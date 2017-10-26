Пентагон намерен вооружить беспилотники, задействованные в Нигере
Пентагон рассматривает возможность вооружить беспилотники, задействованные в настоящее в операциях в Нигере, для нанесения авиаударов по позициям террористов, передает РИА Новости сообщение канала NBC News.
По данным телеканала, ссылающегося на источники, американские власти «стали изучать возможность вооружения своих беспилотников в Нигере задолго до нападения на американских военнослужащих в начале октября». Однако этот инцидент «ускорил рассмотрение более агрессивных действий против террористических группировок в Северной и Западной Африке».
Ранее Африканское командование ВС США подтвердило информацию о гибели 4-х американских военных в результате обстрела в Нигере 4 октября. Нападение произошло в 200 километрах к северу от столицы Нигера Ниамея.
В командовании пояснили, что «силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера», в том числе «для поддержки в борьбе с экстремистскими организациями в регионе».
Недавно телеканал ABC со ссылкой на Разведывательное управление Пентагона сообщил, что четверо американских военнослужащих «могли стать жертвами боевиков, провозгласивших себя подразделением террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).
По данным телеканала, ссылающегося на источники, американские власти «стали изучать возможность вооружения своих беспилотников в Нигере задолго до нападения на американских военнослужащих в начале октября». Однако этот инцидент «ускорил рассмотрение более агрессивных действий против террористических группировок в Северной и Западной Африке».
Ранее Африканское командование ВС США подтвердило информацию о гибели 4-х американских военных в результате обстрела в Нигере 4 октября. Нападение произошло в 200 километрах к северу от столицы Нигера Ниамея.
В командовании пояснили, что «силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера», в том числе «для поддержки в борьбе с экстремистскими организациями в регионе».
Недавно телеканал ABC со ссылкой на Разведывательное управление Пентагона сообщил, что четверо американских военнослужащих «могли стать жертвами боевиков, провозгласивших себя подразделением террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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