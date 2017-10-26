На шасси БМП «Драгун» могут создать легкий танк со 125-мм пушкой
В последнее время в ряде стран снова проснулся интерес к легким танкам. Правда, легкими эти боевые машины можно назвать лишь условно – по своей массе они больше соответствуют средним танкам Второй мировой войны, пишет Вестник Мордовии.
Такие бронемашины в настоящее время создается в Южной Корее, Индонезии, Турции и Китае.
Российские оборонные предприятия в этом направлении также могут сделать потенциальным заказчикам ряд очень заманчивых предложений: «Кроме 2С25М "Спрут" СДМ1, который у нас позиционируется как самоходное орудие, появление варианта "легкого-среднего" танка возможно на шасси БМП "Драгун". По крайней мере, в 2015 году о такой машине рассказывали на выставке в Нижнем Тагиле Russia Arms EXPO 2015», говорится в материале Романа Каткова.
Он отмечает, что «Драгун» со 125-мм пушкой, воплощенный в броне, «будет обладать интересной особенностью – двигатель мощностью более чем в 800 л.с. разместится в передней части машины, при этом танк, в отличие от иностранных конкурентов, будет плавающим».
Судя по публикациям, боевой модуль унифицирован с аналогичным, смонтированным на «Спруте».
Машина сможет поражать цели не только снарядами, но и управляемыми ракетами, а современные прицелы позволят ей эффективно действовать как днем, так и ночью.
В настоящее время БМП «Драгун» успешно прошла испытания. Вполне вероятно, что «она станет основой востребованной в наше время унифицированной модульной платформы», заключает автор.
Такие бронемашины в настоящее время создается в Южной Корее, Индонезии, Турции и Китае.
Российские оборонные предприятия в этом направлении также могут сделать потенциальным заказчикам ряд очень заманчивых предложений: «Кроме 2С25М "Спрут" СДМ1, который у нас позиционируется как самоходное орудие, появление варианта "легкого-среднего" танка возможно на шасси БМП "Драгун". По крайней мере, в 2015 году о такой машине рассказывали на выставке в Нижнем Тагиле Russia Arms EXPO 2015», говорится в материале Романа Каткова.
Он отмечает, что «Драгун» со 125-мм пушкой, воплощенный в броне, «будет обладать интересной особенностью – двигатель мощностью более чем в 800 л.с. разместится в передней части машины, при этом танк, в отличие от иностранных конкурентов, будет плавающим».
Судя по публикациям, боевой модуль унифицирован с аналогичным, смонтированным на «Спруте».
Машина сможет поражать цели не только снарядами, но и управляемыми ракетами, а современные прицелы позволят ей эффективно действовать как днем, так и ночью.
В настоящее время БМП «Драгун» успешно прошла испытания. Вполне вероятно, что «она станет основой востребованной в наше время унифицированной модульной платформы», заключает автор.
Использованы фотографии: Дениса Передриенко / vestnik-rm.ru
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