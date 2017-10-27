В Вашингтоне не верят, что сирийский народ хочет видеть Асада в будущем республики

Мы поддерживаем женевский процесс. Но мы не верим, что сирийцы захотят Башара Асада, убийцу женщин, детей, мирных граждан… мы не верим, что сирийцы в конце поймут, что они хотят, чтобы этот человек, этот режим управлял страной,

Вашингтон поддерживает женевский процесс, однако не верит, что сирийцы захотят видеть нынешнего президента Башара Асада в политическом будущем страны, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.сказала Науэрт журналистам.По ее словам, «Соединенные Штаты продолжат настаивать на деэскалации конфликта».Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел в Женеве встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.Напомним, вчера западная коалиция признала гибель 786 мирных жителей в результате ударов в Сирии и Ираке с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года.