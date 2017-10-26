15:39 26 октября

«Калашников» начнет разработку нового гражданского оружия

Фонд развития промышленности (ФРП) собирается дать концерну «Калашников» заем на разработку нового гражданского стрелкового оружия: карабина МК-107 «Сайга», охотничьего ружья «Тигр» и спортивной винтовки «Биатлон», сообщает Коммерсантъ.



Весь проект оценивается в 678 млн. руб., из которого заем ФРП составит 67 миллионов.


В Фонде информацию подтвердили, отметив, что это первый одобренный ФРП проект, который «направлен на диверсификацию предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Предприятия ОПК обладают огромным техническим и производственным потенциалом, но для его воплощения в новые гражданские производства зачастую не хватает инвестиций,
– сказал глава фонда Роман Петруца.

Он подчеркнул, что «Калашников» столкнулся с «высоким уровнем износа оборудования и нехваткой мощностей для расширения объемов производства гражданского стрелкового оружия».

Мы рассматриваем возможность подать заявку на более капиталоемкие проекты, направленные на выпуск гражданской продукции в рамках программы "Конверсия",
сказал гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко.

Сообщается, что «с привлечением займа ФРП предприятие будет выпускать три вида гражданского оружия: "Сайга" МК-107 (самозарядный охотничий карабин со сбалансированной автоматикой), "Тигр" (охотничье оружие, созданное на базе снайперской винтовки Драгунова), а также "Биатлон" (спортивные винтовки для биатлона)».

Часть продукции планируется экспортировать в страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и Азии.

По словам источника газеты, с учетом диверсификации производства «Калашникова» (концерн сейчас производит не только стрелковое оружие и управляемые ракеты «Вихрь-1», но даже беспилотники и катера) «поставки гражданского оружия не играют ключевой роли при формировании портфеля заказов». Однако отказ от этого направления приведет к потере ведущего места на рынке и будет воспринят американской стороной как результат действенности санкций.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Андрей К Сегодня, 13:37
    «Калашников» начнет разработку нового гражданского оружия

    Судя по всему будут продвигать на рынке гражданские версии 100-ой серии, стволы под альтернативные боеприпасы по типу 9x19 Para...
    Кстати Сайга 9 интересная машинка:

    Фирменные магазины концерна открыты во всех городах-милионниках, осваивают интернет продажу.
    Всё чётко и правильно.
    Андрей К
    1. jjj Сегодня, 13:45
      Как тонко поддавливают, чтобы денег дали: "Однако отказ от этого направления приведет к потере ведущего места на рынке и будет воспринят американской стороной как результат действенности санкций".
      Часть экспертов по гражданскому оружию ругали концерн за низкое качество. Правда за последние два года ситуация стала налаживаться. Но, видимо, ситуация со станочным парком в этом сегменте действительно перезрела
      jjj
      1. Андрей К Сегодня, 13:47
        Был в Ижевске в прошлом году, насколько я в курсе - станки уже заменили...
        А вообще хохма с этими станками в том, что в Ижевске был "Ижмашстанко"" - станкостроительный завод. Выпускал самые современнейшие станки, в том числе с ЧПУ. В 2014 его банкротят, а остатки производства вошли в состав ОАО «Концерн «Калашников»...
        Андрей К
      2. Partyzan Сегодня, 13:48
        Цитата: jjj
        ситуация со станочным парком в этом сегменте действительно перезрела

        станки хоть и хорошие - но древние hi
        Partyzan
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:46
      на рынке гражданские версии 100-ой серии.
      [quote][/quote]
      На каком рынке???
      Рынок гражданского оружия в РОССИИ не идет ни в какое сравнение с рынком гражданского оружия в развитых странах...
      зашел ради интереса в наш магазин ОХОТА посмотрел на то что там есть ...разочарованно вздохнул и ушел...выбор слабенький.
      Посмотрел в инете что есть там за бугром...небо и земля.
      Тот же ЛЕХА
      1. д^Амир Сегодня, 14:02
        ну короткотвол у нас не разрешен... а это 80% площади снимка... т.е. если убрать пистолеты там тоже ничего не останется...
        д^Амир
    3. Комментарий был удален.
      1. Андрей К Сегодня, 13:59
        Колхозник
        Да, все "четко" и "правильно", а на самом деле перекупят китайскую ****....
        Клоуны в вашем МО!))

        Вы наверное перепутали местонахождение цирка и соответственно клоунов laughing
        Провокациями не занимайтесь, не красиво. Придите в родное, не наше, МО и спросите о китайской этой самой...
        Андрей К
    4. сибиралт Сегодня, 13:55
      Неужто мясо из продажи исчезло? belay Хотя, волков и бешеных лис отстреливать надо.
      сибиралт
      1. Комментарий был удален.
        1. д^Амир Сегодня, 14:00
          эй толераст!!!! вежливей... или вернитесь в колхоз...
          д^Амир
          1. Андрей К Сегодня, 14:02
            Цитата: д^Амир
            эй толераст!!!! вежливей... или вернитесь в колхоз...

            Оно в разнос пошло laughing
            Андрей К
            1. д^Амир Сегодня, 14:04
              Добрый день!!!! да, похоже что так....
              и к теме гражданского оружия... мне все таки больше Вятско-Полянские изделия нравятся...
              д^Амир
          2. Комментарий был удален.
            1. д^Амир Сегодня, 14:13
              гы.... я татарин....
              а так, да могу.... например дискутировать не опускаясь до оскорблений оппонента... но конкретно Вам, с Вашим альтернативным воспитанием, могучей инерцией мышления и начинающейся логореей могу только пожелать с начала достичь нормального интеллектуального уровня,а лишь затем вступать в дискуссии..
              д^Амир
      2. болот Сегодня, 14:18
        Цитата: сибиралт
        Неужто мясо из продажи исчезло? Хотя, волков и бешеных лис отстреливать надо.

        Иной раз полезно для здоровья пару десятков километров пройти и главное не безцельно,хотя кому и как Гольф дороже обходится. laughing
        болот
    5. болот Сегодня, 14:25
      Цитата: Андрей К
      Кстати Сайга 9 интересная машинка:

      Беспонтовая,не знаю на что.Только для стрелялок в тире.
      Хотя сам ,в бытность, на зайцев с ПМ и фонарем ночью охотился.В принципе можно за уши брать ослепленного заяца. laughing
      болот
      1. д^Амир Сегодня, 14:37
        Добрый день!!!! "можно за уши брать ослепленного заяца".... ЧИТАЛ... именно читал... своего опыта нет... что брание зайца за уши, при том что заяц еще жив, занятие весьма не безопасное.... типа ногами может вломить так, что мало не покажется...
        д^Амир
        1. болот Сегодня, 14:41
          Цитата: д^Амир
          Добрый день!!!! "можно за уши брать ослепленного заяца".... ЧИТАЛ... именно читал... своего опыта нет... что брание зайца за уши, при том что заяц еще жив, занятие весьма не безопасное.... типа ногами может вломить так, что мало не покажется...

          Знаю,говорят и брюхо волка может порвать именно задними ногами.
          Но предпочитаю отстреливать,весьма вкусное мясо без намеков привкуса мочевины,домашние кролы,суховат но на гриле обмазанный майонезом,растительное масло и сахар,очень вкусен .
          болот
          1. Андрей К Сегодня, 14:50
            Цитата: болот
            ...Но предпочитаю отстреливать...

            Это я в Чечне. Завалил из АК-74. Мужики удивлялись как он свалился от 5,45...
            Андрей К
            1. болот Сегодня, 15:02
              Цитата: Андрей К
              Это я в Чечне. Завалил из Ак 74. Мужики удивлялись как он свалился от 5,45...

              Поздравляю с достойным трофеем.
              Что сделали с тушей и шкурой?
              Сам в своих горах встречал АЮ,косолапый но рука не подымалась.В основном архаров и еликов отстреливал,джейранов не трогал работал с СВД.
              На гражданке обхожусь двухстволкой и ругером ,Утки,фазан,зайцы иногда кабаны и елики(сибирская косуля).
              Знакомый на севере ранние работал,рассказывал что местные аборигены в ухо бьют из Белки,мелкашкой,первоначально розбудив с берлоги.А потом в экстаз впадают от водки и медвежей крови.Водку запивают.Думаю это байки.
              болот
      2. Андрей К Сегодня, 14:41
        Так я и не сказал, что охотничий карабин laughing
        Я сказал машинка - то есть по банкам пострелять, потренироваться - самое то.
        По поводу охоты из этого ствола - наверное возможно, если попадётся тупая, неподвижная, может быть живая дичь laughing
        9x19 само по себе охоту не предполагает smile
        Андрей К
  2. Копчёный Сегодня, 13:46
    Не смешно. У нас мизерный гражданский рынок да и продукция качеством не славится, а после роста курса санкций и ценой.
    Копчёный
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. Tatarin83 Сегодня, 14:16
    Они 107-ю сайгу уде 5 лет по выставкам возят, все допилить не могут. Хотя это чисто спортивный карабин, для охоты не особо нужный. Тигр и так произврдиться, но раз есть возможность получить хороший кредит - решили под это дело подписаться :)

    Им сейчас вятско-полянский Молот начал на пятки наступать выпустил кучу новых гражданских моделей (включая даже карабины под новый "полугладкий" патрон от ТехКрима) и показал на последней выставке. Если калашников не почешется, то Молот может весь рынок по себя подмять.
    Tatarin83
  6. SERGUS Сегодня, 14:16
    Фонд развития промышленности (ФРП) собирается дать концерну «Калашников» заем на разработку нового гражданского стрелкового оружия: карабина МК-107 «Сайга», охотничьего ружья «Тигр» и спортивной винтовки «Биатлон»

    Что то я не понял, "Сайгу-107" и "Тигр" надо "заново" разработать ? Что за бред ?
    SERGUS
  7. трассер Сегодня, 14:18
    Необходимо тему. Стрелкового спорьа развивать. Ведь вме практически накрылось медным тазом в девяностые. Сам помню как в бывшем моем стрелковом тире в который четыре года отходил открыли "коммерческий магазин" , заведующая тиром стала завмагом, а лучшую "пистолетчитцу" видел потом уборщицей в мужской общественной бане. Без восстановления системы тиров нам культуру обращения с оружием не поднять.
    трассер
    1. Tatarin83 Сегодня, 14:31
      Щас тема пошла, в основном правда по теме IPSC. Этим летом в Патриоте провели ЧМ по карабину и отстроили офигительный стрелковый комплекс. 29 галерей по 300м. Езжу туда стрелять регулярно, все что надо ест, стоит копейки.
      Tatarin83
  8. болот Сегодня, 14:22
    Как то заикнулся на ВО на счет карабина на базе АЕК а с сбалансированной автоматикой смотрю Калашников что подобное предложить хочет.
    Может прикуплю.
    болот
  9. uav80 Сегодня, 14:49
    А для охоты то они оружие начнут когда нить делать нормальное..??

    Болтов нет, полуавтоматом как нарезных так и гладких не на базе ак/свд тоже нет, древние Иж-18/27/43 только на прилавках лежат... МР-153/155/133 тоже не новинки да и качество хромает...
    Я конечно пессимист, но нельзя же 30 лет одно и тоже штамповать...
    uav80
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