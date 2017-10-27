Минобороны Украины комплектует новые бригады советскими «Шилками»
Украинское командование, формирующее новые бригады, вынуждено возвращать в строй технику советских времен. Так, испытывая дефицит в войсковых средствах ПВО, киевские генералы вновь призвали на службу знаменитую «Шилку» – ЗСУ-23-4, сообщает Вестник Мордовии.
Восстановлением «Шилок» занимаются на Балаклейском ремонтном заводе.
Судя по фото- и видеоматериалам Укроборонпрома, ЗСУ-23-4 проходят лишь капитальный ремонт.
«Никаких новомодных тепловизионных прицелов, которые позволяют уничтожать цели днем и ночью, в дыму и плохих погодных условиях, на машине нет. Имеющаяся РЛС также не модернизирована. То есть, "Шилка" идет в войска в том виде, в котором ее выпускали лет 35 назад. Соответственно, у нее ограниченные возможности по борьбе с современными воздушными целями», – пишет автор материала Лев Романов.
Однако «при использовании определенных тактических приемов, профессионализме экипажа и удачном стечении обстоятельств шансы на уничтожении летательных аппаратов различных типов все-таки имеются, поэтому "Шилки" продолжают оставаться на вооружении еще многих государств мира, в том числе Российской армии», отмечает он.
Поскольку ЛНР и ДНР из авиации только беспилотники, ЗСУ-23-4, вероятно, собираются применять для поражения наземных целей. В этом качестве самоходка по-прежнему представляет собой грозную силу.
Восстановлением «Шилок» занимаются на Балаклейском ремонтном заводе.
Судя по фото- и видеоматериалам Укроборонпрома, ЗСУ-23-4 проходят лишь капитальный ремонт.
«Никаких новомодных тепловизионных прицелов, которые позволяют уничтожать цели днем и ночью, в дыму и плохих погодных условиях, на машине нет. Имеющаяся РЛС также не модернизирована. То есть, "Шилка" идет в войска в том виде, в котором ее выпускали лет 35 назад. Соответственно, у нее ограниченные возможности по борьбе с современными воздушными целями», – пишет автор материала Лев Романов.
Однако «при использовании определенных тактических приемов, профессионализме экипажа и удачном стечении обстоятельств шансы на уничтожении летательных аппаратов различных типов все-таки имеются, поэтому "Шилки" продолжают оставаться на вооружении еще многих государств мира, в том числе Российской армии», отмечает он.
Поскольку ЛНР и ДНР из авиации только беспилотники, ЗСУ-23-4, вероятно, собираются применять для поражения наземных целей. В этом качестве самоходка по-прежнему представляет собой грозную силу.
Использованы фотографии: Укроборонпром
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