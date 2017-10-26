Минобороны РБ: Модернизированный "Полонез" поразил цели на дальности 300 км
26 октября на территории Гомельской области в рамках стрельбовых испытаний успешно проведены боевые пуски модернизированной версии РСЗО «Полонез», сообщает Минобороны Республики Беларусь.
Реактивная система залпового огня большой дальности «Полонез» создана белорусскими организациями оборонного сектора экономики и соответствует лучшим мировым аналогам. Ракеты одной боевой машины РСЗО "Полонез" способны наносить точные удары по восьми целям одновременно, причем отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 метров. Такая точность в совокупности с другими достоинствами позволяет данной ракетной системе решать многие боевые задачи, характерные для оперативно-тактических ракетных комплексов и бомбардировочной авиации.
Как отмечают в Минобороны РБ, в дальнейшем планируется поступление модернизированной системы залпового огня «Полонез» на вооружение ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь, что значительно повысит их возможности по решению широкого спектра огневых задач.
Отличные результаты боевой стрельбы подтвердили уникальные возможности этого оружия с новой ракетой повышенной дальности. Маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными и малонаселенными районами страны и корректировался на всем его протяжении.- говорится в сообщении
Ракеты с большими возможностями поразили назначенные цели и подтвердили заявленные тактико-технические характеристики по дальности и точности. После проведения модернизации ракетная система позволяет поражать назначенные объекты в радиусе до 300 километров- добавили в МО РБ.
Реактивная система залпового огня большой дальности «Полонез» создана белорусскими организациями оборонного сектора экономики и соответствует лучшим мировым аналогам. Ракеты одной боевой машины РСЗО "Полонез" способны наносить точные удары по восьми целям одновременно, причем отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 метров. Такая точность в совокупности с другими достоинствами позволяет данной ракетной системе решать многие боевые задачи, характерные для оперативно-тактических ракетных комплексов и бомбардировочной авиации.
Как отмечают в Минобороны РБ, в дальнейшем планируется поступление модернизированной системы залпового огня «Полонез» на вооружение ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь, что значительно повысит их возможности по решению широкого спектра огневых задач.
Использованы фотографии: Минобороны РБ
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