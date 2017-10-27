15:59 27 октября

В атаке на дипломатов США в Гаване заподозрили сверчков

Кубинские эксперты, привлеченные к расследованию «акустической атаки» полагают, что виновниками плохого самочувствия американских дипломатов могли стать сверчки или цикады, сообщает ТАСС со ссылкой на специальный репортаж кубинского телевидения.



Эксперты проанализировали три аудиозаписи с неким шумом, который, по утверждению американской стороны, нанес вред здоровью 20-ти дипломатов.


Звуки на этих записях были очень похожи на звуки, которые издают некоторые виды насекомых, в частности, сверчки и цикады. Эти насекомые встречаются на всей территории Кубы. Они были обнаружены и вблизи мест проживания американских дипломатов,
говорится в репортаже.

По словам специалистов, «длительное воздействие на человека звуков, производимых цикадами или сверчками, может привести к потере слуха, повышению артериального давления и стать причиной появления раздражительности».

Кубинские следователи сообщили о результатах проведенных исследований американцам, однако никакого ответа пока не получили.

В репортаже подчеркивается, что до сих пор никаких доказательств того, что дипломаты США действительно подверглись в Гаване неким акустическим атакам, кубинская сторона не обнаружила.

На Кубе нет оборудования, которое могло быть использовано для совершения подобных атак. Ввоз приборов с такими техническими возможностями в страну запрещен,
отметило телевидение.

Кроме того, США не предоставили Кубе достаточной информации для расследования данного дела. В частности, МВД Кубы не получило никаких медицинских заключений о состоянии здоровья якобы пострадавших дипломатов. К кубинским же врачам американцы с жалобами на «акустические травмы» не обращались.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. Livonetc Сегодня, 12:56
    Санкции всему насекомому сообществу!
    Livonetc
    1. cniza Сегодня, 12:59
      А сверчков и цикад выращивали в Москве. laughing
      cniza
      1. Logall Сегодня, 13:01
        Товарищи, родные, Ну как можно такое комментировать? Такое ощущение, что эти заявления сами цикады и делали... Популярность им нужна, зачем-то!
        Logall
        1. Shurik70 Сегодня, 13:39
          РЖУНЕМОГУ !!! laughing laughing laughing
          good
          Shurik70
          1. NIKNN Сегодня, 15:35
            Тараканов развели, неряхи и валят все на кубинцев... request
            NIKNN
        2. To be or not to be Сегодня, 13:43
          ""Очень тяжелая форма заболевания! Ясно - Delirium tremens! А? Белая горячка! Да, белый горячий, совсем белый! (...из кинофильма Кавказская пленница)""
          To be or not to be
          1. Вежливый Лось Сегодня, 14:07
            Цитата: To be or not to be
            Очень тяжелая форма заболевания!

            Скоро из интервью с американским послом на Кубе:
            "...Вдруг из подворотни страшный великан!!!
            Рыжий и усатый ТАРАКАН!!!!!"
            Вежливый Лось
      2. 79807420129 Сегодня, 13:04
        Следующие на очереди будут инфузории туфельки. laughing
        79807420129
        1. роман66 Сегодня, 13:06
          при поносе - обязательно!
          роман66
        2. Partyzan Сегодня, 14:01
          Цитата: 79807420129
          Следующие на очереди будут инфузории туфельки.

          ну, у них туфельки отберут laughing
          Partyzan
      3. Челентаныч Сегодня, 13:15
        Спец подразделение Кубинских сверчков:
        Челентаныч
      4. Стас Снежин Сегодня, 13:23
        звуки, которые издают некоторые виды насекомых, в частности, сверчки

        Это что, вот если бы они послушали весной сибирских котов..
        Стас Снежин
        1. novobranets Сегодня, 14:00
          Цитата: Стас Снежин
          если бы они послушали весной сибирских котов..

          Померли бы, от мощной неконтролируемой диареи.
          novobranets
      5. домохозяйка Сегодня, 15:20
        Не, у нас на Кубани. В Новороссийске летом так просто воздух звенит! Но как-то привыкли. Внимания не обращаем. А что, в штатах цикад нету? what
        домохозяйка
    2. Чёрный Сегодня, 13:01
      Да какие сверчки!...это ахенты Кремля на скрипках пиликали и пенопластом по стеклу водили ! точно говорю! wassat....они ещё нашу попсу без фанеры не слышали, вот где пытки! laughing
      Чёрный
    3. штольц Сегодня, 13:03
      Вот так: природа борется с американской гегемонией! Слава кубинским учёным-энтомологам, научившим её этому!
      штольц
    4. сибиралт Сегодня, 13:08
      На срочной в Приморском крае приходилось слышать "акустическую атаку" от вечерних пений мириада лягушек. Впечатление незабываемое. belay
      сибиралт
    5. volodya Сегодня, 13:16
      Цитата: Livonetc
      Санкции всему насекомому сообществу!

      А вот насчёт сверчков,мне очень понравилось!
      volodya
    6. Комментарий был удален.
    7. 72jora72 Сегодня, 13:46
      Санкции всему насекомому сообществу!
      и покемонам, вы забыли про Пикачу
      72jora72
  2. regdan Сегодня, 12:58
    Связь между Кремлём и сверчками уже установили?
    regdan
  3. Sergey53 Сегодня, 13:01
    Может и так. В Турции тоже они свистят жёстко.Через некоторое время вызывают раздражение.
    Sergey53
  4. Sergey53 Сегодня, 13:03
    Видно дружно они американцев ненавидят. Спасибо им и поклон за участие. yes
    Sergey53
    1. роман66 Сегодня, 13:07
      да где их любят-то? request
      роман66
  5. Zubr Сегодня, 13:08
    Этот наши русские боевые сверчки.. smile
    Zubr
  6. Dym71 Сегодня, 13:15
    сверчки и цикады. Эти насекомые встречаются на всей территории Кубы. Они были обнаружены и вблизи мест проживания американских дипломатов

    Да это кубинская родня нашего Таракана Околорадского! soldier
    Cuba — si! Yankee — no!
    Dym71
  7. uav80 Сегодня, 13:22
    Это не сверчки , а тараканы в головах работников американского посольства...
    uav80
  8. Primoos Сегодня, 13:24
    Санкции против насекомых! Немедленно! Докажите свою исключительность.
    Primoos
  9. Ныробский Сегодня, 13:25
    Курнут, цикад послушают, пепсей запьют и сидят себе, волны аккустические ловят... Сегодня уже писали о том, что они там в США все под опиумом сидят.
    Ныробский
  10. anjey Сегодня, 13:35
    Кубинские эксперты, привлеченные к расследованию «акустической атаки» полагают, что виновниками плохого самочувствия американских дипломатов могли стать сверчки или цикады
    срочно забросить сверчков в белый дом,пентагон,конгресс и цру - вот будет" энтомологическая" атака и шухер на весь мир - смешно аж жуть,что там янки едят????
    anjey
  11. DwarfKing Сегодня, 13:38
    Агенту "Сверчок" и агенту "Цикада" присвоены внеочередные воинские звания
    DwarfKing
  12. Ретвизан 8 Сегодня, 13:57
    Кузнечики красавцы!
    Ретвизан 8
  13. дед Мих Сегодня, 14:23
    Мастера! Наш десант умеет маскироваться! Да. А ору то было!. Вон пароход причал проломил в Одессе. Так там, думаю, трусики были. Трусы заказывали-получите. Из посольства! И в ЕС. Б/у? Не волнует. Цените запах!
    дед Мих
  14. Hiss Сегодня, 15:19
    О, у меня есть информация для дипломатов США на территории России: если сии представители "избранной" части человечества засунут себе в нос, али ухо таракана, то это ведь можно расценить как биологическое воздействие на "моск" американских граждан российскими карательными структурами, такими как ФСБ, ГРУ или даже ЖКХ! Чем не повод "твитнуть в фейсбуке" разоблачение русских хакеров , а потом ввести санкции против российских бабочек и муравьев? Ну и выделить пару триллионов на разработку нео дифлофоса.
    Hiss
  15. ватник Сегодня, 15:29
    Цитата:статья
    В атаке на дипломатов США в Гаване заподозрили сверчков

    Да там по моему именно они (сверчки) и есть и данный инцидент был лишь ещё одним шагом нынешней администрации США по всей видимости не вполне психически адекватной по созданию новой "Оси зла" в так сказать расширенном и переработанном составе.
    Звуки муки: опубликована запись акустической атаки на сотрудников посольства США на Кубе
    ватник
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