Минобороны РБ: Модернизированный "Полонез" поразил цели на дальности 300 км

Отличные результаты боевой стрельбы подтвердили уникальные возможности этого оружия с новой ракетой повышенной дальности. Маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными и малонаселенными районами страны и корректировался на всем его протяжении.

Ракеты с большими возможностями поразили назначенные цели и подтвердили заявленные тактико-технические характеристики по дальности и точности. После проведения модернизации ракетная система позволяет поражать назначенные объекты в радиусе до 300 километров