В атаке на дипломатов США в Гаване заподозрили сверчков

Звуки на этих записях были очень похожи на звуки, которые издают некоторые виды насекомых, в частности, сверчки и цикады. Эти насекомые встречаются на всей территории Кубы. Они были обнаружены и вблизи мест проживания американских дипломатов,

На Кубе нет оборудования, которое могло быть использовано для совершения подобных атак. Ввоз приборов с такими техническими возможностями в страну запрещен,