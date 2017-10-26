18:08 26 октября

Курды сообщили, что отбили наступление иракской армии под Мосулом

Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил, что курдские вооруженные формирования пешмерга отбили наступление иракских военных и шиитского ополчения к северо-западу от Мосула на севере Ирака.

Согласно сообщению курдского СБ, иракские силовики и ополчение аль-Хашд аш-Шааби в четверг утром без причин начали наступление по четырем направлениям на позиции пешмерга в северо-западной части Мосула.

Курды сообщили, что отбили наступление иракской армии под Мосулом



Пешмерга отразили атаки, уничтожив три танка, пять американских (армейских внедорожников — ред.) Humvee и один Badger (боевая машина пехоты — ред.)
— говорится в сообщении СБ в Twitter. В заявлении отмечается, что иракские силовики, отступив, продолжили обстреливать позиции пешмерга.

Курдские власти подчеркивают, что силы Ирака продолжают использовать американское вооружение, предназначавшееся для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.

Ранее правительство Иракского Курдистана предложило Багдаду прекратить огонь и начать диалог, выразив готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как отмечалось в заявлении, конфронтация между иракскими и курдскими силами (пешмерга), начавшаяся 16 октября, нанесла ущерб обеим сторонам и может привести к непрерывному кровопролитию. Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона, передает РИА Новости.

Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 13

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  1. Primoos Сегодня, 16:59
    И вновь продолжается бой! И сердцу тревожно в груди! Исключительные продолжают гадить.
    Primoos
    1. oleg-gr Сегодня, 17:00
      Гражданская война в Ираке продолжается. Америкосы зарабатывают на обеих сторонах конфликта.
      oleg-gr
      1. Владимир16 Сегодня, 17:03
        Действительно, ИГИЛ уходит в небытие, но война продолжается. Для матрасов не важно кто и с кем, для них важна война. Уб.людки, для которых чужие жизни как разменная монета.
        Владимир16
        1. cniza Сегодня, 17:08
          Цитата: oleg-gr
          Гражданская война в Ираке продолжается. Америкосы зарабатывают на обеих сторонах конфликта.


          Это способ их существования , иначе США рухнет.
          cniza
          1. Logall Сегодня, 17:40
            Задом– движения курдов! Уже и от независимости отказались, лишь бы выжить!
            Скоро и от автономии откажутся...
            Logall
    2. 79807420129 Сегодня, 17:07
      Пешмерга отразили атаки, уничтожив три танка, пять американских (армейских внедорожников — ред.) Humvee и один Badger (

      ИГИЛ и полосатые довольно потирают кровавые ручонки. yes
      Курдские власти подчеркивают, что силы Ирака продолжают использовать американское вооружение,

      А курдские власти интересно чье вооружение используют?Неужели лук и стрелы сами сделали. bully
      79807420129
  2. Иванов Иван Иваныч Сегодня, 17:07
    Общечеловекам вырвали игиловские клыки. Теперь общечеловеки будут прибирать к рукам нефтеносные территории руками курдов
    Иванов Иван Иваныч
  3. Арон Заави Сегодня, 17:08
    Очень ожесточенные бои за Махмур.
    Арон Заави
    1. donavi49 Сегодня, 17:49
      Махмур за Иракцами. А вот Гвер курды вернули. Там Шииты проспали контру.
      Confirmed: Peshmerga have retreat from Makhmur towards mountains west of the city KRG

      donavi49
  4. КОНТОРА-М Сегодня, 17:09
    Без России они там будут вечно воевать..
    КОНТОРА-М
  5. ПРАВОкатор Сегодня, 17:17
    А курдская пресса даёт другую информацию...
    ПРАВОкатор
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:33
    Сейчас на помощь иракцам эрдогад бросит авиацию, и сомнет курдов за пару часов! Пародокс, но эрдогаду быстрая победа над курдами не нужна, ибо тогда клич "враг у ворот " теряет смысл, а новой идеи для сплочения нации против внешнего врага у турок нету.
    Геркулесыч
    1. donavi49 Сегодня, 17:47
      У Ирака достаточно своей авиации. От Су-25 и Ф-16 до Ми-28НЭ.
      donavi49
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