12:32 27 октября

Климкин: новым переговорам по Донбассу мешают «российские трюки»

Новым переговорам в «нормандском формате» препятствует Москва, в том числе российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости заявление главы МИД Украины Павла Климкина.



Переговоры имеют смысл, когда все хотят разговаривать. Сейчас мы имеем ситуацию, когда Россия пытается выходить с какими-то трюками,
сказал Климкин на конференции «Киевские трансатлантические диалоги».


В качестве примера министр привел предложение Владимира Путина о размещении миротворцев в зоне конфликта.

Он, специально выжидая, дал это только сейчас для того, чтобы изменить последовательность того, что нам делать в Донбассе,
отметил Климкин.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться «на линии разграничения и ни на каких других территориях».

В Киеве же считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. ded100 Сегодня, 09:51
    Опять чугункин бредит! wassat
    ded100
    1. Чёрный Сегодня, 09:54
      Цитата: ded100
      Опять чугункин бредит! wassat

      Климкин от ответственности освобождается-у него есть справка,что он ДЕБИЛ. smile
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 10:16
        Цитата: Чёрный
        Климкин от ответственности освобождается-у него есть справка,что он ДЕБИЛ

        у него работа такая - его же предупреждали laughing
        Partyzan
      2. 210окв Сегодня, 10:17
        Там к власти и отбирают по справкам от психиатра,или по конкурсу от пивного ларька..
        Цитата: Чёрный
        Цитата: ded100
        Опять чугункин бредит! wassat

        Климкин от ответственности освобождается-у него есть справка,что он ДЕБИЛ. smile
        210окв
    2. 79807420129 Сегодня, 09:59
      в том числе российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости заявление главы МИД Украины Павла Климкина

      Плохому танцору сами знаете,что мешает fellow
      79807420129
    3. Зяблицев Сегодня, 09:59
      Весь вечер на арене цирка - клоун Паша, под чутким руководством единственного в своем роде дрессировщика белочек Пети... laughing
      Зяблицев
      1. ПалБор Сегодня, 10:57
        Святое имя Паша попрошу не марать(моё)!А он просто Климкин laughing
        ПалБор
        1. Зяблицев Сегодня, 11:55
          hi Исключительно Паша Чугункин!
          Зяблицев
    4. майор Юрик Сегодня, 10:06
      Цитата: ded100
      Опять чугункин бредит! wassat


      Чугункин - парень огонёк,опять зажигает! Видать в детстве в Курской губернии,когда его били за мухоморность характера, его мама с папой разнимали дерущихся путем оцепления ближайших от драки кварталов. С тех пор и мается головкой! fool
      майор Юрик
    5. Trevis Сегодня, 10:25
      На фото только посмотрите. Раскудахтался как баба. wassat
      Trevis
    6. askort154 Сегодня, 11:32
      ded100 Опять чугункин бредит! wassat

      Он ещё не в курсе, что сегодня Израиль принял решение депортировать
      из страны 15000 хохлов. yes
      askort154
  2. vorobey Сегодня, 09:51
    а че тут обсуждать... климкинские чтения.. литературный вечер . Как говорил великий диктатор дедушка Ленин кто хочет тот ищет возможность кто не хочет тот ищет причину.
    vorobey
  3. jjj Сегодня, 09:51
    Эти клоуны уже не интересны
    jjj
    1. 210окв Сегодня, 10:20
      Да ну?Не были интересны-не публиковали.А!Это для выработки рвотного рефлекса! wassat
      Цитата: jjj
      Эти клоуны уже не интересны
      210окв
  4. kuznec Сегодня, 09:52
    Он, специально выжидая, дал это только сейчас для того, чтобы изменить последовательность того, что нам делать в Донбассе,


    В общем, из этой фразы понятно, что Климкину пора готовиться к земле. Ведь сегодня в завтрашний день смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
    kuznec
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
    ... это недоумок ещё двигает ногами сам?... а пора бы уже и вперёд ноги запустить... angry
    a.s.zzz888
  6. Masya Masya Сегодня, 10:04
    Переговоры имеют смысл, когда все хотят разговаривать.

    Чего разговоры разговаривать то, выполнять надо... а это киевская хунта, как раз и игнорирует...
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:59
      Masya Masya Сегодня, 10:04
      Чего разговоры разговаривать то, выполнять надо... а это киевская хунта, как раз и игнорирует...

      hi ! ... а другого приказа от мерикатосов и не поступало... bully
      a.s.zzz888
  7. askort154 Сегодня, 10:21
    ".КИЕВСКИЕ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ" !
    Круто ! Хохлы уже и Атлантику подмяли под себя lol
    askort154
  8. Сергей-svs Сегодня, 10:36
    Он, специально выжидая, дал это только сейчас для того, чтобы изменить последовательность того, что нам делать в Донбассе, отметил Климкин...

    Вот это Климкин сильно задвинул! fool Превзошёл даже красноречивые высказывание своего шефа-Петюни, когда к тому в гости белочка приходит! laughing
    Сергей-svs
  9. sgr291158 Сегодня, 10:40
    Какой бы бред не нести, только бы против Росии.
    sgr291158
  10. ланс Сегодня, 10:59
    и цирк не уехал и клоВАны остались
    ланс
  11. Евродав Сегодня, 11:00
    Цитата: Partyzan
    Цитата: Чёрный
    Климкин от ответственности освобождается-у него есть справка,что он ДЕБИЛ

    у него работа такая - его же предупреждали laughing

    По степени дебильности лиц они как братья!
    Евродав
  12. weksha50 Сегодня, 11:21
    "миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией"...

    Чугункин, совсем головой больной ! Для спасения вашей поросячьей хунты миротворцы должны располагаться в Куеве !!! wassat
    weksha50
  13. Волька Сегодня, 11:31
    однако по-русски ответ: "че, на зеркало кивать, коли рожа крива"...
    Волька
  14. Sergey53 Сегодня, 12:04
    Как он молодец всё в верх ногами ставит. Аж загляденье. Сами всё что можно вывернут на изнанку а б.... Россия у них всегда с Путиным виновата.
    Sergey53
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