12:38 26 октября

Минобороны РФ дополнительно закупит еще три транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ

"Вертолеты России" поставили военным три транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ "Терминатор", а также подписали контракт на поставку дополнительной партии из трех машин, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках исполнения государственного оборонного заказа 2017 года поставил три военно-транспортных вертолета Ми-8АМТШ. В продолжение сотрудничества в текущем году с заказчиком подписан государственный контракт на поставку дополнительной партии из трех вертолетов Ми-8АМТШ
- заявил сотрудник пресс-службы.

Минобороны РФ дополнительно закупит еще три транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ



По его словам, особенностью этих вертолетов, произведенных на Улан-Удэнском авиационном заводе, является расширенный состав пилотажно-навигационного, десантно-транспортного и специального оборудования.

В отличие от ранее поставленных машин на переданных Ми-8АМТШ установлены многофункциональные индикаторы, на которые выводится пилотажно-навигационная и метеоинформация.

Вертолеты России" продолжают исполнение гособоронзаказа в соответствии с установленными сроками. Обновление вертолетного парка государственных заказчиков является одной из приоритетных задач холдинга, и мы рады сообщить, что очередная партия вертолетов уже заступила на дежурство. Хочу отметить, что поставленные вертолеты отличаются одним из самых широких наборов пилотажно-навигационного, радиолокационного и транспортно-десантного оборудования, что позволит более эффективно выполнять поставленные задачи
- заявили в пресс-службе, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Комментарии 1

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  1. Корсар0304 Сегодня, 12:34
    Да блин же! Почему 3, а не 30? Мало же!
    Корсар0304
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