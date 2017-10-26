18:11 26 октября

Создание бронеавтомобиля «Атлет» на смену «Тигру» начато в России

Испытания российского бронеавтомобиля нового поколения "Атлет", который в перспективе придёт на смену семейству "Тигр", начнутся в 2019 году, заявил журналистам в четверг гендиректор производителя данных машин — "Военно-промышленной компании" (ВПК) — Александр Красовицкий.

Нами открыта опытно-конструкторская работа (ОКР) "Атлет", которую между собой мы называем "Тигр-2". Надеемся, что в следующем году мы эту машину вам уже покажем в виде прототипа, а уже через два года приступим к ее испытаниям
— сказал он.

Создание бронеавтомобиля «Атлет» на смену «Тигру» начато в России



По сравнению с "Тигром", "Атлет" будет обладать повышенной баллистической и противоминной защищённостью. Кроме того, грузоподъёмность машины будет увеличена до двух тонн. ОКР в равных долях финансируют Минобороны России и сама ВПК, отметил Красовицкий.

По словам Красовицкого, за десять лет, прошедших с начала производства «Тигра», в его конструкцию внесено порядка 700 изменений, и в данный момент ведутся работы по повышению минной и баллистической стойкости машины. Также Красовицкий сообщил, что ВПК до конца года откроет ОКР «Барс» по созданию в интересах Минобороны РФ «Тигра» с 30-мм пушкой.

"Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. "Тигр" в армейской и полицейских модификациях может перевозить порядка 6—9 человек, передает РИА Новости. На протяжении развития семейства этих бронеавтомобилей, на шасси «Тигра» были установлены ракетные комплексы «Корнет» и «Гибка», машины радиоэлектронной борьбы, его командно-штабные и медицинские версии. Сегодня этот бронеавтомобиль в различных модификациях эксплуатируется в более 10 стран мира.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. Uryukc Сегодня, 15:42
    УАЗ Патриот, Скорпион, Волк, Тигр, Атлет.. ничего не забыл?
    Uryukc
    1. Челентаныч Сегодня, 15:44
      Водник,Выстрел...очередной попил денег
      Челентаныч
      1. Uryukc Сегодня, 15:45
        Вот еще вспомнил Фалькатус и Викинг. ППЦ
        Uryukc
        1. Uryukc Сегодня, 16:01
          Еще вспомнил - Тайфуненок))
          Uryukc
          1. DMB_95 Сегодня, 16:16
            БТР - 40 , БТР - 152 .
            DMB_95
            1. Uryukc Сегодня, 16:51
              А зачем, вы Тачанку обидели))
              Uryukc
      2. 210окв Сегодня, 16:03
        Да говорите сразу-пропил! crying Дело не в множестве,а в унификации.Чего нет.Во время Великой Отечественной наша промышленность выпускала небольшой ассортимент вооружений..Зато массово.
        Цитата: Челентаныч
        Водник,Выстрел...очередной попил денег
        210окв
      3. Piramidon Сегодня, 16:49
        Цитата: Челентаныч
        Водник,Выстрел...очередной попил денег

        Кому новые машины, а кому подсчёты денег в чужих карманах. Как же вы, либероиды, задолбали своими причитаниями и завываниями, что вам при каком то распиле ничего не досталось. Цифры назови, кто и сколько распилил.
        Piramidon
      4. kagorta Сегодня, 17:45
        Нет это бабло на прокорм конструкторов. В шарашки их сейчас нельзя просто.
        kagorta
    2. Primoos Сегодня, 16:47
      Цитата: Uryukc
      УАЗ Патриот, Скорпион, Волк, Тигр, Атлет.. ничего не забыл?

      Этот сегмент броневиков важен. По сути, он универсален. То, что в конструкцию постоянно вносят изменения, говорит о том, что конструкторы чутко прислушиваются к мнению военных, чего ранее не было.
      Primoos
      1. Uryukc Сегодня, 16:54
        Цитата: Primoos
        чутко прислушиваются к мнению военных, чего ранее не было.

        Это все хорошо, но МО действует противоположно своим заявлениям о "унификации, универсальности, модульности, массовости и экономности". Всего этого не может быть, при принятии на вооружения целого зоопарка внедорожников.
        Uryukc
    3. странник_032 Сегодня, 17:30
      Цитата: Uryukc
      УАЗ Патриот,


      У УАЗ появился новый грузовой автомобиль с грузоподъёмностью 1,5 тонны. УАЗ "Профи". Его шасси может быть использовано для постройки военных модификаций. На выставке "Интерполитех 2017", была продемонстрирована такая машина для Пограничной службы ФСБ РФ. Кроме того, "Профи" в базовой гражданской модификации с приводом, 4х2 совсем недавно проходил испытания, которые проводил НИИ-21 МО РФ.
      Все желающие могут его посмотреть в недавних выпусках "Военной приёмки", "Экспедиция на Эльбрус", ТК "Звезда" в 3-х частях.
      А тема с "Патриотом", как с военным автомобилем - глухая. Не годится он для этой роли. Слишком малая грузоподьёмность и слишком много всяких ненужных для военной машины наворотов.
      странник_032
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:42
    А как обстоят то дела с проектом Скорпион? Именно Скорпион хотели сделать самым массовым бронеавтомобилем нашей армии.
    НЕКСУС
    1. Uryukc Сегодня, 15:46
      А разве не перехотели? Тигр теперь самый самый, нет?
      Uryukc
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:48
        Цитата: Uryukc
        А разве не перехотели? Тигр теперь самый самый, нет?

        Тигр куда дороже...
        НЕКСУС
    2. Лопатов Сегодня, 16:00
      Цитата: НЕКСУС
      А как обстоят то дела с проектом Скорпион?

      Никак.
      Дерипаска с него никакого дохода получать не может, посему машина должна быть забыта.

      Вопрос в другом. Как он умудрился выбить из МО деньги на разработку аналога КАМАЗ-53949? Это ж насколько волосатую лапу надо иметь???
      Лопатов
      1. странник_032 Сегодня, 17:11
        Цитата: Лопатов
        Дерипаска с него никакого дохода получать не может, посему машина должна быть забыта.


        А Дерипаска здесь вообще не при делах. Разработкой "Скорпионов" занималась не его контора, а ЗАО "Защита". Но у них судя по всему не хватает производственных мощностей для развёртывания массового серийного производства. Государство же, денег на постройку такого узкоспециализированного автозавода, не выделяет.
        странник_032
        1. Лопатов Сегодня, 17:22
          Цитата: странник_032
          А Дерипаска здесь вообще не при делах. Разработкой "Скорпионов" занималась не его контора, а ЗАО "Защита".

          Именно!
          Не для того его PR служба столько денег вбухала в виртуальную борьбу с "Ивеко LMV"/"Рысью", чтобы вместо неё начали закупать защищённые от подрывов"Скорпионы"

          Цитата: странник_032
          Но у них судя по всему не хватает производственных мощностей

          У "ВПК" их даже слишком много. Если судить по попыткам навязать МО свои абсолютно не нужные "Тигры" куда только можно.
          Лопатов
          1. странник_032 Сегодня, 17:39
            Цитата: Лопатов
            У "ВПК" их даже слишком много. Если судить по попыткам навязать МО свои абсолютно не нужные "Тигры" куда только можно.

            Это да. "Тигр" слишком сложен и дорог в массовом серийном производстве. Да и в эксплуатации тоже накладен, судя по отзывам.
            На роль многоцелевого армейского автомобиля - не годится. Как БРДМ - тоже отстой.

            Вот у УАЗ появился "Профи", грузоподъёмностью 1,5 тонны. Как базовое шасси для многоцелевого армейского автомобиля - вполне годен. Но надо его дорабатывать под военные требования.
            А БРДМ это всё-таки специализированная машина должна быть. Так же как в СА. Хоть в колёсном варианте, хоть в гусеничном(БРМ).
            странник_032
  3. assa67 Сегодня, 15:46
    видимо,с учетом сирийского опыта наработки....
    Цитата: Uryukc
    УАЗ Патриот, Скорпион, Волк, Тигр, Атлет.. ничего не забыл?

    развиваемся,потом выберем лучшее...
    assa67
    1. Челентаныч Сегодня, 15:56
      Зачем?Нужно делать что-то одно и продуманно.Одно шасси и уже на нем различные модификации.
      Челентаныч
      1. assa67 Сегодня, 16:02
        Цитата: Челентаныч
        Нужно делать что-то одно и продуманно

        параллельные пути развития вреда не приносили....разные КБ,разные варианты..взять ту же авиацию
        assa67
        1. Челентаныч Сегодня, 16:12
          В этом сегменте было слишком много металлолома (сердюковские Рыси(ивеко),Выстрел,Водник,вот скорпиона ждем...) !Такими темпами мы похожи на Сирийских бармалеев,которые пикап листовым железом обвешают,ДШК присобачат и вот он "Новейший бронеавтомобиль", ну или как соседи, но там каждый день что-то новое...
          Челентаныч
          1. assa67 Сегодня, 16:22
            laughing да уж,соседей нам не догнать....и ведь только хотел спросить про ивеки!.....а что касается "Тигра"..он вроде не плохо себя зарекомендовал
            assa67
            1. Челентаныч Сегодня, 16:45
              Соседи вне конкуренции,там инженерная мысль не дает уснуть просто,танк последний- просто шедевр laughing По поводу Тигра на испытаниях 2 кг держит...в фугасы столько не кладут, там в разы больше.Противоминную улучшать нужно однозначно.
              Челентаныч
              1. assa67 Сегодня, 16:49
                когда цистерну для перевозки пороху бухла увидел-чуть не помер laughing ....и куда нам до них?....
                assa67
              2. Лопатов Сегодня, 17:05
                Цитата: Челентаныч
                По поводу Тигра на испытаниях 2 кг держит

                ???
                Вы что-то сильно путаете.
                Лопатов
              3. Alexey RA Сегодня, 17:05
                ЕМНИП, тот "тигр", у которого есть минозащита, не закупают. А берут тот, у которого её фактически нет.
                Так что "рысь" пока что единственная серийная армейская лёгкая бронемашина с минозащитой.
                Alexey RA
                1. Лопатов Сегодня, 17:16
                  Цитата: Alexey RA
                  ЕМНИП, тот "тигр", у которого есть минозащита, не закупают.

                  По причине его отсутствия в природе. "Тигр-6А" к госиспытаниям так и не был представлен.
                  Проверка на устойчивость к подрыву не проводилась. Видимо, в отличии от "Защиты" или КамАЗа, "ВПК" не намерены тратить на это свои деньги. Посему защищённость "Тигр-6А" от подрывов только декларированная.
                  Лопатов
                  1. странник_032 Сегодня, 17:45
                    Совершенно согласен. Он только от огня стрелкового оружия может защитить. Ну наезд на противопехотку или СВУ малой мощности, тоже ни чем страшным для него не закончится.
                    Противобортовые, противоднищевые и прочие противотанковые мины и др. мощные инженерные боеприпасы он уже не выдержит.
                    странник_032
          2. Рязанец87 Сегодня, 16:50
            При этом другого мрапа, кроме Рыси, как не было, так и нет.
            От всего остального перечисленного толку ровно столько же, сколько от бармалеевских поделок.
            Хотя, конечно, по сравнению с изделиями типа "Гусара" и это прогресс.
            В целом согласен: попил как он есть. Такое же поветрие на Украине наблюдается, кстати.
            Ключевые характеристики для современного бронеавтомобиля: 1. высокий уровень защищенности от угрозы подрыва + защита от стрелковки; 2. дистанционно управляемый комплекс вооружения. Если этого нет - нахрен не нужно.
            Рязанец87
            1. Лопатов Сегодня, 17:11
              Цитата: Рязанец87
              При этом другого мрапа, кроме Рыси, как не было, так и нет.

              Строго говоря, "Рысь"- не MRAP, а лёгкий бронеавтомобиль с защитой от подрывов. Практически аналог есть- "Скорпион". Однако у "Корпорации Защита" не настолько волосатая рука, чтобы машина попала в войска.
              Лопатов
              1. Рязанец87 Сегодня, 17:40
                По терминологии согласен.
                "Практически аналог есть- "Скорпион"." - не можете соответствующие характеристики привести? (могу быть не прав, но его, по-моему, изначально десантным хотели делать - https://twower.livejournal.com/1789601.html).
                Рязанец87
            2. Albert1988 Сегодня, 17:14
              Цитата: Рязанец87
              При этом другого мрапа, кроме Рыси, как не было, так и нет.

              В ваших рассуждениях есть одна малюююсенькая такая деталька, которая перечеркивает ровно все ваши последующие рассуждения - "рысь" - НЕ МРАП...
              Albert1988
              1. Uryukc Сегодня, 17:27
                Цитата: Albert1988
                "рысь" - НЕ МРАП...

                MRAP (англ. mine resistant ambush protected — защищённый от подрыва и атак из засад, миностойкий засадозащищённый)
                Рысь якобы по STANAG 4569 Уровень 2 защищена. Так что вы не правы..
                Uryukc
              2. Лопатов Сегодня, 17:35
                Эт точно. Налицо путаница в терминологии. Наличие защиты от подрывов не делает бронемашину MRAP-ом.
                Ибо отсутствует второй компонент- защита от засад. У "Рыси" с этим не особо. Больно лёгкая. Посему практически все известные случаи подрывов "Ивеко LMV" заканчивались тяжёлыми травмами или гибелью стрелка в люке на крыше. Который, собственно, и осуществлял эту защиту.
                Кроме того, ещё американцы в Ираке поняли, что MRAP должна обеспечивать защиту от РПГ. У "рыси" с этим тоже плоховато.
                Лопатов
                1. Uryukc Сегодня, 17:39
                  Дык тоже и с минозащищенностью судя по всему там нету 2 уровня. Просто одно дело заявить, другое дело воплотить. Да и вообще то сложно сделать из внедорожника всезащищенную машину.
                  Uryukc
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:51
    Атлет тоже семейство -"легкоатлет " , "тяжелоатлет " , "атлетенок " sad Зачем такое многообразие разнообразных броневичков? ??? fool
    Геркулесыч
    1. Гардемарин Сегодня, 15:54
      Подавать будут
      Гардемарин
  5. Sergey53 Сегодня, 15:59
    Всё возвращается на круги своя. Вроде боролись за сокращение номенклатуры. Или в этом кроется что то другое.
    Sergey53
  6. болот Сегодня, 16:04
    На шасси Уаз Патриот,дальнейшую линейку машин создавайте.Что то будет вроде Форда .
    Сам Патриот,забронируйте если не получается то навести "креамику" ,по верх дверей.
    болот
    1. Albert1988 Сегодня, 17:16
      Цитата: болот
      Сам Патриот,забронируйте если не получается то навести "креамику" ,по верх дверей.

      Ага, только вот надо, чтобы этот патриот потом поехал и по бездорожью. Вы на амеров взгляните - у них там помимо простых "хамви" есть еще куча всего разной степни "мрапистости".
      Albert1988
      1. болот Сегодня, 17:26
        Цитата: Albert1988
        Ага, только вот надо, чтобы этот патриот потом поехал и по бездорожью. Вы на амеров взгляните - у них там помимо простых "хамви" есть еще куча всего разной степни "мрапистости".

        Нормально ходит Патриот по бездорожью,даже с корейскими мостами и раздаткой,похоже от САНГ ЕНГА Кайрона взяты.Иной раз нужен опыт что бы просто раздаткой пользоваться.
        Хамви это уже поза вчерашний день,мерзопакосники ОШКОШЫ во всю используют,не плохая машина есть шанс уцелеть после подрыва 120 мм мины или 122 мм снаряда в качестве заложеного фугаса.
        Вот что нравится у них есть целая линейка на шасси от Форда ,F-350-550 и могут на шасси от Крузака 70 ки.
        болот
  7. Корсар0304 Сегодня, 16:11
    10 лет для "Тигра" - не срок. Наверное за это время как раз и повылезали все "детские болезни" и были устранены до приемлемого уровня. Так зачем создавать еще одну машину, сырую и не прошедшую тестирование?
    Корсар0304
    1. Uryukc Сегодня, 16:23
      Цитата: Корсар0304
      Так зачем создавать еще одну машину, сырую и не прошедшую тестирование?

      Ну у Тигра слабые противоминные свойства, рискну предположить, что Атлет должен будет сочетать его защищенность от стрелкового оружия с хорошой защитой от СВУ. Может возьмут за основу грузовую ходовую, как в случае с Тайфуненком, который прикрыли, из-за запрета на использования импортных двигателей. Как раз совпадает с тем что вырастет защита и перевозимый вес, значит и ходовая скорее всего от грузовика.
      Uryukc
      1. болот Сегодня, 16:45
        Цитата: Uryukc
        Ну у Тигра слабые противоминные свойства,

        Да ни каких.
        Сейчас в закладку СВУ идут 120мм мины,122-152-155 мм снаряды,их проще устанавливать.А в зоне боевых действий без проблем найти.
        По этому надо делать машины устойчивые к этим боеприпасам это класс MRAP.
        И легкие автомобили с противопульной защитой,с возможностью защиты днища от подрыва гранаты.Что то подобное делают в Москве для крузаков-100-200,те же Лехи 470-570 и для меренов Геленвагенов.
        Просто обычный Патриот можно так забронировать.
        болот
  8. Холуай Сегодня, 16:30
    Кто -то в МО имеет неплохой криминальный доход. Где "Особисты"?
    Холуай
  9. bddrus Сегодня, 17:34
    ВолК то когда умер?
    bddrus
    1. странник_032 Сегодня, 17:56
      "Волк" в производстве ещё сложнее и дороже чем "Тигр". Там стоит БИУС и сложная подвеска с изменяемым клиренсом.
      Кроме того, у него ещё целый ряд недостатков имеется. "Волк" автомобиль не для массового серийного производства. Так же как и "Тигр".
      странник_032
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