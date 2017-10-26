На учении «Индра-2017» впервые выполняются полеты международных экипажей

На аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком в ходе межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" впервые в истории ВКС России полеты на российской технике выполняют смешанные международные экипажи, в составе которых роль вторых пилотов доверена летчикам ВВС Индии. Все привлекаемые к учению иностранные пилоты имеют достаточный опыт полетов на аналогичных летательных аппаратах, стоящих на вооружении ВВС Индии,

Летчики ВВС и ПВО Восточного округа и пилоты ВВС Индии в рамках учения «Индра-2017» впервые в истории ВКС РФ выполняют полеты в составе смешанных международных экипажей, сообщает пресс-служба ВВО.говорится в релизе.В ходе учения смешанные экипажи пилотируют самолёты Су-30М2, АН-26 и вертолеты Ми-8АМТШ.Сообщается, что «около 10-ти совместных экипажей уже выполнили полеты на воздушную разведку, приняли участие в высадке групп тактического десанта на полигон Сергеевский, а также поразили авиационными ракетами мишенные позиции, имитирующие огневые точки условного противника».В четверг международные экипажи для создания тактического фона учения действовали в интересах боевых кораблей ТОФ и ВМС Индии, которые в акватории залива Петра Великого решают задачи морской составляющей совместных маневров.Справка пресс-службы: