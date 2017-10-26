«Калашников» начнет разработку нового гражданского оружия

Предприятия ОПК обладают огромным техническим и производственным потенциалом, но для его воплощения в новые гражданские производства зачастую не хватает инвестиций,

Мы рассматриваем возможность подать заявку на более капиталоемкие проекты, направленные на выпуск гражданской продукции в рамках программы "Конверсия",