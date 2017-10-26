15:38 26 октября

ВВС Афганистана получат шесть дополнительных самолетов A-29 «Супер Тукано»

Командование ВВС США заключило соглашение с компаниями Sierra Nevada Corporation (SNC) и Embraer Defense and Security на поставку шести дополнительных турбовинтовых легких боевых самолетов A-29 «Супер Тукано» ВВС Афганистана.

Таким образом, общий заказ на поставку A-29 ВВС Афганистана возрос до 26 ед. Сроки поставки пока не раскрываются. По заявлению SNC, производство самолетов начнется немедленно на предприятии в Джэксонвилле (шт.Флорида).

ВВС Афганистана получат шесть дополнительных самолетов A-29 «Супер Тукано»



По оценке Jane's Defence Weekly, закупка дополнительных A-29 потребует организации подготовки в США девяти пилотов и 20 технических специалистов в дополнение к 30 пилотам и 90 техникам, которые уже проходят обучение в составе 81-й истребительной эскадрильи на авиабазе Муди (шт.Джорджия). В связи с дополнительным заказом самолетов, срок завершения программы подготовки афганских пилотов и техников будет продлен с 31 декабря 2018 года до 31 декабря 2020 года.

Сейчас в боевом составе ВВС Афганистана имеется 12 «Супер Тукано». Еще семь A-29 находятся на авиабазе Муди и используются для подготовки афганских пилотов-инструкторов. Один «Супер Тукано» разбился на авиабазе Муди 6 марта этого года. Как предполагается, оставшиеся самолеты первой партии прибудут в Афганистан к концу 2018 года.

A-29 активно применяются с четырех баз в Афганистане и обеспечивают поддержку операций против незаконных вооруженных формирований на всей территории страны, передает ЦАМТО.

Использованы фотографии: media.defense.gov
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Комментарии 11

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  1. болот Сегодня, 14:33
    Почти полк есть.
    Дороговат блин.А так блин звено не плохо было за иметь.
    болот
    1. Primoos Сегодня, 14:38
      В свете современных повсеместных войнушек нам бы не помешало наладить производство самолетов типа великолепного ИЛ-2. Для продажи самое то.
      Primoos
      1. болот Сегодня, 14:44
        Цитата: Primoos
        В свете современных повсеместных войнушек нам бы не помешало наладить производство самолетов типа великолепного ИЛ-2. Для продажи самое то.

        Вот вот,самолет начальной подготовки и легкий штурмовик нужен,только с движками проблема.
        болот
      2. Ил-18 Сегодня, 14:45
        А двигатель? Можно что-то слепить из СР-10, конечно, но скорость великовата.
        Ил-18
      3. donavi49 Сегодня, 14:49
        Нет.

        Ключевое отличие его и Ила и даже Су-25 = прицельный комплекс и тактика применения.

        Ил-2 и Су-25 - выйдя в заданный квадрат ищут цель визуально, глазами (будет исправлено на СуперГраче в будущем). Это предъявляет другие требования к машине. Другую тактику.

        СуперТукано и подобные им машины - имеют великолепный стабилизированный прицельный комплекс и отдельного человека (оператора) - который работает с ним. Он в свой многорежимный прицельный комплекс ведет наблюдение на 360 градусов. Затем обнаружив цель - он может нанести удар наиболее подходящими средствами (управляемым оружием - не входя в зону огня, неуправляемым оружием, пушками/неуправляемыми ракетами).

        Фактически это пилотируемый тяжелый ударный "БПЛА" для всех.
        donavi49
    2. Bongo Сегодня, 15:09
      Цитата: болот
      Дороговат блин.А так блин звено не плохо было за иметь.

      «Туканокласс» (кликабельно)
      Bongo
      1. болот Сегодня, 15:19
        Цитата: Bongo
        «Туканокласс» (кликабельно)

        Да читал это.
        Американцы у нас на выставке их показывали,летали,да же рассматривали закуп,Вопрос повис там и по Цеснам комбат,не было желание продавать вооружние как я понял.
        Обошлись китайскими ударными БПЛА,наши в восторге.Пролетев,на учениях,свыше 500 км,поразил с первого запуска командный пункт а со второго движующиюся машину.
        Так что китайские БПЛА,лимон зелени за машину,наши решили предпочтительным.
        Но все таки Туканокласс нужен.
        болот
  2. Романенко Сегодня, 14:34
    Очень интересная машина, простенько, с одной стороны, но получается прекрасный легкий штурмовик и патрульный самолет, обходящийся дешевле реактивной техники, как в производстве, так и в эксплуатации.
    Конечно, противостоять современным истребителям ему не по зубам, но свою нишу в небе он занимает достаточно прочно.
    Романенко
  3. san4es Сегодня, 14:54
    A-29 Super Tucano Учения. Словения
    san4es
  4. Ferdinant Сегодня, 14:55
    Шайтан -тукано
    Ferdinant
  5. Piramidon Сегодня, 15:35
    Если на Ан-2 поставить прицельный комплекс и пилоны для подвески вооружения - получится не хуже. Северокорейцы уже переоборудуют свои Ан-2 в штурмовики.
    Piramidon
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