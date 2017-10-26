ВВС Афганистана получат шесть дополнительных самолетов A-29 «Супер Тукано»
Командование ВВС США заключило соглашение с компаниями Sierra Nevada Corporation (SNC) и Embraer Defense and Security на поставку шести дополнительных турбовинтовых легких боевых самолетов A-29 «Супер Тукано» ВВС Афганистана.
Таким образом, общий заказ на поставку A-29 ВВС Афганистана возрос до 26 ед. Сроки поставки пока не раскрываются. По заявлению SNC, производство самолетов начнется немедленно на предприятии в Джэксонвилле (шт.Флорида).
По оценке Jane's Defence Weekly, закупка дополнительных A-29 потребует организации подготовки в США девяти пилотов и 20 технических специалистов в дополнение к 30 пилотам и 90 техникам, которые уже проходят обучение в составе 81-й истребительной эскадрильи на авиабазе Муди (шт.Джорджия). В связи с дополнительным заказом самолетов, срок завершения программы подготовки афганских пилотов и техников будет продлен с 31 декабря 2018 года до 31 декабря 2020 года.
Сейчас в боевом составе ВВС Афганистана имеется 12 «Супер Тукано». Еще семь A-29 находятся на авиабазе Муди и используются для подготовки афганских пилотов-инструкторов. Один «Супер Тукано» разбился на авиабазе Муди 6 марта этого года. Как предполагается, оставшиеся самолеты первой партии прибудут в Афганистан к концу 2018 года.
A-29 активно применяются с четырех баз в Афганистане и обеспечивают поддержку операций против незаконных вооруженных формирований на всей территории страны, передает ЦАМТО.
Таким образом, общий заказ на поставку A-29 ВВС Афганистана возрос до 26 ед. Сроки поставки пока не раскрываются. По заявлению SNC, производство самолетов начнется немедленно на предприятии в Джэксонвилле (шт.Флорида).
По оценке Jane's Defence Weekly, закупка дополнительных A-29 потребует организации подготовки в США девяти пилотов и 20 технических специалистов в дополнение к 30 пилотам и 90 техникам, которые уже проходят обучение в составе 81-й истребительной эскадрильи на авиабазе Муди (шт.Джорджия). В связи с дополнительным заказом самолетов, срок завершения программы подготовки афганских пилотов и техников будет продлен с 31 декабря 2018 года до 31 декабря 2020 года.
Сейчас в боевом составе ВВС Афганистана имеется 12 «Супер Тукано». Еще семь A-29 находятся на авиабазе Муди и используются для подготовки афганских пилотов-инструкторов. Один «Супер Тукано» разбился на авиабазе Муди 6 марта этого года. Как предполагается, оставшиеся самолеты первой партии прибудут в Афганистан к концу 2018 года.
A-29 активно применяются с четырех баз в Афганистане и обеспечивают поддержку операций против незаконных вооруженных формирований на всей территории страны, передает ЦАМТО.
Использованы фотографии: media.defense.gov
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