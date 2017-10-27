12:32 27 октября

Росэлектроника разработала командный мобильный комплекс связи

Новейший мобильный комплекс радиосвязи, предназначенный для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения разработан предприятием оборонной промышленности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Комплекс предназначен, прежде всего, для работы в условиях сложного рельефа местности. Он базируется на бронеавтомобиле "Тигр". Оснащение спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 километров с 300 абонентами.

Росэлектроника разработала командный мобильный комплекс связи

Машина управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" в ВДВ июль 2017 года.



Связь поддерживается в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке. При этом нет необходимости развертывать оборудование.

Также в новом мобильном комплексе предусмотрена возможность удаленного управления из укрытия на расстоянии до 100 метров с использованием вынесенного автоматизированного рабочего места оператора по скоростному каналу.

Минобороны особо подчеркивает, что комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью. Кодировка передаваемых сообщений надежно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате.

В комплексе предусмотрены автономные источники питания и системы жизнеобеспечения. Это делает его независимым от внешних коммуникаций, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:04
    При этом нет необходимости развертывать оборудование.

    ... связь - это ВСЁ!... а хорошая связь - это больше чем ВСЁ!.. good
    a.s.zzz888
    1. oldseaman1957 Сегодня, 12:26
      ...Новейший мобильный комплекс радиосвязи, предназначенный для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения ...
      - При уничтожении космических систем управления, нагрузку примут эти комплексы связи. Дальновидно!
      oldseaman1957
  2. Китобой Сегодня, 12:08
    Ждем коментов про "10 Мбит/с аЦтой, у меня 100 на тИлефоне и то мало" )))) lol
    Китобой
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