, это природные часовые нашей Родины. Непотопляемые авианосцы.
    Primoos
    1. Gransasso Сегодня, 11:10
      Цитата: Primoos
      Курильские острова, это природные часовые нашей Родины. Непотопляемые авианосцы.



      И сколько самолетов есть на этих "непотопляемых авианосцах"?...
      Gransasso
      1. Primoos Сегодня, 11:21
        Цитата: Gransasso
        Цитата: Primoos
        Курильские острова, это природные часовые нашей Родины. Непотопляемые авианосцы.



        И сколько самолетов есть на этих "непотопляемых авианосцах"?...

        Если там ещё и самолеты будут, вы вообще пообсираетесь. А они там будут! Очень скоро! Не сомневайтесь.
        Primoos
      2. DMB_95 Сегодня, 11:58
        Цитата: Gransasso
        Цитата: Primoos
        Курильские острова, это природные часовые нашей Родины. Непотопляемые авианосцы.

        И сколько самолетов есть на этих "непотопляемых авианосцах"?...

        На карту гляньте .. Курилы , как горный хребет , отделяют Тихий океан от Российского Дальнего Востока . Кораблям из Тихого океана пройти к ДВ можно или со стороны Японии , или через узкие проливы между Курильскими островами . А на них наши противо-корабельные комплексы под прикрытием ПВО .
        DMB_95
    2. гурт Сегодня, 11:55
      Цитата: Primoos
      Курильские острова, это природные часовые нашей Родины. Непотопляемые авианосцы.

      скорее минное поле.....
      гурт
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:08
    Франц Клинцевич также сообщил, что на Курилах восстановят аэродромную сеть и эти работы увязаны с созданием базы ВМФ

    Обращает на себя внимание то, что Клинцевич спешит на ТВ и др. СМИ сообщить свежую военную информацию. Полковник, став депутатом совершенно забыл о Приказе МО СССР №010 (времена когда он служил), а наверное рановато забыл. Не стоит спешить показать, что ты в теме.
    Теперь японцы начнут репу чесать, что им очень полезно когда они начинают размышлять о северных территориях.
    rotmistr60
  4. Gransasso Сегодня, 11:09
    "...Уже сейчас на вооружении дислоцированного на островах воинского соединения имеются системы залпового огня БМ-21 "Град", 152-миллиметровые пушки 2С5 "Гиацинт-Б", зенитные комплексы "Стрела-10", зенитные самоходные установки "Шилка", 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 100-миллиметровые полевые пушки БС-3, 82-миллиметровые минометы "Поднос..."


    Склад для ржавого антиквариата...
    Gransasso
    1. 79807420129 Сегодня, 11:17
      Цитата: Gransasso
      Склад для ржавого антиквариата...

      Для вас хватит,что бы затычку в клевещущий рот воткнуть.
      79807420129
    2. Dorren Сегодня, 11:20
      Ну так "приди и возьми", ага. Много вас таких было.
      Dorren
  5. Серый брат Сегодня, 11:15
    Предлагаю отдать Курильские острова в обмен на Японские.
    Серый брат
    1. NIKNN Сегодня, 11:33
      Цитата: Серый брат
      Предлагаю отдать Курильские острова в обмен на Японские.
      Кстати, америка возможно будет не против... laughing
      NIKNN
  6. japs Сегодня, 11:16
    Давным-давно надо было об этом думать. А то как всегда,
    На охоту идти - собак кормить.
    В первую очередь следует оснастить Южно-Курильских пограничников скоростными, современными катерами,
    да браконьеров гонять, как яповских, так и местных. Не говорю о Сахалинских барыгах...
    japs
    1. гурт Сегодня, 12:01
      Цитата: japs
      В первую очередь следует оснастить Южно-Курильских пограничников скоростными, современными катерами,

      не переживайте и у япов,и у кори да и местных пятые точки чешутся часто
      гурт
  7. нивасандер Сегодня, 11:33
    повод для харакири
    нивасандер
  8. Немезида Сегодня, 11:41
    Это правильно. Россия не должна отдавать Японии ни одного острова,тем более южные острова Большой и Малой Курильской гряды,наиболее пригодные для жизни в плане климатических условий. Да и размещение крылатых ракет,ПКР и ЗРК на Кунашире , Урупе,Итурупе и Шикотане было бы хорошим сдерживающим фактором американских и японских военных баз,расположенных по соседству.
    Немезида
    1. гурт Сегодня, 12:02
      Цитата: Немезида
      Это правильно. Россия не должна отдавать Японии ни одного острова

      если бы Эйзенхауэр не скозлил,нам бы еще и Хоккайдо принадлежал...... am
      гурт
      1. Немезида Сегодня, 12:05
        Это да,но что имеем,то имеем и отдавать свое не стоит....
        Немезида
  9. Vadmir Сегодня, 11:44
    Давно пора база на Курилах это прямой выход в Тихий океан и, в отличии от Камчатки, дальше от американских Алеутских островов. Вот только не говорится, на каком острове базу будут строить.
    И обидно будет, если японцам отдадут часть островов, сведя дальность от американских баз к минимуму. Уж больно много оптимизма Абэ проявляет, не стояло бы за этим оптимизмом закулисное обещание - отдать острова, на определенных условиях, которые, естественно сразу забудут.
    Путин, в свое время, предлагал половину спорных островов японцам, а они хотят все. Может быть идет торг только о количестве, а принципиальная договоренность уже имеется. Ну а если нет, то почему не сказать японцам, прямо и четко - острова наши и всегда нашими будут!
    Vadmir
  10. Egorovich Сегодня, 11:48
    Последние японцы, рожденные на о.Матуа точно будут лицезреть военно-морскую базу ВМФ РФ. "Радоваться" будут до слез.
    Egorovich
  11. san4es Сегодня, 11:56
    Все идет строго по плану, без авральных рывков
    soldier
    san4es
  12. askme Сегодня, 11:57
    Ну, давайте считать) Янки если со всего мира соберут свои десантные средства, могут высадить десант до 20000 морских пехотинцев. У японцев силы на бригаду морской пехоты. Пулеметная дивизия на Курилах уже есть. Если еще одна будет - с избытком сил и средств для того, чтобы угомонить любого агрессора. Все правильно. Охотское море должно быть на замке. Это акватория для Бореев...
    askme
  13. iaroslav.mudryi Сегодня, 11:59
    [/quote]210окв Сегодня, 11:07 ↑ Новый
    Неужели Матуа обиживем
    [quote]
    japs Сегодня, 11:28 ↑ Новый
    Первоочередные задачи - это Кунашир, Итуруп, Шикотан да Ибамаи.
    На Матуа - База ВМС впишется идеально, если руки дойдут.
    Руки дойдут, взлетную полосу сделали, первый транспортник вчера приземлился, смотрите свежее видео с острова Матуа:
    [media=https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/co
    ntent/201710260352-fn9m.htm]
    [media=https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/
    201709131340-dey5.htm]
    iaroslav.mudryi
  14. Malkavianin Сегодня, 12:26
    А танки то там зачем? Острова же.
    Malkavianin
  15. rpuropuu Сегодня, 12:33
    Цитата: Gransasso
    "...Уже сейчас на вооружении дислоцированного на островах воинского соединения имеются системы залпового огня БМ-21 "Град", 152-миллиметровые пушки 2С5 "Гиацинт-Б", зенитные комплексы "Стрела-10", зенитные самоходные установки "Шилка", 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 100-миллиметровые полевые пушки БС-3, 82-миллиметровые минометы "Поднос..."


    Склад для ржавого антиквариата...

    У нас все ржавое и картонное yes Не понятно только почему самый мощный военный блок в мире, ноет по этому поводу recourse А у государства с самым большим военным бюджетом, по их же данным около трети самолетов не могут подняться в воздух belay
    rpuropuu
  16. vladimirvn Сегодня, 12:38
    Соседи должны нас понять и простить. Ведь у нас такой беспокойный сосед как Северная Корея. laughing
    vladimirvn
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