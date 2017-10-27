Климкин: новым переговорам по Донбассу мешают «российские трюки»

Переговоры имеют смысл, когда все хотят разговаривать. Сейчас мы имеем ситуацию, когда Россия пытается выходить с какими-то трюками,

Он, специально выжидая, дал это только сейчас для того, чтобы изменить последовательность того, что нам делать в Донбассе,