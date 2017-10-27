Белый дом рассекретит оставшиеся документы по убийству Кеннеди
Дональд Трамп распорядился рассекретить около 2,8 тыс. документов, касающихся убийства 35-го американского президента Джона Кеннеди, сообщает Взгляд со ссылкой на представителей Белого дома.
Публикация оставшихся документов отложена до апреля 2018 года. По словам представителя Белого дома, эти документы «будут рассмотрены дополнительно».
Вполне возможно, что после опубликования документов в деле Кеннеди появится пресловутый «российский след». Ранее представитель МИД Мария Захарова по этому поводу заявила, что попытки найти так называемый русский след в деле об убийстве Кеннеди вызывают сожаление.
Общество в США ожидает и заслуживает того, чтобы правительство предоставило как можно больше доступа к документам об убийстве президента Джона Кеннеди, чтобы люди наконец могли полностью узнать о всех аспектах этого важнейшего события. Так что я распорядился, чтобы эта завеса секретности была, наконец, снята,говорится в меморандуме, который Трамп направил главам министерств.
В то же время ведомства предложили мне, чтобы некоторая информация по-прежнему была отредактирована в интересах национальной безопасности, правоохранительной и международной деятельности,отметил президент.
У меня нет выбора, кроме как принять эту редактуру, чтобы не допустить возможного непоправимого вреда национальной безопасности,заключил он.
Публикация оставшихся документов отложена до апреля 2018 года. По словам представителя Белого дома, эти документы «будут рассмотрены дополнительно».
Вполне возможно, что после опубликования документов в деле Кеннеди появится пресловутый «российский след». Ранее представитель МИД Мария Захарова по этому поводу заявила, что попытки найти так называемый русский след в деле об убийстве Кеннеди вызывают сожаление.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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