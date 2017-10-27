В атаке на дипломатов США в Гаване заподозрили сверчков
Кубинские эксперты, привлеченные к расследованию «акустической атаки» полагают, что виновниками плохого самочувствия американских дипломатов могли стать сверчки или цикады, сообщает ТАСС со ссылкой на специальный репортаж кубинского телевидения.
Эксперты проанализировали три аудиозаписи с неким шумом, который, по утверждению американской стороны, нанес вред здоровью 20-ти дипломатов.
По словам специалистов, «длительное воздействие на человека звуков, производимых цикадами или сверчками, может привести к потере слуха, повышению артериального давления и стать причиной появления раздражительности».
Кубинские следователи сообщили о результатах проведенных исследований американцам, однако никакого ответа пока не получили.
В репортаже подчеркивается, что до сих пор никаких доказательств того, что дипломаты США действительно подверглись в Гаване неким акустическим атакам, кубинская сторона не обнаружила.
Кроме того, США не предоставили Кубе достаточной информации для расследования данного дела. В частности, МВД Кубы не получило никаких медицинских заключений о состоянии здоровья якобы пострадавших дипломатов. К кубинским же врачам американцы с жалобами на «акустические травмы» не обращались.
Эксперты проанализировали три аудиозаписи с неким шумом, который, по утверждению американской стороны, нанес вред здоровью 20-ти дипломатов.
Звуки на этих записях были очень похожи на звуки, которые издают некоторые виды насекомых, в частности, сверчки и цикады. Эти насекомые встречаются на всей территории Кубы. Они были обнаружены и вблизи мест проживания американских дипломатов,говорится в репортаже.
По словам специалистов, «длительное воздействие на человека звуков, производимых цикадами или сверчками, может привести к потере слуха, повышению артериального давления и стать причиной появления раздражительности».
Кубинские следователи сообщили о результатах проведенных исследований американцам, однако никакого ответа пока не получили.
В репортаже подчеркивается, что до сих пор никаких доказательств того, что дипломаты США действительно подверглись в Гаване неким акустическим атакам, кубинская сторона не обнаружила.
На Кубе нет оборудования, которое могло быть использовано для совершения подобных атак. Ввоз приборов с такими техническими возможностями в страну запрещен,отметило телевидение.
Кроме того, США не предоставили Кубе достаточной информации для расследования данного дела. В частности, МВД Кубы не получило никаких медицинских заключений о состоянии здоровья якобы пострадавших дипломатов. К кубинским же врачам американцы с жалобами на «акустические травмы» не обращались.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти