Белый дом рассекретит оставшиеся документы по убийству Кеннеди

Общество в США ожидает и заслуживает того, чтобы правительство предоставило как можно больше доступа к документам об убийстве президента Джона Кеннеди, чтобы люди наконец могли полностью узнать о всех аспектах этого важнейшего события. Так что я распорядился, чтобы эта завеса секретности была, наконец, снята,

В то же время ведомства предложили мне, чтобы некоторая информация по-прежнему была отредактирована в интересах национальной безопасности, правоохранительной и международной деятельности,

У меня нет выбора, кроме как принять эту редактуру, чтобы не допустить возможного непоправимого вреда национальной безопасности,