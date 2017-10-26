Создание бронеавтомобиля «Атлет» на смену «Тигру» начато в России

Нами открыта опытно-конструкторская работа (ОКР) "Атлет", которую между собой мы называем "Тигр-2". Надеемся, что в следующем году мы эту машину вам уже покажем в виде прототипа, а уже через два года приступим к ее испытаниям

Испытания российского бронеавтомобиля нового поколения "Атлет", который в перспективе придёт на смену семейству "Тигр", начнутся в 2019 году, заявил журналистам в четверг гендиректор производителя данных машин — "Военно-промышленной компании" (ВПК) — Александр Красовицкий.— сказал он.По сравнению с "Тигром", "Атлет" будет обладать повышенной баллистической и противоминной защищённостью. Кроме того, грузоподъёмность машины будет увеличена до двух тонн. ОКР в равных долях финансируют Минобороны России и сама ВПК, отметил Красовицкий.По словам Красовицкого, за десять лет, прошедших с начала производства «Тигра», в его конструкцию внесено порядка 700 изменений, и в данный момент ведутся работы по повышению минной и баллистической стойкости машины. Также Красовицкий сообщил, что ВПК до конца года откроет ОКР «Барс» по созданию в интересах Минобороны РФ «Тигра» с 30-мм пушкой."Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. "Тигр" в армейской и полицейских модификациях может перевозить порядка 6—9 человек, передает РИА Новости . На протяжении развития семейства этих бронеавтомобилей, на шасси «Тигра» были установлены ракетные комплексы «Корнет» и «Гибка», машины радиоэлектронной борьбы, его командно-штабные и медицинские версии. Сегодня этот бронеавтомобиль в различных модификациях эксплуатируется в более 10 стран мира.