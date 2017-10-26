Курды сообщили, что отбили наступление иракской армии под Мосулом
Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил, что курдские вооруженные формирования пешмерга отбили наступление иракских военных и шиитского ополчения к северо-западу от Мосула на севере Ирака.
Согласно сообщению курдского СБ, иракские силовики и ополчение аль-Хашд аш-Шааби в четверг утром без причин начали наступление по четырем направлениям на позиции пешмерга в северо-западной части Мосула.
Курдские власти подчеркивают, что силы Ирака продолжают использовать американское вооружение, предназначавшееся для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.
Ранее правительство Иракского Курдистана предложило Багдаду прекратить огонь и начать диалог, выразив готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как отмечалось в заявлении, конфронтация между иракскими и курдскими силами (пешмерга), начавшаяся 16 октября, нанесла ущерб обеим сторонам и может привести к непрерывному кровопролитию. Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона, передает РИА Новости.
Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России
Согласно сообщению курдского СБ, иракские силовики и ополчение аль-Хашд аш-Шааби в четверг утром без причин начали наступление по четырем направлениям на позиции пешмерга в северо-западной части Мосула.
Пешмерга отразили атаки, уничтожив три танка, пять американских (армейских внедорожников — ред.) Humvee и один Badger (боевая машина пехоты — ред.)— говорится в сообщении СБ в Twitter. В заявлении отмечается, что иракские силовики, отступив, продолжили обстреливать позиции пешмерга.
Курдские власти подчеркивают, что силы Ирака продолжают использовать американское вооружение, предназначавшееся для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.
Ранее правительство Иракского Курдистана предложило Багдаду прекратить огонь и начать диалог, выразив готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как отмечалось в заявлении, конфронтация между иракскими и курдскими силами (пешмерга), начавшаяся 16 октября, нанесла ущерб обеим сторонам и может привести к непрерывному кровопролитию. Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона, передает РИА Новости.
Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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