12:29 27 октября

Белый дом рассекретит оставшиеся документы по убийству Кеннеди

Дональд Трамп распорядился рассекретить около 2,8 тыс. документов, касающихся убийства 35-го американского президента Джона Кеннеди, сообщает Взгляд со ссылкой на представителей Белого дома.



Общество в США ожидает и заслуживает того, чтобы правительство предоставило как можно больше доступа к документам об убийстве президента Джона Кеннеди, чтобы люди наконец могли полностью узнать о всех аспектах этого важнейшего события. Так что я распорядился, чтобы эта завеса секретности была, наконец, снята,
говорится в меморандуме, который Трамп направил главам министерств.


В то же время ведомства предложили мне, чтобы некоторая информация по-прежнему была отредактирована в интересах национальной безопасности, правоохранительной и международной деятельности,
отметил президент.

У меня нет выбора, кроме как принять эту редактуру, чтобы не допустить возможного непоправимого вреда национальной безопасности,
заключил он.

Публикация оставшихся документов отложена до апреля 2018 года. По словам представителя Белого дома, эти документы «будут рассмотрены дополнительно».

Вполне возможно, что после опубликования документов в деле Кеннеди появится пресловутый «российский след». Ранее представитель МИД Мария Захарова по этому поводу заявила, что попытки найти так называемый русский след в деле об убийстве Кеннеди вызывают сожаление.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 34

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  1. vorobey Сегодня, 09:38
    не удивлюсь.. если пионера Володю обвинят.. в итоге laughing

    Ах если бы11 летний пионер Володя Путин знал нажимая на спусковой крючек .. как ему это все откликнется в будущем... laughing
    vorobey
    1. Чёрный Сегодня, 09:38
      При этом он отметил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам !!!! Отредактировать определенные части текста!!!!....в результате на всех страницах вписали слово Россия. smile...Вообще уже давно в мировом сообществе поговаривают, что индейцев на самом деле истребили русские, замаскированные под англичан, французов и испанцев.Так же проверяется версия, что войны между Японией и Китаем организовала Россия, засылая агентов - провокаторов. wassat
      Чёрный
      1. vorobey Сегодня, 09:40
        Цитата: Чёрный
        в результате на всех страницах вписали слово Россия.

        и РАША ТУДЕЙ laughing
        vorobey
    2. tsvetkov1274 Сегодня, 09:40

      фото уже нашли с места преступления в Далласе..
      tsvetkov1274
      1. vorobey Сегодня, 09:42
        Цитата: tsvetkov1274
        фото уже нашли с места преступления в Далласе..


        а бронебойную рогатку... в 11 лет ему по американским законам ружье не имели права продать.. laughing
        vorobey
        1. tsvetkov1274 Сегодня, 09:44
          через агентурную сеть дали ...,,мосинку,,...
          tsvetkov1274
          1. vorobey Сегодня, 09:46
            Цитата: tsvetkov1274
            через агентурную сеть дали ...,,мосинку,,...


            логичная цепочка получается.. сюда надо еще недостающее звено ... - ревность 11 летнего развратника к Мерилин... к стати и ее труп можно на него повесить.. laughing
            vorobey
    3. Зяблицев Сегодня, 09:41
      Однозначно "рука Кремля"! Как говорят наши либерасты "Дотянулся проклятый Сталин (Путин)!" laughing

      В Америке уже на следующий день все знали кто стоит за этим убийством, но, это высшие секреты рейха, поэтому их никогда не рассекретят - потому что их просто нет - свидетели прямые внезапно погибли или умерли при загадочных обстоятельствах, а документы, даже если и были, уничтожены, все что там Трамп собрался рассекречивать, это болтология комиссии Уоррена!
      Зяблицев
    4. штольц Сегодня, 10:23
      Да фигня это, насчёт Кеннеди, вот Хилари Клинтон обещала рассекретить материалы о контактах Штатов с инопланетянами. Потому, видимо, её и прокатили на выборах.
      штольц
      1. vorobey Сегодня, 10:36
        Цитата: штольц
        Да фигня это, насчёт Кеннеди, вот Хилари Клинтон обещала рассекретить материалы о контактах Штатов с инопланетянами. Потому, видимо, её и прокатили на выборах.


        Слушай... я вот тоже когда переберу.. ко мне оракул белка приходит.. такие вещи вытворяет.. такое рассказывает.. у Хиллари слезы бы в глазах стояли от зависти.. какие там хакеры, каакое раша тудей. какой путин?
        vorobey
    5. ПалБор Сегодня, 10:46
      100% ВВП лично стрелял. laughing А если серьёзно,насолил Джон Фитцджеральд всем:мафии,нефтяникам,спецслужбам,Линдону и т.д. и т.п.
      ПалБор
      1. ПалБор Сегодня, 11:57
        А!Ещё Кастро и Микоян,вместе сели и силой мысли зомби Освальда направили.
        ПалБор
    6. vorobey Сегодня, 11:52
      Цитата: vorobey
      не удивлюсь.. если пионера Володю обвинят.. в итоге laughing


      Джентльмены с Вас коньяк...

      ЦРУ рассекретило документы, согласно которым Ли Харви Освальд встречался с агентом КГБ за два месяца до убийства Джона Кеннеди.

      Американская разведка полагает, что встреча Освальда с агентом КГБ произошла в посольстве Советского Союза в Мехико. Там 28 сентября 1963 года произошла встреча Освальда с советским консулом Валерием Костиковым, сообщает «Федеральное агентство новостей».
      vorobey
  2. maratenok Сегодня, 09:40
    14 летний агент КГБ по имени Вова, по фамилии Путин лично организовал спец операцию)) laughing laughing
    maratenok
  3. новичок Сегодня, 09:41
    таким макаром янки скоро нас обвинят во всемирном потопе. что мол, наших рук дело_ убийство населения земного шара водой. есть ещё более приземлённый пример, когда бедолага Бом пытался обвинить нас в истреблении индейцев, удивительно: почему до сих пор госдеп не подхватил эту идею?
    новичок
  4. роман66 Сегодня, 09:45
    есть такой роман у Стива Хартера " третья пуля" там очень интересный анализ, собственно, баллистики.
    роман66
    1. новичок Сегодня, 09:48
      можно чуть подробнее?
      новичок
      1. роман66 Сегодня, 09:54
        ну если вкратце: было три выстрела, первая пуля ушла мимо вообще, вторая навылет ранила Кеннеди в шею и в бедро , кажись, губернатора местного, а третья как раз и попала в голову Кеннеди, но! это пуля разорвалась! а две первые нет, ну и анализ винтовки и крепления прицела на него показал, что точность должна только ухудшаться с каждым выстрелом, и машина-то удалялась, а попал именно третий выстрел . вывод - второй стрелок, настоятельно рекомендую, у этого автора целая серия книг о снайпере, это как раз одна из них
        роман66
        1. новичок Сегодня, 09:58
          спасибо, буду читать.
          новичок
  5. Masya Masya Сегодня, 09:50
    Ну если, не Россия и Путин, то СССР и папа Путина... lol
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 10:00
      приветик love ну, для нас-то он , вроде, и не плох был, им уж теперь так извернуться нужно, чтобы повод найти request
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 10:09
        Роман, приветик! love
        Цитата: роман66
        им уж теперь так извернуться нужно

        Вот что, что, а изворачиваться для них привычное дело... поднаторели уже в этом... wink
        Masya Masya
  6. HAM Сегодня, 09:57
    А Джорджу Вашингтону тоже мы помогли скончаться!?? feel
    HAM
    1. роман66 Сегодня, 10:01
      и индейцев! laughing laughing
      роман66
      1. vorobey Сегодня, 10:07
        Цитата: роман66
        и индейцев! laughing laughing


        а главное мы организовали им главную проблему.. отменив крепостное право у себя и в тот же год вмешались с помощью хакеров в их внутренние дела ,развязав войну между Севером и Югом у них.. освободив Негров от рабства. и Аляску им как трояна закинули чтобы в перспективе плодить на ней сепаратистские настроения
        vorobey
    2. bk316 Сегодня, 10:34
      И Франклина молнией однозначно шарахнули.
      bk316
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 10:06
    ... ждём очередной "отредактированной" гадости прошлого столетия от мерикатосни... angry
    a.s.zzz888
  8. askort154 Сегодня, 10:08
    Освальд - сотрудник КГБ,
    Путин - сотрудник КГБ,
    Россия - приемник СССР,
    Виноваты - Россия, Путин.
    Разглашения других секретных сведений по этому делу - вредят национальной безопасности США. angry
    askort154
    1. vorobey Сегодня, 10:17
      Цитата: askort154
      Освальд - сотрудник КГБ,
      Путин - сотрудник КГБ,
      Россия - приемник СССР,
      Виноваты - Россия, Путин.
      Разглашения других секретных сведений по этому делу - вредят национальной безопасности США. angry


      опять санкции вводить будут? laughing
      vorobey
  9. Евродав Сегодня, 11:02
    Отредактировать и рассекретить? Да уж лучше бы ничего и не говорил...
    Евродав
  10. Fkjydjckfrgh Сегодня, 11:13
    good Маладца! И бензинчику, бензинчику!
    Fkjydjckfrgh
  11. weksha50 Сегодня, 11:29
    "В то же время ведомства предложили мне, чтобы некоторая информация по-прежнему была отредактирована в интересах национальной безопасности, правоохранительной и международной деятельности"...

    Ну дык... Уже заявлено, что Освальд перед убийством встречался с агентом КГБ...
    Помню, по телеку передавали запись, как Руби убил Освальда... Хм... Запросто... Как... Освальд - Кеннеди... laughing laughing laughing
    Россия еще виновна и в воздействии на психику некоторых сенаторов-конгрессменов США и некоторых претендентов на кресло президента США... И в электронном воздействии на работников посольства США на Кубе... bully
    weksha50
  12. Евродав Сегодня, 11:42
    В Америке АДЛ еще называют "еврейским гестапо", относя на ее счет и ряд политических убийств: сенатора Хью Лонга (1934), генерала Паттона (1945) и др. Есть все основания полагать, что они причастны и к смерти Джона Кеннеди в 1963 году, что связано с его требованием Израилю прекратить строительство собственного атомного реактора. В случае отказа Кеннеди пригрозил прекратить не только государственную финансовую помощь Израилю, но и частную. Наилучшим подтверждением этому служит то, что из всех последующих президентов никто не осмеливался заявлять ничего подобного...
    Ю. Козенков, "Голгофа России" - "Завоеватели" 2001
    Евродав
  13. Lexa-149 Сегодня, 12:17
    Суть его, Трампа, высказывания таков: мы вам откроем правду, но не всю, а только ту, которую вам надо знать.
    Lexa-149
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