Конгресс США одобрил санкции по ракетной программе Ирана
Палата представителей Конгресса США в четверг приняла законопроект, который фактически обязывает президента страны вводить санкции против лиц, имеющих отношение к разработке Ираном баллистических ракет. Трансляция заседания шла в прямом эфире на сайте палаты.
Согласно тексту, "политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы помешать Ирану предпринимать какие-либо действия, связанные с баллистическими ракетами", способными нести ядерный боезаряд. Это касается и испытательных запусков.
В связи с этим главе государства, как указано в законопроекте, следует вводить экономические санкции в отношении любого иранского правительственного ведомства, иностранных граждан, учреждений и органов власти, которые способствуют развитию ракетной программы Ирана, в том числе поставляя для этого необходимые компоненты, технологии и оказывая иные услуги. Ограничения могут коснуться и лиц, работающих с подобными структурами.
Если Иран произведет ракетный запуск, президент США будет обязан в течение 30 дней представить комитетам по иностранным делам обеих палат Конгресса свою оценку события: стало ли это нарушением резолюции 2231, принятой Советом Безопасности ООН в 2015 году в поддержку соглашения по иранской ядерной программе. Если глава исполнительной власти придет к выводу, что данная резолюция была нарушена, то ему также придется представить законодателям список лиц, причастных к этому запуску, с уточнением, включены ли они уже в санкционные списки, если нет, то почему.
Законопроект также предусматривает введение санкций против иностранных граждан и ведомств, осуществляющих прямые или непрямые поставки в Иран вооружений без одобрения Совбеза ООН, передает ТАСС
Согласно тексту, "политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы помешать Ирану предпринимать какие-либо действия, связанные с баллистическими ракетами", способными нести ядерный боезаряд. Это касается и испытательных запусков.
В связи с этим главе государства, как указано в законопроекте, следует вводить экономические санкции в отношении любого иранского правительственного ведомства, иностранных граждан, учреждений и органов власти, которые способствуют развитию ракетной программы Ирана, в том числе поставляя для этого необходимые компоненты, технологии и оказывая иные услуги. Ограничения могут коснуться и лиц, работающих с подобными структурами.
Если Иран произведет ракетный запуск, президент США будет обязан в течение 30 дней представить комитетам по иностранным делам обеих палат Конгресса свою оценку события: стало ли это нарушением резолюции 2231, принятой Советом Безопасности ООН в 2015 году в поддержку соглашения по иранской ядерной программе. Если глава исполнительной власти придет к выводу, что данная резолюция была нарушена, то ему также придется представить законодателям список лиц, причастных к этому запуску, с уточнением, включены ли они уже в санкционные списки, если нет, то почему.
Законопроект также предусматривает введение санкций против иностранных граждан и ведомств, осуществляющих прямые или непрямые поставки в Иран вооружений без одобрения Совбеза ООН, передает ТАСС
Использованы фотографии: © REUTERS
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти