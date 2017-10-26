Минобороны РФ дополнительно закупит еще три транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ
"Вертолеты России" поставили военным три транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ "Терминатор", а также подписали контракт на поставку дополнительной партии из трех машин, сообщили в пресс-службе холдинга.
По его словам, особенностью этих вертолетов, произведенных на Улан-Удэнском авиационном заводе, является расширенный состав пилотажно-навигационного, десантно-транспортного и специального оборудования.
В отличие от ранее поставленных машин на переданных Ми-8АМТШ установлены многофункциональные индикаторы, на которые выводится пилотажно-навигационная и метеоинформация.
"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках исполнения государственного оборонного заказа 2017 года поставил три военно-транспортных вертолета Ми-8АМТШ. В продолжение сотрудничества в текущем году с заказчиком подписан государственный контракт на поставку дополнительной партии из трех вертолетов Ми-8АМТШ- заявил сотрудник пресс-службы.
По его словам, особенностью этих вертолетов, произведенных на Улан-Удэнском авиационном заводе, является расширенный состав пилотажно-навигационного, десантно-транспортного и специального оборудования.
В отличие от ранее поставленных машин на переданных Ми-8АМТШ установлены многофункциональные индикаторы, на которые выводится пилотажно-навигационная и метеоинформация.
Вертолеты России" продолжают исполнение гособоронзаказа в соответствии с установленными сроками. Обновление вертолетного парка государственных заказчиков является одной из приоритетных задач холдинга, и мы рады сообщить, что очередная партия вертолетов уже заступила на дежурство. Хочу отметить, что поставленные вертолеты отличаются одним из самых широких наборов пилотажно-навигационного, радиолокационного и транспортно-десантного оборудования, что позволит более эффективно выполнять поставленные задачи- заявили в пресс-службе, передает "Интерфакс-АВН"
Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти