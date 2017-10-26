12:38 26 октября

МВД Украины заподозрило Кадырова в причастности к покушению на Мосийчука

Советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду в Киеве взрыва.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Охранник позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

МВД Украины заподозрило Кадырова в причастности к покушению на Мосийчука



Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста — написал Геращенко в Facebook.

В свою очередь советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что во взрыве есть "российский след", одним из доказательств он назвал слова Рамзана Кадырова в отношении Мосийчука, произнесенные в 2014 году.

Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы… в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года
— цитирует Варченко сайт телеканала "112 Украина".

Следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика. И не исключаю, что исполнители могут быть самые разнообразные
— сказал он, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Пресс-служба МВД Украины
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Комментарии 31

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  1. Partyzan Сегодня, 11:30
    ледствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика.
    даааа, хлеба нима, жкх дорогое - во всем виноваты кляты москали laughing
    Partyzan
    1. vkl.47 Сегодня, 11:31
      Опять свиноматку понесло
      vkl.47
      1. Partyzan Сегодня, 11:32
        Цитата: vkl.47
        Опять свиноматку понесло

        а она вообще когда нибудь останавливалась? recourse
        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 11:36
          “Следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика. И не исключаю, что исполнители могут быть самые разнообразные


          Как то скучно уже становится не хватает чего то оригинального. Привет Володя! hi
          cniza
          1. Partyzan Сегодня, 11:57
            Цитата: cniza
            Как то скучно уже становится не хватает чего то оригинального

            Привет Виктор laughing ну что тут сказать?
            Partyzan
        2. NIKNN Сегодня, 11:38
          Молонец Рамзан! Просто словами шороху навел laughing Теперь вспоминайте кого он еще упомянул, а если мне память не изменяет то смысл был, что кто на Россию дернется, все получат... laughing
          NIKNN
        3. Чёрный Сегодня, 11:43
          Киев был близок к экологической катастрофе wassat
          Чёрный
        4. 79807420129 Сегодня, 11:55
          Странно,даже Путина не обвинил.Что бы это значило. what
          79807420129
          1. cniza Сегодня, 11:58
            Ещё не вечер , они стали "умные" , козырь пока в рукаве держат.
            cniza
          2. Partyzan Сегодня, 11:59
            Цитата: 79807420129
            Странно,даже Путина не обвинил.Что бы это значило.

            теперь Кадыров будет, ну этим... отпущения laughing
            Partyzan
            1. Смог Сегодня, 12:12
              Не иначе Тоське карты подсказали, что Кадыров виноват. Ведунья Антонина, ведунья...
              Смог
              1. Partyzan Сегодня, 12:18
                Цитата: Смог
                Не иначе Тоське карты подсказали, что Кадыров виноват. Ведунья Антонина, ведунья...

                у них есть круче
                Partyzan
    2. 210окв Сегодня, 12:07
      Кадыров-москаль?А!Только в душе!..Ну так пусть попробуют.Арестовать и допросить.Я хочу увидеть лица сбушников коих отправят в командировку..
      Цитата: Partyzan
      ледствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика.
      даааа, хлеба нима, жкх дорогое - во всем виноваты кляты москали laughing
      210окв
      1. Partyzan Сегодня, 12:24
        Цитата: 210окв
        Я хочу увидеть лица сбушников коих отправят в командировку..

        я бы хотел увидеть того - кто посылать будет laughing
        Partyzan
  2. Ferdinant Сегодня, 11:35
    И так там все дурные,а тут еще и контузило
    Ferdinant
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:36
    Советник МВД Украины Антон Геращенко

    Интересно, когда Геращенко разорвет по причине ожирения виновным тоже назначат Кадырова? Они сейчас начнут лопаться как мыльные пузыри, а виноваты опять мы? Так может по принципу - семь бед один ответ и прихлопнуть эту нечисть разом.
    rotmistr60
  4. Kars Сегодня, 11:37
    Как то очень удачно покушение совпало со скандалом про выигрыш ляшка в лоторею,а погибший охранник -новенький,да ещё беркутовец.
    Kars
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:13
      беркутовец.

      Как я понимаю настоящие "беркутовцы" либо под судом на Украине, либо в Крыму, куда украинской власти уже не добраться. Или вы имеете ввиду новоявленных и "чистых" (по украинским меркам) беркутовцев?
      rotmistr60
  5. sgr291158 Сегодня, 11:39
    Проще простого сказать, что это дело рук России. А на большее то ума не хватает.
    sgr291158
  6. Egorovich Сегодня, 11:39
    Очередной бред и понос кострюлеголовых.
    Egorovich
  7. Vladimir Сегодня, 11:43
    Да нахрен он Кадырову нужен,почитайте коменты украинцев,одно ликование.Чисто бандюковские разборки.
    Vladimir
  8. Кома_64 Сегодня, 11:46
    Взрывник,видать,из начинающих.
    Кома_64
  9. Vladimir Сегодня, 11:50
    Цитата: Кома_64
    Взрывник,видать,из начинающих

    Хорошие в Польше на заработках,увы.
    Vladimir
  10. gurzuf Сегодня, 12:00
    ...и все таки курдюк с лайном жив! am
    gurzuf
  11. askort154 Сегодня, 12:00
    Помнится, как он бравируя перед камерой, из "калаша" расстрелял портрет Рамзана. Я тогда подумал, всё приду-рок , ты долго не протянешь. Думаю, если это Рамзан, то он это не будет отрицать. negative
    askort154
  12. Ныробский Сегодня, 12:01
    Во из них мания величия прёт))) Рамзану больше делать нечего, как за этой свиньёй охотиться, которая сама об стену убьётся или пьяная в ванной утонет. Насмешили......
    Ныробский
  13. Primoos Сегодня, 12:01
    Цитата: vkl.47
    Опять свиноматку понесло

    Мосийчук, это каклятский неуловимый Джо. Неуловим, поскольку нахрен никому не нужен. Однако досадно, что эта свиноматка выжила.
    Primoos
  14. Masya Masya Сегодня, 12:11
    Вот не верю, что Кадыров так не доработал... если бы ему это надо было и он взялся, отскребали бы этого мосийчука с асфальта и близлежащих предметов...
    Masya Masya
  15. vnord Сегодня, 12:28
    И сало он тоже перепрятал....
    vnord
  16. домохозяйка Сегодня, 12:31
    Три года Кадыров ждал, чтоб отплатить, а когда до дела дошло, так погиб прохожий и охранник, а этот только ранен? Да вы что так плохо о Кадырове думаете? Бандитские разборки и всё. Чем дальше, тем больше.
    домохозяйка
  17. дед Мих Сегодня, 12:34
    Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы…

    Заинтересованных ищут ... . Цепочка: покушение в офисе "Эха", сбитый Российский самолет над Черным морем (там были еврейские женщины), деньги волосатой рожи Каломойского (банды педерастов), шифрограммы через дупло (опосредованно: Меркель -Нидерланды), (не нравятса уже и нидерландки?). Тухлый западный ветер. Мертвечиной пахнет. Кого покрывают? Найти крайнего? По западным лекалам -запросто.
    дед Мих
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