Южная Корея на четыре года отложила разработку собственных противобункерных ракет
Принятие на вооружение южнокорейских управляемых противобункерных ракет Korea Bunker Buster отложено на четыре года. Об этом сообщает в четверг газета The Dong-A Ilbo.
По данным издания, изначально разработку и размещение этих тактических ракет планировалось завершить в 2019 году. Однако задержка в переговорах с американской стороной по доступу Южной Кореи к военной системе глобального позиционирования GPS и сокращение соответствующего бюджета на следующий год внесли в эти планы свои коррективы, отмечает газета.
Республика Корея приступила к разработке противобункерных ракет класса "земля-земля" в 2013 году. Предполагается, что в случае вооруженного конфликта с КНДР они должны уничтожить укрепленные позиции северокорейской артиллерии, сконцентрированной в районе межкорейской границы и представляющей прямую угрозу для Сеула. Дальность полета ракет составит около 120 км, передает ТАСС.
По данным издания, изначально разработку и размещение этих тактических ракет планировалось завершить в 2019 году. Однако задержка в переговорах с американской стороной по доступу Южной Кореи к военной системе глобального позиционирования GPS и сокращение соответствующего бюджета на следующий год внесли в эти планы свои коррективы, отмечает газета.
Республика Корея приступила к разработке противобункерных ракет класса "земля-земля" в 2013 году. Предполагается, что в случае вооруженного конфликта с КНДР они должны уничтожить укрепленные позиции северокорейской артиллерии, сконцентрированной в районе межкорейской границы и представляющей прямую угрозу для Сеула. Дальность полета ракет составит около 120 км, передает ТАСС.
Использованы фотографии: Reuters
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