12:32 27 октября

В Вашингтоне не верят, что сирийский народ хочет видеть Асада в будущем республики

Вашингтон поддерживает женевский процесс, однако не верит, что сирийцы захотят видеть нынешнего президента Башара Асада в политическом будущем страны, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Мы поддерживаем женевский процесс. Но мы не верим, что сирийцы захотят Башара Асада, убийцу женщин, детей, мирных граждан… мы не верим, что сирийцы в конце поймут, что они хотят, чтобы этот человек, этот режим управлял страной,
сказала Науэрт журналистам.


По ее словам, «Соединенные Штаты продолжат настаивать на деэскалации конфликта».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел в Женеве встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Напомним, вчера западная коалиция признала гибель 786 мирных жителей в результате ударов в Сирии и Ираке с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 38

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Лопатов Сегодня, 11:54
    Они верят в то, что жители Сирии просто жить не могут, пока во власть страны не придут соратники людоеда Абу Саккара?
    Лопатов
    1. сибиралт Сегодня, 12:02
      Американцы не могут разобраться со своими президентами, а лезут с прогнозами в государства на другом полушарии.
      сибиралт
      1. bagr69 Сегодня, 12:08
        Вы не понимаете, это же их национальные интересы (в каждой бочке затычка)...
        Да и вообще, принцип у них один: не съем, так по надкусываю точно, разгребать все равно не им.
        bagr69
        1. Татьяна Сегодня, 12:13
          Когда мир видел, чтобы США в чём-либо признавали свои геополитические "ОШИБКИ"?
          Да и ошибок, как таковых, у Вашингтона нет - у них всё делается по их потаённому от всех геополитическому ПЛАНУ по установлению во всём мире именно своего "мирового порядка"?
          Татьяна
        2. 79807420129 Сегодня, 12:15
          вчера западная коалиция признала гибель 786 мирных жителей в результате ударов в Сирии и Ираке с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года.

          А пару нолей "забыли " добавить удоды. negative
          Но мы не верим, что сирийцы захотят Башара Асада

          Кого они захотят не ваше дело,во всяком случае ясно что не вашего придурка клоуна Трампа. laughing
          79807420129
          1. volodya Сегодня, 12:28
            Цитата: 79807420129
            Но мы не верим, что сирийцы захотят Башара Асада

            А нам то что,что они не верят? И пусть себе не верят на здоровье!Тем более, что сириицы то веря!!
            volodya
    2. cniza Сегодня, 12:02
      А США сирийский народ спрашивать не будет , но все их "проделки" и то горе , которое они принесли ,никогда не забудет.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 12:05
        Виктор привет hi , они не могут поверить, что кто-то кроме их может что-то решать
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 12:08
          Приветствую! hi , на этот раз утрутся.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 12:15
            Цитата: cniza
            на этот раз утрутся.

            я думаю это уже тенденция, и будет не только этот раз
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 12:17
              Обрубать их щупальца и прижигать будут повсеместно , пусть валят на свой континент и там строят своё счастье.
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 12:20
                Цитата: cniza
                Обрубать их щупальца и прижигать будут повсеместно , пусть валят на свой континент и там строят своё счастье.

                их счастье без чужого горя не возможно - это как-то аксиома request
                pjastolov
    3. Logall Сегодня, 12:03
      Они только в комиксы верят! Если выпустить комиксы с героем Асадом...
      Logall
      1. cniza Сегодня, 12:18
        Цитата: Logall
        Если выпустить комиксы с героем Асадом...


        У всего Госдепа Кондратий будет... lol
        cniza
    4. Венд Сегодня, 12:03
      Цитата: Лопатов
      Они верят в то, что жители Сирии просто жить не могут, пока во власть страны не придут соратники людоеда Абу Саккара?

      США уверены, что жители Сирии спят и видят свою страну в руинах. под протекторатом США. laughing
      Венд
      1. cniza Сегодня, 12:19
        Они лепят свою политику , без учета современных реалий , за что и будут огребать ото всех и по полной.
        cniza
    5. Geisenberg Сегодня, 12:19
      Цитата: Лопатов
      Они верят в то, что жители Сирии просто жить не могут, пока во власть страны не придут соратники людоеда Абу Саккара?


      Они просто верят что людоеды спасут мир )
      Geisenberg
      1. Esoteric Сегодня, 12:26
        Но мы не верим, что сирийцы захотят

        Легко проверяется голосованием...
        Esoteric
  2. Fkjydjckfrgh Сегодня, 11:57
    Пусть верят во что хотят. РФ - светское государство.
    Fkjydjckfrgh
  3. papas-57 Сегодня, 11:57
    Как же вы достали, носители ''истинной демократии''. Жили бы у себя за морем, не совали свой нос в чужие дела и не мешали другим жить как они хотят.
    papas-57
    1. Shahno Сегодня, 12:08
      А вам не кажется,что это уподобление штатовской политике.
      Не достать они должны. А прийти к общему мнению,вот так. Мир то многополярный. Умение договариваться,вот что нам сейчас нужно.
      Shahno
      1. Geisenberg Сегодня, 12:18
        Цитата: Shahno
        А вам не кажется,что это уподобление штатовской политике.
        Не достать они должны. А прийти к общему мнению,вот так. Мир то многополярный. Умение договариваться,вот что нам сейчас нужно.


        Вам нужно заниматься своим делом, а сирийцам своим. А амеркосам надо свои вопросы веры ограничить своей же территорией.
        Geisenberg
  4. Livonetc Сегодня, 12:01
    Так вера у них давно единая и непоколебимая.
    Господство доллара над всем сущим на планете Земля.
    Livonetc
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:01
    ... пупы земли высказывают сою точку зрения, "единственно правильную"... bully
    a.s.zzz888
  6. ПалБор Сегодня, 12:02
    Высокомерие,лицемерие и у Ким Кардашьян сиськемерие - вот их диагноз.
    ПалБор
  7. Masya Masya Сегодня, 12:04
    Напомним, вчера западная коалиция признала гибель 786 мирных жителей в результате ударов в Сирии и Ираке

    А я не верю, что штаты- убийцы женщин, детей, мирных граждан,переживают за судьбу сирийского народа...
    Masya Masya
  8. ватник Сегодня, 12:13
    Альтернативы Башару Асаду просто нет он безусловный лидер сирийского народа
    ватник
    1. Shahno Сегодня, 12:18
      К сожалению это не так.
      Shahno
      1. Esoteric Сегодня, 12:29
        Цитата: Shahno
        К сожалению это не так.

        Конечно же ДА! Правильно будет:
        Альтернативы Башару Асаду просто нет. Он - безусловный лидер сирийского народа! yes
        Esoteric
    2. kuznec Сегодня, 12:20
      И при нём и поддержке России, Сирия освободится окончательно от упырей-выкормышей СГА, пожирающих сердца мужчин, насилующих женщин и детей много ещё каких зверств творящих...
      Так кого захочет видеть во главе Сирии сирийский народ?!
      kuznec
  9. Гуру Сегодня, 12:16
    [/quote] что сирийцы в конце поймут, что они хотят[quote]

    В конце чего ? belay
    Гуру
  10. Geisenberg Сегодня, 12:17
    Интересно кого в Сирии интересует вопрос американской веры ?
    Geisenberg
  11. pvv113 Сегодня, 12:19
    В Вашингтоне не верят

    Тьфу на них crying
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 12:26
      Привет Владимир! hi никак они это не готовы принять , но придется.
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 12:29
        Добрый день, Виктор! Скоро весь разумный мир на них плюнет - придется с водолазами искать wink
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 12:31
          Так это - " спасение утопающих - дело рук самих утопающих"... lol
          cniza
  12. ланс Сегодня, 12:20
    девочке просто необходимо съездить в сирию, посчитать всех бармалеев вместе взятых (можно с иг) и наконец узнать численность населения сирии, тогда наверное дойдет.
    ланс
  13. askme Сегодня, 12:23
    Вера в собственные хотелки, а не объективные факты - характерная бабская черта характера. Обычно у стерв. Тут главное не вестись на их истерики. Ну, с головой проблемы, ну характер скверный, склочный, ну дура, ну плохо закончит. Ну - бывает.... )
    askme
Картина дня