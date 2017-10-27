Госдеп решает, вносить ли КНДР в список государств-спонсоров терроризма
Госдепартамент США изучает вопрос, относить ли Северную Корею к государствам-спонсорам международного терроризма, передает РИА Новости сообщение представителя ведомства Хезер Науэрт.
Напомним, 2 августа Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривает, что госдепартамент должен определить, является ли Северная Корея государством-спонсором терроризма.
Мы все время изучаем всю информацию об определенных странах, таких как эта, но я пока не могу сообщить вам о конкретном решении. Процесс продолжается,сказала Науэрт журналистам.
Что касается определения страны как государства-спонсора терроризма: госсекретарь должен установить, что правительство этой страны постоянно оказывает поддержку актам международного терроризма… Определение происходит на основе тщательного изучения всех доступных доказательств, чтобы установить, что страна соответствует соответствующим стандартам,добавила она.
Напомним, 2 августа Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривает, что госдепартамент должен определить, является ли Северная Корея государством-спонсором терроризма.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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