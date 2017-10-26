Трое солдат службы по призыву погибли в Финляндии
Финская служба новостей Yle сообщает о трагическом инциденте на одном из железнодорожных переездов Финляндии. В материале говорится о том, на пульт дежурного оператора поступило сообщение о том, что в районе Раасепори (юго-запад Финляндии) произошло столкновение поезда с военным грузовиком. Заявлено, что грузовик перед столкновением мог заглохнуть на переезде.
Машинист поезда через некоторое время по специальной связи подтвердил факт инцидента. Сообщается, что поезд следовал из населенного пункта Каръяа в город Ханко.
Скриншот Yle:
В результате столкновения погибли четыре человека, один из которых – пассажир поезда, трое – военнослужащие службы по призыву ВС Финляндии. 11 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Среди раненых и травмированных – в основном военнослужащие-«срочники». Все пострадавшие доставлены в клиники городов Раасепори и Хельсинки. 7 человек находятся в тяжёлом состоянии.
Сообщается о том, что железнодорожное сообщение на участке Каръяа-Ханко временно перекрыто. На месте происшествия работают специальные комиссии. Одна из них – комиссия службы финских железных дорог, другая – от министерства обороны страны. Причина столкновения выясняется.
Машинист поезда через некоторое время по специальной связи подтвердил факт инцидента. Сообщается, что поезд следовал из населенного пункта Каръяа в город Ханко.
Скриншот Yle:
В результате столкновения погибли четыре человека, один из которых – пассажир поезда, трое – военнослужащие службы по призыву ВС Финляндии. 11 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Среди раненых и травмированных – в основном военнослужащие-«срочники». Все пострадавшие доставлены в клиники городов Раасепори и Хельсинки. 7 человек находятся в тяжёлом состоянии.
Сообщается о том, что железнодорожное сообщение на участке Каръяа-Ханко временно перекрыто. На месте происшествия работают специальные комиссии. Одна из них – комиссия службы финских железных дорог, другая – от министерства обороны страны. Причина столкновения выясняется.
Использованы фотографии: yle.fi
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