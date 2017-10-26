15:31 26 октября

Пентагон намерен вооружить беспилотники, задействованные в Нигере

Пентагон рассматривает возможность вооружить беспилотники, задействованные в настоящее в операциях в Нигере, для нанесения авиаударов по позициям террористов, передает РИА Новости сообщение канала NBC News.

На реке Нигер.

По данным телеканала, ссылающегося на источники, американские власти «стали изучать возможность вооружения своих беспилотников в Нигере задолго до нападения на американских военнослужащих в начале октября». Однако этот инцидент «ускорил рассмотрение более агрессивных действий против террористических группировок в Северной и Западной Африке».


Ранее Африканское командование ВС США подтвердило информацию о гибели 4-х американских военных в результате обстрела в Нигере 4 октября. Нападение произошло в 200 километрах к северу от столицы Нигера Ниамея.

В командовании пояснили, что «силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера», в том числе «для поддержки в борьбе с экстремистскими организациями в регионе».

Недавно телеканал ABC со ссылкой на Разведывательное управление Пентагона сообщил, что четверо американских военнослужащих «могли стать жертвами боевиков, провозгласивших себя подразделением террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Primoos Сегодня, 15:18
    Че то жалко стало нигеров из Нигера. Раз пин.достанцы решили их защищать от террористов, значит спасайтесь, кто может!
    Primoos
    1. Logall Сегодня, 15:22
      Любят американцы смертью, через пульт управления, разить! А после через Айфоны наблюдать...angry
      Logall
    2. vorobey Сегодня, 15:24
      Цитата: Primoos
      В командовании пояснили, что «силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера»,


      а я просто со смеху катаюсь...
      В командовании пояснили, что «силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера», нигерийцы всем нос утерли... они наняли США для защиты своих ВС wassat wassat
      vorobey
      1. Серый брат Сегодня, 15:26
        Цитата: vorobey
        они наняли США для защиты своих ВС

        В прошлом месяце там пятерых американских инструкторов грохнули - они сами себя защитить не могут.
        Серый брат
    3. NIKNN Сегодня, 15:29
      Цитата: Primoos
      нападения на американских военнослужащих в начале октября». Однако этот инцидент «ускорил рассмотрение более агрессивных действий против террористических группировок в Северной и Западной Африке».


      нападения на американских военнослужащих в начале октября». Однако этот инцидент «ускорил рассмотрение более агрессивных действий против террористических группировок в Северной и Западной Африке».
      Чего то у меня какое то смешанное чувство, что ни кто там на американцев не нападал, не понятно только зачем пробирка..., вроде и так уже там...
      NIKNN
  2. Ferdinant Сегодня, 15:28
    Верхом на беспилотник посадят нигера с копьем и луком
    Ferdinant
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