Климкин: новым переговорам по Донбассу мешают «российские трюки»
Новым переговорам в «нормандском формате» препятствует Москва, в том числе российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости заявление главы МИД Украины Павла Климкина.
В качестве примера министр привел предложение Владимира Путина о размещении миротворцев в зоне конфликта.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться «на линии разграничения и ни на каких других территориях».
В Киеве же считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Переговоры имеют смысл, когда все хотят разговаривать. Сейчас мы имеем ситуацию, когда Россия пытается выходить с какими-то трюками,сказал Климкин на конференции «Киевские трансатлантические диалоги».
В качестве примера министр привел предложение Владимира Путина о размещении миротворцев в зоне конфликта.
Он, специально выжидая, дал это только сейчас для того, чтобы изменить последовательность того, что нам делать в Донбассе,отметил Климкин.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться «на линии разграничения и ни на каких других территориях».
В Киеве же считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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