Росэлектроника разработала командный мобильный комплекс связи
Новейший мобильный комплекс радиосвязи, предназначенный для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения разработан предприятием оборонной промышленности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Комплекс предназначен, прежде всего, для работы в условиях сложного рельефа местности. Он базируется на бронеавтомобиле "Тигр". Оснащение спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 километров с 300 абонентами.
Связь поддерживается в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке. При этом нет необходимости развертывать оборудование.
Также в новом мобильном комплексе предусмотрена возможность удаленного управления из укрытия на расстоянии до 100 метров с использованием вынесенного автоматизированного рабочего места оператора по скоростному каналу.
Минобороны особо подчеркивает, что комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью. Кодировка передаваемых сообщений надежно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате.
В комплексе предусмотрены автономные источники питания и системы жизнеобеспечения. Это делает его независимым от внешних коммуникаций, передает "РГ-Сила"
Комплекс предназначен, прежде всего, для работы в условиях сложного рельефа местности. Он базируется на бронеавтомобиле "Тигр". Оснащение спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 километров с 300 абонентами.
Машина управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" в ВДВ июль 2017 года.
Связь поддерживается в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке. При этом нет необходимости развертывать оборудование.
Также в новом мобильном комплексе предусмотрена возможность удаленного управления из укрытия на расстоянии до 100 метров с использованием вынесенного автоматизированного рабочего места оператора по скоростному каналу.
Минобороны особо подчеркивает, что комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью. Кодировка передаваемых сообщений надежно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате.
В комплексе предусмотрены автономные источники питания и системы жизнеобеспечения. Это делает его независимым от внешних коммуникаций, передает "РГ-Сила"
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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