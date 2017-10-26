12:41 26 октября

Южная Корея на четыре года отложила разработку собственных противобункерных ракет

Принятие на вооружение южнокорейских управляемых противобункерных ракет Korea Bunker Buster отложено на четыре года. Об этом сообщает в четверг газета The Dong-A Ilbo.

Южная Корея на четыре года отложила разработку собственных противобункерных ракет


По данным издания, изначально разработку и размещение этих тактических ракет планировалось завершить в 2019 году. Однако задержка в переговорах с американской стороной по доступу Южной Кореи к военной системе глобального позиционирования GPS и сокращение соответствующего бюджета на следующий год внесли в эти планы свои коррективы, отмечает газета.


Республика Корея приступила к разработке противобункерных ракет класса "земля-земля" в 2013 году. Предполагается, что в случае вооруженного конфликта с КНДР они должны уничтожить укрепленные позиции северокорейской артиллерии, сконцентрированной в районе межкорейской границы и представляющей прямую угрозу для Сеула. Дальность полета ракет составит около 120 км, передает ТАСС.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 4

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  1. PSih2097 Сегодня, 12:16
    Принятие на вооружение южнокорейских управляемых противобункерных ракет Korea Bunker Buster отложено на четыре года.

    Значит либо войны пока не предвидится, либо решили пока обойтись американскими аналогами.
    PSih2097
    1. Logall Сегодня, 12:19
      Либо янки решили, что обойдутся их аналогами!
      Что скорее всего yes
      Logall
    2. Vard Сегодня, 12:23
      А может посчитали... и решили... там этих бункеров... ни каких ракет не хватит...
      Vard
  2. Egorovich Сегодня, 12:35
    Действительно, зачем им противобункерные ракеты разрабатывать, если у ЫНА атомная болванка разработана.
    Egorovich
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