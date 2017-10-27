12:28 27 октября

Минобороны Украины комплектует новые бригады советскими «Шилками»

Украинское командование, формирующее новые бригады, вынуждено возвращать в строй технику советских времен. Так, испытывая дефицит в войсковых средствах ПВО, киевские генералы вновь призвали на службу знаменитую «Шилку» – ЗСУ-23-4, сообщает Вестник Мордовии.

Минобороны Украины комплектует новые бригады советскими «Шилками»


Восстановлением «Шилок» занимаются на Балаклейском ремонтном заводе.


Судя по фото- и видеоматериалам Укроборонпрома, ЗСУ-23-4 проходят лишь капитальный ремонт.

«Никаких новомодных тепловизионных прицелов, которые позволяют уничтожать цели днем и ночью, в дыму и плохих погодных условиях, на машине нет. Имеющаяся РЛС также не модернизирована. То есть, "Шилка" идет в войска в том виде, в котором ее выпускали лет 35 назад. Соответственно, у нее ограниченные возможности по борьбе с современными воздушными целями», – пишет автор материала Лев Романов.



Однако «при использовании определенных тактических приемов, профессионализме экипажа и удачном стечении обстоятельств шансы на уничтожении летательных аппаратов различных типов все-таки имеются, поэтому "Шилки" продолжают оставаться на вооружении еще многих государств мира, в том числе Российской армии», отмечает он.



Поскольку ЛНР и ДНР из авиации только беспилотники, ЗСУ-23-4, вероятно, собираются применять для поражения наземных целей. В этом качестве самоходка по-прежнему представляет собой грозную силу.

Использованы фотографии: Укроборонпром
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Комментарии 12

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 12:11
    Классная машина Шилка! Жаль только, не в те руки попала. Им бы что-нибудь посамобытней!
    oldseaman1957
    1. Scoun Сегодня, 12:13
      Цитата: oldseaman1957
      Классная машина Шилка! Жаль только, не в те руки попала.

      Классная но Советская/Совковоя, так что чубатые должны отказаться от "совка" и ждать эльфиское оружие.
      Scoun
      1. pjastolov Сегодня, 12:23
        Цитата: Scoun
        Классная но Советская/Совковоя, так что чубатые должны отказаться от "совка" и ждать эльфиское оружие.

        во-во, а как же декоммунизация?
        pjastolov
      2. штольц Сегодня, 12:24
        Насчёт борьбы с авиацией ничего сказать не могу, но духи в Афгане до сих пор, наверное, помнят "шайтан арбу" так они называли " Шилку".
        штольц
    2. 79807420129 Сегодня, 12:17
      А как же закон одекоммунизации?Ах ну да чубатым скакунам закон не писан. laughing
      79807420129
      1. pjastolov Сегодня, 12:24
        мысли сошлись hi
        pjastolov
    3. kvm Сегодня, 12:19
      Техника в руках орЛоФФ, которые дерево клюют, груда металлолома.
      kvm
  2. vorobey Сегодня, 12:12
    я думаю в ЛНР и ДНР достаточно демотиваторов для этих шушпанцеров не по назначению..
    vorobey
  3. ded100 Сегодня, 12:15
    Да америка не дает летального оружия приходится к СССР обращатся вот так зрада! laughing
    ded100
  4. Livonetc Сегодня, 12:17
    "Шилка" идет в войска в том виде, в котором ее выпускали лет 35 назад. Соответственно, у нее ограниченные возможности по борьбе с современными воздушными целями», – пишет автор материала Лев Романов.
    Цели у этих машин будут иные.
    Аналогичные сирийским.
    Livonetc
  5. Кокос Сегодня, 12:17
    Шилки хорошо работают на прямой видимости по пехоте (Сирия пример) работать по современным самолетам они не могут...вопрос ..на кой хрен шилки хохлам.??? кто нить видел в Украине пустыню?? я думаю что Украина готова поставить в войска хоть чтонибудь что стреляет lol
    Кокос
  6. sergo1914 Сегодня, 12:25
    Система наведения там , конечно, адская. Но ведь даже катера с шестилучевыми звездочками топила. В Египте.
    sergo1914
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