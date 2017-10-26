На Курильских островах появится универсальная база ВМФ России
В ближайшее время начнутся работы по созданию крупной военно-морской базы ВМФ России на Курильских островах, сообщил сенатор Франц Клинцевич.
Собеседник подчеркнул, что новая база ВМФ будет универсальной и сможет принимать боевые корабли любых классов.
Франц Клинцевич также сообщил, что на Курилах восстановят аэродромную сеть и эти работы увязаны с созданием базы ВМФ.
Напомним, что в феврале нынешнего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в нынешнем году на Курилах будет размещена дивизия. При этом министр особо подчеркнул, что воинский контингент разместится на островах "не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации".
Минобороны РФ высказало намерение разместить на Курилах базу подводных лодок и береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал".
Добавим, что за последние годы восстановлены два военных городка, на острова доставлен батальон танков Т-80, комплексы ПВО "Бук", современные системы связи и радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, по информации Восточного военного округа, на островах будет размещено новейшее высокотехнологичное оружие. В частности, беспилотники различных модификаций. Уже сейчас на вооружении дислоцированного на островах воинского соединения имеются системы залпового огня БМ-21 "Град", 152-миллиметровые пушки 2С5 "Гиацинт-Б", зенитные комплексы "Стрела-10", зенитные самоходные установки "Шилка", 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 100-миллиметровые полевые пушки БС-3, 82-миллиметровые минометы "Поднос", передает "РГ-Сила"
Собеседник подчеркнул, что новая база ВМФ будет универсальной и сможет принимать боевые корабли любых классов.
Все идет строго по плану, без авральных рывков- отметил сенатор.
Франц Клинцевич также сообщил, что на Курилах восстановят аэродромную сеть и эти работы увязаны с созданием базы ВМФ.
Напомним, что в феврале нынешнего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в нынешнем году на Курилах будет размещена дивизия. При этом министр особо подчеркнул, что воинский контингент разместится на островах "не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации".
Минобороны РФ высказало намерение разместить на Курилах базу подводных лодок и береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал".
Добавим, что за последние годы восстановлены два военных городка, на острова доставлен батальон танков Т-80, комплексы ПВО "Бук", современные системы связи и радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, по информации Восточного военного округа, на островах будет размещено новейшее высокотехнологичное оружие. В частности, беспилотники различных модификаций. Уже сейчас на вооружении дислоцированного на островах воинского соединения имеются системы залпового огня БМ-21 "Град", 152-миллиметровые пушки 2С5 "Гиацинт-Б", зенитные комплексы "Стрела-10", зенитные самоходные установки "Шилка", 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 100-миллиметровые полевые пушки БС-3, 82-миллиметровые минометы "Поднос", передает "РГ-Сила"
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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