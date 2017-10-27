Сейм: Не проживал в Латвии до 1940 - не ветеран!

Комиссия одобрила законопроект во втором чтении, ещё возможны определённые изменения. Основная проблема заключается в том, что те люди, которые имеют статус негражданина или гражданство другого государства, под этот законопроект не попадают. Точных подсчётов того, сколько людей может претендовать на данный статус, нет. Те подсчёты, которые есть, недостоверны — потому что ветераны войны находятся в преклонном возрасте и их становится с каждым годом всё меньше. Когда закон вступит в силу, его уже не к кому будет применять. К тому же, никаких финансовых выплат или льгот присвоение статуса ветерана не предусматривает. Поэтому наша партия считает, что это политическое решение.

В парламенте Латвии практически завершилась дискуссия по поводу того, кому присваивать статус участника войны (речь о Второй мировой войне). Комиссия Сейма одобрила новое законодательное положение, предусматривающее присвоение такого статуса. В законопроекте говорится, что официально ветеранами в Латвии признаются как те, кто воевал на стороне (в составе) Красной Армии, так и воевавшие на стороне (в составе) войск гитлеровской Германии.При этом сообщается, что статуса ветеранов Второй мировой войны будут фактически лишены (по латвийскому законодательству) те жители республики, которые до 1940 года не являлись гражданами или постоянными жителями Латвии.Таким образом, законопроект автоматически исключает из статуса ветеранов фактически всех неграждан.Радиостанция Baltkom приводит заявление председателя оппозиционной партии «Согласие», голосовавшей против законопроекта. Имя парламентария – Борис Цилевич.Из заявления латвийского политика:В комиссии Сейма решили всем тем, кто попадёт под действие нового законодательного акта, выдать нагрудные знаки и удостоверения.