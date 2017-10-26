15:38 26 октября

Трое солдат службы по призыву погибли в Финляндии

Финская служба новостей Yle сообщает о трагическом инциденте на одном из железнодорожных переездов Финляндии. В материале говорится о том, на пульт дежурного оператора поступило сообщение о том, что в районе Раасепори (юго-запад Финляндии) произошло столкновение поезда с военным грузовиком. Заявлено, что грузовик перед столкновением мог заглохнуть на переезде.

Машинист поезда через некоторое время по специальной связи подтвердил факт инцидента. Сообщается, что поезд следовал из населенного пункта Каръяа в город Ханко.

Скриншот Yle:
Трое солдат службы по призыву погибли в Финляндии



В результате столкновения погибли четыре человека, один из которых – пассажир поезда, трое – военнослужащие службы по призыву ВС Финляндии. 11 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Среди раненых и травмированных – в основном военнослужащие-«срочники». Все пострадавшие доставлены в клиники городов Раасепори и Хельсинки. 7 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Сообщается о том, что железнодорожное сообщение на участке Каръяа-Ханко временно перекрыто. На месте происшествия работают специальные комиссии. Одна из них – комиссия службы финских железных дорог, другая – от министерства обороны страны. Причина столкновения выясняется.

Использованы фотографии: yle.fi
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Комментарии 9

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  1. 79807420129 Сегодня, 13:04
    Соболезнования соседям от нас.
    79807420129
    1. Чёрный Сегодня, 13:08
      Заявлено, что грузовик перед столкновением мог заглохнуть на переезде.
      Скорее всего водитель грубо нарушил правила, хотел проскочить....если бы проезжал на разрешающий сигнал семафора, то даже при условии, что заглох машину бы успели покинуть....
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 13:15
        Совсем недавно в сентябре в Швеции во время учений НАТО тоже на переезде пассажирский поезд столкнулся с БТР. Но тогда никто не погиб.
        Тралл
        1. Татьяна Сегодня, 13:27
          Вообще жалко людей - особенно молодых и здоровых, которые по призыву не в войну, а в мирное время случайно погибли или тяжело ранены, - даже, если они военнослужащие финны.
          Сочувствую их родителям и близким!
          А раненным в ж/д катастрофе желаю скорого выздоровления! И мирного неба над нашими странами!
          Татьяна
        2. Partyzan Сегодня, 13:39
          Цитата: Тралл
          Совсем недавно в сентябре в Швеции во время учений НАТО тоже на переезде пассажирский поезд столкнулся с БТР. Но тогда никто не погиб.

          отсюда вывод - шведы гораздо быстрее финнов hi
          Partyzan
      2. Комментарий был удален.
  2. xetai9977 Сегодня, 13:04
    К сожалению трагические случаи происходят везде и всюду. Жалко молодых жизней.
    xetai9977
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:05
    ... никто не застрахован от таких случаев... а у нас их так же не мало, правда с гражданскими...
    a.s.zzz888
  4. NIKNN Сегодня, 13:07
    Соболезнования родным и скорейшего выздоровления раненым.
    NIKNN
  5. rotmistr60 Сегодня, 13:30
    В результате столкновения погибли четыре человека, один из которых – пассажир поезда, трое – военнослужащие службы по призыву ВС Финляндии

    Судя по статье виноват водитель. Поэтому ребята погибли по вине не соблюдения элементарных правил. Хуже, когда погибают по своей глупости не соблюдая элементарных мер безопасности, о которых предупреждены не раз (что случалось на учениях у нас). Конечно соболезнования родным, а что еще можно выразить.
    rotmistr60
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