12:31 27 октября

Госдеп решает, вносить ли КНДР в список государств-спонсоров терроризма

Госдепартамент США изучает вопрос, относить ли Северную Корею к государствам-спонсорам международного терроризма, передает РИА Новости сообщение представителя ведомства Хезер Науэрт.



Мы все время изучаем всю информацию об определенных странах, таких как эта, но я пока не могу сообщить вам о конкретном решении. Процесс продолжается,
сказала Науэрт журналистам.


Что касается определения страны как государства-спонсора терроризма: госсекретарь должен установить, что правительство этой страны постоянно оказывает поддержку актам международного терроризма… Определение происходит на основе тщательного изучения всех доступных доказательств, чтобы установить, что страна соответствует соответствующим стандартам,
добавила она.

Напомним, 2 августа Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривает, что госдепартамент должен определить, является ли Северная Корея государством-спонсором терроризма.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Livonetc Сегодня, 10:38
    О "изучении" вопроса это смешно.
    Livonetc
    1. Чёрный Сегодня, 10:41
      Цитата: Livonetc
      О "изучении" вопроса это смешно.

      да просто под это дело санкции придумать не могут. Все уже введены laughing
      Чёрный
      1. Кроу Сегодня, 10:42
        Нужно сразу объявить КНДР террористической организацией! Зачем выдумывать? И да здравствуют санкции!
        Кроу
        1. alex-s Сегодня, 11:27
          Госдеп решает, вносить ли КНДР в список государств-спонсоров терроризма


          Я не понял, они хотят принять КНДР в свои ряды?! fool
          alex-s
      2. oldseaman1957 Сегодня, 10:47
        ...вносить ли КНДР в список государств-спонсоров терроризма...
        - Нашли блин, "спонсера". Был я там, видел лично. Да у них с голодухи всё до последней какашки на учёте!
        oldseaman1957
    2. vorobey Сегодня, 10:41
      Цитата: Livonetc
      О "изучении" вопроса это смешно.

      Напомним, 2 августа Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривает, что госдепартамент должен определить, является ли Северная Корея государством-спонсором терроризма.

      судя по всему мы в этом списке уже есть.. laughing
      vorobey
      1. weksha50 Сегодня, 11:16
        Цитата: vorobey
        судя по всему мы в этом списке уже есть..


        Ну дык... Госдеп же заявляет о том, что Россия снабжает оружием Талибан... laughing
        Не удивлюсь, если завтра они то же самое скажут и об ИГ... what
        Мухоморы с травкой, да если еще виски паленым запивать - забористая штучка... laughing
        weksha50
    3. сибиралт Сегодня, 10:51
      И что изменится от того, что решит госдеп? lol Важнее, что решит Ын. США и есть глобальный спонсор терроризма.
      сибиралт
      1. Partyzan Сегодня, 10:57
        Цитата: сибиралт
        глобальный спонсор терроризма.

        так одну, без единомышленников - скучно laughing
        Partyzan
    4. 79807420129 Сегодня, 11:44
      Госдепартамент США изучает вопрос, относить ли Северную Корею к государствам-спонсорам международного терроризма

      Тихо шифером шурша,
      У Госдепа США,
      Съезжала крыша не спеша. laughing
      79807420129
  2. Б.Т.В. Сегодня, 10:41
    Не государство, а " королевство кривых зеркал".
    Б.Т.В.
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:44
    ... а на себя посмотреть в зеркало - слабо?... angry
    a.s.zzz888
  4. Egorovich Сегодня, 10:51
    Мне иногда кажется, что Госдеп матрасии, это сборище неадекватных и неумных людей. А неадекватность постепенно переходит в идиотизм.
    Egorovich
  5. Евродав Сегодня, 10:54
    Вносите-вносите! Сразу же за США и Израилем!
    Евродав
    1. ланс Сегодня, 11:02
      вот и я думаю что хотят записать в свои союзники.
      ланс
  6. weksha50 Сегодня, 11:11
    "Госдепартамент США изучает вопрос, относить ли Северную Корею к государствам-спонсорам международного терроризма"...

    Нашли спонсора... Кто бы саму КНДР проспонсировал...
    Госдеп совсем сошел с ума... Самый безобидный сотрудник в Госдепе была Женя Псаки... laughing
    weksha50
  7. дед Мих Сегодня, 11:21
    У Жириновского спросить? Заголовок: "Жириновский и спонсоры терроризма". Шутка юмора, но ... .
    дед Мих
  8. Sergey53 Сегодня, 11:55
    Зачем отдавать пальму первенства Северной Корее,когда она совсем не у дел. США по праву занимали,занимают и должны занимать это место.Обогнать их вряд ли кто сможет. am
    Sergey53
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