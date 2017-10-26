На учении «Индра-2017» впервые выполняются полеты международных экипажей
Летчики ВВС и ПВО Восточного округа и пилоты ВВС Индии в рамках учения «Индра-2017» впервые в истории ВКС РФ выполняют полеты в составе смешанных международных экипажей, сообщает пресс-служба ВВО.
В ходе учения смешанные экипажи пилотируют самолёты Су-30М2, АН-26 и вертолеты Ми-8АМТШ.
Сообщается, что «около 10-ти совместных экипажей уже выполнили полеты на воздушную разведку, приняли участие в высадке групп тактического десанта на полигон Сергеевский, а также поразили авиационными ракетами мишенные позиции, имитирующие огневые точки условного противника».
В четверг международные экипажи для создания тактического фона учения действовали в интересах боевых кораблей ТОФ и ВМС Индии, которые в акватории залива Петра Великого решают задачи морской составляющей совместных маневров.
Справка пресс-службы: «В текущем году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии».
На аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком в ходе межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" впервые в истории ВКС России полеты на российской технике выполняют смешанные международные экипажи, в составе которых роль вторых пилотов доверена летчикам ВВС Индии. Все привлекаемые к учению иностранные пилоты имеют достаточный опыт полетов на аналогичных летательных аппаратах, стоящих на вооружении ВВС Индии,говорится в релизе.
В ходе учения смешанные экипажи пилотируют самолёты Су-30М2, АН-26 и вертолеты Ми-8АМТШ.
Сообщается, что «около 10-ти совместных экипажей уже выполнили полеты на воздушную разведку, приняли участие в высадке групп тактического десанта на полигон Сергеевский, а также поразили авиационными ракетами мишенные позиции, имитирующие огневые точки условного противника».
В четверг международные экипажи для создания тактического фона учения действовали в интересах боевых кораблей ТОФ и ВМС Индии, которые в акватории залива Петра Великого решают задачи морской составляющей совместных маневров.
Справка пресс-службы: «В текущем году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии».
Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
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