МВД Украины заподозрило Кадырова в причастности к покушению на Мосийчука
Советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду в Киеве взрыва.
МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Охранник позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.
Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста — написал Геращенко в Facebook.
В свою очередь советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что во взрыве есть "российский след", одним из доказательств он назвал слова Рамзана Кадырова в отношении Мосийчука, произнесенные в 2014 году.
МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Охранник позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.
Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста — написал Геращенко в Facebook.
В свою очередь советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что во взрыве есть "российский след", одним из доказательств он назвал слова Рамзана Кадырова в отношении Мосийчука, произнесенные в 2014 году.
Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы… в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года— цитирует Варченко сайт телеканала "112 Украина".
Следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика. И не исключаю, что исполнители могут быть самые разнообразные— сказал он, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Пресс-служба МВД Украины
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