08:30 27 октября

Сейм: Не проживал в Латвии до 1940 - не ветеран!

В парламенте Латвии практически завершилась дискуссия по поводу того, кому присваивать статус участника войны (речь о Второй мировой войне). Комиссия Сейма одобрила новое законодательное положение, предусматривающее присвоение такого статуса. В законопроекте говорится, что официально ветеранами в Латвии признаются как те, кто воевал на стороне (в составе) Красной Армии, так и воевавшие на стороне (в составе) войск гитлеровской Германии.

При этом сообщается, что статуса ветеранов Второй мировой войны будут фактически лишены (по латвийскому законодательству) те жители республики, которые до 1940 года не являлись гражданами или постоянными жителями Латвии.

Сейм: Не проживал в Латвии до 1940 - не ветеран!



Таким образом, законопроект автоматически исключает из статуса ветеранов фактически всех неграждан.

Радиостанция Baltkom приводит заявление председателя оппозиционной партии «Согласие», голосовавшей против законопроекта. Имя парламентария – Борис Цилевич.

Из заявления латвийского политика:
Комиссия одобрила законопроект во втором чтении, ещё возможны определённые изменения. Основная проблема заключается в том, что те люди, которые имеют статус негражданина или гражданство другого государства, под этот законопроект не попадают. Точных подсчётов того, сколько людей может претендовать на данный статус, нет. Те подсчёты, которые есть, недостоверны — потому что ветераны войны находятся в преклонном возрасте и их становится с каждым годом всё меньше. Когда закон вступит в силу, его уже не к кому будет применять. К тому же, никаких финансовых выплат или льгот присвоение статуса ветерана не предусматривает. Поэтому наша партия считает, что это политическое решение.


В комиссии Сейма решили всем тем, кто попадёт под действие нового законодательного акта, выдать нагрудные знаки и удостоверения.

Использованы фотографии: rigaportal.lv
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8

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  1. Чёрный Сегодня, 07:12
    Эсэсовские твари даже умереть спокойно советским ветераном не дадут....но кого это волнует. Не евреев же гнобят....
    Чёрный
  2. 210окв Сегодня, 07:12
    Не пора ли и у нас что нибудь законодательно решить..Например о запрете транзита грузов наших в Прибалтийские порты..
    210окв
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:13
    Когда же власти России наконец на деле вспомнят о многих сотнях тысяч наших сограждан существующих, не живущих в вымиратах, и начнут им помогать, заботиться об их человеческих правах? ??? sad
    Геркулесыч
  4. Uncle Lee Сегодня, 07:15
    (в составе) Красной Армии, так и воевавшие на стороне (в составе) войск гитлеровской Германии.
    А про лесных братьев, забыли ? Несправедливо !
    выдать нагрудные знаки и удостоверения
    Типа: Воевал в составе войск СС !
    Uncle Lee
  5. Лекс. Сегодня, 07:25
    Царь купил эти земли у шведов серебром несколько десятков тон
    Лекс.
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:48
      Вот и нужно купчию им под нос сунуть, и вернуть земли назад, в Россию!
      Геркулесыч
  6. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:28
    Приравнять красноармейца и фашиста... Очередное дно пробито. Провести разок учения всех родов войск вокруг прибалтики, шоб от запаха обгаженых штанов по улицам ходить невозможно было.
    Ушлый_башкорт
  7. василий50 Сегодня, 07:32
    По закону все эти *ветераны* нацистов - военные преступники без срока давности. Их в своё время простили и помиловали. Вот они от безнаказанности и безответственности и обнаглели.
    Пока в РОССИИ будут считать доходы важнее памяти, в соседних странах геноцид РУССКИХ будет *доблестью*. Вон и в Киргизии геноцид РУССКИХ собираются возвести в государственный праздник.
    василий50
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