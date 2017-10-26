Минобороны РФ дополнительно закупит еще три транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках исполнения государственного оборонного заказа 2017 года поставил три военно-транспортных вертолета Ми-8АМТШ. В продолжение сотрудничества в текущем году с заказчиком подписан государственный контракт на поставку дополнительной партии из трех вертолетов Ми-8АМТШ

Вертолеты России" продолжают исполнение гособоронзаказа в соответствии с установленными сроками. Обновление вертолетного парка государственных заказчиков является одной из приоритетных задач холдинга, и мы рады сообщить, что очередная партия вертолетов уже заступила на дежурство. Хочу отметить, что поставленные вертолеты отличаются одним из самых широких наборов пилотажно-навигационного, радиолокационного и транспортно-десантного оборудования, что позволит более эффективно выполнять поставленные задачи