15:34 26 октября

Минобороны РБ: Модернизированный "Полонез" поразил цели на дальности 300 км

26 октября на территории Гомельской области в рамках стрельбовых испытаний успешно проведены боевые пуски модернизированной версии РСЗО «Полонез», сообщает Минобороны Республики Беларусь.

Отличные результаты боевой стрельбы подтвердили уникальные возможности этого оружия с новой ракетой повышенной дальности. Маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными и малонаселенными районами страны и корректировался на всем его протяжении.
- говорится в сообщении

Минобороны РБ: Модернизированный "Полонез" поразил цели на дальности 300 км



Ракеты с большими возможностями поразили назначенные цели и подтвердили заявленные тактико-технические характеристики по дальности и точности. После проведения модернизации ракетная система позволяет поражать назначенные объекты в радиусе до 300 километров
- добавили в МО РБ.

Реактивная система залпового огня большой дальности «Полонез» создана белорусскими организациями оборонного сектора экономики и соответствует лучшим мировым аналогам. Ракеты одной боевой машины РСЗО "Полонез" способны наносить точные удары по восьми целям одновременно, причем отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 метров. Такая точность в совокупности с другими достоинствами позволяет данной ракетной системе решать многие боевые задачи, характерные для оперативно-тактических ракетных комплексов и бомбардировочной авиации.

Как отмечают в Минобороны РБ, в дальнейшем планируется поступление модернизированной системы залпового огня «Полонез» на вооружение ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь, что значительно повысит их возможности по решению широкого спектра огневых задач.

Использованы фотографии: Минобороны РБ
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Комментарии 9

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  1. Немезида Сегодня, 13:58
    Плохая новость.Красно-белые могут использовать это оружие против РФ.
    Немезида
    1. alex-s Сегодня, 14:00
      Плохая новость.Красно-белые могут использовать это оружие против РФ.


      А Вы , случаем, в "Красное и белое" не слишком часто заходите? winked
      alex-s
      1. Комментарий был удален.
    2. хрыч Сегодня, 14:15
      Так-то это совместная разработка с Белорусами, они наоборот могут отправить в другую сторону по скоплению натовцев, они пока мест в ОДКБ wassat
      хрыч
      1. Немезида Сегодня, 14:55
        Белорусь уже сегодня снабжает бандеровскую Украину ГСМ,не признает Крым частью РФ,запретила на своей территории георгиевскую ленту,запретила показ на своей территории фильма ,,Крым'' ,а те кто ходит в Белоруси под красно-белыми флагами откровенные нацисты,такие же как Правый Сектор... Не считаю их союзниками России...предадут в любой момент....да уже предают...
        Немезида
    3. сибиралт Сегодня, 14:28
      Молодцы белорусы! 300 км как раз хватает до Варшавы. Будет им "привет Агинскому", если что.lol
      сибиралт
  2. Partyzan Сегодня, 13:59
    26 октября на территории Гомельской области в рамках стрельбовых испытаний успешно проведены боевые пуски модернизированной версии РСЗО «Полонез», сообщает Минобороны Республики Беларусь.
    то то у нас рядом на полигоне что то грохочет good
    Partyzan
    1. семург Сегодня, 14:19
      Сами ракеты где разрабатываются и производятся? И как на таких дистанциях происходит наведение на цель?
      семург
      1. Bronevick Сегодня, 14:44
        Ракеты китайские(A 200). Наведение инерциальное и по GPS.
        Bronevick
        1. Partyzan Сегодня, 14:54
          Цитата: Bronevick
          акеты китайские(A 200). Наведение инерциальное и по GPS.

          кто как считает
          В чем практически все эксперты были едины, так это в том, что прототипом этого мощного боеприпаса является ракета китайского комплекса M20. Правда, одни считают, что белорусы просто позаимствовали ее у китайских партнеров. Другие полагают, что на базе исходной конструкции создан собственный продукт.
          и другое мнение
          в Белоруссии ведутся работы по локализации производства ракет А200 на минском РПУП «Завод точной электромеханики».
          Уже полтора года назад доля белорусских комплектующих в «Полонезе» приближалась к 70% и этот показатель предполагалось довести до без малого 95%.
          Partyzan
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