22:49 26 октября

Конгресс США одобрил санкции по ракетной программе Ирана

Палата представителей Конгресса США в четверг приняла законопроект, который фактически обязывает президента страны вводить санкции против лиц, имеющих отношение к разработке Ираном баллистических ракет. Трансляция заседания шла в прямом эфире на сайте палаты.

Согласно тексту, "политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы помешать Ирану предпринимать какие-либо действия, связанные с баллистическими ракетами", способными нести ядерный боезаряд. Это касается и испытательных запусков.

Конгресс США одобрил санкции по ракетной программе Ирана



В связи с этим главе государства, как указано в законопроекте, следует вводить экономические санкции в отношении любого иранского правительственного ведомства, иностранных граждан, учреждений и органов власти, которые способствуют развитию ракетной программы Ирана, в том числе поставляя для этого необходимые компоненты, технологии и оказывая иные услуги. Ограничения могут коснуться и лиц, работающих с подобными структурами.

Если Иран произведет ракетный запуск, президент США будет обязан в течение 30 дней представить комитетам по иностранным делам обеих палат Конгресса свою оценку события: стало ли это нарушением резолюции 2231, принятой Советом Безопасности ООН в 2015 году в поддержку соглашения по иранской ядерной программе. Если глава исполнительной власти придет к выводу, что данная резолюция была нарушена, то ему также придется представить законодателям список лиц, причастных к этому запуску, с уточнением, включены ли они уже в санкционные списки, если нет, то почему.

Законопроект также предусматривает введение санкций против иностранных граждан и ведомств, осуществляющих прямые или непрямые поставки в Иран вооружений без одобрения Совбеза ООН, передает ТАСС


Использованы фотографии: © REUTERS
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Комментарии 46

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  1. wot Сегодня, 20:41
    матрасы просто обнаглели , ну Иран "глубокую озабоченность " не будет высказывать wink пошлет по четкому адресу laughing
    wot
    1. тол100в Сегодня, 20:52
      Цитата: wot
      матрасы просто обнаглели ,

      Обнаглели не то слово. Пришла на ум одна армейская присказка про старшину(читай СГА): что он у нас хороший, что он у нас один, что все вместе соберемся и ........ ему дадим! Ведь уже не прикрываясь ничем выпрашивают!
      тол100в
      1. Logall Сегодня, 21:15
        Ну выпрашивают, Ну плохие они, Ну обнаглели и что? Действий ноль! Можем сколько угодно сотрясать воздух, а они будут продолжать...
        Пока ответа не будет, всё продолжится... И мы, я в том числе, продолжим сотрясать воздух!
        Logall
    2. Logall Сегодня, 20:52
      Тегеран может послать только по двум адресам-Москва, Пекин! А там уже озаботятся...
      Logall
    3. Pirogov Сегодня, 20:52
      Цитата: wot
      матрасы просто обнаглели , ну Иран "глубокую озабоченность " не будет высказывать wink пошлет по четкому адресу

      Пора менять правила игры , США устанавливать свои правила и творят что им диб.ильным вздумается и игра выходит в одни ворота . Думаю России с Китаем нужно поддержать Иран и послать матрасов НА..............
      Pirogov
      1. Повелитель Сегодня, 22:24
        Цитата: Pirogov
        с Китаем нужно поддержать Иран и послать матрасов НА..............

        Вот только КНР, экономически связанный с США более чем на триллион долларов и пошлет... ага, а потом разгонится и еще раз пошлет. laughing
        Повелитель
    4. Primoos Сегодня, 21:03
      Вот поэтому и надо скорее избавляться от матрасных жабьих шкурок.
      Primoos
    5. рюрикович Сегодня, 21:04
      Цитата: wot
      "глубокую озабоченность " не будет высказывать

      Ага laughing Нашенский МИД сегодня устами прекрасной Марии Владимировны снова высказал своё мнение нотой протеста посольству ЮэСэЙ по поводу консульского архива...
      Вот только эти все "ноты","глубочайшие сожаления" и прочая МИДовская терминология яйца выеденного не стоят без подкрепления слов действиями. Скоро все будут смеяться над нами, как и в случае с "последними китайскими предупреждениями", а коих можно слагать анекдоты request
      Просто личная констатация фактов. Что вижу - то и говорю winked
      рюрикович
  2. Александр 3 Сегодня, 20:51
    С технологиями мне кажется у Ирана и Северной Кореи всё хорошо и если они захотят их ракеты долетят до врага..Необходимо вести диалог уважительно,а не размахивать санкциями.
    Александр 3
    1. 210окв Сегодня, 20:58
      На планете нашей земля под ногами заштатников гореть начинает..Вот и бесятся..
      Цитата: Александр 3
      С технологиями мне кажется у Ирана и Северной Кореи всё хорошо и если они захотят их ракеты долетят до врага..Необходимо вести диалог уважительно,а не размахивать санкциями.
      210окв
  3. VadimSt Сегодня, 20:55
    "политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы помешать Ирану предпринимать какие-либо действия, связанные с баллистическими ракетами"
    Полтика США заключается в том, чтобы гадить всем, кто не вписывается в амбиции США, на доминирующее мировое господство!
    Ну, не все, хотят быть холопами при господах...многие, хотят жить так, как они хотят.
    VadimSt
  4. sabakina Сегодня, 21:04
    Если Иран произведет ракетный запуск, президент США будет обязан

    Судя по всему, матрасы уже и дату запуска назначили...
    sabakina
  5. Геркулесыч Сегодня, 21:05
    Лицемеры еще какие -без ведома сша скоро даже нельзя будет и в туалет сходить! fool Иранцам нужно срочно форсировать свою ядерную програму!
    Геркулесыч
    1. енг Сегодня, 22:39
      пусть только дадут повод и тогда от персов не останеться камня на камне так что они будут стараться не давать повод а жаль
      енг
  6. wot Сегодня, 21:08
    Цитата: рюрикович
    Ага Нашенский МИД сегодня устами прекрасной Марии Владимировны снова высказал своё мнение нотой протеста посольству ЮэСэЙ по поводу консульского архива...

    я на наш МИД и намекал wink правда уже и не смешно ....то ли в МИДе все озабоченные , то ли элита во главе с гарантом .....как бы помягче то ....побаивается ....во вроде толерантно по отношению к власти , а то ярые сторонники опять накинуться lol
    wot
  7. правдивый Сегодня, 21:09
    нет толку от этих санкций, надо уничтожать исламский терроризм
    правдивый
    1. kirgiz58 Сегодня, 21:18
      Цитата: правдивый
      надо уничтожать исламский терроризм

      В купе с еврейским.
      kirgiz58
      1. sabakina Сегодня, 21:31
        Борис, Вы жестоки! Опять им ходить 40 лет по пустыне...
        sabakina
        1. kirgiz58 Сегодня, 22:42
          Цитата: sabakina
          Опять им ходить 40 лет по пустыне...

          Вот и надеюсь, что Моисея нового не найдется, а Сусанина мы подберем им. laughing
          kirgiz58
    2. DenZ Сегодня, 22:16
      Ну Вы это США объясните.
      DenZ
  8. Евродав Сегодня, 21:18
    Цитата: правдивый
    нет толку от этих санкций, надо уничтожать исламский терроризм

    Терроризм сионистский нужно уничтожить, а дальше наступит Великое Арабское Спокойствие!!!
    Евродав
  9. alta Сегодня, 21:24
    Министр разведки Израиля : Я предупреждаю Хаменаи, Рухани и Сулеймани: если вы продолжите подстрекать против государства Израиль и угрожать нам уничтожением, то исчезнете вы. Наши возможности колоссальны.
    alta
    1. groks Сегодня, 21:32
      Возможности самого Израиля смехотворны. Без подпитки САСШ арабы его задавят за год.
      groks
    2. sabakina Сегодня, 21:33
      Цитата: alta
      Министр разведки Израиля : Я предупреждаю Хаменаи, Рухани и Сулеймани: если вы продолжите подстрекать против государства Израиль и угрожать нам уничтожением, то исчезнете вы. Наши возможности колоссальны.

      Я, смотритель маяка, в последний раз предупреждаю....
      sabakina
    3. nesvobodnye Сегодня, 21:53
      Может быть вам стоит всем вместе сесть за стол переговоров и наладить-таки отношения?
      Израиль на словах много лет активно борется с терроризмом. При этом мы не раз видели оружие израильского производства в арсеналах террористов. Странно, откуда оно?
      По моему мнению, израильтяне глупо упустили свой шанс на примирение и стабилизацию в своём регионе. Вы могли бы помочь своему давнему врагу Сирии бороться с терроризмом не на словах, а на деле и стали бы друзьями, с Ираном в т.ч. и, мало того, ваш авторитет взлетел бы в регионе до небес. А так... лидерство вы своей глупостью отдали России. И опять кругом враги. А могли бы быть кругом друзья.
      nesvobodnye
      1. енг Сегодня, 22:41
        никакого израильского оружия ни кто в сирии не видел а вот росийского там полно при чем и у игил тоже
        енг
    4. 79807420129 Сегодня, 22:02
      Цитата: alta
      Наши возможности колоссальны.

      Вы сделали мне вечер. good Правда от дикого ржача все,включая жену и кота,проснулись и смотрят на меня зло. laughing Но вы продолжайте. good
      79807420129
  10. Евродав Сегодня, 21:31
    Цитата: wot
    матрасы просто обнаглели , ну Иран "глубокую озабоченность " не будет высказывать wink пошлет по четкому адресу laughing

    Не матрасы обнаглели,а сионисты, указывающие им что делать! Разница велика!
    Евродав
  11. Евродав Сегодня, 21:33
    Цитата: alta
    Министр разведки Израиля : Я предупреждаю Хаменаи, Рухани и Сулеймани: если вы продолжите подстрекать против государства Израиль и угрожать нам уничтожением, то исчезнете вы. Наши возможности колоссальны.

    Ваши возможности огромны, но отгребете вы от союза России и Арабских государств! По максимуму!
    Евродав
    1. правдивый Сегодня, 21:36
      нет такого союза
      раньше был союз ссср и арабами. И где ссср и арабы?
      правдивый
    2. Повелитель Сегодня, 22:30
      Цитата: Евродав
      но отгребете вы от союза России и Арабских государств...

      Брежнев тоже так грозился... Кто в результате отгреб, причем неоднократно, всем известно.
      Повелитель
  12. Евродав Сегодня, 21:36
    Цитата: правдивый
    нет толку от этих санкций, надо уничтожать исламский терроризм

    Чем один терроризм отличается от другого? В зеркало гляньте, и по пустыне, пешком, каяться, заблудшая душа!
    Евродав
    1. правдивый Сегодня, 21:39
      ты уже сколько комментариев написал тут болезный.. пена со рта и истерика
      правдивый
      1. 79807420129 Сегодня, 22:07
        Цитата: правдивый
        ты уже сколько комментариев написал тут болезный.. пена со рта и истерика

        Милейший,тыкать будете у себя дома в Израиле,можете пальцем в глаз себе тыкнуть,но это больно laughing На ВО на ВЫ общаются запомните это пожалуйста и не хамите,истерику только у вас видать пока laughing милейший. hi
        79807420129
        1. правдивый Сегодня, 22:20
          ты занимаешься плохими делами, а что потом.
          опять кричать будешь
          правдивый
          1. 79807420129 Сегодня, 22:45
            Цитата: правдивый
            опять кричать будешь

            Ну вот laughing пена из рта так и капает,спокойнее,уважаемый,спокойнее. wink вы похоже ненадолго на огонек сюда зашли. laughing
            79807420129
    2. Повелитель Сегодня, 22:31
      Цитата: Евродав
      В зеркало гляньте, и по пустыне, пешком, каяться, заблудшая душа!

      Сначала вы, по тайге.
      Повелитель
    3. енг Сегодня, 22:45
      разве израильтяне устраивают взрывы или давят грузовиками людей где когда ? а вот вы действительно терористы вы захватили земли грузии Осетию абхазию преднестровье крым который ни кто не признал российским мутите воду в Карабахе на донбасе влезли в сирию по приглашению президента который контролировал лишь латакию и домаск и который тиран узурпатор
      енг
  13. Евродав Сегодня, 21:38
    Цитата: sabakina
    Если Иран произведет ракетный запуск, президент США будет обязан

    Судя по всему, матрасы уже и дату запуска назначили...

    Назначили не матрасы... Назначили сионисты! Когда? Скоро узнаем!
    Евродав
  14. Евродав Сегодня, 21:41
    Цитата: 210окв
    На планете нашей земля под ногами заштатников гореть начинает..Вот и бесятся..
    Цитата: Александр 3
    С технологиями мне кажется у Ирана и Северной Кореи всё хорошо и если они захотят их ракеты долетят до врага..Необходимо вести диалог уважительно,а не размахивать санкциями.

    У заштатников то загорит, а зачинщик всей этой мути смотреть и ржать будет!
    Евродав
  15. МИХА-М Сегодня, 21:42
    Иран им уже не загасить! Россия рядом и очень зла на весь этот лай
    МИХА-М
  16. Евродав Сегодня, 21:43
    Цитата: VadimSt
    "политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы помешать Ирану предпринимать какие-либо действия, связанные с баллистическими ракетами"
    Полтика США заключается в том, чтобы гадить всем, кто не вписывается в амбиции США, на доминирующее мировое господство!
    Ну, не все, хотят быть холопами при господах...многие, хотят жить так, как они хотят.

    Полтика США заключается в том, чтобы выполнять требования сионистов! Не больше, ни меньше!
    Евродав
  17. Старый26 Сегодня, 21:43
    Цитата: Александр 3
    С технологиями мне кажется у Ирана и Северной Кореи всё хорошо и если они захотят их ракеты долетят до врага..Необходимо вести диалог уважительно,а не размахивать санкциями.

    До какого врага? Иран до Израиля достанет с запасом. Может быть достанет до середины Европы. Но пока не далее. У КНДР технологии получше, но сможет ли их "межконтинентальная ракета" в реале достичь той дальности о которой все говорят - неизвестно. Что касается заявления Трампа

    Если Иран произведет ракетный запуск, президент США будет обязан в течение 30 дней представить комитетам по иностранным делам обеих палат Конгресса свою оценку события: стало ли это нарушением резолюции 2231, принятой Советом Безопасности ООН в 2015 году в поддержку соглашения по иранской ядерной программе. Если глава исполнительной власти придет к выводу, что данная резолюция была нарушена, то ему также придется представить законодателям список лиц, причастных к этому запуску, с уточнением, включены ли они уже в санкционные списки, если нет, то почему.

    то разумеется все эти запуски по мнению США всегда будут нарушением. Даже если они и не будут являться такими

    Цитата: alta
    Министр разведки Израиля : Я предупреждаю Хаменаи, Рухани и Сулеймани: если вы продолжите подстрекать против государства Израиль и угрожать нам уничтожением, то исчезнете вы. Наши возможности колоссальны.

    У израильских служб слова редко расходятся с делом. Так что очень может быть
    Старый26
  18. bmv04636 Сегодня, 21:44
    ы сильно при сильно стараются, что бы все как можно скорее отказались от "вечно зеленого"
    bmv04636
  19. ПалБор Сегодня, 22:00
    Как написано в статье:"Если Иран проводит ракетный запуск..."А потом делим Ближний Восток.
    ПалБор
    1. ПалБор Сегодня, 22:01
      Ливан нам,там курорты классные.
      ПалБор
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