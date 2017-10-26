«Калашников» начнет разработку нового гражданского оружия
Фонд развития промышленности (ФРП) собирается дать концерну «Калашников» заем на разработку нового гражданского стрелкового оружия: карабина МК-107 «Сайга», охотничьего ружья «Тигр» и спортивной винтовки «Биатлон», сообщает Коммерсантъ.
Весь проект оценивается в 678 млн. руб., из которого заем ФРП составит 67 миллионов.
В Фонде информацию подтвердили, отметив, что это первый одобренный ФРП проект, который «направлен на диверсификацию предприятий оборонно-промышленного комплекса».
Он подчеркнул, что «Калашников» столкнулся с «высоким уровнем износа оборудования и нехваткой мощностей для расширения объемов производства гражданского стрелкового оружия».
Сообщается, что «с привлечением займа ФРП предприятие будет выпускать три вида гражданского оружия: "Сайга" МК-107 (самозарядный охотничий карабин со сбалансированной автоматикой), "Тигр" (охотничье оружие, созданное на базе снайперской винтовки Драгунова), а также "Биатлон" (спортивные винтовки для биатлона)».
Часть продукции планируется экспортировать в страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и Азии.
По словам источника газеты, с учетом диверсификации производства «Калашникова» (концерн сейчас производит не только стрелковое оружие и управляемые ракеты «Вихрь-1», но даже беспилотники и катера) «поставки гражданского оружия не играют ключевой роли при формировании портфеля заказов». Однако отказ от этого направления приведет к потере ведущего места на рынке и будет воспринят американской стороной как результат действенности санкций.
Весь проект оценивается в 678 млн. руб., из которого заем ФРП составит 67 миллионов.
В Фонде информацию подтвердили, отметив, что это первый одобренный ФРП проект, который «направлен на диверсификацию предприятий оборонно-промышленного комплекса».
Предприятия ОПК обладают огромным техническим и производственным потенциалом, но для его воплощения в новые гражданские производства зачастую не хватает инвестиций,– сказал глава фонда Роман Петруца.
Он подчеркнул, что «Калашников» столкнулся с «высоким уровнем износа оборудования и нехваткой мощностей для расширения объемов производства гражданского стрелкового оружия».
Мы рассматриваем возможность подать заявку на более капиталоемкие проекты, направленные на выпуск гражданской продукции в рамках программы "Конверсия",сказал гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко.
Сообщается, что «с привлечением займа ФРП предприятие будет выпускать три вида гражданского оружия: "Сайга" МК-107 (самозарядный охотничий карабин со сбалансированной автоматикой), "Тигр" (охотничье оружие, созданное на базе снайперской винтовки Драгунова), а также "Биатлон" (спортивные винтовки для биатлона)».
Часть продукции планируется экспортировать в страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и Азии.
По словам источника газеты, с учетом диверсификации производства «Калашникова» (концерн сейчас производит не только стрелковое оружие и управляемые ракеты «Вихрь-1», но даже беспилотники и катера) «поставки гражданского оружия не играют ключевой роли при формировании портфеля заказов». Однако отказ от этого направления приведет к потере ведущего места на рынке и будет воспринят американской стороной как результат действенности санкций.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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